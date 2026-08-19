ОКСЕНШЕРНА АКСЕЛЬ

ОКСЕНШЕРНА АКСЕЛЬ - граф Сёдермере, шведский государственный деятель, риксканцлер.

Из знат­но­го дво­рян­ско­го ро­да. Изу­чал бо­го­сло­вие и пра­во в Рос­ток­ском, Йен­ском и Вит­тен­берг­ском ун-тах. В 1603 году вер­нул­ся в Шве­цию, стал при­бли­жён­ным Кар­ла IX, по­лу­чил зва­ние ка­мер-юн­ке­ра. С 1606 года вы­пол­нял ряд важ­ных ди­пло­ма­тических по­ру­че­ний в Гер­ма­нии, слу­жил по­слан­ни­ком ко­ро­ля при дво­ре в Мек­лен­бур­ге. С 1609 года член Государственного со­ве­та (рик­сро­да), ус­пеш­но вы­пол­нил ди­пло­ма­тическую мис­сию в Ли­во­нии, уре­гу­ли­ро­вав ряд спо­ров ме­ж­ду ли­вон­ской зна­тью и городом Ре­вель (ны­не Тал­лин). Во вре­мя Каль­мар­ской вой­ны 1611-1613 годов (смотри Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков) по­сле не­ожи­дан­ной кон­чи­ны Кар­ла IX со­дей­ст­во­вал на рик­сда­ге 1611 года про­воз­гла­ше­нию Гус­та­ва II Адоль­фа со­вер­шен­но­лет­ним. Вме­сте с ко­ро­лём фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил внутренней и внеш­ней по­ли­ти­кой Шве­ции, был на­зна­чен канц­ле­ром ко­ро­лев­ст­ва. Со­труд­ни­че­ст­во Оксеншерна с Гус­та­вом II сим­во­ли­зи­ро­ва­ло за­вер­ше­ние кон­флик­та ме­ж­ду ари­сто­кра­ти­ей и ко­ро­лев­ской вла­стью в Шве­ции, про­дол­жав­ше­го­ся с середины XVI века. Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов ве­дал снаб­же­ни­ем и ком­плек­то­ва­ни­ем шведской ар­мии. В 1620 году уст­ро­ил брак ко­ро­ля с княгиней Ма­ри­ей Эле­о­но­рой из ро­да Го­ген­цол­лер­нов. В 1626 году на­зна­чен генерал-гу­бер­на­то­ром за­воё­ван­ной Прус­сии, уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах, за­вер­шив­ших­ся под­пи­са­ни­ем Альт­марк­ско­го пе­ре­ми­рия 1629 года. Стре­мясь, как и Гус­тав II, к ус­та­нов­ле­нию шведской ге­ге­мо­нии на Бал­ти­ке, Оксеншерна за­ни­мал бо­лее уме­рен­ные по­зи­ции, в начале 1630-х годов был ре­ши­тель­ным про­тив­ни­ком русско-шведского сою­за. По­сле смер­ти Гус­та­ва II стал са­мым влия­тель­ным чле­ном ре­гент­ско­го со­ве­та, управ­ляв­ше­го стра­ной в го­ды не­со­вер­шен­но­ле­тия Кри­сти­ны (до 1644 года), по­лу­чил пост на­став­ни­ка ко­ро­ле­вы. В 1630-1640-х годах фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил всей шведской по­ли­ти­кой. Воз­гла­вил шведскую Рейн­скую ар­мию в Гер­ма­нии; по­сле по­бе­ды при Лют­це­не (1632) вы­сту­пил ини­циа­то­ром со­зы­ва Гей­льб­ронн­ско­го кон­грес­са германских про­тес­тант­ских кня­зей (1633), при­знав­ше­го его гла­вой про­тес­тант­ско­го ан­ти­габс­бург­ско­го сою­за. По­сле ря­да по­ра­же­ний шведских войск ак­тив­но со­дей­ст­во­вал всту­п­ле­нию Фран­ции в вой­ну, лич­но вёл пе­ре­го­во­ры с кар­ди­на­лом А.Ж. дю Плес­си де Ри­ше­льё (встре­ча в Ком­пь­е­ни 1635 года). В 1636 году вер­нул­ся в Шве­цию. Ру­ко­во­дил мир­ны­ми пе­ре­го­во­ра­ми по за­клю­че­нию Брём­се­бру­ско­го ми­ра 1645 года с Да­ни­ей. Про­вёл ряд административных ре­форм, ввёл кол­ле­ги­аль­ную фор­му управ­ле­ния, упо­ря­до­чил струк­ту­ру 4-со­слов­но­го пар­ла­мен­та (рик­сда­га), про­вёл за­кон о раз­гра­ни­че­нии вла­сти ко­ро­ля и рик­сро­да («Фор­ма прав­ле­ния», 1634), ини­ции­ро­вал соз­да­ние но­вой сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния в Шве­ции (вклю­ча­ла на­чаль­ные шко­лы и гим­на­зии), а так­же ос­но­ва­ние в 1632 году университета в Дер­пте (ны­не Тар­ту).

Сочинения:

Skrifter och brefvexling. Stockh., 1888–1918. Bd 1–6.