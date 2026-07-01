«ОКНА ТАСС»
«ОКНА ТАСС» - агитационные политические плакаты, выпускавшиеся Телеграфным агентством Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
«Окна Тасс» были созданы в первые дни войны художниками, работавшими в «Окнах РОСТА», считавшими себя продолжателями В.В. Маяковского и возродившими традиции этих знаменитых плакатов. Название «Окна Тасс» (через ТАСС шли все последние известия, сводки Информбюро) было аналогичным «Окнам РОСТА». «Окна Тасс» создавали художники В.Н. Дени, Н.Ф. Денисовский (возглавлял редакцию), Б.Е. Ефимов, Б.В. Иогансон, В.Б. Корецкий, П.И. Котов, Кукрыниксы, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, Г.Г. Нисский, А.А. Осмёркин, Ю.И. Пименов, Г.К. Савицкий, П.П. Соколов-Скаля (художественный руководитель), М.М. Черемных; писатели и поэты М.И. Алигер, Н.Н. Асеев, Д. Бедный, О.М. Брик, В.М. Инбер, В.П. Катаев, В.И. Лебедев-Кумач, С.Я. Маршак, С.В. Михалков, С.С. Наровчатов, К.М. Симонов, Н.А. Черемных, С.П. Щипачёв, И.Г. Эренбург и др. (свыше 200 человек). С первых дней войны создавались плакаты антифашистского, патриотического, героического содержания, которые вывешивались в витрине мастерской «Окон Тасс» на Кузнецком Мосту в Москве. Использовались разнообразные художественные техники и приёмы: живопись маслом, акварелью, темперой, оригинальная графика. Сочетание изобразительных приёмов «Окон РОСТА» и традиций русского лубка с их сатирической остротой и общепонятностью было рассчитано на самые широкие массы зрителей. Сначала плакаты выходили в одном экземпляре или маленьким тиражом, впоследствии тираж вырос до 1,5 тысяч экземпляров; их отправляли на фронт, распространяли в тылу (всего за годы войны вышло свыше 1200 выпусков «Окон Тасс»). Размножали плакаты вручную бригады резчиков трафаретов; трафаретная техника исполнения плакатов постоянно совершенствовалась и усложнялась (число цветов доходило до 10-12 и более). Художники и писатели молниеносно, «с пулемётной быстротой», реагировали на военные события и оперативно отражали их в броских агитационных формах, изображения сопровождались меткими и острыми стихотворными текстами. Тематика плакатов определялась задачами того или иного этапа борьбы с врагом. Многие плакаты представляли собой остроумные хлёсткие репортажи со всех фронтов, политические эпиграммы на А. Гитлера, его окружение и союзников («Наша азбука», серия начиналась с буквы «А» и сопровождалась рисунками и двустишиями - например, «У каски вражьей есть рога, умнём их в голову врага!», «Днём фашист сказал крестьянам: "Шапку с головы долой!". Ночью отдал партизанам каску вместе с головой.»). По типу московских создавались «Окна Тасс» в Ленинграде, Ашхабаде, Баку, Мурманске, Томске, Саратове, Свердловске, Ташкенте и других городах СССР. «Окна Тасс» вошли в историю не только советского, но и международного плаката.