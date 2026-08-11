ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 1905
ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 1905 года - первое общероссийское политическое выступление рабочих и служащих, один из ключевых этапов Революции 1905-1907 годов.
Проходила под лозунгами свержения самодержавия, создания демократической республики, созыва Учредительного собрания, освобождения политических заключённых; участники стачки также требовали ввести 8-часовой рабочий день, равную оплату труда мужчин и женщин, обязательное государственное страхование рабочих. В Царстве Польском, Великом княжестве Финляндском (ВКФ), прибалтийских губерниях стачка проходила при поддержке националистических сил, под лозунгами прекращения политики русификации и тому подобного.
Стачка началась в Москве с экономических забастовок типографских рабочих [первая - 19 сентября (2 октября) в типографии Товарищества И.Д. Сытина под руководством нелегального профсоюза печатников; всего участвовали 50 типографий], затем булочников, рабочих табачных, мебельных предприятий, трамвайных депо, металлистов [26 сентября (9 октября)]. Всероссийский масштаб стачка стала принимать после решения Центрального бюро Всероссийского союза железнодорожников о всеобщей забастовке работников железнодорожного транспорта [7(20) октября]. Она распространилась на все железные дороги московского узла 8(21)-11(24) октября (последними забастовали Николаевская и Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога), к 17(30) октября железнодорожное движение было парализовано по всей стране. В Москве к 15(28) октября бастовали большинство фабрик и заводов (около 100 тысяч рабочих), транспорт и жилищно-коммунальные предприятия, были закрыты многие магазины. В Санкт-Петербурге с 12(25)-14(27) октября бастовали рабочие и служащие большинства предприятий, с 15(28)-17(30) октября - служащие ряда банков и министерств, телеграфа и телефона (всего 135 тысяч человек). Всеобщая забастовка охватила также Харьков и Екатеринослав [10(23) октября], Минск [11(24) октября], Челябинск [12(25) октября], Красноярск, Томск, Екатеринбург [13(26) октября], Читу, Верхнеудинск, Иркутск, Златоуст, Киев, Ростов-на-Дону, Тифлис, Варшаву, Лодзь [14(27) октября], Курган, Ригу [15(28) октября], Омск [20 октября (2 ноября)] и другие города. Всеобщая забастовка в ВКФ началась 17(30) октября под руководством Финляндской партии активного сопротивления и Социал-демократической партии Финляндии. К 18(31) октября стачка приобрела всероссийский характер, общее число её участников достигло 2 млн. человек. Среди них - главным образом фабрично-заводские и горные рабочие (до 1 млн. человек), железнодорожники (до 750 тысяч человек). Прекратили работу также электростанции, почта, телеграф, учебные заведения. Во многих городах для руководства стачкой создавались Советы рабочих депутатов (в Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринославе, Луганске, Киеве, Баку и др.), стачечные комитеты (в том числе с участием представителей либеральной оппозиции), советы уполномоченных и выборные комиссии. При некоторых из них формировались боевые дружины. Стачка дала толчок профсоюзному движению, в ходе неё во многих городах созданы общегородские бюро профсоюзов. В организации забастовок активно участвовали комитеты и отдельные члены РСДРП (при этом большевики и меньшевики зачастую действовали совместно) и партии эсеров. В Санкт-Петербурге, многих городах Поволжья, Урала, на Украине, в Прибалтике и Закавказье стачка сопровождалась вооруженными столкновениями с полицией и войсками; первые кровопролитные стычки произошли в Москве 23-25 сентября (6-8 октября).
Октябрьская стачка стала главной причиной опубликования императором Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года и указа об амнистии политических заключённых от 21 октября (03 ноября) 1905 года. Манифест Николая II от 22 октября (4 ноября) удовлетворил главные требования участников стачки в ВКФ: предписывал подготовить реформу финляндского Сейма (осуществлена в 1906 году), отменил большинство законов 1899-1904 годов, принятых вопреки мнению Сейма и нарушавших автономию княжества. В отдельных случаях предприниматели удовлетворяли экономические требования забастовщиков (сокращён рабочий день и др.). Петербургский совет рабочих депутатов принял решение о прекращении стачки 21 октября (3 ноября) (против прекращения стачки и за её перерастание в восстание выступили большевики), московский стачечный комитет и Центральное бюро Всероссийского союза железнодорожников - 22 октября (4 ноября). К 25 октября (7 ноября) в большинстве городов и на большинстве железных дорог стачка прекратилась, в ВКФ продолжалась до 7(20) ноября. Созданные в ходе стачки органы самоуправления и вооруженного формирования сыграли важную роль в подготовке и проведении забастовок в ноябре - декабре того же года и в декабрьских вооружённых восстаниях 1905 года.
Исторически источники:
Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г.: В 2 ч. М.; Л., 1955;
Революционное движение в Белоруссии 1905–1907 гг.: Документы и материалы. Минск, 1955;
Революционное движение в Иркутской губернии в период первой русской революции: Сборник документальных материалов. Иркутск, 1955;
Революция 1905-1907 годов в Латвии: Документы и материалы. Рига, 1956.