ОКТАВА, в музыке

ОКТАВА, в музыке - ин­тер­вал, ох­ва­ты­ваю­щий 8 сту­пе­ней диа­то­нического зву­ко­ря­да или 6 це­лых то­нов.

Зву­ки на рас­стоя­нии в це­лое чис­ло ок­тав вви­ду аку­стического срод­ст­ва име­ют оди­на­ко­вые на­име­но­ва­ния. Ме­ло­дия для боль­шей пол­но­ты и вы­ра­зи­тель­но­сти зву­ча­ния час­то уд­ваи­ва­ет­ся в октаву. Ок­тав­ные пас­са­жи ха­рак­тер­ны для вир­ту­оз­ной фортепианной му­зы­ки. В хо­ро­вой прак­ти­ке низ­ким ба­сам (бас-про­фун­до), име­нуе­мым так­же ок­та­ви­ста­ми, по­ру­ча­ет­ся ис­пол­не­ние уд­во­ен­ных в ниж­нюю октаву зву­ков ба­со­вой пар­тии. 2) Тра­диционное обо­зна­че­ние час­ти музыкального зву­ко­ря­да (в объ­ё­ме боль­шой сеп­ти­мы), в ко­то­рую вхо­дят все основные сту­пе­ни: «до» (c), «ре» (d), «ми» (e), «фа» (f), «соль» (g), «ля» (a), «си» (h), все­го 11 по­лу­то­нов хро­ма­ти­че­ской гам­мы. Например, диа­па­зон кон­церт­но­го фор­те­пиа­но вклю­ча­ет 7 пол­ных и 2 не­пол­ные октавы; они рас­по­ла­га­ют­ся сни­зу вверх в сле­дую­щем по­ряд­ке: суб­кон­трок­та­ва (зву­ки А2, В2, Н2), контр­ок­та­ва (C1-H1), боль­шая октава (C-H), ма­лая октава (c-h), пер­вая октава (c1-h1), вто­рая октава (c2-h2), тре­тья октава (c3-h3), чет­вёр­тая октава (c4-h4), пя­тая октава (один звук - c5). 3) Са­мый низ­кий по вы­со­те из обер­то­нов , вхо­дя­щих в спектр зву­ка; по час­то­те ко­ле­ба­ний от­но­сит­ся к ос­нов­но­му то­ну на­ту­раль­но­го зву­ко­ря­да как 2:1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)