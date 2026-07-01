«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» - «Окончательное решение еврейского вопроса» (нем. Endlösung der Judenfrage), эвфемизм, использовавшийся нацистским руководством Германии для обозначения программы геноцида еврейского населения Европы (смотри Холокост).
«Окончательное решение» являлось логическим продолжением и кульминацией антисемитизма, лежавшего в основе идеологии и политики национал-социализма. Термин «Окончательное решение» впервые употреблён А. Гитлером в 1919 году. После прихода нацистов к власти в Германии в 1933 году было принято большое число законодательных и подзаконных актов, направленных на ограничение прав германских евреев и их принуждение к выезду за пределы страны (закон «О восстановлении профессионального чиновничества», нюрнбергские законы 1935 года и пр.). После аншлюса Австрии в марте 1938 года нацистские власти перешли к политике целенаправленного вытеснения евреев с территории «Великогермании». Кроме законодательных мер, в отношении евреев стали широко применяться методы террора, ярким примером чего была «Хрустальная ночь» 9-10 ноября 1938 года, в ходе которой около 90 человек были убиты и около 30 тысяч человек отправлены в концлагеря. Впервые о возможности физического уничтожения еврейского населения Гитлер заявил в своей речи в рейхстаге 30 января 1939 года. С началом 2-й мировой войны, после оккупации Германией Польши, нацистские власти начали депортацию евреев из рейха, Чехии, а впоследствии и из других европейских стран в гетто, созданные на польских землях (к конце 1939 года число депортированных превысило 200 тысяч человек). Решающую роль в выборе нацистскими властями Польши в качестве места поселения евреев сыграло, по-видимому, то, что в ней до войны была самая большая еврейская диаспора - 2,5-3 млн. человек. Руководитель германского Главного имперского управления безопасности (РСХА) Р. Гейдрих считал также необходимым создать в районе города Люблин «специальную еврейскую резервацию». Параллельно с «выселением на восток» разрабатывались планы перемещения европейских евреев в др. уголки планеты (не реализовались). Провал проекта массовой депортации евреев побудил нацистское руководство избрать в качестве способа «Окончательного решения» физическое уничтожение. Переход к нему часто относят к концу 1941 - началу 1942 годов. Однако документально подтверждено, что экзекуции польских евреев имели место уже в период германо-польской войны 1939 года. После нападения Германии на СССР с 24 июня 1941 года специальные айнзацгруппы, подчинённые РСХА, проводили массовые расстрелы советских евреев; в сентябре 1941 года в концлагере Освенцим были проведены первые опыты по уничтожению людей при помощи газа «Циклон Б». Нацистские концлагеря стали в дальнейшем главными местами истребления евреев (по оценкам германских специалистов, к марту 1942 года в них были умерщвлены уже свыше 600 тысяч человек). На состоявшемся 20 января 1942 года на озере Ванзе, в Берлине, под руководством Гейдриха совещании представителей партийного аппарата, министерств и ведомств гитлеровской Германии (известно как Ванзейская конференция) были рассмотрены «технические аспекты» «Окончательного решения» и вопросы обеспечения согласованности действий различных германских ведомств при его реализации. Руководство мероприятиями по «Окончательному решению» было возложено на Г. Гиммлера. После Ванзейской конференции нацистская политика физического уничтожения европейских евреев приобрела планомерный, системный характер. Всего в рамках «Окончательного решения» к весне 1945 года были уничтожены около 6 млн. евреев, из них 1 млн. детей (по данным израильского национального мемориала Яд ва-Шем, личности 4 млн. погибших идентифицированы). Геноцид европейских евреев в рамках программы «Окончательного решения» - одно из тягчайших преступлений национал-социализма.
Литературу смотри при статье Холокост.