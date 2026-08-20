ОКСФОРДСКАЯ ШКОЛА

ОКСФОРДСКАЯ ШКОЛА - объ­е­ди­не­ние фи­ло­со­фов и учё­ных, су­ще­ст­во­вав­шее при Мер­тон-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета в XIV веке и про­сла­вив­шее­ся раз­работ­кой ме­то­да изу­че­ния при­ро­ды, ос­но­ван­но­го на ма­те­ма­ти­за­ции фи­зических про­цес­сов.

Главная роль в ста­нов­ле­нии шко­лы при­над­ле­жит Р. Грос­се­те­сту, обос­но­вав­ше­му при­ло­жи­мость гео­мет­рических за­ко­нов са­мо­ум­но­же­ния све­та ко всей фи­зической ре­аль­но­сти, а так­же сфор­му­ли­ро­вав­ше­му уче­ние о по­ро­ж­де­нии, сум­ми­ро­ва­нии и со­от­но­ше­ни­ях бес­ко­неч­ных ве­ли­чин и док­три­ну о «муль­ти­п­ли­ка­ции ви­дов» (multi­plica­tio specierum), раз­ви­тую позд­нее Р. Бэ­ко­ном.

Сре­ди пред­ста­ви­те­лей Оксфордской школы - Ф. Брад­вар­дин, стре­мив­ший­ся вы­ра­бо­тать ма­те­ма­тич. спо­соб опи­са­ния дви­же­ний тел по­сред­ст­вом при­да­ния фи­зическим про­цес­сам ко­ли­че­ст­вен­ных по­ка­за­те­лей, и груп­па его уче­ни­ков (так называемые каль­ку­ля­то­ры - cal­culatores): Уиль­ям Хейт­сбе­ри (William of Heytesbury, Guillelmus Hentisberus, около 1313-1372/73 годов; «Пра­ви­ла ре­ше­ния со­физ­мов»), Джон Дамбл­тон (John of Dumbleton, Johannes Dulmenton, умер около 1349 года; «Сум­ма ло­ги­ки и ес­те­ст­вен­ной фи­ло­со­фии»), Ри­чард Су­айн­схед (Суи­сет) по про­зви­щу Каль­ку­ля­тор [Richard Swineshead (Suiseth), Calculator, умер около 1358 года; «Кни­га каль­ку­ля­ций»], а так­же Ри­чард Кил­винг­тон (Richard Kil­ving­ton, 1302/05-1361; «Трак­тат об ин­тен­си­ях и ре­мис­си­ях по­тен­ций») и др. Со­еди­няя фи­зи­ку Ари­сто­те­ля и уче­ние Евк­ли­да о про­пор­ци­ях, каль­ку­ля­то­ры стре­ми­лись соз­дать еди­ную сис­те­му «ма­те­ма­ти­че­ской фи­зи­ки» на ос­но­ве ариф­ме­ти­ко-ал­геб­ра­ич. вы­ра­же­ния ка­че­ст­ва (уче­ние о «ши­ро­те форм» - latitudo for­marum, где по­ня­тие «фор­ма» оз­на­ча­ет кон­фи­гу­ра­цию к.-л. ка­че­ст­ва, а «ши­ро­та» - пре­дель­ный диа­па­зон со­от­вет­ст­вую­ще­го ка­че­ст­вен­но­го из­ме­не­ния, ис­чис­ляе­мый гра­ду­са­ми ин­тен­сив­но­сти).

При этом ско­рость трак­то­ва­лась как осо­бое ка­че­ст­во (qualitas motus), при­су­щее дви­жу­ще­му­ся те­лу; свой­ст­вен­ный ему гра­дус ин­тен­сив­но­сти со­от­вет­ст­ву­ет мгно­вен­ной ско­ро­сти, обу­слов­ли­ваю­щей бы­ст­ро­ту или мед­ли­тель­ность дви­же­ния. И эта ско­рость лишь по­тен­ци­аль­но свя­за­на с про­стран­ст­вен­но-вре­мен­ны́­ми оп­ре­де­ле­ния­ми, по­сколь­ку не вклю­ча­ет в се­бя ни по­ня­тие вре­ме­ни, ни по­ня­тие пу­ти.

Главное дос­ти­же­ние каль­ку­ля­то­ров - тео­ре­ма о сред­нем гра­ду­се ско­ро­сти, или «мер­тон­ское пра­ви­ло» (Merton rule), со­глас­но ко­то­ро­му рав­но­мер­но ус­ко­ряю­щее­ся или за­мед­ляю­щее­ся дви­же­ние эк­ви­ва­лент­но рав­но­мер­но­му дви­же­нию со средней ско­ро­стью (эта тео­ре­ма впо­след­ст­вии бы­ла при­ме­не­на Г. Га­ли­ле­ем и к ана­ли­зу сво­бод­но­го па­де­ния тел). Со­чи­не­ния каль­ку­ля­то­ров спо­соб­ст­во­ва­ли вве­де­нию но­вых ма­те­ма­тических по­ня­тий (пе­ре­мен­ной ве­ли­чи­ны, ло­га­риф­мов, дроб­ных по­ка­за­те­лей, бес­ко­неч­ных ря­дов и др.), вклю­чав­ших­ся, од­на­ко, в ус­то­яв­шую­ся сис­те­му пе­ри­па­те­тической фи­зи­ки. Раз­ра­бо­тан­ное в Оксфордской школе об­щее уче­ние о про­пор­ци­ях (ме­тод «кон­фи­гу­ра­ции ка­честв», configu­ra­tio qualitatum) на­шло своё при­ме­не­ние так­же в тео­ло­гии, эти­ке, эс­те­ти­ке и др. Идеи Оксфордской школы бы­ли вос­при­ня­ты пред­ста­ви­те­ля­ми па­риж­ской шко­лы, осо­бен­но Николаем Оре­мом.

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