«ОКНА ТАСС»

«ОКНА ТАСС» - агитационные политические плакаты, выпускавшиеся Телеграфным агентством Советского Союза в годы Великой Отечественной войны .

«Окна Тасс» бы­ли соз­да­ны в пер­вые дни вой­ны ху­дож­ни­ка­ми, ра­бо­тав­ши­ми в «Ок­нах РОСТА», счи­тав­ши­ми се­бя про­дол­жа­те­ля­ми В.В. Мая­ков­ско­го и воз­ро­див­ши­ми тра­ди­ции этих зна­ме­ни­тых пла­ка­тов. Название «Окна Тасс» (че­рез ТАСС шли все по­след­ние из­вес­тия, свод­ки Ин­форм­бю­ро) бы­ло ана­ло­гич­ным «Ок­нам РОСТА». «Окна Тасс» соз­да­ва­ли ху­дож­ни­ки В.Н. Де­ни, Н.Ф. Де­ни­сов­ский (воз­глав­лял ре­дак­цию), Б.Е. Ефи­мов , Б.В. Ио­ган­сон, В.Б. Ко­рец­кий, П.И. Ко­тов, Ку­кры­ник­сы, В.В. Ле­бе­дев, Д.С. Мо­ор, Г.Г. Нис­ский, А.А. Ос­мёр­кин, Ю.И. Пи­ме­нов, Г.К. Са­виц­кий, П.П. Со­ко­лов-Ска­ля (художественный руководитель), М.М. Че­рем­ных; пи­са­те­ли и по­эты М.И. Али­гер, Н.Н. Асе­ев, Д. Бед­ный, О.М. Брик, В.М. Ин­бер, В.П. Ка­та­ев, В.И. Ле­бе­дев-Ку­мач, С.Я. Мар­шак , С.В. Ми­хал­ков, С.С. На­ров­ча­тов, К.М. Си­мо­нов, Н.А. Че­рем­ных, С.П. Щи­па­чёв, И.Г. Эрен­бург и др. (свыше 200 че­ло­век). С пер­вых дней вой­ны соз­да­ва­лись пла­ка­ты ан­ти­фа­ши­ст­ско­го, пат­рио­тического, ге­ро­ического со­дер­жа­ния, ко­то­рые вы­ве­ши­ва­лись в вит­ри­не мас­тер­ской «Окон Тасс» на Куз­нец­ком Мос­ту в Мо­ск­ве. Ис­поль­зо­ва­лись раз­нооб­раз­ные ху­дожественные тех­ни­ки и приё­мы: жи­во­пись мас­лом, ак­ва­ре­лью, тем­пе­рой, ори­ги­наль­ная гра­фи­ка. Со­че­та­ние изо­бра­зительных приё­мов «Окон РОСТА» и тра­ди­ций русского луб­ка с их са­ти­рической ост­ро­той и об­ще­по­нят­но­стью бы­ло расс­чи­та­но на са­мые ши­ро­кие мас­сы зри­те­лей. Сна­ча­ла пла­ка­ты вы­хо­ди­ли в од­ном эк­зем­п­ля­ре или ма­лень­ким ти­ра­жом, впо­след­ст­вии ти­раж вы­рос до 1,5 тысяч эк­зем­п­ля­ров; их от­прав­ля­ли на фронт, рас­про­стра­ня­ли в ты­лу (все­го за го­ды вой­ны вы­шло свыше 1200 вы­пус­ков «Окон Тасс»). Раз­мно­жа­ли пла­ка­ты вруч­ную бри­га­ды рез­чи­ков тра­фа­ре­тов; тра­фа­рет­ная тех­ни­ка ис­пол­не­ния пла­ка­тов по­сто­ян­но со­вер­шен­ст­во­ва­лась и ус­лож­ня­лась (чис­ло цве­тов до­хо­ди­ло до 10-12 и бо­лее). Ху­дож­ни­ки и пи­са­те­ли мол­ние­нос­но, «с пу­ле­мёт­ной бы­ст­ро­той», реа­ги­ро­ва­ли на во­енные со­бы­тия и опе­ра­тив­но от­ра­жа­ли их в бро­ских аги­тационных фор­мах, изо­бра­же­ния со­про­во­ж­да­лись мет­ки­ми и ост­ры­ми сти­хотворными тек­ста­ми. Те­ма­ти­ка пла­ка­тов оп­ре­де­ля­лась за­да­ча­ми то­го или ино­го эта­па борь­бы с вра­гом. Многие пла­ка­ты пред­став­ля­ли со­бой ост­ро­ум­ные хлё­ст­кие ре­пор­та­жи со всех фрон­тов, по­ли­тические эпи­грам­мы на А. Гит­ле­ра, его ок­ру­же­ние и со­юз­ни­ков («На­ша аз­бу­ка», се­рия на­чи­на­лась с бу­к­вы «А» и со­про­во­ж­да­лась ри­сун­ка­ми и дву­стиши­я­ми - например, «У кас­ки вражь­ей есть ро­га, ум­нём их в го­ло­ву вра­га!», «Днём фа­шист ска­зал кре­сть­я­нам: "Шап­ку с го­ло­вы до­лой!". Но­чью от­дал пар­ти­за­нам кас­ку вме­сте с го­ло­вой.»). По ти­пу мо­с­ков­ских соз­да­ва­лись «Окна Тасс» в Ле­нин­гра­де, Аш­ха­ба­де, Ба­ку, Мур­ман­ске, Том­ске, Са­ра­то­ве, Сверд­лов­ске, Таш­кен­те и других го­ро­дах СССР. «Окна Тасс» во­шли в ис­то­рию не толь­ко со­вет­ско­го, но и ме­ж­ду­народного пла­ка­та.

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