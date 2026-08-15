ОКТЯБРЬСКИЙ МУЗЕЙ

Октябрьский районный историко-краеведческий музей в селе Октябрьское Челябинской области открыт в 1987 году.

Его основателем был В.Г. Гнатюк. Экспозиция музея отражает древнюю историю и боевую славу региона. Природа представлена коллекциями флоры и фауны, собранием местных минералов. В выставочном зале экспонируются работы народных умельцев: композиции, вышитые крестом; салфетки, связанные крючком; изделия из папье-маше, художественная роспись в предметах быта, куклы в бальных платьях XIX века.

Иллюстрации:

Октябрьский районный историко-краеведческий музей.