ОКСИТАНИЯ

ОКСИТАНИЯ - географическая об­ласть рас­про­стра­не­ния ок­си­тан­ско­го язы­ка.

Тер­мин «Окситания» во­шёл в обо­рот в конце XIX - начале XX веков, что свя­за­но с про­цес­сом национального куль­тур­ного воз­ро­ж­де­ния южнофранцузских об­лас­тей. Упот­реб­ля­ет­ся пре­имущественно фи­ло­ло­га­ми и куль­ту­ро­ло­га­ми, ино­гда ис­то­ри­ка­ми, ко­то­рые склон­ны от­но­сить его в боль­шей ме­ре к пе­рио­ду Сред­не­ве­ко­вья (на­чи­ная с X-XI веков), ре­же к на­ча­лу Но­во­го вре­ме­ни . Ак­тив­но ис­поль­зу­ет­ся в пуб­ли­ци­сти­ке, осо­бен­но с 1960-х годах, сто­рон­ни­ка­ми ре­гио­наль­ной ав­то­но­мии южных рай­онов Фран­ции. Сло­во «Окситания» фик­си­ру­ет­ся в южнофранцузских тек­стах с 1286 года как латинская фор­ма сло­ва Лан­ге­док, не позд­нее 1315 года - в ак­тах французских ко­ро­лей; в XIV-XV веках оно во­шло в ок­си­тан­ский язык. Пер­во­на­чаль­но тер­мин «Окситания» обо­зна­чал ту же тер­ри­то­рию, что и Лан­ге­док, то есть сре­ди­зем­но­мор­ские об­лас­ти Фран­ции ме­ж­ду ниж­ним те­че­ни­ем Ро­ны и верх­ним те­че­ни­ем Га­рон­ны. На­чи­ная с XV-XVI веков ино­гда при­ме­нял­ся для обо­зна­че­ния ря­да других об­лас­тей южной Фран­ции, в том числе при­со­еди­нён­но­го в 1481 года Про­ван­са, но окон­чатель­но это рас­ши­ри­тель­ное зна­че­ние ут­вер­ди­лось уже в XX веке. В современном по­ни­ма­нии гра­ни­цы Окситании вклю­ча­ют зем­ли к се­веру от Пи­ре­не­ев вплоть до Ан­гу­муа, Пе­ри­го­ра, Ли­му­зе­на и Овер­ни, а так­же Про­ванс и южные рай­оны До­фи­не. Ча­стью Окситании ино­гда так­же счи­та­ют се­вер До­фи­не, Ли­он­не, Пуа­ту и Сен­тонж, от­но­си­мые к про­ме­жу­точ­ной зо­не фран­ко-ок­си­тан­ских, или фран­ко-про­ван­саль­ских, диа­лек­тов. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли рас­про­стра­ня­ют по­ня­тие Окситания и на Ка­та­ло­нию, язык ко­то­рой бли­зок к ок­си­тан­ско­му, а ис­то­рические судь­бы в сред­ние ве­ка бы­ли тес­но пе­ре­пле­те­ны с судь­ба­ми южных об­лас­тей Фран­ции. Тер­ри­то­рии, от­но­си­мые к Окситании, ни­ко­гда не со­став­ля­ли еди­но­го по­ли­тического це­ло­го, в сред­ние ве­ка они вхо­ди­ли в со­став различных го­су­дарств: центральные об­лас­ти - в со­став Французского ко­ро­лев­ст­ва (до Аль­би­гой­ских войн и при­сое­ди­не­ния в 1271 году Лан­ге­до­ка к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну власть французских ко­ро­лей над эти­ми зем­ля­ми бы­ла но­ми­наль­ной); Про­ванс и До­фи­не - в со­став Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (до XIV-XV веков); Гас­конь, Ги­ень, вре­ме­на­ми так­же Пе­ри­гор, Ли­му­зен, Пуа­ту и другие об­лас­ти юго-западной Фран­ции на­хо­ди­лись в середине XII - середине XV веков под вла­стью английских ко­ро­лей; Ка­та­ло­ния, вклю­чая Рус­силь­он, с середины XII века управ­ля­лась ко­ро­ля­ми Ара­го­на. На зем­лях Окситании скла­ды­ва­лись так­же по­ли­тические об­ра­зо­ва­ния, не сов­па­даю­щие с официальными государственными гра­ни­ца­ми: например, в 1125-1146 годах южный Про­ванс управ­лял­ся гра­фа­ми из бар­се­лон­ской ди­на­стии, северный Про­ванс в 1125-1129 годах - гра­фа­ми Ту­луз­ски­ми, Мон­пе­лье в 1213-1276 годах - вла­де­ние ко­ро­лей Ара­го­на, в 1276-1349 годах - ко­ро­лей Май­ор­ки. Дос­та­точ­но тес­ны­ми в сред­ние ве­ка бы­ли в пре­де­лах Окситании сень­о­ри­аль­ные и цер­ков­ные свя­зи, в Сре­ди­зем­но­мор­ском ре­гио­не - эко­но­мические кон­так­ты. Роль важ­ней­ших эко­но­мических, по­ли­тических и куль­тур­ных цен­тров Окситании иг­ра­ли Ту­лу­за и Мон­пе­лье. Окситанию от­ли­ча­ло не­со­мнен­ное куль­тур­ное един­ст­во, на­шед­шее вы­ра­же­ние в воз­ник­шей здесь в X-XI веках литературе на ок­си­тан­ском языке, пре­ж­де все­го в по­эзии тру­ба­ду­ров, в ран­ней ре­цеп­ции рим­ско­го пра­ва, в ме­ст­ных осо­бен­но­стях ро­ман­ской ар­хи­тек­ту­ры.

Дополнительная литература:

Lewis A.R. The development of Sou­thern French and Catalan Society. 718–1050. Austin, 1965;

Müller B. Langue d’Oc, Langue­doc, Occitan // Verba et Vocabula / Hrsg. von H. Stimm, J. Willelm. Münch., 1968;

Es­pieux H. Histoire de l’Occitanie. Agen, 1970;

Bec P. La langue occitane. 3 éd. P., 1973;

Du­puy A., Carrière M., Nouvel A. Histoire de l’Occitanie. Rodez, 1973;

Mussot-Goulard R. Les Occitans, un mythe? P., 1978;

Bonnas­sie P. L’Occitanie, un Etat manqué? // L’Histoire. 1979. № 14;

Histoire de l’Occitanie / Dir. A. Armengaud, R. Lafont. P., 1979;

Lejeune R. Littérature et société occitane au Moyen Âge. Liège, 1979;

Les cathares en Occitanie. P., 1982;

Ghil E.M. L’age de parage. Essai sur le poétique et le politique en Occitanie au XIII siècle. N. Y., 1989.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)