«ОКТЯБРЬ», журнал

«ОКТЯБРЬ» - российский еже­ме­сяч­ный ли­те­ра­тур­но-пуб­ли­ци­стический жур­нал.

Из­да­ёт­ся с мая 1924 года в Мо­ск­ве. Соз­дан по ини­циа­ти­ве Московской ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских пи­са­телей (МАПП) как центр объ­е­ди­не­ния творческих сил про­ле­тар­ских пи­са­те­лей. Сре­ди ор­га­ни­за­то­ров и пер­вых ре­дак­то­ров - Л.Л. Авер­бах , А.И. Бе­зы­мен­ский, Г. Ле­ле­вич, Ю.Н. Ли­бе­дин­ский, С.А. Ро­дов; главные ре­дак­то­ры в раз­ные пе­рио­ды - А.С. Се­ра­фи­мо­вич (1926-1929), Ф.И. Пан­фё­ров (1931-1954, 1957-1960), В.А. Ко­че­тов (1961-1973), А.А. Анань­ев (1973-2001). В «Октябре» опуб­ли­ко­ва­ны гла­вы ро­ма­на «Раз­гром» (1926-1927) А.А. Фа­дее­ва, 1-я часть эпо­пеи «Ти­хий Дон» (1928) М.А. Шо­ло­хо­ва, пье­са «Ба­ня» (1929) и по­эма «Во весь го­лос» (1930) В.В. Мая­ков­ско­го ; пуб­ли­ко­ва­лись так­же со­чи­не­ния за­ру­беж­ных пи­са­те­лей. В 1930-е годы в «Октябре» пе­ча­та­лись в основном про­из­ве­де­ния, по­свя­щён­ные со­циа­ли­стическому пре­об­ра­зо­ва­нию стра­ны; бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны так­же про­из­ве­де­ния В.А. Ка­ве­ри­на, К.Г. Пау­стов­ско­го, А.Н. Тол­сто­го ; сре­ди ав­то­ров 1940-х годов - А.Б. Ча­ков­ский, Б.Л. Гор­ба­тов, В. Ва­си­лев­ская. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од на стра­ни­цах «Октября» не­ред­ки со­чи­не­ния, «ла­ки­ро­вав­шие» со­вет­скую дей­ст­ви­тель­ность («Бе­лая бе­рё­за» М.С. Бу­бён­но­го, 1947, и др.); вер­ность официальной идео­ло­гии жур­нал со­хра­нял и позд­нее. С пуб­ли­ка­ции ро­ма­на «Тя­жё­лый пе­сок» (1978) А.Н. Ры­ба­ко­ва на­чал­ся но­вый, бо­лее ли­бе­раль­ный пе­ри­од в ис­то­рии «Октября», от­ме­чен­ный об­ра­ще­ни­ем к про­зе А. Ада­мо­ви­ча, В.П. Ак­сё­но­ва, Г.Я. Бак­ла­но­ва, Б.Л. Ва­силь­е­ва, Ф.А. Ис­кан­де­ра, В.С. Ма­ка­ни­на, Ю.М. На­ги­би­на; по­эзии Б.А. Ах­ма­ду­ли­ной, А.А. Воз­не­сен­ско­го, Е.А. Ев­ту­шен­ко и др. В «Октябре» на­пе­ча­та­ны ро­ман «Жизнь и судь­ба» В.С. Гросс­мана (1988), ра­нее за­пре­щён­ные про­изве­де­ния В.Н. Вой­но­ви­ча, А.А. Га­ли­ча, В.Е. Мак­си­мо­ва, В.П. Не­кра­со­ва, В.Т. Ша­ла­мо­ва и др.

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