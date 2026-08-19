ОКСЕНШЕРНА АКСЕЛЬ
ОКСЕНШЕРНА АКСЕЛЬ - граф Сёдермере, шведский государственный деятель, риксканцлер.
Из знатного дворянского рода. Изучал богословие и право в Ростокском, Йенском и Виттенбергском ун-тах. В 1603 году вернулся в Швецию, стал приближённым Карла IX, получил звание камер-юнкера. С 1606 года выполнял ряд важных дипломатических поручений в Германии, служил посланником короля при дворе в Мекленбурге. С 1609 года член Государственного совета (риксрода), успешно выполнил дипломатическую миссию в Ливонии, урегулировав ряд споров между ливонской знатью и городом Ревель (ныне Таллин). Во время Кальмарской войны 1611-1613 годов (смотри Датско-шведские войны XVI-XIX веков) после неожиданной кончины Карла IX содействовал на риксдаге 1611 года провозглашению Густава II Адольфа совершеннолетним. Вместе с королём фактически руководил внутренней и внешней политикой Швеции, был назначен канцлером королевства. Сотрудничество Оксеншерна с Густавом II символизировало завершение конфликта между аристократией и королевской властью в Швеции, продолжавшегося с середины XVI века. Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов ведал снабжением и комплектованием шведской армии. В 1620 году устроил брак короля с княгиней Марией Элеонорой из рода Гогенцоллернов. В 1626 году назначен генерал-губернатором завоёванной Пруссии, участвовал в переговорах, завершившихся подписанием Альтмаркского перемирия 1629 года. Стремясь, как и Густав II, к установлению шведской гегемонии на Балтике, Оксеншерна занимал более умеренные позиции, в начале 1630-х годов был решительным противником русско-шведского союза. После смерти Густава II стал самым влиятельным членом регентского совета, управлявшего страной в годы несовершеннолетия Кристины (до 1644 года), получил пост наставника королевы. В 1630-1640-х годах фактически руководил всей шведской политикой. Возглавил шведскую Рейнскую армию в Германии; после победы при Лютцене (1632) выступил инициатором созыва Гейльброннского конгресса германских протестантских князей (1633), признавшего его главой протестантского антигабсбургского союза. После ряда поражений шведских войск активно содействовал вступлению Франции в войну, лично вёл переговоры с кардиналом А.Ж. дю Плесси де Ришельё (встреча в Компьени 1635 года). В 1636 году вернулся в Швецию. Руководил мирными переговорами по заключению Брёмсебруского мира 1645 года с Данией. Провёл ряд административных реформ, ввёл коллегиальную форму управления, упорядочил структуру 4-сословного парламента (риксдага), провёл закон о разграничении власти короля и риксрода («Форма правления», 1634), инициировал создание новой системы образования в Швеции (включала начальные школы и гимназии), а также основание в 1632 году университета в Дерпте (ныне Тарту).
Сочинения:
Skrifter och brefvexling. Stockh., 1888–1918. Bd 1–6.