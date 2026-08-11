ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 1905

ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 1905 года - первое общероссийское политическое выступление рабочих и служащих, один из ключевых этапов Революции 1905-1907 годов .

Про­хо­ди­ла под ло­зун­га­ми свер­же­ния са­мо­дер­жа­вия, соз­да­ния де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки, со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, ос­во­бо­ж­де­ния по­ли­тических за­клю­чён­ных; уча­ст­ни­ки стач­ки так­же тре­бо­ва­ли вве­сти 8-ча­со­вой ра­бо­чий день, рав­ную оп­ла­ту тру­да муж­чин и жен­щин, обя­зательное государственное стра­хо­ва­ние ра­бо­чих. В Цар­ст­ве Поль­ском, Великом княжестве Фин­лянд­ском (ВКФ), при­бал­тий­ских гу­бер­ни­ях стач­ка про­хо­ди­ла при под­держ­ке на­цио­на­ли­стических сил, под ло­зун­га­ми пре­кра­ще­ния по­ли­ти­ки ру­си­фи­ка­ции и тому подобного.

Стач­ка на­ча­лась в Мо­ск­ве с эко­но­мических за­бас­то­вок ти­по­граф­ских ра­бо­чих [пер­вая - 19 сентября (2 октября) в ти­по­гра­фии Товарищества И.Д. Сы­ти­на под руководством не­ле­галь­ного проф­сою­за пе­чат­ни­ков; все­го уча­ст­во­ва­ли 50 ти­по­гра­фий], за­тем бу­лоч­ни­ков, ра­бо­чих та­бач­ных, ме­бель­ных пред­при­ятий, трам­вай­ных де­по, ме­тал­ли­стов [26 сентября (9 октября)]. Все­российский мас­штаб стач­ка ста­ла при­ни­мать по­сле ре­ше­ния Центрального бю­ро Все­российского сою­за же­лез­но­до­рож­ни­ков о все­об­щей за­бас­тов­ке ра­бот­ни­ков железнодорожного транс­пор­та [7(20) октября]. Она рас­про­стра­ни­лась на все же­лез­ные до­ро­ги московского уз­ла 8(21)-11(24) октября (по­след­ни­ми за­бас­то­ва­ли Ни­ко­ла­ев­ская и Мо­с­ков­ско-Вин­да­во-Ры­бин­ская железная дорога), к 17(30) октября железнодорожное дви­же­ние бы­ло па­ра­ли­зо­ва­но по всей стра­не. В Мо­ск­ве к 15(28) октября бас­то­ва­ли боль­шин­ст­во фаб­рик и за­во­дов (около 100 тысяч ра­бо­чих), транс­порт и жи­лищ­но-ком­му­наль­ные пред­при­ятия, бы­ли за­кры­ты многие ма­га­зи­ны. В Санкт-Пе­тер­бур­ге с 12(25)-14(27) октября бас­то­ва­ли ра­бо­чие и слу­жа­щие боль­шин­ст­ва пред­при­ятий, с 15(28)-17(30) октября - слу­жа­щие ря­да бан­ков и ми­ни­стерств, те­ле­гра­фа и те­ле­фо­на (все­го 135 тысяч человек). Все­об­щая за­бас­тов­ка ох­ва­ти­ла так­же Харь­ков и Ека­те­ри­но­слав [10(23) октября], Минск [11(24) октября], Че­ля­бинск [12(25) октября], Крас­но­ярск, Томск, Ека­те­рин­бург [13(26) октября], Чи­ту, Верх­не­удинск, Ир­кутск, Зла­то­уст, Ки­ев, Рос­тов-на-До­ну, Тиф­лис, Вар­ша­ву, Лодзь [14(27) октября], Кур­ган, Ри­гу [15(28) октября], Омск [20 октября (2 но­ября)] и другие го­ро­да. Все­об­щая за­бас­тов­ка в ВКФ на­ча­лась 17(30) октября под руководством Финляндской пар­тии ак­тив­но­го со­про­тив­ле­ния и Со­ци­ал- де­мо­кра­тической пар­тии Фин­лян­дии. К 18(31) октября стач­ка при­об­ре­ла все­российский ха­рак­тер, об­щее чис­ло её уча­ст­ни­ков дос­тиг­ло 2 млн. человек. Сре­ди них - главным образом фаб­рич­но-за­во­дские и гор­ные ра­бо­чие (до 1 млн. человек), же­лез­но­до­рож­ни­ки (до 750 тысяч человек). Пре­кра­ти­ли ра­бо­ту так­же элек­тро­стан­ции, поч­та, те­ле­граф, учеб­ные за­ве­де­ния. Во мно­гих го­ро­дах для ру­ко­во­дства стач­кой соз­да­ва­лись Со­ве­ты ра­бо­чих де­пу­та­тов (в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Че­ля­бин­ске, Ека­те­ри­но­сла­ве, Лу­ган­ске, Кие­ве, Ба­ку и др.), ста­чеч­ные ко­ми­те­ты (в том числе с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции), со­ве­ты упол­но­мо­чен­ных и вы­бор­ные ко­мис­сии. При не­ко­то­рых из них фор­ми­ро­ва­лись бое­вые дру­жи­ны. Стач­ка да­ла тол­чок проф­со­юз­но­му дви­же­нию, в хо­де неё во мно­гих го­ро­дах соз­да­ны об­ще­го­род­ские бю­ро проф­сою­зов. В ор­га­ни­за­ции за­бас­то­вок ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли ко­ми­те­ты и отдельные чле­ны РСДРП (при этом боль­ше­ви­ки и мень­ше­ви­ки за­час­тую дей­ст­во­ва­ли со­вме­ст­но) и пар­тии эсе­ров. В Санкт-Пе­тер­бур­ге, многих го­ро­дах По­вол­жья, Ура­ла, на Ук­раи­не, в При­бал­ти­ке и За­кав­ка­зье стач­ка со­про­во­ж­да­лась воо­руженными столк­но­ве­ния­ми с по­ли­ци­ей и вой­ска­ми; пер­вые кро­во­про­лит­ные стыч­ки про­изош­ли в Мо­ск­ве 23-25 сентября (6-8 октября).

Октябрьская стач­ка ста­ла главной при­чи­ной опуб­ли­ко­ва­ния императором Ни­ко­ла­ем II Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года и ука­за об ам­ни­стии по­ли­тических за­клю­чён­ных от 21 октября (03 ноября) 1905 года. Ма­ни­фест Ни­ко­лая II от 22 октября (4 ноября) удов­ле­тво­рил главные тре­бо­ва­ния уча­ст­ни­ков стач­ки в ВКФ: пред­пи­сы­вал под­го­то­вить ре­фор­му финляндского Сей­ма (осу­ще­ст­в­ле­на в 1906 году), от­ме­нил боль­шин­ст­во за­ко­нов 1899-1904 годов, при­ня­тых во­пре­ки мне­нию Сей­ма и на­ру­шав­ших ав­то­но­мию кня­же­ст­ва. В отдельных слу­ча­ях пред­при­ни­ма­те­ли удов­ле­тво­ря­ли эко­но­мические тре­бо­ва­ния за­бас­тов­щи­ков (со­кра­щён ра­бо­чий день и др.). Пе­тербургский со­вет ра­бо­чих де­пу­та­тов при­нял ре­ше­ние о пре­кра­ще­нии стач­ки 21 октября (3 но­ября) (про­тив пре­кра­ще­ния стач­ки и за её пе­ре­рас­та­ние в вос­ста­ние вы­сту­пи­ли боль­ше­ви­ки), московский ста­чеч­ный ко­ми­тет и Центральное бю­ро Все­российского сою­за же­лез­но­до­рож­ни­ков - 22 октября (4 но­ября). К 25 октября (7 но­ября) в боль­шин­ст­ве го­ро­дов и на боль­шин­ст­ве же­лез­ных до­рог стач­ка пре­кра­ти­лась, в ВКФ про­дол­жа­лась до 7(20) но­ября. Соз­дан­ные в хо­де стач­ки ор­га­ны са­мо­управ­ле­ния и во­о­руженного фор­ми­ро­ва­ния сыг­ра­ли важ­ную роль в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии за­бас­то­вок в но­яб­ре - де­каб­ре то­го же го­да и в де­кабрь­ских воо­ру­жён­ных вос­ста­ни­ях 1905 года.

Исторически ис­точники:

Все­рос­сий­ская по­ли­ти­че­ская стач­ка в ок­тяб­ре 1905 г.: В 2 ч. М.; Л., 1955;

Рево­лю­ци­он­ное дви­же­ние в Бе­ло­рус­сии 1905–1907 гг.: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. Минск, 1955;

Ре­во­лю­ци­он­ное дви­же­ние в Ир­кут­ской гу­бер­нии в пе­ри­од пер­вой рус­ской ре­во­лю­ции: Сбор­ник до­ку­мен­таль­ных ма­те­риа­лов. Ир­кутск, 1955;

Ре­во­лю­ция 1905-1907 годов в Лат­вии: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. Ри­га, 1956.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)