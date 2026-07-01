ОКСФОРД
Город в Великобритании, в Юго-Восточной Англии, административный центр графства Оксфордшир.
Нас. 147,5 тыс. чел. (2013, в т. ч. выходцы из стран Юж. Азии 6%, Африки 3%, Китая 3%). Расположен на реках Темза (участок реки в пределах города традиционно называют Айзис) и Черуэлл, в 90 км к северо-западу от Лондона. Ж.-д. сообщение с Лондоном, Саутгемптоном, Манчестером, Бирмингемом и др. крупными брит. городами. Близ О. проходит скоростная автомагистраль, связывающая Лондон с Бирмингемом. Автомобильное сообщение с др. крупными городами Англии и Уэльса. Ближайший аэропорт – Лондон-Оксфорд (в Кидлингтоне, в 10 км к северо-западу от О.; гл. обр. бизнес- авиация); междунар. перевозки пассажиров обслуживают лондонские аэропорты Хитроу и Лутон.
Возник в англосаксонскую эпоху (вероятно, в 7–8 вв.) как поселение вокруг брода через р. Темза (назв. города происходит от др.-англ. Oxenaforda – бычий брод) на пути из Мерсии к портам юж. побережья Англии. Согласно позднейшей агиографич. традиции (c 12 в.), на месте совр. О. в 1-й пол. 8 в. св. Фридесвида (Фритусвита; дочь одного из местных англосаксонских правителей) основала двойной (мужской и женский) монастырь. На рубеже 9–10 вв. в О. возведено (по-видимому, королём Альфредом Великим в рамках строительства ряда крепостей-бургов для защиты от викингов) укрепление по регулярному плану; возможно, здесь действовал также монетный двор. О. впервые упоминается в письм. источниках в 912. С 10–11 вв. крупный воен. и торгово-ремесленный центр, гл. город графства Оксфордшир (оформилось к сер. 10 в.). В 11 в. в О. неоднократно проходили собрания совета знати (уитенагемот). После Нормандского завоевания Англии 1066 в О. построен замок, при нём организована коллегия секулярных каноников, превратившаяся в 12 в. в важный центр интеллектуальной жизни в Англии. Ок. 1155 О. получил первую грамоту о привилегиях от короля Генриха II. До конца средних веков оставался важным политич. (в 1258 Генрих III утвердил там «Оксфордские провизии», ограничивавшие власть короля) и торгово-ремесленным центром; со 2-й пол. 12 в. всё большее значение стал приобретать Оксфордский университет. Отношения между горожанами и студентами и преподавателями ун-та были, как правило, напряжёнными и нередко перерастали в вооруж. столкновения (крупнейшие – в 1355). С 1542 О. – центр самостоят. диоцеза (до 1546 резиденция епископа находилась в Озни), одновременно получил статус города. К 16 в. экономич. и политич. значение О. снизилось, в дальнейшем он развивался гл. обр. как университетский город. Во время Английской революции 17 в. некоторое время служил резиденцией короля Карла I, в 1644–46 неск. раз осаждался войсками парламента. В гор. хозяйстве традиционно наибольшее значение имели пивоварение (крупнейшая отрасль в 16 в.), отливка колоколов (расцвет пришёлся на кон. 18 – сер. 19 вв.). В 1844 соединён железной дорогой с Лондоном. С нач. 20 в. бурно развивалась пром-сть, прежде всего автомобилестроение (в О. впервые в Великобритании было организовано массовое произ-во автомобилей: в вост. районе Каули открыт завод компании «Morris Motors», с сер. 1920-х гг. одного из крупнейших брит. автопроизводителей), что привело к резкому росту численности населения города, в т. ч. за счёт иммигрантов; также получили развитие издательское дело и полиграфич. пром-сть. В 1929 территория города была расширена за счёт присоединения пром. пригородов. Во время 2-й мировой войны О. почти не пострадал от бомбардировок. К 1970-м гг. автомобильный завод был крупнейшим работодателем (более 20 тыс. занятых); город состоял из двух частей – университетской (к западу от моста Магдален через р. Черуэлл) и автомобильной (к востоку от него). В 1980–90-е гг. объём выпуска автомобилей резко сократился; во 2-й пол. 1990-х гг. значит. часть старых пром. площадей реорганизована (на части территории создан бизнес-парк и др.). К нач. 21 в. кризис в автостроении О. практически преодолён.
В центре города сохранилась ср.-век. нерегулярная планировка; его нынешнюю застройку в значит. степени определяют готич. и неоготич. корпуса колледжей ун-та с многочисл. шпилями; поэтому О. называют ещё «городом дремлющих шпилей». Среди старейших сооружений – ц. Св. Михаила (романская зап. башня, нач. – сер. 11 в.; готич. хор 13 в.; 14–15 вв., реставрировалась и перестраивалась в 19 – нач. 20 вв.), башня Карфакс (сохранилась от разрушенной ц. Св. Мартина; основана до 1066, перестроена в готич. формах в 14 в.; реставрация – 1896), остатки норманнского замка [башня Сент-Джордж (ок. 1071, угловая башня замка и колокольня часовни Св. Георгия), крипта часовни Св. Георгия (ок. 1074)], ц. Сент-Питер-ин-те-Ист (между 1130 и 1160, расширена в 13 – нач. 16 вв.; ныне б-ка колледжа Сент-Эдмунд-холл), позднероманский собор (первоначально церковь августинского мон. Св. Фридесвиды, ныне – в составе колледжа Крайст-черч; 2-я пол. 12 в. – кон. 15 в.; реставрирован в 19 в.), готич. университетская ц. Девы Марии (преим. 14–16 вв.; сев. башня – 1280, её шпиль – 1315–25, выс. ок. 57 м – самое высокое сооружение О.).
Типичный комплекс оксфордского колледжа включает в себя ворота с башней, часовню, библиотеку, «холл», неск. прямоугольных дворов («квадратов»), окружённых учебными и жилыми корпусами, огороженный сад. Старейшие сооружения (все – в стиле готики) сохранились в Мертон-колледже (часовня – 1290 – сер. 15 в.; «Mob Quadrangle» с библиотекой – 1371–78) и в Нью-колледже (клуатр-кладбище, 1395–1400; часовня кон. 14 в.; также в комплексе колледжа – остатки ср.-век. гор. стен и бастионов, в т. ч. колокольня, перестроенная из бастиона, 1396–1405). Среди многочисл. позднеготич. сооружений – Дивинити-холл в перпендикулярном стиле (ныне – в составе Б-ки Бодли; 1424–90, веерный свод в интерьере, 1480–83; 2-й этаж, т. н. б-ка герцога Хамфри – 1489, дерев. оформление интерьера 1598–1602) и «Большой квадрат» колледжа Крайст-черч («квадрат Тома»; преим. 1526 и 1546; холл – 1529; «Башня Тома» – 1-й ярус, 1526, завершение 1681–82, арх. К. Рен). В 1-й пол. 17 в. возведены «Школьный квадрат» Б-ки Бодли с «Башней 5 ордеров», сочетающий готику с античными деталями (1610–24), и «Кентерберийский квадрат» Сент-Джонс-колледжа в русле архитектуры Ренессанса (1631–36; «фронтисписы», предположительно арх. Н. Стоун; бронзовые статуи короля Карла I и королевы Генриетты Марии, 1633, скульптор Ю. Ле Сюэр). Среди построек в стиле классицизма – Шелдоновский театр (актовый зал; 1664–69, арх. Рен; плафон с аллегорич. композицией, последняя треть 17 в., мастерская Р. Стритера), здание изд-ва Оксфордского ун-та Кларендон-билдинг (1711–13, предположительно арх. Н. Хоксмур), центрич. купольная Б-ка Рэдклиффа («Камера Рэдклиффа», 1737–49, арх. Дж. Гиббс; ныне оба – в составе Б-ки Бодли), обсерватория Рэдклиффа (1772–95, архитекторы Г. Кин, Дж. Уайатт), мост Магдален (1772–77, арх. Дж. Гуинн), Ашмолеанский музей и Ин-т Тейлора (1841–45, арх. Ч. Р. Кокерелл; новое крыло музея в русле неомодернизма, 2006–09, арх. Р. Мейтер). В стиле неоготики сооружены Мемориал мучеников (1841, арх. Дж. Г. Скотт Старший), комплекс Кибл- колледжа (1867–83, арх. У. Баттерфилд) и мн. др. Первые постройки в русле модернизма относятся ко 2-й пол. 20 в.: комплекс Сент-Катеринс-колледжа (1961–1966, арх. А. Якобсен), учебный корпус Сент-Кросс-билдинг (1961–65, архитекторы Л. Мартин, К. С.Дж. Уилсон), общежития Гарден-билдинг в колледже Св. Хильды (1968–70, архитекторы А. и П. Смитсон) и Флори-билдинг в Куинс- колледже (1966–71, арх. Дж. Стерлинг), корпус Т. Уайта Сент-Джонс- колледжа (1975, архит. бюро «Arup Associates»).
Среди вузов: Оксфордский ун-т, Ун-т Оксфорд-Брукс (основан в 1865 как Школа искусств, с 1970 Политехнич. ин-т, совр. статус с 1992). Ашмолеанский (Эшмолеанский) музей искусств и археологии (Ashmolean Museum of Art and Archaeology) в О. – первый в мире публичный музей. Открыт в 1683, когда собиратель Э. Ашмол подарил Оксфордскому ун-ту свою коллекцию редкостей (в б. ч. перешедшую к нему от Дж. Традесканта Старшего и Дж. Традесканта Младшего): монеты, книги, гравюры, минералы, чучела животных и др. Музей включал в себя химич. лабораторию и лекторий для студентов. В дальнейшем коллекция пополнялась этнологич. экспонатами (позднее переданы в Музей естеств. истории) и археологич. артефактами (англосаксонские древности, результаты раскопок А. Эванса на о. Крит, др.-егип. иск-во). Первоначальное здание музея (1678–83, ныне Музей истории науки) приписывается архитекторам К. Рену или Т. Вуду. Совр. структура и назв. музея с 1908, когда его собрание было объединено с университетской коллекцией (формировалась с 1620-х гг.), включавшей, помимо редкостей, портретов, монет и медалей, собрание античной скульптуры, живопись итал. Раннего Возрождения (П. Уччелло и др.), П. П. Рубенса, А. Каналетто, Ф. Гварди, К. Лоррена, Н. Пуссена, Дж. Рейнолдса, А. ван Дейка, прерафаэлитов и др., коллекции рисунков (в т. ч. Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи), гравюр, акварелей (У. Тёрнера и др.), муз. инструментов, произведений декоративно-прикладного иск-ва, а также слепки с античной скульптуры. Ныне включает в себя отделы изобразит. иск-ва (европ. и восточного) и археологии (в т. ч. галереи иск-ва Древнего Египта и Нубии, 2011). Среди др. музеев О. – Музей совр. иск-ва (1965), Оксфорда (1975; история города). Театр «Оксфорд плейхаус» (1938, драма, мюзиклы и др.). Ботанич. сад (при Оксфордском ун-те; основан в 1621, старейший в стране).
О. – один из муз. центров Великобритании. В Оксфордском ун-те с кон. 15 в. велось преподавание музыки (как дисциплины квадривия); ныне муз. факультет ун-та – один из учебных и исследовательских муз. центров (многотомная «Новая оксфордская история музыки», 1954–90, – стандарт муз. историографии в странах англ. языка), здесь хранится крупнейшее в стране собрание муз. инструментов – «Коллекция Бейта» (назв. по подаренному в 1963 собранию Ф. Бейта). Многовековую традицию хорового иск-ва Великобритании поддерживают три колледжа: Нью-колледж (1379), Магдален-колледж (1458) и Крайст-черч (1546). Духовой оркестр «Силвер бэнд» (1887), «Баховский хор» (1896), Об-во камерной музыки (1898), любительский симфонич. оркестр (1902), проф. симфонич. оркестр «Philomusica» (1998). Ежегодные фестивали: «Гендель в Оксфорде» (с 1985), совр. музыки (с 1994). Гл. площадка для концертов классич. музыки – Шелдоновский театр.
Среди наиболее популярных видов спорта – футбол (стадион «Кассам», 2001; 12,5 тыс. мест), регби, мотоциклетный, собачьи бега, гребля.
Основа экономики – сфера услуг (занято ок. 85% работающих, в т. ч. в науке, образовании и здравоохранении 43%, торговле, финансовых и бизнес-услугах 34%, секторе транспорта и связи 5%). В пром-сти занято ок. 8% работающих, стройиндустрии – ок. 2% (2008). В нач. 2010-х гг. О.– быстро растущий город, один из наиболее известных в мире научно-образовательных центров (св. 1/5 нас. города – студенты). Важный центр издательского дела: изд-во Оксфордского ун-та (Oxford University Press, OUP) – одно из ведущих брит. и крупнейшее университетское издательство в мире (выпускает словари, справочники, иллюстрированные энциклопедии и др., его подразделение «Oxford Journals» издаёт св. 230 науч. журналов по разл. тематике). О. входит в число крупнейших центров туризма Великобритании (культурно-познавательный, деловой; ок. 9,6 млн. ночёвок в год). Сохраняет значение автостроение. Завод, с 2001 принадлежащий герм. концерну «BMW Group», выпускает малолитражные автомобили MINI (ок. 3,7 тыс. занятых; св. 200 тыс. автомобилей в год; ок. 80% экспортируется).
Близ О. – дворцово-парковый комплекс Бленейм.
Авторы статьи: С. Г. Мереминский (история), В. М. Сокольский (экономика).