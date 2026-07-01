ОКТОИХ

ОКТОИХ - бо­го­слу­жеб­ный сбор­ник пра­во­слав­ной Церк­ви, со­дер­жа­щий из­ме­няе­мые мо­лит­во­сло­вия служб сед­мич­но­го кру­га.

В греческой и грузинской тра­ди­ци­ях октоих но­сит название Па­ра­кли­ти­ка (от греческого Παραϰλητιϰή). В названии октоих от­ра­же­на струк­ту­ра этой кни­ги: все пес­но­пе­ния (сти­хи­ры, тро­па­ри, ка­но­ны) рас­пре­де­ля­ют­ся в ней в со­от­вет­ст­вии с 8 гла­са­ми (смотри Ос­мо­гла­сие). Ка­ж­дая из 8 час­тей октоиха (гла­сов) со­дер­жит пес­но­пе­ния всех сед­мич­ных дней дан­но­го гла­са с вос­кре­се­нья (суб­бо­ты ве­че­ра) по суб­бо­ту ут­ра. В по­сле­до­ва­ние ка­ж­до­го сед­мич­но­го дня вхо­дят тек­сты из­ме­няе­мых пес­но­пе­ний ве­чер­ни, по­ве­че­рия, ут­ре­ни и ли­тур­гии; по­сле­до­ва­ние вос­крес­но­го дня вклю­ча­ет так­же пес­но­пе­ния ма­лой ве­чер­ни и по­лу­нощ­ни­цы. Октоих по­ёт­ся в пе­ри­од от Не­де­ли Всех свя­тых (1-е вос­кре­се­нье по Пя­ти­де­сят­ни­це) до Не­де­ли о мы­та­ре и фа­ри­сее (1-е под­го­то­вительное вос­кре­се­нье к Ве­ли­ко­му по­сту ).

Древ­ней­шие тек­сты октоихов бы­ли со­став­ле­ны ано­ним­ны­ми па­ле­стин­ски­ми по­эта­ми V-VII веков и во­шли в ре­пер­ту­ар ран­не­ие­ру­са­лим­ско­го Тро­по­ло­гия, уни­вер­саль­но­го гим­но­гра­фического сборника для все­го ли­тур­гического го­да, со­хра­нив­ше­го­ся толь­ко в грузинских пе­ре­во­дах под названием «Иад­га­ри» (спи­ски X века). Сре­ди этих пес­но­пе­ний лишь не­мно­гие ото­жде­ст­в­ля­ют­ся с тек­ста­ми современных октоихов (в основном это сти­хи­ры и тро­па­ри).

Яд­ро современных октоихов сфор­ми­ро­ва­лось в Па­ле­сти­не в конце VII - начале IX веков, ко­гда там сло­жи­лась современная струк­ту­ра так называемых сед­мичных па­мя­тей (не­де­ля - день Вос­кресе­ния, по­не­дель­ник - день по­кая­ния и свя­тых ан­ге­лов, втор­ник - день по­кая­ния и святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля и т. д.). В это же вре­мя воз­ник­ли основные жан­ры пес­но­пе­ний октоиха (сти­хи­ра, тро­парь, ка­нон) и сфор­ми­ро­вал­ся са­мо­сто­ятельный бо­го­слу­жеб­ный сборник 8 гла­сов. Главная роль в этом при­над­ле­жит преподобному Ио­ан­ну Да­ма­ски­ну. Цер­ков­ная тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет ему со­став­ле­ние вос­крес­ных сти­хир и ка­но­нов, а его бра­ту Кос­ме Май­юм­ско­му - кре­сто­во­ск­рес­ных ка­но­нов 8 гла­сов. Счи­та­ет­ся, что стро­фы ано­ним­ных ви­зантийских по­этов V-VII веков бы­ли рит­ми­че­ски пе­ре­ра­бо­та­ны Ио­ан­ном Да­ма­ски­ным и его со­вре­мен­ни­ка­ми и вклю­че­ны в пес­но­пе­ния но­вых жан­ров. Наи­бо­лее ран­ние со­хра­нив­шие­ся греческие спи­ски октоихов (IX-XI века) пред­став­ля­ют со­бой не­но­ти­ро­ван­ные пев­че­ские сборники жан­ро­во­го ти­па, в ко­то­рых пес­но­пе­ния сгруп­пи­ро­ва­ны в со­от­вет­ст­вии с их музыкально-ли­тур­гическим жан­ром (сти­хиры, се­даль­ны, бла­жен­ны и ка­но­ны). Ре­пер­ту­ар пес­но­пе­ний ран­них греческих спи­сков октоихов на­мно­го об­шир­нее современных октоихов. К бо­лее позд­не­му пе­рио­ду от­но­сит­ся со­став­ле­ние буд­нич­ных ка­но­нов октоихов. (цер­ков­ная тра­ди­ция свя­зы­ва­ет его с име­на­ми святого Фео­фа­на Грап­та и святого Ио­си­фа Гим­но­гра­фа; в современной на­уч­ной литературе эта ат­ри­бу­ция ос­па­ри­ва­ет­ся), а так­же ка­но­нов Святой Трои­це на вос­крес­ной по­лу­нощ­ни­це Мит­ро­фа­на, епископа Смирн­ско­го (IX век). Сту­дий­ская ре­дак­ция октоихов по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в греческих спи­сках конца XI-XII веков и пред­став­ля­ет со­бой тип пол­но­го ли­тур­гического октоиха, в ко­то­ром пес­но­пе­ния об­ра­зу­ют за­кон­чен­ные бо­го­слу­жеб­ные по­сле­до­ва­ния.

Пе­ре­вод вос­крес­ных пес­но­пе­ний греческих октоихов на славянские языки тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­ва­ет­ся святому рав­но­апостольному Ме­фо­дию (смотри Ки­рилл и Ме­фо­дий). Со­став­ле­ние 1-й ре­дак­ции славянского октоиха свя­за­но с име­нем святого Кли­мен­та Ох­рид­ско­го, ко­то­рый не толь­ко пе­ре­вёл тек­сты греческих октоихов, но и до­пол­нил их свои­ми ори­ги­наль­ны­ми славянскими про­из­ве­де­ния­ми (ка­но­на­ми с ак­ро­сти­хом КЛИМ в 9-х пес­нях и не­ко­то­ры­ми сти­хи­ра­ми). В южнославянских стра­нах пер­во­на­чаль­но по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние не сту­дий­ская, а па­ле­стин­ская ре­дак­ция греческих октоихов, ко­то­рая не позд­нее конца X - начала XI веков бы­ла пе­ре­не­се­на на Русь и со­хра­ни­лась главным образом в спи­сках древнерусского из­во­да XIII-XIV веков. По­это­му в пись­мен­но­сти Древ­ней Ру­си вплоть до начала XV века ис­поль­зо­вал­ся ис­клю­чи­тель­но октоих жан­ро­во­го ти­па (Из­бор­ный октоих - сборник сти­хир и тро­па­рей 8 гла­сов, Па­ра­кли­тик - сборник ка­но­нов октоиха. 8 гла­сов и Шес­тод­нев - тип со­кра­щён­но­го октоиха). Пол­ный октоих современного ти­па поя­вил­ся на Ру­си в начале XV века под влия­ни­ем южнославянских об­раз­цов (так называемое 2-е южнославянское влия­ние). Он со­дер­жал Ие­ру­са­лим­скую ре­дак­цию октоихов, воз­ник­шую в Ви­зан­тии во вре­мя рас­про­стра­не­ния там но­во­ие­ру­са­лим­ско­го бо­го­слу­жеб­но­го ус­та­ва (конец XII века). От­ли­чи­тель­ной её осо­бен­но­стью яв­ля­ют­ся тек­сты ма­лых ве­че­рен и по­лу­нощ­ниц в по­сле­до­ва­ни­ях вос­крес­ных дней и от­сут­ст­вие ори­ги­наль­ных славянских пес­но­пе­ний. В прак­ти­че­ски не­из­мен­ном ви­де эта ре­дак­ция октоиха бы­ла по­ло­же­на в ос­но­ву современного пе­чат­но­го октоиха. Пер­вое славянское из­да­ние октоихов пред­при­ня­то в Мо­ск­ве в 1772 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)