ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Отрасль международного публичного права, представляющая собой совокупность принципов и норм, направленных на управление сотрудничеством государств в сфере пользования природными ресурсами и защиту глобальной окружающей среды от загрязнения.
Все осн. принципы международного права являются регуляторами правоотношений в сфере охраны и рационального использования окружающей среды. Вместе с тем О. с.м. п. имеет свои специфич. принципы, среди которых: окружающая среда – общая забота человечества; окружающая природная среда вне гос. границ – общее достояние человечества; свобода исследования и использования окружающей среды и её компонентов; устойчивое развитие окружающей среды; рациональное использование окружающей среды; предосторожный подход к окружающей среде; содействие междунар. сотрудничеству в исследовании и использовании окружающей среды; предотвращение вреда; предотвращение загрязнения окружающей среды; свободный доступ к информации, касающейся окружающей среды. Эти принципы закреплены в многочисл. (более 500) договорах, Стокгольмской декларации по окружающей среде 1972, Всемирной хартии природы 1982, Декларации Рио-92, Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию 2002, Итоговом документе Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» «Будущее, которого мы хотим» 2012 и др.
Междунар. организации вносят весомый вклад в охрану окружающей среды. Наиболее важную роль играют ООН и её специализир. учреждения. ООН – центр сосредоточения всех форм природоохранного сотрудничества государств. Она располагает целостной системой органов, которые заняты развитием междунар. деятельности государств в сфере охраны окружающей среды. При Генеральной Ассамблее ООН имеется ряд комитетов, которые в значит. мере занимаются природоохранной проблематикой. Действует Экономич. и Социальный совет, который предпринимает исследования и составляет доклады по междунар. вопросам охраны окружающей среды и даёт рекомендации по любым аспектам этой проблемы членам ООН, Генеральной Ассамблее и заинтересованным специализир. учреждениям. При ЭКОСОС функционируют Комиссия по устойчивому развитию и ряд комитетов. Природоохранными проблемами занимаются также региональные экономич. комиссии ЭКОСОС, специализир. учреждения (ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО, МОТ и др.), а также МАГАТЭ. В 1972 Генеральная Ассамблея создала Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Важнейшими направлениями этого органа являются: охрана отд. природных объектов; борьба с разл. видами вредного воздействия на окружающую среду; рациональное использование природных ресурсов; создание мировой справочной службы по наблюдению за состоянием окружающей среды (мониторинг); изучение экономич. особенностей развития населённых пунктов; разработка международно-правовой основы природоохранной деятельности (в 1994 в РФ создан нац. к-т содействия ЮНЕП – ЮНЕПКОМ). В 1991 в рамках ООН учреждён Глобальный экологич. фонд, служащий финансовым механизмом для обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных Конвенцией о биологич. разнообразии 1992, Рамочной конвенцией ООН об изменении климата 1992, Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием 1994, Стокгольмской конвенцией о стойких органич. загрязнителях 2001. Фонд задействован в решении проблем деградации междунар. водных систем и разрушения озонового слоя Земли. Работу по развитию О. с.м. п. проводит Всемирный союз охраны природы.
Объекты О. с.м. п.: Мировой океан и его ресурсы (в целях охраны которого принят ряд многосторонних и региональных конвенций, напр. Конвенция ООН по морскому праву 1982, Междунар. конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973, Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и др. материалов 1972, Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения 1992, Конвенция о сохранении мор. живых ресурсов Антарктики 1980, Конвенция о сохранении лосося в сев. части Атлантического ок. 1982); животный мир (охраняется многочисл. конвенциями, напр. Конвенцией о сохранении фауны и флоры в их природном состоянии 1933, Конвенцией по сохранению мигрирующих видов диких животных 1979, Междунар. конвенцией по регулированию китобойного промысла 1946, Соглашением о сохранении белых медведей 1973 и др.); растительный мир (охраняется такими конвенциями, как Междунар. конвенция по защите растений 1951, Соглашение о сотрудничестве в применении карантина растений и их охране от вредителей и болезней 1959, Междунар. соглашение по тропич. древесине 2006); атмосферный воздух (охраняется Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979, Венской конвенцией об охране озонового слоя 1985, Рамочной конвенцией ООН об изменении климата 1992); биологич. разнообразие (подпадает под действие Конвенции о биологич. разнообразии 1992, Междунар. договора о растительных генетич. ресурсах для произ-ва продовольствия и ведения с. х-ва 2001).
Мероприятия по охране окружающей среды должны базироваться на достоверных данных, полученных на основе науч. исследований. Для определения междунар. стандартов в этой области заключены Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 и Протокол по стратегич. экологич. оценке 2003.
Принимая все соответствующие меры для предотвращения, ограничения и сокращения любого трансграничного воздействия, государства руководствуются принципом «загрязнитель платит», в соответствии с которым расходы, связанные с мерами по предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения, покрываются загрязнителем.
В РФ основы единой гос. политики в области охраны окружающей среды закреплены в Экологич. доктрине РФ 2002 и Климатич. доктрине РФ 2009. По разл. аспектам этой охраны Россией заключено более 40 двусторонних соглашений (с Белоруссией, Бельгией, Великобританией, Данией, США, Японией и др. странами).
Автор статьи: К. А. Бекяшев.