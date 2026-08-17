ОКОНЬ ВИНЦЕНТЫ

ОКОНЬ ВИНЦЕНТЫ - польский пе­да­гог и пси­хо­лог, академик Польской АН (1983).

Окон­чил Лод­зин­ский университет (1946; доктор фи­ло­со­фии с 1948 года). Профессор Вар­шав­ско­го университета (с 1955 года), де­кан пе­да­го­гического от­де­ле­ния (1958-1960) и заведующий ка­фед­рой ди­дак­ти­ки там же. В 1961-1974 годах ди­рек­тор Института пе­даго­гических ис­сле­до­ва­ний в Вар­ша­ве, в 1974-1984 годах председатель Комитета педагогических наук Польской АН. В 1981 году соз­дал Польский педагогический со­юз, с 1993 года его почетный пред­се­да­тель. Ре­дак­тор ря­да из­да­ний польской пе­да­го­гической пе­рио­ди­ки. Ис­сле­до­вал фун­даментальные за­ко­но­мер­но­сти про­цес­са обу­че­ния как «сою­за пре­по­да­ва­ния и уче­ния», как совместной дея­тель­но­сти пе­да­го­гов и уча­щих­ся, в ко­то­рую вклю­че­ны со­дер­жательные ком­по­нен­ты об­ра­зо­ва­ния и ор­га­ни­зую­щая его сре­да [книга «Про­цесс обу­че­ния» - «Proces naucza­nia», 1954; 6 wyd., 1966; русский перевод 1962 года). Од­ним из пер­вых на­чал раз­ра­бот­ку тео­рии про­блем­но­го обу­че­ния («Ос­но­вы про­блем­но­го обу­че­ния», 1964; русский перевод 1968 года). Ито­ги мно­го­лет­не­го тру­да в этой об­лас­ти под­ве­де­ны Оконем в книге «Вве­де­ние в об­щую ди­дак­ти­ку» («Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej», 1987; 5 wyd., 2003; русский перевод 1990 года). Ав­тор ра­бот по тео­рии ор­га­ни­за­ции об­ра­зо­ва­ния, в том числе об­ще­го, ис­то­рии шко­лы и пси­хо­ло­гической пе­да­го­гической тео­рии, а так­же по про­бле­мам пе­да­го­ги­ки выс­шей шко­лы.

Сочинения:

Podstawy wykształcenia ogólnego. [Warsz.], 1967;

O postᶒpie pedagogicznym. Warsz., 1970;

Zarys dydaktyki ogólnej. 4 wyd. Warsz., 1970;

Elementy dydaktyki szkoły wyż­szej. Warsz., [1971];

Szkoła wspólczesna: prze­miany i tendencje rozwojowe. Warsz., 1979;

Słownik pedagogiczny. 5 wyd. Warsz., 1992;

Wi­zerunki sł awnych pedagog ́ow polskich. 2 wyd. Warsz., 2000;

Nowy słownik pedago­gicz­ny. 10 wyd. Warsz., 2007.