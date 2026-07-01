ОКСФОРД

Го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в Юго-Восточной Анг­лии, административный центр граф­ст­ва Окс­форд­шир.

Нас. 147,5 тыс. чел. (2013, в т. ч. вы­ход­цы из стран Юж. Азии 6%, Аф­ри­ки 3%, Ки­тая 3%). Рас­по­ло­жен на ре­ках Тем­за (уча­сток ре­ки в пре­де­лах го­ро­да тра­ди­ци­он­но на­зы­ва­ют Ай­зис) и Че­ру­элл, в 90 км к се­ве­ро-за­па­ду от Лон­до­на. Ж.-д. со­об­ще­ние с Лон­до­ном, Са­ут­гем­пто­ном, Ман­че­сте­ром, Бир­мин­ге­мом и др. круп­ны­ми брит. го­ро­да­ми. Близ О. про­хо­дит ско­ро­ст­ная ав­то­ма­ги­ст­раль, свя­зы­ваю­щая Лон­дон с Бир­мин­ге­мом. Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с др. круп­ны­ми го­ро­да­ми Анг­лии и Уэль­са. Бли­жай­ший аэ­ро­порт – Лон­дон-Окс­форд (в Кид­линг­то­не, в 10 км к се­ве­ро-за­па­ду от О.; гл. обр. биз­нес- авиа­ция); ме­ж­ду­нар. пе­ре­воз­ки пас­са­жи­ров об­слу­жи­ва­ют лон­дон­ские аэ­ро­пор­ты Хит­роу и Лу­тон.

Воз­ник в анг­ло­сак­сон­скую эпо­ху (ве­ро­ят­но, в 7–8 вв.) как по­се­ле­ние во­круг бро­да че­рез р. Тем­за (назв. го­ро­да про­ис­хо­дит от др.-англ. Oxenaforda – бы­чий брод) на пу­ти из Мер­сии к пор­там юж. по­бе­ре­жья Анг­лии. Со­глас­но позд­ней­шей агио­гра­фич. тра­ди­ции (c 12 в.), на мес­те совр. О. в 1-й пол. 8 в. св. Фри­дес­ви­да (Фри­тус­ви­та; дочь од­но­го из ме­ст­ных анг­ло­сак­сон­ских пра­ви­те­лей) ос­но­ва­ла двой­ной (муж­ской и жен­ский) мо­на­стырь. На ру­бе­же 9–10 вв. в О. воз­ве­де­но (по-ви­ди­мо­му, ко­ро­лём Альф­ре­дом Ве­ли­ким в рам­ках строи­тель­ст­ва ря­да кре­по­стей-бур­гов для за­щи­ты от ви­кин­гов) ук­ре­п­ле­ние по ре­гу­ляр­но­му пла­ну; воз­мож­но, здесь дей­ст­во­вал так­же мо­нет­ный двор. О. впер­вые упо­ми­на­ет­ся в письм. ис­точ­ни­ках в 912. С 10–11 вв. круп­ный во­ен. и тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр, гл. го­род граф­ст­ва Окс­форд­шир (офор­ми­лось к сер. 10 в.). В 11 в. в О. не­од­но­крат­но про­хо­ди­ли со­б­ра­ния со­ве­та зна­ти (уи­те­на­ге­мот). По­сле Нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 в О. по­стро­ен за­мок, при нём ор­га­ни­зо­ва­на кол­ле­гия се­ку­ляр­ных ка­но­ни­ков, пре­вра­тив­шая­ся в 12 в. в важ­ный центр ин­тел­лек­ту­аль­ной жиз­ни в Анг­лии. Ок. 1155 О. по­лу­чил пер­вую гра­мо­ту о при­ви­ле­ги­ях от ко­ро­ля Ген­риха II. До кон­ца сред­них ве­ков ос­та­вал­ся важ­ным по­ли­тич. (в 1258 Ген­рих III ут­вер­дил там «Окс­форд­ские про­ви­зии», ог­ра­ни­чи­вав­шие власть ко­ро­ля) и тор­го­во-ре­мес­лен­ным цен­тром; со 2-й пол. 12 в. всё боль­шее зна­че­ние стал при­об­ре­тать Окс­форд­ский уни­вер­си­тет . От­но­ше­ния ме­ж­ду го­ро­жа­на­ми и сту­ден­та­ми и пре­по­да­вате­ля­ми ун-та бы­ли, как пра­ви­ло, на­пря­жён­ны­ми и не­ред­ко пе­ре­рас­та­ли в во­оруж. столк­но­ве­ния (круп­ней­шие – в 1355). С 1542 О. – центр са­мо­сто­ят. дио­це­за (до 1546 ре­зи­ден­ция епи­ско­па на­хо­ди­лась в Оз­ни), од­но­вре­мен­но по­лу­чил ста­тус го­ро­да. К 16 в. эко­но­мич. и по­ли­тич. зна­че­ние О. сни­зи­лось, в даль­ней­шем он раз­ви­вал­ся гл. обр. как уни­вер­си­тет­ский го­род. Во вре­мя Анг­лий­ской ре­во­лю­ции 17 в. не­ко­то­рое вре­мя слу­жил ре­зи­ден­ци­ей ко­ро­ля Кар­ла I, в 1644–46 неск. раз оса­ж­дал­ся вой­ска­ми пар­ла­мен­та. В гор. хо­зяй­ст­ве тра­ди­ци­он­но наи­боль­шее зна­че­ние име­ли пи­во­ва­ре­ние (круп­ней­шая от­расль в 16 в.), от­лив­ка ко­ло­ко­лов (рас­цвет при­шёл­ся на кон. 18 – сер. 19 вв.). В 1844 со­единён же­лез­ной до­ро­гой с Лон­до­ном. С нач. 20 в. бур­но раз­ви­ва­лась пром-сть, пре­ж­де все­го ав­то­мо­би­ле­строе­ние (в О. впер­вые в Ве­ли­ко­бри­та­нии бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но мас­со­вое про­из-во ав­то­мо­би­лей: в вост. рай­оне Кау­ли от­крыт завод ком­па­нии «Morris Motors», с сер. 1920-х гг. од­но­го из круп­ней­ших брит. ав­то­про­из­во­ди­те­лей), что при­ве­ло к рез­ко­му рос­ту численности на­се­ле­ния го­ро­да, в т. ч. за счёт им­ми­гран­тов; так­же по­лу­чи­ли раз­ви­тие из­да­тель­ское де­ло и по­ли­гра­фич. пром-сть. В 1929 тер­ри­то­рия го­ро­да бы­ла рас­ши­ре­на за счёт при­сое­ди­не­ния пром. при­го­ро­дов. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны О. поч­ти не по­стра­дал от бом­бар­ди­ро­вок. К 1970-м гг. ав­то­мо­биль­ный за­вод был круп­ней­шим ра­бо­то­да­те­лем (бо­лее 20 тыс. за­ня­тых); го­род со­сто­ял из двух час­тей – уни­вер­си­тет­ской (к за­па­ду от мос­та Ма­гда­лен че­рез р. Че­ру­элл) и ав­то­мо­биль­ной (к вос­то­ку от не­го). В 1980–90-е гг. объ­ём вы­пус­ка ав­то­моби­лей рез­ко со­кра­тил­ся; во 2-й пол. 1990-х гг. зна­чит. часть ста­рых пром. пло­ща­дей ре­ор­га­ни­зо­ва­на (на час­ти тер­ри­то­рии соз­дан биз­нес-парк и др.). К нач. 21 в. кри­зис в ав­то­строе­нии О. прак­ти­че­ски пре­одо­лён.

В цен­тре го­ро­да со­хра­ни­лась ср.-век. не­ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка; его ны­неш­нюю за­строй­ку в зна­чит. сте­пе­ни оп­ре­де­ля­ют го­тич. и нео­го­тич. кор­пу­са кол­лед­жей ун-та с мно­го­числ. шпи­ля­ми; по­это­му О. на­зы­ва­ют ещё «го­ро­дом дрем­лю­щих шпи­лей». Сре­ди ста­рей­ших со­ору­же­ний – ц. Св. Ми­хаи­ла (ро­ман­ская зап. баш­ня, нач. – сер. 11 в.; го­тич. хор 13 в.; 14–15 вв., рес­тав­ри­ро­ва­лась и пе­ре­страи­ва­лась в 19 – нач. 20 вв.), баш­ня Кар­факс (со­хра­ни­лась от раз­ру­шен­ной ц. Св. Мар­ти­на; ос­но­ва­на до 1066, пе­ре­строе­на в го­тич. фор­мах в 14 в.; ре­став­ра­ция – 1896), ос­тат­ки нор­манн­ско­го зам­ка [баш­ня Сент-Джордж (ок. 1071, уг­ло­вая баш­ня зам­ка и ко­ло­коль­ня ча­сов­ни Св. Ге­ор­гия), крип­та ча­сов­ни Св. Ге­ор­гия (ок. 1074)], ц. Сент-Пи­тер-ин-те-Ист (меж­ду 1130 и 1160, рас­ши­ре­на в 13 – нач. 16 вв.; ны­не б-ка кол­лед­жа Сент-Эд­мунд-холл), позд­не­ро­ман­ский со­бор (пер­во­на­чаль­но цер­ковь ав­гу­стин­ско­го мон. Св. Фри­дес­ви­ды, ны­не – в со­ста­ве кол­лед­жа Крайст-черч; 2-я пол. 12 в. – кон. 15 в.; рес­тав­ри­ро­ван в 19 в.), го­тич. уни­вер­си­тет­ская ц. Де­вы Ма­рии (пре­им. 14–16 вв.; сев. баш­ня – 1280, её шпиль – 1315–25, выс. ок. 57 м – са­мое вы­со­кое со­ору­же­ние О.).

Ти­пич­ный ком­плекс окс­форд­ско­го кол­лед­жа вклю­ча­ет в се­бя во­ро­та с баш­ней, ча­сов­ню, биб­лио­те­ку, «холл», неск. пря­мо­уголь­ных дво­ров («квад­ра­тов»), ок­ру­жён­ных учеб­ны­ми и жи­лы­ми кор­пу­са­ми, ого­ро­жен­ный сад. Ста­рей­шие со­ору­же­ния (все – в сти­ле го­ти­ки) со­хра­ни­лись в Мер­тон-кол­лед­же (ча­сов­ня – 1290 – сер. 15 в.; «Mob Quadrangle» с биб­лио­те­кой – 1371–78) и в Нью-кол­лед­же (клу­атр-клад­би­ще, 1395–1400; ча­сов­ня кон. 14 в.; так­же в ком­плек­се кол­лед­жа – ос­тат­ки ср.-век. гор. стен и бас­тио­нов, в т. ч. ко­ло­коль­ня, пе­ре­стро­ен­ная из бас­тио­на, 1396–1405). Сре­ди мно­го­числ. позд­не­го­тич. со­ору­же­ний – Ди­ви­ни­ти-холл в пер­пен­ди­ку­ляр­ном сти­ле (ны­не – в со­ста­ве Б-ки Бод­ли; 1424–90, ве­ер­ный свод в ин­терь­е­ре, 1480–83; 2-й этаж, т. н. б-ка гер­цо­га Хам­фри – 1489, де­рев. оформ­ле­ние ин­терь­е­ра 1598–1602) и «Боль­шой квад­рат» кол­лед­жа Крайст-черч («квад­рат То­ма»; пре­им. 1526 и 1546; холл – 1529; «Баш­ня То­ма» – 1-й ярус, 1526, за­вер­ше­ние 1681–82, арх. К. Рен). В 1-й пол. 17 в. воз­ве­де­ны «Школь­ный квад­рат» Б-ки Бод­ли с «Баш­ней 5 ор­де­ров», со­че­таю­щий го­ти­ку с ан­тич­ны­ми де­та­ля­ми (1610–24), и «Кен­тер­бе­рий­ский квад­рат» Сент-Джонс-кол­лед­жа в рус­ле ар­хи­тек­ту­ры Ре­нес­сан­са (1631–36; «фрон­тис­пи­сы», пред­по­ло­жи­тель­но арх. Н. Сто­ун; брон­зо­вые ста­туи ко­ро­ля Кар­ла I и ко­ро­ле­вы Ген­ри­ет­ты Ма­рии, 1633, скульп­тор Ю. Ле Сю­эр). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма – Шел­до­нов­ский те­атр (ак­то­вый зал; 1664–69, арх. Рен; пла­фон с ал­ле­го­рич. ком­по­зи­ци­ей, по­след­няя треть 17 в., мас­тер­ская Р. Стри­те­ра), зда­ние изд-ва Окс­форд­ско­го ун-та Кла­рен­дон-бил­динг (1711–13, пред­по­ло­жи­тель­но арх. Н. Хок­смур), цен­трич. ку­поль­ная Б-ка Рэдк­лиф­фа («Ка­ме­ра Рэдк­лиф­фа», 1737–49, арх. Дж. Гиббс; ны­не оба – в со­ста­ве Б-ки Бод­ли), об­сер­ва­то­рия Рэдк­лиф­фа (1772–95, ар­хитек­то­ры Г. Кин, Дж. Уай­атт), мост Ма­гда­лен (1772–77, арх. Дж. Гу­инн), Аш­мо­ле­ан­ский му­зей и Ин-т Тей­ло­ра (1841–45, арх. Ч. Р. Ко­ке­релл; но­вое кры­ло му­зея в рус­ле не­омо­дер­низ­ма, 2006–09, арх. Р. Мей­тер). В сти­ле нео­го­ти­ки со­ору­же­ны Ме­мо­ри­ал му­че­ни­ков (1841, арх. Дж. Г. Скотт Стар­ший), ком­плекс Кибл- кол­лед­жа (1867–83, арх. У. Бат­тер­филд) и мн. др. Пер­вые по­строй­ки в рус­ле мо­дер­низ­ма от­но­сят­ся ко 2-й пол. 20 в.: ком­плекс Сент-Ка­те­ринс-кол­лед­жа (1961–1966, арх. А. Якоб­сен), учеб­ный кор­пус Сент-Кросс-бил­динг (1961–65, архи­тек­то­ры Л. Мар­тин, К. С.Дж. Уил­сон), об­ще­жи­тия Гар­ден-бил­динг в кол­лед­же Св. Хиль­ды (1968–70, ар­хи­тек­то­ры А. и П. Смит­сон) и Фло­ри-бил­динг в Ку­инс- кол­лед­же (1966–71, арх. Дж. Стер­линг), кор­пус Т. Уай­та Сент-Джонс- кол­лед­жа (1975, ар­хит. бю­ро «Arup As­sociates»).

Сре­ди ву­зов: Окс­форд­ский ун-т, Ун-т Окс­форд-Брукс (ос­но­ван в 1865 как Шко­ла ис­кусств, с 1970 По­ли­тех­нич. ин-т, совр. ста­тус с 1992). Аш­мо­ле­ан­ский (Эш­мо­ле­ан­ский) му­зей ис­кусств и ар­хео­ло­гии (Ashmolean Museum of Art and Archaeology) в О. – пер­вый в ми­ре пуб­лич­ный му­зей. От­крыт в 1683, ко­гда со­би­ра­тель Э. Аш­мол по­да­рил Окс­форд­ско­му ун-ту свою кол­лек­цию ред­ко­стей (в б. ч. пе­ре­шед­шую к не­му от Дж. Тра­де­скан­та Стар­ше­го и Дж. Тра­де­скан­та Млад­ше­го): мо­не­ты, кни­ги, гра­вю­ры, ми­не­ра­лы, чу­че­ла жи­вот­ных и др. Му­зей вклю­чал в се­бя хи­мич. ла­бо­ра­то­рию и лек­то­рий для сту­ден­тов. В даль­ней­шем кол­лек­ция по­пол­ня­лась эт­но­логич. экс­по­на­та­ми (позд­нее переданы в Му­зей ес­теств. ис­то­рии) и ар­хео­ло­гич. ар­те­фак­та­ми (анг­ло­сак­сон­ские древ­но­сти, ре­зуль­та­ты рас­ко­пок А. Эван­са на о. Крит, др.-егип. иск-во). Пер­вона­чаль­ное зда­ние му­зея (1678–83, ны­не Му­зей ис­то­рии нау­ки) при­пи­сы­ва­ет­ся архи­тек­то­рам К. Ре­ну или Т. Ву­ду. Совр. струк­ту­ра и назв. му­зея с 1908, ко­гда его со­б­ра­ние было объ­еди­не­но с уни­вер­си­тет­ской кол­лек­ци­ей (фор­ми­ро­ва­лась с 1620-х гг.), вклю­чав­шей, по­ми­мо ред­ко­стей, порт­ре­тов, мо­нет и ме­да­лей, со­б­рание ан­тич­ной скульп­ту­ры, жи­во­пись итал. Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния (П. Уч­чел­ло и др.), П. П. Ру­бен­са, А. Ка­на­лет­то, Ф. Гвар­ди, К. Лор­ре­на, Н. Пус­се­на, Дж. Рей­нол­дса, А. ван Дей­ка, пре­ра­фа­эли­тов и др., кол­лек­ции ри­сун­ков (в т. ч. Ми­ке­ланд­же­ло, Ра­фа­эля, Ле­о­нар­до да Вин­чи), гра­вюр, ак­ва­ре­лей (У. Тёр­не­ра и др.), муз. ин­ст­ру­мен­тов, про­из­ве­де­ний де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва, а так­же слеп­ки с ан­тич­ной скульп­ту­ры. Ны­не вклю­ча­ет в се­бя от­де­лы изо­бра­зит. иск-ва (ев­роп. и вос­точ­но­го) и ар­хео­логии (в т. ч. галереи иск-ва Древнего Египта и Нубии, 2011). Сре­ди др. му­зе­ев О. – Му­зей совр. иск-ва (1965), Окс­фор­да (1975; ис­то­рия го­ро­да). Те­атр «Окс­форд плей­ха­ус» (1938, дра­ма, мю­зик­лы и др.). Бо­та­нич. сад (при Окс­форд­ском ун-те; ос­но­ван в 1621, ста­рей­ший в стра­не).

О. – один из муз. цен­тров Велико­бри­та­нии. В Окс­форд­ском ун-те с кон. 15 в. ве­лось пре­по­да­ва­ние му­зы­ки (как дис­ци­п­ли­ны квад­ри­вия); ны­не муз. фа­куль­тет ун-та – один из учеб­ных и ис­сле­до­ва­тель­ских муз. цен­тров (мно­го­том­ная «Но­вая окс­форд­ская ис­то­рия му­зы­ки», 1954–90, – стан­дарт муз. ис­то­рио­гра­фии в стра­нах англ. язы­ка), здесь хра­нит­ся круп­ней­шее в стране со­б­ра­ние муз. ин­ст­ру­мен­тов – «Кол­лек­ция Бей­та» (назв. по по­да­рен­но­му в 1963 со­б­ра­нию Ф. Бей­та). Мно­го­ве­ко­вую тра­ди­цию хо­ро­во­го иск-ва Ве­ли­ко­бри­та­нии под­дер­жи­ва­ют три кол­лед­жа: Нью-кол­ледж (1379), Ма­гда­лен-кол­ледж (1458) и Крайст-черч (1546). Ду­хо­вой ор­кестр «Сил­вер бэнд» (1887), «Ба­хов­ский хор» (1896), Об-во ка­мер­ной му­зы­ки (1898), лю­би­тель­ский сим­фо­нич. ор­кестр (1902), проф. сим­фо­нич. ор­кестр «Philomusica» (1998). Еже­год­ные фес­ти­ва­ли: «Ген­дель в Окс­фор­де» (с 1985), совр. му­зы­ки (с 1994). Гл. пло­щад­ка для кон­цер­тов клас­сич. му­зы­ки – Шел­до­нов­ский те­атр.

Сре­ди наи­бо­лее по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та – фут­бол (ста­ди­он «Кас­сам», 2001; 12,5 тыс. мест), рег­би, мо­то­цик­лет­ный, со­ба­чьи бе­га, греб­ля.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг (за­ня­то ок. 85% ра­бо­таю­щих, в т. ч. в нау­ке, об­ра­зо­ва­нии и здра­во­охра­не­нии 43%, тор­гов­ле, фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­лу­гах 34%, сек­то­ре транс­пор­та и свя­зи 5%). В пром-сти за­ня­то ок. 8% ра­бо­таю­щих, строй­ин­ду­ст­рии – ок. 2% (2008). В нач. 2010-х гг. О.– бы­ст­ро рас­ту­щий го­род, один из наи­бо­лее из­вест­ных в мире на­уч­но-об­ра­зо­ва­тель­ных цен­тров (св. 1/5 нас. го­ро­да – сту­денты). Важ­ный центр из­да­тель­ско­го де­ла: изд-во Окс­форд­ско­го ун-та (Oxford University Press, OUP) – од­но из ве­ду­щих брит. и круп­ней­шее уни­вер­си­тет­ское из­да­тель­ст­во в ми­ре (вы­пус­ка­ет сло­ва­ри, спра­воч­ни­ки, ил­лю­ст­ри­ро­ван­ные эн­цик­ло­пе­дии и др., его под­раз­де­ле­ние «Oxford Journals» из­да­ёт св. 230 на­уч. жур­на­лов по разл. те­ма­ти­ке). О. вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших цен­тров ту­риз­ма Ве­ли­ко­бри­та­нии (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, де­ло­вой; ок. 9,6 млн. но­чё­вок в год). Со­хра­ня­ет зна­че­ние ав­то­строе­ние. За­вод, с 2001 при­над­ле­жа­щий герм. кон­цер­ну «BMW Group», вы­пус­ка­ет ма­ло­лит­раж­ные ав­то­мо­би­ли MINI (ок. 3,7 тыс. за­ня­тых; св. 200 тыс. ав­то­мо­би­лей в год; ок. 80% экс­пор­ти­ру­ет­ся).

Близ О. – двор­цо­во-пар­ко­вый ком­плекс Бле­нейм.

Авторы статьи: С. Г. Ме­ре­мин­ский (ис­то­рия), В. М. Со­коль­ский (эко­но­ми­ка).

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