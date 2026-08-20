ОКСФОРДСКАЯ ШКОЛА
ОКСФОРДСКАЯ ШКОЛА - объединение философов и учёных, существовавшее при Мертон-колледже Оксфордского университета в XIV веке и прославившееся разработкой метода изучения природы, основанного на математизации физических процессов.
Главная роль в становлении школы принадлежит Р. Гроссетесту, обосновавшему приложимость геометрических законов самоумножения света ко всей физической реальности, а также сформулировавшему учение о порождении, суммировании и соотношениях бесконечных величин и доктрину о «мультипликации видов» (multiplicatio specierum), развитую позднее Р. Бэконом.
Среди представителей Оксфордской школы - Ф. Брадвардин, стремившийся выработать математич. способ описания движений тел посредством придания физическим процессам количественных показателей, и группа его учеников (так называемые калькуляторы - calculatores): Уильям Хейтсбери (William of Heytesbury, Guillelmus Hentisberus, около 1313-1372/73 годов; «Правила решения софизмов»), Джон Дамблтон (John of Dumbleton, Johannes Dulmenton, умер около 1349 года; «Сумма логики и естественной философии»), Ричард Суайнсхед (Суисет) по прозвищу Калькулятор [Richard Swineshead (Suiseth), Calculator, умер около 1358 года; «Книга калькуляций»], а также Ричард Килвингтон (Richard Kilvington, 1302/05-1361; «Трактат об интенсиях и ремиссиях потенций») и др. Соединяя физику Аристотеля и учение Евклида о пропорциях, калькуляторы стремились создать единую систему «математической физики» на основе арифметико-алгебраич. выражения качества (учение о «широте форм» - latitudo formarum, где понятие «форма» означает конфигурацию к.-л. качества, а «широта» - предельный диапазон соответствующего качественного изменения, исчисляемый градусами интенсивности).
При этом скорость трактовалась как особое качество (qualitas motus), присущее движущемуся телу; свойственный ему градус интенсивности соответствует мгновенной скорости, обусловливающей быстроту или медлительность движения. И эта скорость лишь потенциально связана с пространственно-временны́ми определениями, поскольку не включает в себя ни понятие времени, ни понятие пути.
Главное достижение калькуляторов - теорема о среднем градусе скорости, или «мертонское правило» (Merton rule), согласно которому равномерно ускоряющееся или замедляющееся движение эквивалентно равномерному движению со средней скоростью (эта теорема впоследствии была применена Г. Галилеем и к анализу свободного падения тел). Сочинения калькуляторов способствовали введению новых математических понятий (переменной величины, логарифмов, дробных показателей, бесконечных рядов и др.), включавшихся, однако, в устоявшуюся систему перипатетической физики. Разработанное в Оксфордской школе общее учение о пропорциях (метод «конфигурации качеств», configuratio qualitatum) нашло своё применение также в теологии, этике, эстетике и др. Идеи Оксфордской школы были восприняты представителями парижской школы, особенно Николаем Оремом.