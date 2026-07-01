«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» - «Окон­ча­тель­ное ре­ше­ние ев­рей­ско­го во­про­са» (нем. Endlösung der Judenfrage), эв­фе­мизм, ис­поль­зо­вав­ший­ся на­ци­ст­ским ру­ко­во­дством Гер­ма­нии для обо­зна­че­ния про­грам­мы ге­но­ци­да еврейского на­се­ле­ния Ев­ро­пы (смотри Хо­ло­кост).

«Окончательное решение» яв­ля­лось ло­гическим про­дол­же­ни­ем и куль­ми­на­ци­ей ан­ти­се­ми­тиз­ма, ле­жав­ше­го в ос­но­ве идео­ло­гии и по­ли­ти­ки на­цио­нал-со­циа­лиз­ма. Тер­мин «Окончательное решение» впер­вые упот­реб­лён А. Гит­ле­ром в 1919 году. По­сле при­хо­да на­цис­тов к вла­сти в Гер­ма­нии в 1933 году бы­ло при­ня­то боль­шое чис­ло за­ко­но­да­тель­ных и под­за­кон­ных ак­тов, на­прав­лен­ных на ог­ра­ни­че­ние прав германских ев­ре­ев и их при­ну­ж­де­ние к вы­ез­ду за пре­де­лы стра­ны (за­кон «О вос­ста­нов­ле­нии про­фес­сио­наль­но­го чи­нов­ни­че­ст­ва», нюрн­берг­ские за­ко­ны 1935 года и пр.). По­сле ан­шлю­са Ав­ст­рии в мар­те 1938 года на­ци­ст­ские вла­сти пе­ре­шли к по­ли­ти­ке це­ле­на­прав­лен­но­го вы­тес­не­ния ев­ре­ев с тер­ри­то­рии «Ве­лико­гер­ма­нии». Кро­ме за­ко­но­дательных мер, в от­но­ше­нии ев­ре­ев ста­ли ши­ро­ко при­ме­нять­ся ме­то­ды тер­ро­ра, яр­ким при­ме­ром че­го бы­ла «Хру­сталь­ная ночь» 9-10 ноября 1938 года, в хо­де ко­то­рой около 90 человек бы­ли уби­ты и около 30 тысяч человек от­прав­ле­ны в конц­ла­ге­ря . Впер­вые о воз­мож­но­сти фи­зического унич­то­же­ния еврейского на­се­ле­ния Гит­лер зая­вил в сво­ей ре­чи в рейхс­та­ге 30 января 1939 года. С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны , по­сле ок­ку­па­ции Гер­ма­ни­ей Поль­ши, на­ци­ст­ские вла­сти на­ча­ли де­пор­та­цию ев­ре­ев из рей­ха, Че­хии, а впо­след­ст­вии и из других европейских стран в гет­то, соз­дан­ные на польских зем­лях (к конце 1939 года чис­ло де­пор­ти­ро­ван­ных пре­вы­си­ло 200 тысяч человек). Ре­шаю­щую роль в вы­бо­ре на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми Поль­ши в ка­че­ст­ве мес­та по­се­ле­ния ев­ре­ев сыг­ра­ло, по-ви­ди­мо­му, то, что в ней до вой­ны бы­ла са­мая боль­шая еврейская ди­ас­по­ра - 2,5-3 млн. человек. Ру­ко­во­ди­тель германского Глав­но­го им­пер­ско­го управ­ле­ния безо­пас­но­сти (РСХА) Р. Гейд­рих счи­тал так­же не­об­хо­ди­мым соз­дать в рай­оне города Люб­лин «специальную еврейскую ре­зер­ва­цию». Па­рал­лель­но с «вы­се­ле­ни­ем на вос­ток» раз­ра­ба­ты­ва­лись пла­ны пе­ре­ме­ще­ния ев­ропейских ев­ре­ев в др. угол­ки пла­не­ты (не реа­ли­зо­ва­лись). Про­вал про­ек­та мас­со­вой де­пор­та­ции ев­ре­ев по­бу­дил на­ци­ст­ское ру­ко­во­дство из­брать в ка­че­ст­ве спо­со­ба «Окончательного решения» фи­зическое унич­то­же­ние. Пе­ре­ход к не­му час­то от­но­сят к концу 1941 - началу 1942 годов. Од­на­ко до­ку­мен­таль­но под­твер­жде­но, что эк­зе­ку­ции польских ев­ре­ев име­ли ме­сто уже в пе­ри­од гер­ма­но-поль­ской вой­ны 1939 года. По­сле на­па­де­ния Гер­ма­нии на СССР с 24 июня 1941 года специальные айн­зац­груп­пы, под­чи­нён­ные РСХА, про­во­ди­ли мас­со­вые рас­стре­лы советских ев­ре­ев; в сентябре 1941 года в конц­ла­ге­ре Ос­вен­цим бы­ли про­ве­де­ны пер­вые опы­ты по унич­то­же­нию лю­дей при по­мо­щи га­за «Ци­клон Б». На­цистские конц­ла­ге­ря ста­ли в даль­ней­шем главными мес­та­ми ис­треб­ле­ния ев­ре­ев (по оцен­кам германских спе­циа­ли­стов, к мар­ту 1942 года в них бы­ли умер­щв­ле­ны уже свыше 600 тысяч человек). На со­сто­яв­шем­ся 20 января 1942 года на озере Ван­зе, в Бер­ли­не, под руководством Гейд­ри­ха со­ве­ща­нии пред­ста­ви­те­лей партийного ап­па­ра­та, ми­ни­стерств и ве­домств гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии (из­вест­но как Ван­зей­ская кон­фе­рен­ция) бы­ли рас­смот­ре­ны «тех­нические ас­пек­ты» «Окончательного решения» и во­про­сы обес­пе­че­ния со­гла­со­ван­но­сти дей­ст­вий различных германских ве­домств при его реа­ли­за­ции. Ру­ко­во­дство ме­ро­прия­тия­ми по «Окончательному решению» бы­ло воз­ло­же­но на Г. Гимм­ле­ра. По­сле Ван­зей­ской кон­фе­рен­ции на­ци­ст­ская по­ли­ти­ка фи­зического унич­то­же­ния ев­ропейских ев­ре­ев при­об­ре­ла пла­но­мер­ный, сис­тем­ный ха­рак­тер. Все­го в рам­ках «Окончательного решения» к вес­не 1945 года бы­ли унич­то­же­ны около 6 млн. ев­ре­ев, из них 1 млн. де­тей (по дан­ным из­ра­иль­ско­го национального ме­мо­риа­ла Яд ва-Шем, лич­но­сти 4 млн. по­гиб­ших иден­ти­фи­ци­ро­ва­ны). Ге­но­цид ев­ропейских ев­ре­ев в рам­ках про­грам­мы «Окончательного решения» - од­но из тяг­чай­ших пре­сту­п­ле­ний на­цио­нал-со­циа­лиз­ма.

Литературу смотри при статье Хо­ло­кост.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)