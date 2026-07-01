ОКТОИХ
ОКТОИХ - богослужебный сборник православной Церкви, содержащий изменяемые молитвословия служб седмичного круга.
В греческой и грузинской традициях октоих носит название Параклитика (от греческого Παραϰλητιϰή). В названии октоих отражена структура этой книги: все песнопения (стихиры, тропари, каноны) распределяются в ней в соответствии с 8 гласами (смотри Осмогласие). Каждая из 8 частей октоиха (гласов) содержит песнопения всех седмичных дней данного гласа с воскресенья (субботы вечера) по субботу утра. В последование каждого седмичного дня входят тексты изменяемых песнопений вечерни, повечерия, утрени и литургии; последование воскресного дня включает также песнопения малой вечерни и полунощницы. Октоих поётся в период от Недели Всех святых (1-е воскресенье по Пятидесятнице) до Недели о мытаре и фарисее (1-е подготовительное воскресенье к Великому посту).
Древнейшие тексты октоихов были составлены анонимными палестинскими поэтами V-VII веков и вошли в репертуар раннеиерусалимского Тропология, универсального гимнографического сборника для всего литургического года, сохранившегося только в грузинских переводах под названием «Иадгари» (списки X века). Среди этих песнопений лишь немногие отождествляются с текстами современных октоихов (в основном это стихиры и тропари).
Ядро современных октоихов сформировалось в Палестине в конце VII - начале IX веков, когда там сложилась современная структура так называемых седмичных памятей (неделя - день Воскресения, понедельник - день покаяния и святых ангелов, вторник - день покаяния и святого Иоанна Крестителя и т. д.). В это же время возникли основные жанры песнопений октоиха (стихира, тропарь, канон) и сформировался самостоятельный богослужебный сборник 8 гласов. Главная роль в этом принадлежит преподобному Иоанну Дамаскину. Церковная традиция приписывает ему составление воскресных стихир и канонов, а его брату Косме Майюмскому - крестовоскресных канонов 8 гласов. Считается, что строфы анонимных византийских поэтов V-VII веков были ритмически переработаны Иоанном Дамаскиным и его современниками и включены в песнопения новых жанров. Наиболее ранние сохранившиеся греческие списки октоихов (IX-XI века) представляют собой ненотированные певческие сборники жанрового типа, в которых песнопения сгруппированы в соответствии с их музыкально-литургическим жанром (стихиры, седальны, блаженны и каноны). Репертуар песнопений ранних греческих списков октоихов намного обширнее современных октоихов. К более позднему периоду относится составление будничных канонов октоихов. (церковная традиция связывает его с именами святого Феофана Грапта и святого Иосифа Гимнографа; в современной научной литературе эта атрибуция оспаривается), а также канонов Святой Троице на воскресной полунощнице Митрофана, епископа Смирнского (IX век). Студийская редакция октоихов получила распространение в греческих списках конца XI-XII веков и представляет собой тип полного литургического октоиха, в котором песнопения образуют законченные богослужебные последования.
Перевод воскресных песнопений греческих октоихов на славянские языки традиционно приписывается святому равноапостольному Мефодию (смотри Кирилл и Мефодий). Составление 1-й редакции славянского октоиха связано с именем святого Климента Охридского, который не только перевёл тексты греческих октоихов, но и дополнил их своими оригинальными славянскими произведениями (канонами с акростихом КЛИМ в 9-х песнях и некоторыми стихирами). В южнославянских странах первоначально получила распространение не студийская, а палестинская редакция греческих октоихов, которая не позднее конца X - начала XI веков была перенесена на Русь и сохранилась главным образом в списках древнерусского извода XIII-XIV веков. Поэтому в письменности Древней Руси вплоть до начала XV века использовался исключительно октоих жанрового типа (Изборный октоих - сборник стихир и тропарей 8 гласов, Параклитик - сборник канонов октоиха. 8 гласов и Шестоднев - тип сокращённого октоиха). Полный октоих современного типа появился на Руси в начале XV века под влиянием южнославянских образцов (так называемое 2-е южнославянское влияние). Он содержал Иерусалимскую редакцию октоихов, возникшую в Византии во время распространения там новоиерусалимского богослужебного устава (конец XII века). Отличительной её особенностью являются тексты малых вечерен и полунощниц в последованиях воскресных дней и отсутствие оригинальных славянских песнопений. В практически неизменном виде эта редакция октоиха была положена в основу современного печатного октоиха. Первое славянское издание октоихов предпринято в Москве в 1772 году.