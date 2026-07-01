ОКСЫВСКАЯ КУЛЬТУРА
ОКСЫВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура II века до н. э. - начала I века н. э. на территории Польского Поморья и Нижнего Повисленья.
Ранее рассматривалась как группа в рамках культуры ямных погребений (другое название - венедская культура). Название «Оксывская культура.» (по могильнику на территории деревни Оксыве, ныне в черте города Гдыня Поморского воеводства; Польша) распространено с 1970-х годов, после публикаций К. Годловского, И. Веловейского и др. Начиная с Ю. Костшевского в Оксывской культуре и других синхронных культурах Висло-Одерского региона (так называемого позднего предримского периода) выделяют 3 фазы (иногда с подфазами): А1 (конец III или начало II веков - начало 2-й половины II века до н. э.), А2 (2-я половина II века - 1-я половина I века до н. э.), А3 (середина I века до н. э. - начало I века н. э.). Различают локальные группы: в низовьях Вислы и прилегающем Поморье, на территории части Куявско-Поморского воеводства (иногда ранние памятники рассматривают в контексте пшеворской культуры), в Среднем Поморье (занято Оксывской культурой после периода запустения), в Западном Поморье (с фазы А3 сменила памятники нижнеодерской группы ясторфской культуры).
Основные характеристики Оксывской культуры базируются на материалах могильников. Они грунтовые, нередко сохраняется обозначение могил надгробными камнями или стелами. Трупосожжения «на стороне»; останки кремации хоронили в ямках (такие погребения особенно преобладают к концу Оксывской культуры; в основном с ними связаны фибулы центрально-европейских типов, нередко по 2-3, поясные крючки, другие детали убора, пряслица) или помещали в керамическую урну (с ними связана большая часть находок вооружения, в основном ритуально испорченного), иногда прослеживаются следы ёмкостей из органических материалов. Бывают двойные погребения, в некоторых отмечены и кости животных (в том числе собака, свинья). Керамическая посуда в основном имеет тщательно заглаженную или специально ошершавленную («хроповатую») поверхность; преобладают яйце- и грушевидные, биконические горшки, чаще с выпуклой верхней частью, утолщёнными, подгранёнными изнутри, венчиками; миски, в основном открытых форм; горшковидные кружки; миниатюрные сосуды. В верхней части корпуса часто имеются рельефные выступы, валики, окружности, спирали, небольшие ушки. Вазы с х-видными ручками орнаментированы по плечику фризом с прочерченными геометрическими узорами в виде меандров, ромбов, треугольников, крестов, свастик и тому подобного. Уникален сосуд из погребения в Голенбиево Вельке с рельефными изображениями животных (бык, олень), меандровыми и другими геометрическими композициями. Есть импортные италийские бронзовые сосуды. Оружие представлено наконечниками копий и дротиков, одно- и двулезвийными мечами, умбонами щитов и др. На селищах Оксывской культуры изучались дома столбовой конструкции, хозяйственные сооружения; известны и полуземлянки, постройки типа шалашей. Высокоразвитая металлургия железа базировалась главным образом на местном, а также на привозном (возможно, связанным со Свентокшиским металлургическим центром пшеворской культуры) сырье. В основе хозяйства - земледелие и животноводство (крупный и мелкий рогатый скот, свинья).
Формирование Оксывской культуры соотносится с перестройкой общественных отношений (милитаризация и др.), сопровождавшейся миграциями, что связано с процессами латенизации (смотри в статье Латен) при участии субстрата - северных групп поморской культуры. Связи Оксывской культуры с ясторфской и пшеворской культурами, по-видимому, инспирировавшие латенизацию региона, сохранялись и позднее, отмечены и контакты с Южной Скандинавией. В 1920-1960-е годы в польской науке Оксывскую культуру рассматривали как археологический эквивалент группы венедов в рамках теории Висло-Одерской прародины славян. Ряд исследователей, в основном немецких (первоначально и Ю. Костшевский), связывали Оксывскую культуру с бургундами или древними германскими группами. Возможно, носители Оксывской культуры принадлежали к особой группе индоевропейцев, чей язык не зафиксирован в источниках. Оксывская культура явилась субстратом в формировании вельбарской культуры.