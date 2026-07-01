ОКТАВА, в музыке
ОКТАВА, в музыке - интервал, охватывающий 8 ступеней диатонического звукоряда или 6 целых тонов.
Звуки на расстоянии в целое число октав ввиду акустического сродства имеют одинаковые наименования. Мелодия для большей полноты и выразительности звучания часто удваивается в октаву. Октавные пассажи характерны для виртуозной фортепианной музыки. В хоровой практике низким басам (бас-профундо), именуемым также октавистами, поручается исполнение удвоенных в нижнюю октаву звуков басовой партии. 2) Традиционное обозначение части музыкального звукоряда (в объёме большой септимы), в которую входят все основные ступени: «до» (c), «ре» (d), «ми» (e), «фа» (f), «соль» (g), «ля» (a), «си» (h), всего 11 полутонов хроматической гаммы. Например, диапазон концертного фортепиано включает 7 полных и 2 неполные октавы; они располагаются снизу вверх в следующем порядке: субконтроктава (звуки А2, В2, Н2), контроктава (C1-H1), большая октава (C-H), малая октава (c-h), первая октава (c1-h1), вторая октава (c2-h2), третья октава (c3-h3), четвёртая октава (c4-h4), пятая октава (один звук - c5). 3) Самый низкий по высоте из обертонов, входящих в спектр звука; по частоте колебаний относится к основному тону натурального звукоряда как 2:1.