«ОКТЯБРЬ», журнал
«ОКТЯБРЬ» - российский ежемесячный литературно-публицистический журнал.
Издаётся с мая 1924 года в Москве. Создан по инициативе Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП) как центр объединения творческих сил пролетарских писателей. Среди организаторов и первых редакторов - Л.Л. Авербах, А.И. Безыменский, Г. Лелевич, Ю.Н. Либединский, С.А. Родов; главные редакторы в разные периоды - А.С. Серафимович (1926-1929), Ф.И. Панфёров (1931-1954, 1957-1960), В.А. Кочетов (1961-1973), А.А. Ананьев (1973-2001). В «Октябре» опубликованы главы романа «Разгром» (1926-1927) А.А. Фадеева, 1-я часть эпопеи «Тихий Дон» (1928) М.А. Шолохова, пьеса «Баня» (1929) и поэма «Во весь голос» (1930) В.В. Маяковского; публиковались также сочинения зарубежных писателей. В 1930-е годы в «Октябре» печатались в основном произведения, посвящённые социалистическому преобразованию страны; были опубликованы также произведения В.А. Каверина, К.Г. Паустовского, А.Н. Толстого; среди авторов 1940-х годов - А.Б. Чаковский, Б.Л. Горбатов, В. Василевская. В послевоенный период на страницах «Октября» нередки сочинения, «лакировавшие» советскую действительность («Белая берёза» М.С. Бубённого, 1947, и др.); верность официальной идеологии журнал сохранял и позднее. С публикации романа «Тяжёлый песок» (1978) А.Н. Рыбакова начался новый, более либеральный период в истории «Октября», отмеченный обращением к прозе А. Адамовича, В.П. Аксёнова, Г.Я. Бакланова, Б.Л. Васильева, Ф.А. Искандера, В.С. Маканина, Ю.М. Нагибина; поэзии Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко и др. В «Октябре» напечатаны роман «Жизнь и судьба» В.С. Гроссмана (1988), ранее запрещённые произведения В.Н. Войновича, А.А. Галича, В.Е. Максимова, В.П. Некрасова, В.Т. Шаламова и др.