ОКСМАН ЮЛИАН ГРИГОРЬЕВИЧ
ОКСМАН ЮЛИАН ГРИГОРЬЕВИЧ - российский литературовед.
Родился в семье аптекаря. В 1912-1913 годах учился в Боннском и Гейдельбергском университетах; окончил Петроградский университет (1917). Начал печататься в 1915 году. В 1920-1923 годах ректор Археологического института в Одессе. Профессор Петроградского университета (с 1923 года); с 1933 года член Пушкинской комиссии АН СССР; в 1933-1936 годах заместитель директора Пушкинского Дома (ИРЛИ). В 1936 году репрессирован; отбывал срок в исправительно-трудовых лагерях, освобождён 6 ноября 1946 года. В 1947-1957 годах профессор Саратовского университета. В 1958-1964 годах работал в ИМЛИ. Опубликовал архивные материалы по делу декабристов («Декабристы. Неизданные материалы и статьи», 1925); исследователь творчества В.Г. Белинского («Летопись жизни и творчества В.Г. Белинского», 1958), комментатор изданий К.Ф. Рылеева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, А.И. Герцена и др.; один из инициаторов издания и редактор-консультант (1959-1964) «Краткой литературной энциклопедии» (т. 1-9, 1962-1978). С 1958 года вёл переписку (отчасти тайную) с западными славистами, в том числе из среды русских эмигрантов (Г.П. Струве); содействовал зарубежным публикациям произведений А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, Н.С. Гумилёва; предпринимал усилия по разоблачению доносчиков в литературной среде. В 1964 году исключён из Союза писателей СССР. В 1965-1968 годах профессор-консультант Горьковского университета.
Сочинения:
От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника». Пушкин – Рылеев – Кольцов – Белинский – Тургенев. Саратов, 1959;
Из архива Гуверовского института. Письма Ю. Г. Оксмана к Г. П. Струве / Публ. Л. Флейшмана // Stanford slavic studies. 1987. Vol. 1;
Из переписки Ю. Г. Оксмана / Вступ. статья и прим. М. О. Чудаковой, Е. А. Тоддеса // Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988;
Письма Ю. Г. Оксмана к Л. Л. Домгеру // Темы и вариации: Сб. ст. и материалов к 50-летию Л. Флейшмана. Stanford, 1994;
М. К. Азадовский, Ю. Г. Оксман. Переписка. 1944–1954. М., 1998;
Ю. Г. Оксман, К. И. Чуковский. Переписка. 1949–1969 / Предисл. и коммент. А. Л. Гришунина. М., 2001.