ОКТЯБРЬСК

ОКТЯБРЬСК - город в России, в западной части Самарской области.

Население 27,1 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти Са­мар­ской Лу­ки, на пра­вом бе­ре­гу реки Вол­га (при­стань), близ восточной ок­раи­ны города Сыз­рань. Октябрьск вы­тя­нут уз­кой по­ло­сой (при­мер­но на 30 км) ме­ж­ду бе­ре­гом Вол­ги и южными скло­на­ми При­волж­ской воз­вы­шен­но­сти. В пре­де­лах городской тер­ри­то­рии - несколько железнодорожных стан­ций (в том числе Ок­тябрьск, Пра­вая Вол­га).

Го­род вы­рос из не­сколь­ких по­се­ле­ний, рас­по­ло­жен­ных на бе­ре­гу Вол­ги. С 1684 года из­вест­на сло­бо­да Го­ро­ди­ще (один из опор­ных пунк­тов на Сыз­ран­ской за­сеч­ной чер­те; с начала XVIII века се­ло на­зы­ва­лось Воз­не­сен­ское, Кос­ты­чи, Ста­рые Кос­ты­чи), к за­па­ду от неё воз­ник­ло село Бат­ра­ки (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1704 году; основное за­ня­тие его жи­те­лей - об­слу­жи­ва­ние пе­ре­пра­вы че­рез Вол­гу, главным образом пе­ре­воз­ка ско­та). С раз­ви­ти­ем ре­гу­ляр­но­го па­ро­ход­но­го со­об­ще­ния по Вол­ге в начале 1860-х годов к за­па­ду от села Бат­ра­ки по­строе­на при­стань (в основном для об­слу­жи­ва­ния города Сыз­рань), при ко­то­рой воз­ник поселок Бат­ра­ки-При­стань (позд­нее объ­е­ди­нил­ся с селом Бат­ра­ки). В начале 1870-х годов на ба­зе ме­ст­но­го сы­рья (ме­сто­ро­ж­де­ния би­ту­ми­ноз­ных из­вест­ня­ков) по­строе­ны пер­вые в Рос­сии ас­фаль­то­вые за­во­ды (в том числе в 1871 году в селе Пе­чер­ское, в ок­ре­ст­но­стях села Ста­рые Кос­ты­чи; в 1875 году - в селе Бат­ра­ки; к началу XX века в рай­оне ра­бо­та­ло 6 за­во­дов). В 1874 года село Бат­ра­ки (ра­бо­чий по­сё­лок с 1928 года) со­еди­не­но железнодорожной ли­ни­ей с Сыз­ра­нью (уча­сток Сыз­ра­но-Вя­зем­ской железной дороги), в 1877 году от­кры­то дви­же­ние по ли­нии Бат­ра­ки - Орен­бург. В 1876 году к вос­то­ку от села Ста­рые Кос­ты­чи на­ча­то строи­тель­ст­во железнодорожного мос­та че­рез Вол­гу, воз­ник по­сё­лок строи­те­лей Пра­вая Вол­га. Близ не­го в 1882 году ос­но­ван по­сё­лок ра­бо­чих Пе­чер­ско­го ас­фаль­то­во­го за­во­да (в 1925 году пе­ре­име­но­ван в Пер­во­май­ский). В 1942 году объ­е­ди­не­ни­ем ра­бо­че­го поселка Бат­ра­ки, по­сёл­ков Пер­во­май­ский, Пра­вая Вол­га и села Ста­рые Кос­ты­чи соз­дан Ок­тябрь­ский район города Сыз­рань. В 1956 году тер­ри­то­рия рай­она вы­де­ле­на в городе Ок­тябрьск.

Од­на из дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - Сыз­ран­ский (Алек­сан­д­ров­ский) ж.-д. мост че­рез Вол­гу (1876-1880, ин­же­не­ры Н.А. Бе­ле­люб­ский, В.М. Бе­ре­зин; в 1950-х годов до­стро­ен 2-й путь; ре­кон­струк­ция 2004 года), один из са­мых длин­ных в Ев­ро­пе на мо­мент от­кры­тия (дли­на свыше 1400 м). Со­хра­ни­лись во­до­на­пор­ная баш­ня, де­по, жи­лые до­ма слу­жа­щих стан­ции (все - конец XIX века), железнодорожный во­кзал (начало XX века). Крае­ведческий му­зей (1985; в бывшем де­ревянном зда­нии железнодорожного во­кза­ла, 1890-е годы).

Пред­при­ятия железнодорожного транс­пор­та, по про­изводству строй­ма­те­риа­лов. Важ­ное зна­че­ние для городской эко­но­ми­ки име­ет пе­ре­вал­ка гру­зов с же­лез­ной до­ро­ги на реч­ные су­да и об­рат­но.

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