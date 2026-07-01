ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОРДЕН

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОРДЕН - государственная на­гра­да в СССР.

Уч­ре­ж­дён в оз­на­ме­но­ва­ние 50-ле­тия Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 31 октября 1967 года, то­гда же ут­вер­жде­ны ста­тут и опи­са­ние ор­де­на. Ор­де­ном на­гра­ж­да­лись гра­ж­да­не СССР и иностранные гра­ж­да­не, пред­при­ятия, уч­ре­ж­де­ния, ор­га­ни­за­ции и другие кол­лек­ти­вы тру­дя­щих­ся, во­ин­ские час­ти и со­еди­не­ния, а так­же рес­пуб­ли­ки, края, об­лас­ти и го­ро­да. В со­от­вет­ст­вии с ус­та­вом ор­ден вы­да­вал­ся за боль­шой вклад в по­бе­ду Октябрьской ре­во­лю­ции, ста­нов­ле­ние и ук­ре­п­ле­ние советской вла­сти, по­строе­ние со­циа­лиз­ма; за осо­бые от­ва­гу и му­же­ст­во, про­яв­лен­ные в бо­ях с вра­га­ми Советского государства, и за вы­даю­щие­ся за­слу­ги в ук­ре­п­ле­нии обо­рон­ной мо­щи СССР; за вы­даю­щие­ся дос­ти­жения в об­лас­ти раз­ви­тия народного хо­зяй­ст­ва, нау­ки и куль­ту­ры, пло­до­твор­ную государственную и об­щественную дея­тель­ность, а так­же дея­тель­ность, на­прав­лен­ную на раз­ви­тие и уг­луб­ле­ние все­сто­рон­них дру­же­ст­вен­ных свя­зей ме­ж­ду на­ро­да­ми СССР и других го­су­дарств.

Знак ордена Октябрьской Революции - крас­ная пя­ти­ко­неч­ная звез­да на фо­не се­реб­ря­но­го лу­чи­сто­го пя­ти­уголь­ни­ка, в верх­ней час­ти ко­то­рой рас­по­ло­же­но крас­ное зна­мя с над­пи­сью «Ок­тябрь­ская Ре­во­лю­ция». В цен­тре зве­з­ды - се­реб­ря­ный пя­ти­уголь­ник с изо­бра­же­ни­ем крей­се­ра «Ав­ро­ра». В ниж­ней час­ти ор­де­на по­ме­ще­ны на­клад­ные серп и мо­лот. Из­го­тав­ли­вал­ся из се­реб­ра и зо­ло­то-се­реб­ро-пал­ла­дие­во-мед­но­го спла­ва (ав­тор эс­ки­за - художник В.П. Зай­цев). Ко­лод­ка - пя­ти­уголь­ная, об­тя­ну­та крас­ной шёл­ко­вой муа­ро­вой лен­той (24 мм) с 5 тон­ки­ми про­доль­ны­ми го­лу­бы­ми по­лос­ка­ми. Дол­жен был но­сить­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди, по­сле ор­де­на Ле­ни­на.

Пер­вые на­гра­ж­дён­ные - го­ро­да Ле­нин­град и Мо­ск­ва (04.11.1967), РСФСР и УССР (19.12 и 22.12.1967), крей­сер «Ав­ро­ра» (22.02.1968), а так­же мар­ша­лы СССР И.Х. Баг­ра­мян , А.М. Ва­си­лев­ский, Ф.И. Го­ли­ков, А.И. Ерё­мен­ко, Г.К. Жу­ков , И.С. Ко­нев, Н.И. Кры­лов, К.А. Ме­рец­ков, К.С. Мос­ка­лен­ко, К.К. Ро­кос­сов­ский, В.Д. Со­ко­лов­ский, С.К. Ти­мо­шен­ко, В.И. Чуй­ков, адмирал фло­та СССР С.Г. Горш­ков, главный мар­шал авиа­ции К.А. Вер­ши­нин и главный мар­шал ар­тил­ле­рии Н.Н. Во­ро­нов (22.02.1968). Все­го про­из­ве­де­но 106462 на­гра­ж­де­ния, по­след­нее в 1991 году.

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