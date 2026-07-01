ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

От­расль ме­ж­ду­на­род­но­го пуб­лич­но­го пра­ва , пред­став­ляю­щая со­бой со­во­куп­ность прин­ци­пов и норм, на­прав­лен­ных на управ­ле­ние со­труд­ни­че­ст­вом го­су­дарств в сфе­ре поль­зо­ва­ния при­род­ны­ми ре­сур­са­ми и за­щи­ту гло­баль­ной ок­ру­жаю­щей сре­ды от за­гряз­не­ния.

Все осн. прин­ци­пы ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва яв­ля­ют­ся ре­гу­ля­то­ра­ми пра­во­отно­ше­ний в сфе­ре ох­ра­ны и ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды. Вме­сте с тем О. с.м. п. име­ет свои спе­ци­фич. прин­ци­пы, сре­ди ко­то­рых: ок­ру­жаю­щая сре­да – об­щая за­бо­та че­ло­ве­че­ст­ва; ок­ру­жаю­щая при­род­ная сре­да вне гос. гра­ниц – об­щее дос­тоя­ние че­ло­ве­че­ст­ва; сво­бо­да ис­сле­до­ва­ния и ис­поль­зо­ва­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды и её ком­по­нен­тов; ус­той­чи­вое раз­ви­тие ок­ру­жаю­щей сре­ды; ра­цио­наль­ное ис­поль­зо­ва­ние ок­ру­жаю­щей сре­ды; пре­дос­то­рож­ный под­ход к ок­ру­жаю­щей сре­де; со­дей­ст­вие меж­ду­нар. со­труд­ни­че­ст­ву в ис­сле­до­ва­нии и ис­поль­зо­ва­нии ок­ру­жаю­щей сре­ды; пре­дот­вра­ще­ние вре­да; пре­дот­вра­ще­ние за­гряз­не­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды; сво­бод­ный дос­туп к ин­фор­ма­ции, ка­саю­щей­ся ок­ру­жаю­щей сре­ды. Эти прин­ци­пы за­кре­п­ле­ны в мно­го­числ. (бо­лее 500) до­го­во­рах, Сток­гольм­ской дек­ла­ра­ции по ок­ру­жаю­щей сре­де 1972, Все­мир­ной хар­тии при­ро­ды 1982, Дек­ла­ра­ции Рио-92, Йо­хан­нес­бург­ской дек­ла­ра­ции по ус­той­чи­во­му раз­ви­тию 2002, Ито­го­вом до­ку­мен­те Кон­фе­рен­ции ООН по ус­той­чи­во­му раз­ви­тию «Рио+20» «Бу­ду­щее, ко­то­ро­го мы хо­тим» 2012 и др.

Ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ции вно­сят ве­со­мый вклад в ох­ра­ну ок­ру­жаю­щей сре­ды. Наи­бо­лее важ­ную роль иг­ра­ют ООН и её спе­циа­ли­зир. уч­ре­ж­де­ния. ООН – центр со­сре­до­то­че­ния всех форм при­ро­до­охран­но­го со­труд­ни­че­ст­ва го­су­дарств. Она рас­по­ла­га­ет це­ло­ст­ной сис­те­мой ор­га­нов, ко­то­рые за­ня­ты раз­ви­ти­ем ме­ж­ду­нар. дея­тель­но­сти го­су­дарств в сфе­ре ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды. При Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее ООН име­ет­ся ряд ко­ми­те­тов, ко­то­рые в зна­чит. ме­ре за­ни­ма­ют­ся при­ро­до­охран­ной про­бле­ма­ти­кой. Дей­ст­ву­ет Эко­но­мич. и Со­ци­аль­ный со­вет, ко­то­рый пред­при­ни­ма­ет ис­сле­дова­ния и со­став­ля­ет док­ла­ды по ме­ж­ду­нар. во­про­сам ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды и да­ёт ре­ко­мен­да­ции по лю­бым ас­пек­там этой про­бле­мы чле­нам ООН, Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее и за­ин­те­ре­со­ван­ным спе­циа­ли­зир. уч­ре­ж­де­ни­ям. При ЭКОСОС функ­цио­ни­ру­ют Ко­мис­сия по ус­той­чи­во­му раз­ви­тию и ряд ко­ми­те­тов. При­ро­до­охран­ны­ми про­бле­ма­ми за­ни­ма­ют­ся так­же ре­гио­наль­ные эко­но­мич. ко­мис­сии ЭКОСОС, спе­циа­ли­зир. уч­ре­ж­де­ния (ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО , МОТ и др.), а так­же МАГАТЭ. В 1972 Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея соз­да­ла Про­грам­му ООН по ок­ру­жаю­щей сре­де (ЮНЕП). Важ­ней­ши­ми на­прав­ле­ния­ми это­го ор­га­на яв­ля­ют­ся: ох­ра­на отд. при­род­ных объ­ек­тов; борь­ба с разл. ви­да­ми вред­но­го воз­дей­ст­вия на ок­ру­жаю­щую сре­ду; ра­цио­наль­ное ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных ре­сур­сов; соз­да­ние ми­ро­вой спра­воч­ной служ­бы по на­блю­де­нию за со­стоя­ни­ем ок­ру­жаю­щей сре­ды (мо­ни­то­ринг); изу­че­ние эко­но­мич. осо­бен­но­стей раз­ви­тия на­се­лён­ных пунк­тов; раз­ра­бот­ка ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой ос­но­вы при­ро­до­ох­ран­ной дея­тель­но­сти (в 1994 в РФ соз­дан нац. к-т со­дей­ст­вия ЮНЕП – ЮНЕПКОМ). В 1991 в рам­ках ООН уч­ре­ж­дён Гло­баль­ный эко­ло­гич. фонд, слу­жа­щий фи­нан­со­вым ме­ха­низ­мом для обес­пе­че­ния вы­пол­не­ния ме­ро­прия­тий, пре­ду­смот­рен­ных Кон­вен­ци­ей о био­ло­гич. раз­но­об­ра­зии 1992, Ра­моч­ной кон­вен­ци­ей ООН об из­ме­не­нии кли­ма­та 1992, Кон­вен­ци­ей ООН по борь­бе с опус­ты­ни­ва­ни­ем 1994, Сток­гольм­ской кон­вен­ци­ей о стой­ких ор­га­нич. за­гряз­ни­те­лях 2001. Фонд за­дей­ст­во­ван в ре­ше­нии про­блем де­гра­да­ции ме­ж­ду­нар. вод­ных сис­тем и раз­ру­ше­ния озо­но­во­го слоя Зем­ли. Ра­бо­ту по раз­ви­тию О. с.м. п. про­во­дит Все­мир­ный со­юз ох­ра­ны при­ро­ды.

Объ­ек­ты О. с.м. п.: Ми­ро­вой оке­ан и его ре­сур­сы (в це­лях ох­ра­ны ко­то­ро­го при­нят ряд мно­го­сто­рон­них и ре­гио­наль­ных кон­вен­ций, напр. Кон­вен­ция ООН по мор­ско­му пра­ву 1982, Ме­ж­ду­нар. кон­вен­ция по пре­дот­вра­ще­нию за­гряз­не­ния с су­дов 1973, Кон­вен­ция по пре­дот­вра­ще­нию за­гряз­не­ния мо­ря сбро­са­ми от­хо­дов и др. ма­те­риа­лов 1972, Кон­вен­ция о за­щи­те Чёр­но­го мо­ря от за­гряз­не­ния 1992, Кон­вен­ция о со­хра­не­нии мор. жи­вых ре­сур­сов Ан­тарк­ти­ки 1980, Кон­вен­ция о сохранении ло­со­ся в сев. час­ти Ат­лан­ти­че­ско­го ок. 1982); жи­вот­ный мир (ох­ра­ня­ет­ся мно­го­числ. кон­вен­ция­ми, напр. Кон­вен­ци­ей о со­хра­не­нии фау­ны и фло­ры в их при­род­ном со­стоя­нии 1933, Кон­вен­ци­ей по сохранению миг­ри­рую­щих ви­дов ди­ких жи­вот­ных 1979, Меж­ду­нар. кон­вен­ци­ей по ре­гу­ли­ро­ва­нию ки­то­бой­но­го про­мыс­ла 1946, Со­гла­ше­ни­ем о со­хра­не­нии бе­лых мед­ве­дей 1973 и др.); рас­ти­тель­ный мир (ох­ра­ня­ет­ся та­ки­ми кон­вен­ция­ми, как Ме­ж­ду­нар. кон­вен­ция по за­щи­те рас­те­ний 1951, Со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве в при­ме­не­нии ка­ран­ти­на рас­те­ний и их ох­ра­не от вре­ди­те­лей и бо­лез­ней 1959, Ме­ж­ду­нар. со­гла­ше­ние по тро­пич. дре­ве­си­не 2006); ат­мо­сфер­ный воз­дух (ох­ра­ня­ет­ся Кон­вен­ци­ей о транс­гра­нич­ном за­гряз­не­нии воз­ду­ха на боль­шие рас­стоя­ния 1979, Вен­ской кон­вен­ци­ей об охране озо­но­во­го слоя 1985, Ра­моч­ной кон­вен­ци­ей ООН об из­ме­не­нии кли­ма­та 1992); био­ло­гич. раз­но­об­ра­зие (под­па­да­ет под дей­ст­вие Кон­вен­ции о био­ло­гич. раз­но­об­ра­зии 1992, Ме­ж­ду­нар. до­го­во­ра о рас­ти­тель­ных ге­не­тич. ре­сур­сах для про­из-ва про­до­воль­ст­вия и ве­де­ния с. х-ва 2001).

Ме­ро­прия­тия по ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды долж­ны ба­зи­ро­вать­ся на дос­то­вер­ных дан­ных, по­лу­чен­ных на ос­но­ве на­уч. ис­сле­до­ва­ний. Для оп­ре­де­ле­ния ме­ж­ду­нар. стан­дар­тов в этой об­лас­ти за­клю­че­ны Кон­вен­ция об оцен­ке воз­дей­ст­вия на ок­ру­жаю­щую сре­ду в транс­гра­нич­ном кон­тек­сте 1991 и Про­то­кол по стра­те­гич. эко­ло­гич. оцен­ке 2003.

При­ни­мая все со­от­вет­ст­вую­щие ме­ры для пре­дот­вра­ще­ния, ог­ра­ни­че­ния и со­кра­ще­ния лю­бо­го транс­гра­нич­но­го воз­дей­ст­вия, го­су­дар­ст­ва ру­ко­во­дству­ют­ся прин­ци­пом «за­гряз­ни­тель пла­тит», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым рас­хо­ды, свя­зан­ные с ме­ра­ми по пре­дот­вра­ще­нию, ог­ра­ни­че­нию и со­кра­ще­нию за­гряз­не­ния, по­кры­ва­ют­ся за­гряз­ни­те­лем.

В РФ ос­но­вы еди­ной гос. по­ли­ти­ки в об­лас­ти ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды за­кре­п­ле­ны в Эко­ло­гич. док­три­не РФ 2002 и Кли­ма­тич. док­три­не РФ 2009. По разл. ас­пек­там этой ох­ра­ны Рос­си­ей за­клю­че­но бо­лее 40 дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний (с Бе­ло­рус­си­ей, Бель­ги­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Да­ни­ей, США, Япо­ни­ей и др. стра­на­ми).

Автор статьи: К. А. Бе­кя­шев.

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