ОКСНАРД
ОКСНАРД - город на Западе США, в юго-западной части штата Калифорния.
Население 205,7 тысяч человек (2013; в том числе 73,5% - выходцы из стран Латинской Америки, 7,4% - из стран Азии, 2,9% - афроамериканцы). Вместе с пригородами в границах округа Вентура образует метрополитенский ареал Окснард - Таусенд-Окс - Вентура (Большой Окснард) с населением около 850 тысяч человек. Расположен на побережье Тихого океана, в долине, ограниченной с севера и востока горными хребтами Санта-Инес, Санта-Моника и др., в 70 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. Узел автомагистралей и железных дорог. Региональные аэропорты Окснарда (в центре города), Камарилло (в 10 км к востоку от центра Окснарда), Санта-Пола (в 20 км к северо-востоку).
Возник в 1897-1898 годах как посёлок при одном из крупнейших в США сахарных заводов. Получил название в честь основателя завода Г.Т. Окснарда. C 1903 года город, с 1937 года центр портового округа. До середины XX века основа экономики - сельское хозяйство и пищевая промышленность. В период 2-й мировой войны переживал активный экономический подъём, в Окснарде были созданы предприятия военной промышленности. Во 2-й половине XX века быстрый рост его населения продолжился (с 40 тысяч человек в начале 1960-х годов до 172,6 тысяч человек в 2000 году). Пострадал от землетрясения 1994 года.
Среди архитектурных достопримечательностей - Публичная библиотека в стиле неоклассицизма (ныне Художественный музей Карнеги; 1906-1907, архитектор Ф.П. Бернем), павильон «Пагода» в Плаза-парке (1908-1910, архитектор А. Прист), исторический район Г.Т. Окснарда (жилая застройка 1-й половины XX века), Ратуша в русле модернизма (1965), Городская библиотека в стиле постмодернизма (1992, архитектор Б. Нил и др.). Участок исторической застройки рубежа XIX-XX веков воссоздан в комплексе «Площадь наследия» (1991).
Среди вузов Большого Окснарда - Калифорнийский лютеранский университет (1959; город Таусенд-Окс), кампус Университета штата Калифорния Чаннел-Айлендс (город Камарилло), Институт фотографии Брукса (1945), Южно-Калифорнийский институт права (1986) (оба - в городе Вентура). Городская библиотека [1907; отделения Южного Окснарда (1989; в современном здании с 2007 года) и Колонии (1978)]. Музеи: округа Вентура (1913), Детский музей «Крылья чайки» (1986), Художественный музей Карнеги (1987), Морской музей округа Вентура (1991), Автомузей Мерфи (2002), Автомобильный музей Маллина (2010) и др. Центр исполнительских искусств и Конференц-центр Окснарда.
Основа экономики Большого Окснарда - сфера услуг (72,6% ВРП, 2010), в том числе административные, финансовые, инновационно-технологические, транспортно-логистические услуги, оптовая и розничная торговля, обслуживание военных объектов и др. В самом Окснарде базируются штаб-квартиры компаний «Haas Automation» (производство металлорежущих станков; одна из ведущих профильных компаний США), «Raypak» (отопительное оборудование), в городе Камарилло - «Surfware» (программное обеспечение), в городе Таусенд-Окс - «Teledyne Technologies» (многоотраслевой конгломерат, состоящий из около 150 компаний), «Amgen» (биотехнологич. разработки и фармацевтич. препараты), в городе Сими-Валли - «AeroVironment» (технологические разработки и программное обеспечение для авиаракетно-космического комплекса). Морской торговый порт (расположен в глубоководной гавани Порт-Уайниме) специализируется на обработке генеральных грузов (главным образом автомобили и свежие фрукты). В черте Большого Окснарда - база ВМС США (создана в 1939-1942 годах; включает военно-воздушную базу в Пойнт-Мугу и инженерно-строительные части ВМС в Порт-Уайниме).
Среди отраслей обрабатывающей промышленности (18,2% ВРП) наиболее развиты химико-фармацевтическая (8,7%), машиностроение и металлообработка (5,0%), пищевая (0,6%). Действует крупная фармацевтическая фабрика компании «Amgen» в городе Таусенд-Окс. Предприятия электронной промышленности в городе Таусенд-Окс производят авионику, военную электронику и др. (компания «Teledyne Technologies»), комплектующие электронной техники («Skyworks Solutions»); в городе Камарилло - принтеры и комплектующие к ним («Zebra Technologies»). В самом Окснарде расположены заводы: станкостроительный (компания «Haas Automation») и отопительного оборудования («Raypak»). Сельскохозяйственные предприятия пригородной зоны (4,1% ВРП) специализируются на производстве клубники, малины, др. ягодных культур, фасоли лима и пр. В Окснарде проводится ежегодный национальный фестиваль малины. В окрестностях города - добыча нефти (1,4% ВРП).