ОКСИРИНХ
ОКСИРИНХ - в древности город в Египте (ныне деревня Эль-Бахнаса, примерно в 400 км к югу от Александрии, в 20 км к западу от реки Нил).
В Древнем Египте Оксиринх был центром 19-го верхнеегипетского нома; название связано с культом священной рыбы. В эллинистическое и римское время процветающий экономический и культурный центр. В византийское время Оксиринх - крупнейший центр Среднего Египта с резиденцией епископа. При императоре Юстине II (565-578) переименован в Новый Юстинополь, при императоре Тиверии Константине (578-582) городу вернули прежнее название. Завоёван арабами в 641 году.
Известно о существовании в античном городе театра (раскопки У.М. Питри в 1922 году), гимнасия, терм, общественных зданий, храмов языческих богов, позднее - многочисленных христианских церквей и часовен. Археологические раскопки Оксиринха начались в 1897 году (английские археологи Б.П. Гренфелл и А.С. Хант) и сразу привели к открытию огромного количества папирусов. В 1903-1907 годах раскопки были продолжены и дали новые находки папирусов. В 1910-1934 годах раскопки вели в основном итальянские археологи. Найдены тысячи текстов документов и литературных памятников (Оксиринх получил известность как «город папирусов»). Среди найденного преобладают греческие тексты римского и византийского времени (более ранние папирусы практически не сохранились из-за влажности нижних слоёв почвы). Были обнаружены также тексты на пергамене, некоторое количество демотических, латинских, еврейских, коптских, сирийских и арабских текстов, несколько сотен острака, печатей, большое количество монет, свинцовых жетонов и предметы бытового назначения. Среди папирусов в основном преобладают документы, но встречаются также и литературные произведения. Особое значение имела находка в 1906 году фрагмента «Греческой истории» неизвестного автора (так называемый Оксиринхский историк); в сохранившемся фрагменте освещаются события 396-395 годов до н. э.
Основное продолжающееся издание папирусов - «The Oxyrhynchus Papyri». 1898 –.