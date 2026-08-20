ОКСНАРД

ОКСНАРД - го­род на За­па­де США, в юго-западной час­ти шта­та Ка­ли­фор­ния.

Население 205,7 тысяч человек (2013; в том числе 73,5% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки, 7,4% - из стран Азии, 2,9% - аф­ро­аме­ри­кан­цы). Вме­сте с при­го­ро­да­ми в гра­ни­цах округа Вен­ту­ра об­ра­зу­ет мет­ро­по­ли­тен­ский аре­ал Окс­нард - Тау­сенд-Окс - Вен­ту­ра (Боль­шой Окс­нард) с населением около 850 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана, в до­ли­не, ог­ра­ни­чен­ной с се­ве­ра и вос­то­ка гор­ны­ми хреб­та­ми Сан­та-Инес, Сан­та-Мо­ни­ка и др., в 70 км к се­ве­ро-за­па­ду от Лос-Анд­же­ле­са. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Ре­гио­наль­ные аэ­ро­пор­ты Окснарда (в цен­тре го­ро­да), Ка­ма­рил­ло (в 10 км к вос­то­ку от цен­тра Окснарда), Сан­та-По­ла (в 20 км к се­ве­ро-вос­то­ку).

Воз­ник в 1897-1898 годах как по­сё­лок при од­ном из круп­ней­ших в США са­хар­ных за­во­дов. По­лу­чил на­зва­ние в честь ос­но­ва­те­ля за­во­да Г.Т. Окс­нар­да. C 1903 года го­род, с 1937 года центр пор­то­во­го ок­ру­га. До середины XX века ос­но­ва эко­но­ми­ки - сельское хозяйство и пи­ще­вая промышленность. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны пе­ре­жи­вал ак­тив­ный эко­но­мический подъ­ём, в Окснарде бы­ли соз­да­ны пред­при­ятия во­енной промышленности. Во 2-й половине XX века бы­ст­рый рост его на­се­ле­ния про­дол­жил­ся (с 40 тысяч человек в начале 1960-х годов до 172,6 тысяч человек в 2000 году). По­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния 1994 года.

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - Пуб­лич­ная библиотека в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма (ны­не Ху­дожественный му­зей Кар­не­ги; 1906-1907, архитектор Ф.П. Бер­нем), па­виль­он «Па­го­да» в Пла­за-пар­ке (1908-1910, архитектор А. Прист), ис­то­рический рай­он Г.Т. Окс­нар­да (жи­лая за­строй­ка 1-й половины XX века), Ра­ту­ша в рус­ле мо­дер­низ­ма (1965), Городская библиотека в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1992, архитектор Б. Нил и др.). Уча­сток ис­то­рической за­строй­ки ру­бе­жа XIX-XX веков вос­соз­дан в ком­плек­се «Пло­щадь на­сле­дия» (1991).

Сре­ди ву­зов Боль­шо­го Окс­нар­да - Ка­ли­фор­ний­ский лю­те­ран­ский университет (1959; город Тау­сенд-Окс), кам­пус Университета шта­та Ка­ли­фор­ния Чан­нел-Ай­лендс (город Ка­ма­рил­ло), Институт фо­то­гра­фии Брук­са (1945), Юж­но-Ка­ли­фор­ний­ский институт пра­ва (1986) (оба - в городе Вен­ту­ра). Городская библиотека [1907; от­де­ле­ния Южного Окс­нар­да (1989; в современном зда­нии с 2007 года) и Ко­ло­нии (1978)]. Му­зеи: округа Вен­ту­ра (1913), Дет­ский му­зей «Кры­лья чай­ки» (1986), Ху­дожественный му­зей Кар­не­ги (1987), Морской му­зей округа Вен­ту­ра (1991), Ав­то­му­зей Мер­фи (2002), Ав­то­мо­биль­ный му­зей Мал­ли­на (2010) и др. Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств и Кон­фе­ренц-центр Окс­нар­да.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Боль­шо­го Окс­нар­да - сфе­ра ус­луг (72,6% ВРП, 2010), в том числе административные, фи­нан­со­вые, ин­но­ва­ци­он­но-тех­но­ло­гические, транс­порт­но-ло­ги­стические ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов и др. В са­мом Окснарде ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «Haas Automation» (про­изводство ме­тал­ло­ре­жу­щих стан­ков; од­на из ве­ду­щих про­филь­ных ком­па­ний США), «Raypak» (ото­пи­тель­ное обо­ру­до­ва­ние), в городе Ка­ма­рил­ло - «Surfware» (про­грамм­ное обес­пе­че­ние), в городе Тау­сенд-Окс - «Teledyne Technologies» (мно­го­от­рас­ле­вой конг­ло­ме­рат, со­стоя­щий из около 150 ком­па­ний), «Amgen» (био­тех­но­ло­гич. раз­ра­бот­ки и фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­ты), в городе Си­ми-Вал­ли - «AeroVironment» (тех­но­ло­гические раз­ра­бот­ки и про­грамм­ное обес­пе­че­ние для авиа­ра­кет­но-кос­мического ком­плек­са). Морской тор­го­вый порт (рас­по­ло­жен в глу­бо­ко­вод­ной га­ва­ни Порт-Уай­ни­ме) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на об­ра­бот­ке ге­не­раль­ных гру­зов (главным образом ав­то­мо­би­ли и све­жие фрук­ты). В чер­те Боль­шо­го Окс­нарда - ба­за ВМС США (создана в 1939-1942 годах; вклю­ча­ет во­енно-воздушную ба­зу в Пойнт-Му­гу и инженерно-стро­ительные час­ти ВМС в Порт-Уай­ни­ме).

Сре­ди от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (18,2% ВРП) наи­бо­лее раз­ви­ты хи­ми­ко-фар­ма­цев­тическая (8,7%), ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (5,0%), пи­ще­вая (0,6%). Дей­ст­ву­ет круп­ная фар­ма­цев­тическая фаб­ри­ка ком­па­нии «Amgen» в городе Тау­сенд-Окс. Пред­при­ятия элек­трон­ной промышленности в городе Тау­сенд-Окс про­из­во­дят авио­ни­ку, во­енную элек­тро­ни­ку и др. (ком­па­ния «Teledyne Technologies»), ком­плек­тую­щие элек­трон­ной тех­ни­ки («Sky­works Solutions»); в городе Ка­ма­рил­ло - прин­те­ры и ком­плек­тую­щие к ним («Ze­bra Technologies»). В са­мом Окснарде рас­по­ло­же­ны за­во­ды: стан­ко­стро­ительный (ком­па­ния «Ha­as Automation») и ото­пительного обо­ру­до­ва­ния («Raypak»). Сельскохозяйственные пред­при­ятия при­го­род­ной зо­ны (4,1% ВРП) спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на про­изводстве клуб­ни­ки, ма­ли­ны, др. ягод­ных куль­тур, фа­со­ли ли­ма и пр. В Окснарде про­во­дит­ся еже­год­ный национальный фес­ти­валь ма­ли­ны. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - до­бы­ча неф­ти (1,4% ВРП).

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