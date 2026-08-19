ОКСИРИНХ

ОКСИРИНХ - в древ­но­сти го­род в Егип­те (ны­не деревня Эль-Бах­на­са, при­мер­но в 400 км к югу от Алек­сан­д­рии, в 20 км к за­па­ду от реки Нил).

В Древ­нем Егип­те Оксиринх был цен­тром 19-го верх­не­египетского но­ма; на­зва­ние свя­за­но с куль­том свя­щен­ной ры­бы. В эл­ли­ни­стическое и римское вре­мя про­цве­таю­щий эко­но­мический и куль­тур­ный центр. В ви­зантийское вре­мя Оксиринх - круп­ней­ший центр Сред­не­го Егип­та с ре­зи­ден­ци­ей епи­ско­па. При императоре Юс­ти­не II (565-578) пе­ре­име­но­ван в Но­вый Юс­ти­но­поль, при императоре Ти­ве­рии Кон­стан­ти­не (578-582) го­ро­ду вер­ну­ли преж­нее на­зва­ние. За­воё­ван ара­ба­ми в 641 году.

Из­вест­но о су­ще­ст­во­ва­нии в ан­тич­ном го­ро­де те­ат­ра (рас­коп­ки У.М. Пит­ри в 1922 году), гим­на­сия, терм, об­щественных зда­ний, хра­мов языческих бо­гов, позд­нее - мно­го­численных хри­сти­ан­ских церк­вей и ча­со­вен. Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки Оксиринха на­ча­лись в 1897 году (английские ар­хео­ло­ги Б.П. Грен­фелл и А.С. Хант) и сра­зу при­ве­ли к от­крытию ог­ром­но­го ко­ли­че­ст­ва па­пи­ру­сов. В 1903-1907 годах рас­коп­ки бы­ли про­дол­же­ны и да­ли но­вые на­ход­ки па­пи­ру­сов. В 1910-1934 годах рас­коп­ки ве­ли в основном итальянские ар­хео­ло­ги. Най­де­ны ты­ся­чи тек­стов до­ку­мен­тов и литературных па­мят­ни­ков (Оксиринх по­лу­чил из­вест­ность как «го­род па­пи­ру­сов»). Сре­ди най­ден­но­го пре­об­ла­да­ют греческие тек­сты римского и ви­зантийского вре­ме­ни (бо­лее ран­ние па­пи­ру­сы прак­ти­че­ски не со­хра­нились из-за влаж­но­сти ниж­них слоёв поч­вы). Бы­ли об­на­ру­же­ны так­же тек­сты на пер­га­ме­не, не­ко­то­рое ко­ли­че­ст­во де­мо­ти­че­ских, латинских, еврейских, копт­ских, сирийских и арабских тек­стов, несколько со­тен ост­ра­ка, пе­ча­тей, боль­шое ко­ли­че­ст­во мо­нет, свин­цо­вых же­то­нов и пред­ме­ты бы­то­во­го на­зна­че­ния. Сре­ди па­пи­ру­сов в основном пре­об­ла­да­ют до­ку­мен­ты, но встре­ча­ют­ся так­же и литературные про­из­ве­де­ния. Осо­бое зна­че­ние име­ла на­ход­ка в 1906 году фраг­мен­та «Гре­че­ской ис­то­рии» не­из­вест­но­го ав­то­ра (так называемый Ок­си­ринх­ский ис­то­рик); в со­хра­нив­шем­ся фраг­мен­те ос­ве­ща­ют­ся со­бы­тия 396-395 годов до н. э.

Основное про­дол­жаю­щее­ся из­да­ние па­пиру­сов - «The Oxyrhynchus Papyri». 1898 –.

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