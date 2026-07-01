«ОКНА РОСТА»
«ОКНА РОСТА» - ежедневные агитационные плакаты, создававшиеся в 1919-1921 годах советскими художниками и поэтами, работавшими в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА; ныне ИТАР-ТАСС).
Плакаты, сделанные вручную, при помощи трафаретов (до 200-300 экземпляров), выставлялись в витринах магазинов, расположенных в людных местах (отсюда их название «окна»), и превратились в своеобразную летопись периода Гражданской войны 1917-1922 годов и интервенции, когда «из-за типографской разрухи у нас не было литографий, красок, бумаги, специалистов литографского дела и т. д.» (П.М. Керженцев). Первые «Окна Роста» появились в Москве в 1919 году, по инициативе художника М.М. Черемных и журналиста Н.К. Иванова-Грамена, работавших в РОСТА, возглавляемом Керженцевым. Вскоре к ним присоединились В.В. Маяковский, И.А. Малютин, Д.С. Моор. Сначала «Окна Роста» делались в виде увеличенных страничек сатирического журнала, состоящих из нескольких самостоятельных произведений разных жанров. Маяковский сыграл существенную роль в создании плакатов, взяв на себя всю литературную часть и работая также как художник; он создал новый тип «окон сатиры», подчиняя композицию одной теме и конкретной агитационной задаче. Текст и рисунки дополняли друг друга. Плакатам, состоящим как бы из 2-4-6 и т. д. кадров, был присущ «телеграфный стиль» с его чёткостью, сжатостью, лаконизмом выразительных средств, основанных главным образом на выразительности силуэтов и броской раскраске в 2-3 цвета, использованием символики, традиций русского лубка и новаторских методов российского авангардизма. Плакаты рассылались во все местные отделения РОСТА. В Петрограде «Окна Роста» делали В.В. Лебедев, Л.Г. Бродаты, А.А. Радаков, В.И. Козлинский, в Костроме - Н.Н. Купреянов, в Самаре - С.Я. Адливанкин, в Курске - А.А. Дейнека, в Одессе - Б.Е. Ефимов; «Окна Роста» выходили также в Баку, Саратове и других городах. По словам Маяковского, это было «обслуживание горстью художников, вручную, стопятидесятимиллионного народища». Плакаты должны были воодушевлять людей идеями революции, показывать картины светлого будущего («Да здравствует электрификация!», «Пахали сохой - запашем трактором»), бороться за мировую революцию и интернациональную солидарность трудящихся, клеймить врага («Вот Советской России враги. С каждым боритесь, пока не погиб»), провозглашать диктатуру пролетариата. Поднимались самые злободневные вопросы современности: борьба с голодом («Чтоб с голодом справиться и с разрухой-дурой, введена совнаркомом премия натурой»), распространение всеобщей грамотности и новой социалистической культуры, равенства мужчины и женщины («Что делала работница и что работнице надо делать»), восстановления народного хозяйства. Традиции «Окон Роста» в годы Великой Отечественной войны продолжили «Окна ТАСС».