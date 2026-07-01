ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОРДЕН
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОРДЕН - государственная награда в СССР.
Учреждён в ознаменование 50-летия Октябрьской революции 1917 года Указом Президиума ВС СССР от 31 октября 1967 года, тогда же утверждены статут и описание ордена. Орденом награждались граждане СССР и иностранные граждане, предприятия, учреждения, организации и другие коллективы трудящихся, воинские части и соединения, а также республики, края, области и города. В соответствии с уставом орден выдавался за большой вклад в победу Октябрьской революции, становление и укрепление советской власти, построение социализма; за особые отвагу и мужество, проявленные в боях с врагами Советского государства, и за выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи СССР; за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства, науки и культуры, плодотворную государственную и общественную деятельность, а также деятельность, направленную на развитие и углубление всесторонних дружественных связей между народами СССР и других государств.
Знак ордена Октябрьской Революции - красная пятиконечная звезда на фоне серебряного лучистого пятиугольника, в верхней части которой расположено красное знамя с надписью «Октябрьская Революция». В центре звезды - серебряный пятиугольник с изображением крейсера «Аврора». В нижней части ордена помещены накладные серп и молот. Изготавливался из серебра и золото-серебро-палладиево-медного сплава (автор эскиза - художник В.П. Зайцев). Колодка - пятиугольная, обтянута красной шёлковой муаровой лентой (24 мм) с 5 тонкими продольными голубыми полосками. Должен был носиться на левой стороне груди, после ордена Ленина.
Первые награждённые - города Ленинград и Москва (04.11.1967), РСФСР и УССР (19.12 и 22.12.1967), крейсер «Аврора» (22.02.1968), а также маршалы СССР И.Х. Баграмян, А.М. Василевский, Ф.И. Голиков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, И.С. Конев, Н.И. Крылов, К.А. Мерецков, К.С. Москаленко, К.К. Рокоссовский, В.Д. Соколовский, С.К. Тимошенко, В.И. Чуйков, адмирал флота СССР С.Г. Горшков, главный маршал авиации К.А. Вершинин и главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов (22.02.1968). Всего произведено 106462 награждения, последнее в 1991 году.