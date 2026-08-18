ОКСИТАНИЯ
ОКСИТАНИЯ - географическая область распространения окситанского языка.
Термин «Окситания» вошёл в оборот в конце XIX - начале XX веков, что связано с процессом национального культурного возрождения южнофранцузских областей. Употребляется преимущественно филологами и культурологами, иногда историками, которые склонны относить его в большей мере к периоду Средневековья (начиная с X-XI веков), реже к началу Нового времени. Активно используется в публицистике, особенно с 1960-х годах, сторонниками региональной автономии южных районов Франции. Слово «Окситания» фиксируется в южнофранцузских текстах с 1286 года как латинская форма слова Лангедок, не позднее 1315 года - в актах французских королей; в XIV-XV веках оно вошло в окситанский язык. Первоначально термин «Окситания» обозначал ту же территорию, что и Лангедок, то есть средиземноморские области Франции между нижним течением Роны и верхним течением Гаронны. Начиная с XV-XVI веков иногда применялся для обозначения ряда других областей южной Франции, в том числе присоединённого в 1481 года Прованса, но окончательно это расширительное значение утвердилось уже в XX веке. В современном понимании границы Окситании включают земли к северу от Пиренеев вплоть до Ангумуа, Перигора, Лимузена и Оверни, а также Прованс и южные районы Дофине. Частью Окситании иногда также считают север Дофине, Лионне, Пуату и Сентонж, относимые к промежуточной зоне франко-окситанских, или франко-провансальских, диалектов. Некоторые исследователи распространяют понятие Окситания и на Каталонию, язык которой близок к окситанскому, а исторические судьбы в средние века были тесно переплетены с судьбами южных областей Франции. Территории, относимые к Окситании, никогда не составляли единого политического целого, в средние века они входили в состав различных государств: центральные области - в состав Французского королевства (до Альбигойских войн и присоединения в 1271 году Лангедока к королевскому домену власть французских королей над этими землями была номинальной); Прованс и Дофине - в состав Священной Римской империи (до XIV-XV веков); Гасконь, Гиень, временами также Перигор, Лимузен, Пуату и другие области юго-западной Франции находились в середине XII - середине XV веков под властью английских королей; Каталония, включая Руссильон, с середины XII века управлялась королями Арагона. На землях Окситании складывались также политические образования, не совпадающие с официальными государственными границами: например, в 1125-1146 годах южный Прованс управлялся графами из барселонской династии, северный Прованс в 1125-1129 годах - графами Тулузскими, Монпелье в 1213-1276 годах - владение королей Арагона, в 1276-1349 годах - королей Майорки. Достаточно тесными в средние века были в пределах Окситании сеньориальные и церковные связи, в Средиземноморском регионе - экономические контакты. Роль важнейших экономических, политических и культурных центров Окситании играли Тулуза и Монпелье. Окситанию отличало несомненное культурное единство, нашедшее выражение в возникшей здесь в X-XI веках литературе на окситанском языке, прежде всего в поэзии трубадуров, в ранней рецепции римского права, в местных особенностях романской архитектуры.
Дополнительная литература:
Lewis A.R. The development of Southern French and Catalan Society. 718–1050. Austin, 1965;
Müller B. Langue d’Oc, Languedoc, Occitan // Verba et Vocabula / Hrsg. von H. Stimm, J. Willelm. Münch., 1968;
Espieux H. Histoire de l’Occitanie. Agen, 1970;
Bec P. La langue occitane. 3 éd. P., 1973;
Dupuy A., Carrière M., Nouvel A. Histoire de l’Occitanie. Rodez, 1973;
Mussot-Goulard R. Les Occitans, un mythe? P., 1978;
Bonnassie P. L’Occitanie, un Etat manqué? // L’Histoire. 1979. № 14;
Histoire de l’Occitanie / Dir. A. Armengaud, R. Lafont. P., 1979;
Lejeune R. Littérature et société occitane au Moyen Âge. Liège, 1979;
Les cathares en Occitanie. P., 1982;
Ghil E.M. L’age de parage. Essai sur le poétique et le politique en Occitanie au XIII siècle. N. Y., 1989.