ОКТЯБРЬСК
ОКТЯБРЬСК - город в России, в западной части Самарской области.
Население 27,1 тысяч человек (2013). Расположен в юго-западной части Самарской Луки, на правом берегу реки Волга (пристань), близ восточной окраины города Сызрань. Октябрьск вытянут узкой полосой (примерно на 30 км) между берегом Волги и южными склонами Приволжской возвышенности. В пределах городской территории - несколько железнодорожных станций (в том числе Октябрьск, Правая Волга).
Город вырос из нескольких поселений, расположенных на берегу Волги. С 1684 года известна слобода Городище (один из опорных пунктов на Сызранской засечной черте; с начала XVIII века село называлось Вознесенское, Костычи, Старые Костычи), к западу от неё возникло село Батраки (впервые упоминается в 1704 году; основное занятие его жителей - обслуживание переправы через Волгу, главным образом перевозка скота). С развитием регулярного пароходного сообщения по Волге в начале 1860-х годов к западу от села Батраки построена пристань (в основном для обслуживания города Сызрань), при которой возник поселок Батраки-Пристань (позднее объединился с селом Батраки). В начале 1870-х годов на базе местного сырья (месторождения битуминозных известняков) построены первые в России асфальтовые заводы (в том числе в 1871 году в селе Печерское, в окрестностях села Старые Костычи; в 1875 году - в селе Батраки; к началу XX века в районе работало 6 заводов). В 1874 года село Батраки (рабочий посёлок с 1928 года) соединено железнодорожной линией с Сызранью (участок Сызрано-Вяземской железной дороги), в 1877 году открыто движение по линии Батраки - Оренбург. В 1876 году к востоку от села Старые Костычи начато строительство железнодорожного моста через Волгу, возник посёлок строителей Правая Волга. Близ него в 1882 году основан посёлок рабочих Печерского асфальтового завода (в 1925 году переименован в Первомайский). В 1942 году объединением рабочего поселка Батраки, посёлков Первомайский, Правая Волга и села Старые Костычи создан Октябрьский район города Сызрань. В 1956 году территория района выделена в городе Октябрьск.
Одна из достопримечательностей - Сызранский (Александровский) ж.-д. мост через Волгу (1876-1880, инженеры Н.А. Белелюбский, В.М. Березин; в 1950-х годов достроен 2-й путь; реконструкция 2004 года), один из самых длинных в Европе на момент открытия (длина свыше 1400 м). Сохранились водонапорная башня, депо, жилые дома служащих станции (все - конец XIX века), железнодорожный вокзал (начало XX века). Краеведческий музей (1985; в бывшем деревянном здании железнодорожного вокзала, 1890-е годы).
Предприятия железнодорожного транспорта, по производству стройматериалов. Важное значение для городской экономики имеет перевалка грузов с железной дороги на речные суда и обратно.