ОКСМАН ЮЛИАН ГРИГОРЬЕВИЧ

ОКСМАН ЮЛИАН ГРИГОРЬЕВИЧ - российский ли­тера­ту­ро­вед.

Ро­дил­ся в се­мье ап­те­ка­ря. В 1912-1913 годах учил­ся в Бонн­ском и Гей­дель­берг­ском университетах; окон­чил Пет­роградский университет (1917). На­чал пе­ча­тать­ся в 1915 году. В 1920-1923 годах рек­тор Ар­хео­ло­гического института в Одес­се. Профессор Пет­роградского университета (с 1923 года); с 1933 года член Пуш­кин­ской ко­мис­сии АН СССР; в 1933-1936 годах заместитель ди­рек­то­ра Пуш­кин­ско­го До­ма (ИРЛИ). В 1936 году ре­прес­си­ро­ван; от­бы­вал срок в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рях, ос­во­бо­ж­дён 6 ноября 1946 года. В 1947-1957 годах профессор Са­ра­тов­ско­го университета. В 1958-1964 годах ра­бо­тал в ИМЛИ. Опуб­ли­ко­вал ар­хив­ные ма­те­риа­лы по де­лу де­каб­ри­стов («Де­каб­ри­сты. Не­из­дан­ные ма­те­риа­лы и ста­тьи», 1925); ис­сле­до­ва­тель твор­че­ст­ва В.Г. Бе­лин­ско­го («Ле­то­пись жиз­ни и твор­че­ст­ва В.Г. Бе­лин­ско­го», 1958), ком­мен­та­тор из­да­ний К.Ф. Ры­лее­ва, А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва , И.С. Тур­ге­не­ва, А.И. Гер­це­на и др.; один из ини­циа­торов из­да­ния и ре­дак­тор-кон­суль­тант (1959-1964) «Крат­кой ли­те­ра­тур­ной эн­цик­ло­пе­дии» (т. 1-9, 1962-1978). С 1958 года вёл пе­ре­пис­ку (от­час­ти тай­ную) с западными сла­ви­ста­ми, в том числе из сре­ды русских эмиг­ран­тов (Г.П. Стру­ве); со­дей­ст­во­вал за­ру­беж­ным пуб­ли­ка­ци­ям про­из­ве­де­ний А.А. Ах­ма­то­вой , О.Э. Ман­дель­шта­ма, Н.С. Гу­ми­лё­ва; пред­при­ни­мал уси­лия по ра­зо­бла­че­нию до­нос­чи­ков в литературной сре­де. В 1964 году ис­клю­чён из Сою­за пи­са­те­лей СССР. В 1965-1968 годах про­фес­сор-кон­суль­тант Горь­ков­ско­го университета.

Сочинения:

От «Ка­пи­тан­ской доч­ки» к «За­пис­кам охот­ни­ка». Пуш­кин – Ры­ле­ев – Коль­цов – Бе­лин­ский – Тур­ге­нев. Са­ра­тов, 1959;

Из ар­хи­ва Гу­ве­ров­ско­го ин­сти­ту­та. Пись­ма Ю. Г. Окс­ма­на к Г. П. Стру­ве / Публ. Л. Флейш­ма­на // Stanford slavic studies. 1987. Vol. 1;

Из пе­ре­пис­ки Ю. Г. Окс­ма­на / Вступ. ста­тья и прим. М. О. Чу­да­ко­вой, Е. А. Тод­де­са // Чет­вер­тые Ты­ня­нов­ские чте­ния: Те­зи­сы док­ла­дов и ма­те­риа­лы для об­су­ж­де­ния. Ри­га, 1988;

Пись­ма Ю. Г. Окс­ма­на к Л. Л. Дом­ге­ру // Те­мы и ва­риа­ции: Сб. ст. и ма­те­риа­лов к 50-ле­тию Л. Флейш­ма­на. Stanford, 1994;

М. К. Аза­дов­ский, Ю. Г. Окс­ман. Пе­ре­пис­ка. 1944–1954. М., 1998;

Ю. Г. Окс­ман, К. И. Чу­ков­ский. Пе­ре­пис­ка. 1949–1969 / Пре­дисл. и ком­мент. А. Л. Гри­шу­ни­на. М., 2001.