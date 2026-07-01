«ОКНА РОСТА»

«ОКНА РОСТА» - еже­днев­ные аги­тационные пла­ка­ты, соз­да­вав­шие­ся в 1919-1921 годах советскими ху­дож­ни­ка­ми и по­эта­ми , ра­бо­тав­ши­ми в сис­те­ме Рос­сий­ско­го те­ле­граф­но­го агент­ст­ва (РОСТА; ны­не ИТАР-ТАСС).

Пла­ка­ты, сде­лан­ные вруч­ную, при по­мо­щи тра­фа­ре­тов (до 200-300 экземпляров), вы­став­ля­лись в вит­ри­нах ма­га­зи­нов, рас­по­ло­жен­ных в люд­ных мес­тах (от­сю­да их название «ок­на»), и пре­вра­ти­лись в свое­об­раз­ную ле­то­пись пе­рио­да Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов и ин­тер­вен­ции, ко­гда «из-за ти­по­граф­ской раз­ру­хи у нас не бы­ло ли­то­гра­фий, кра­сок, бу­ма­ги, спе­циа­ли­стов ли­то­граф­ско­го де­ла и т. д.» (П.М. Кер­жен­цев). Пер­вые «Окна Роста» поя­ви­лись в Мо­ск­ве в 1919 году, по ини­циа­ти­ве ху­дож­ни­ка М.М. Че­рем­ных и жур­на­ли­ста Н.К. Ива­но­ва-Гра­ме­на, ра­бо­тав­ших в РОСТА, воз­глав­ляе­мом Кер­жен­це­вым. Вско­ре к ним при­сое­ди­ни­лись В.В. Мая­ков­ский , И.А. Ма­лю­тин, Д.С. Мо­ор. Сна­ча­ла «Окна Роста» де­ла­лись в ви­де уве­ли­чен­ных стра­ни­чек са­ти­рического жур­на­ла, со­стоя­щих из не­сколь­ких са­мо­сто­ятельных про­из­ве­де­ний раз­ных жан­ров. Мая­ков­ский сыг­рал су­ще­ст­вен­ную роль в соз­да­нии пла­ка­тов, взяв на се­бя всю литературную часть и ра­бо­тая так­же как ху­дож­ник; он соз­дал но­вый тип «окон са­ти­ры», под­чи­няя ком­по­зи­цию од­ной те­ме и кон­крет­ной аги­тационной за­да­че. Текст и ри­сун­ки до­пол­ня­ли друг дру­га. Пла­ка­там, со­стоя­щим как бы из 2-4-6 и т. д. кад­ров, был при­сущ «те­ле­граф­ный стиль» с его чёт­ко­стью, сжа­то­стью, ла­ко­низ­мом вы­ра­зительных средств, ос­но­ван­ных главным образом на вы­ра­зи­тель­но­сти си­лу­этов и бро­ской рас­крас­ке в 2-3 цве­та, ис­поль­зо­ва­ни­ем сим­во­ли­ки, тра­ди­ций русского луб­ка и но­ватор­ских ме­то­дов российского аван­гар­диз­ма. Пла­ка­ты рас­сы­ла­лись во все ме­ст­ные от­де­ле­ния РОСТА. В Пет­ро­гра­де «Окна Роста» де­ла­ли В.В. Ле­бе­дев, Л.Г. Бро­да­ты, А.А. Ра­да­ков, В.И. Коз­лин­ский, в Ко­ст­ро­ме - Н.Н. Ку­прея­нов, в Са­ма­ре - С.Я. Ад­ли­ван­кин, в Кур­ске - А.А. Дей­не­ка, в Одес­се - Б.Е. Ефи­мов ; «Окна Роста» вы­хо­ди­ли так­же в Ба­ку, Са­ра­то­ве и других го­ро­дах. По сло­вам Мая­ков­ско­го, это бы­ло «об­слу­жи­ва­ние гор­стью ху­дож­ни­ков, вруч­ную, сто­пя­ти­де­ся­ти­мил­ли­он­но­го на­ро­ди­ща». Пла­ка­ты долж­ны бы­ли во­оду­шев­лять лю­дей идея­ми ре­во­лю­ции, по­ка­зы­вать кар­ти­ны свет­ло­го бу­ду­ще­го («Да здрав­ст­ву­ет элек­три­фи­ка­ция!», «Па­ха­ли со­хой - за­па­шем трак­то­ром»), бо­роть­ся за ми­ро­вую ре­во­лю­цию и ин­тер­на­цио­наль­ную со­ли­дар­ность тру­дя­щих­ся, клей­мить вра­га («Вот Со­вет­ской Рос­сии вра­ги. С ка­ж­дым бо­ри­тесь, по­ка не по­гиб»), про­воз­гла­шать дик­та­ту­ру про­ле­та­риа­та. Под­ни­ма­лись са­мые зло­бо­днев­ные во­про­сы со­вре­мен­но­сти: борь­ба с го­ло­дом («Чтоб с го­ло­дом спра­вить­ся и с раз­ру­хой-ду­рой, вве­де­на сов­нар­ко­мом пре­мия на­ту­рой»), рас­про­стра­не­ние все­об­щей гра­мот­но­сти и но­вой со­циа­ли­стической куль­ту­ры, ра­вен­ст­ва муж­чи­ны и жен­щи­ны («Что де­ла­ла ра­бот­ни­ца и что ра­бот­ни­це на­до де­лать»), вос­ста­нов­ле­ния народного хо­зяй­ст­ва. Тра­ди­ции «Окон Роста» в го­ды Великой Отечественной вой­ны про­дол­жи­ли «Ок­на ТАСС».

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