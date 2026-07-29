ОКЛЕНД (Новая Зеландия)
Город в Новой Зеландии, административный центр одноименного региона.
Нас. св. 430 тыс. чел. (2012). Крупнейший город страны. В 2010 вместе с окрестными городами Манукау, Норт-Шор, Уаитакере, частями районов Папакура, Родни и Франклин административно объединён в гор. округ Окленд с нас. ок. 1,5 млн. чел. (св. 30% нас. Новой Зеландии; из них св. 55% – потомки европейцев, ок. 19% – выходцы из стран Азии, св. 14% – выходцы с островов Океании, св. 11% – маори). Расположен в сев. части о. Северный, на востоке омывается зал. Хаураки Тихого ок., на юго-западе – водами бухты Манукау Тасманова моря. Важный транспортный узел. Через О. проходят осн. автомагистраль о. Северный (мыс Реинга – Окленд – Гамильтон – Таупо – Веллингтон) и ж.-д. линия Фангареи – Окленд – Гамильтон – Веллингтон. Мор. порт. Междунар. аэропорт.
Поселение маори на месте будущего города существовало с 14 в. Впервые его посетил в 1820 брит. мореплаватель С. Марсден. В янв. 1832 после покупки этой территории Дж. Б. Уэллером из компании «Weller brothers» здесь возникло европ. поселение. Статус города с марта 1841, с этого же времени столица брит. колонии Новая Зеландия; названа в честь ген.-губернатора Индии Дж. Идена, 1-го графа Оклендского. Несмотря на перенос в 1865 столицы в г. Веллингтон, О. оставался гл. экономич. центром Новой Зеландии. В 1853–76 также адм. центр одноим. новообразованной провинции. В кон. 19 в. в связи с началом «золотой лихорадки» численность населения О. значительно возросла, к 1900 он превратился в крупнейший новозел. город. Во время 1-й и 2-й мировых войн в О. размещалась крупная база ВМС Великобритании, в годы 2-й мировой войны здесь были расквартированы войска США.
Историч. планировка сохранилась в центре О. (генплан 1841, инж. Ф. Мэтью; осуществлён частично; в т. ч. созданы насыпные территории в прибрежной зоне небольшой внутр. гавани Уаитемата, 2-я пол. 19 – нач. 20 вв.). В его середине расположена пл. Аотеа (1979; реконструкция, 2010) с Центром исполнительских искусств и конгрессов «Аотеа» (1989, арх. Ю. Уэйнскотт), Ратушей в формах необарокко (1909–11, архитекторы Дж.Дж. и Э.Дж. Кларк) и кинотеатром «Сивик» в стиле ар деко (1929, архитекторы Ч. Борингер, У. Лейтон); рядом – гор. худож. галерея в стиле неоренессанс (1885–88, архит. бюро «Grainger & D’Ebro»), Новая галерея (галерея совр. иск-ва в здании быв. телефонной станции в русле эклектизма, 1917 и 1926; реконструкция, 1995, архит. бюро «Mitchell & Stout»), адм. здание «Бледисло билдинг» (1950–59, арх. Ф. Г. Уилсон) и гор. б-ка (1971, арх. Уэйнскотт; оба – в стиле модернизма), театр «Q» в стиле неомодернизма (2009–2011, архит. бюро «Cheshire Architects»). Между пл. Аотеа и гаванью, в деловом р-не О., – высотные сооружения 2-й пол. 20 в.: небоскрёбы «ANZ Centre» (1991, архит. бюро «Hassell»), «Веро сентр» (1998–2000, архит. бюро «Peddle Thorp & Walker»; выс. 170 м – самое высокое здание О.) и др., телевизионная и смотровая башня «Скай тауэр» (1994–97, архит. бюро «Craig Craig Moller»; выс. 328 м – самое высокое сооружение О.). Там же расположены склад Блустон (ок. 1861), неоготические католич. собор Св. Патрика и св. Иосифа (1884–85, арх. Э. Махони; 1906–07, арх. Т. Махони) и англиканская ц. Сент-Мэтью-ин-те- Сити (1905, арх. Э. Бартли и др.), быв. здание таможни (1888–89, арх. Э. Махони), адм. здания «Ферри билдинг» (1909–12, арх. А. Уайзман; оба – в стиле необарокко), «Нью-Зиленд Гардиан Траст билдинг» в русле неоклассицизма (1914–18, арх. У. Гаммер), Йоркшир-хаус в духе чикагской школы (1926–28, арх. У. Р. Блумфилд; расширено в 1976, ныне в составе комплекса «Дженерал билдингс»), гл. почтамт в стиле необарокко (ныне часть центр. вокзала Бритомарт; 1909–12, архитекторы Дж. Кемпбелл, К. Пейтон; здание вокзала в стиле неомодернизма, 2003, архит. бюро «Jasmax», арх. М. Мадайаг). С востока к деловому району О. примыкает Альберт-парк (основан в 1870; проект 1881, архитекторы Дж. Слейтор, У. К. Голди, реализовывался с 1882) и кампус Ун-та О., где расположены пресвитерианская ц. Св. Андрея (1847–50, арх. У. Робертсон; портик и башня в формах классицизма, 1882–83, арх. М. Хендерсон), дерев. здание быв. резиденции губернатора «Дом правительства» в стиле классицизма (1855–56, арх. У. Мейсон), неоготич. здание Верховного суда (1865–68, арх. Э. Рамси), быв. синагога в русле эклектизма (1884–85, арх. Э. Бартли), старый учебный корпус ф-та искусств, сочетающий мотивы ар деко и неоготики (1923–26, архитекторы Р. Липпинкотт, Э. Биллсон), часовня Маклорина в русле позднего модернизма (1964, архит. бюро «Hoadley, Budge & Gummer»), учебные корпуса ф-та музыки в русле постмодернизма (1986, архит. бюро «Hill Manning Mitchell») и бизнес-школы в стиле хай-тек (2007, архит. бюро FJMT и «Archimedia»). Также в центре О. – баптистский молельный дом в форме классицистич. базилики (1885), пейзажные парки Виктория (1905) и Майерс (1915; здание детского сада Майерс в формах тюдоровского стиля, 1917, архит. бюро «Chilwell & Trevithick»), жилой комплекс Эден-холл в русле органической архитектуры (1935–36, арх. Р. Б. Хаммонд).
С юго-востока с центром О. граничит парк Окленд-домейн (1844) со зданием Военно-мемориального музея в стиле неоклассицизма (1924–29, архит. бюро «Grierson, Aimer and Draffin»; реконструкция, 2006, арх. Н. Лейн). За пределами гор. центра находятся: дерев. комплекс колледжа Св. Иоанна Евангелиста (одноим. неоготич. часовня, 1847; кухня, 1845–46; столовая, 1848–49, все – арх. Ф. Тэтчер), дерев. коттеджи в стиле «плотницкой готики» – Хайуик (ок. 1863, расширен в 1873) и Альбертон (ок. 1863; перестроен в 1870-е гг.); англиканские неоготич. дерев. ц. Св. Марии (1886–88, 1898, арх. Б. Маунтфорт) и собор Св. Троицы (1959–73, 1991–94, архитекторы Ч. Тоул, Р. Той); технологич. корпус (2001) и здание средней школы (2003, оба – бюро «Architectus») колледжа Св. Петра в стиле неомодернизма.
Среди науч. учреждений – Ин-т архитектуры (1905), Ин-т химии (1931), Ин-т пром. исследований и развития (1947), Ин-т экологич. наук и исследований (1992), Ин-т воды и исследования атмосферы (1992). Вузы: Ун-т О. (1883), Технологич. ун-т (основан в 1895 как технич. школа, назв. и статус менялись; с 2000 совр. назв. и статус), Технологич. ин-т Унитек (1976); кампусы ун-тов: Уаикато (г. Гамильтон), Масси (г. Палмерстон-Норт), Отаго (г. Данидин). Гор. б-ка О. (основана в 1880). Музеи: военно-мемориальный (1852), геологический (1883, при Ун-те О.), транспорта и технологии (1964), нац. морской «Вояджер» (1993), Музей и галерея кристаллов и минералов. Худож. галерея (1888), Центр креативных искусств Аксбридж (1981), Студия совр. иск-ва (2004).
Среди театров: гор. драматический (1929, в 2000 открыт после реконструкции), «Пампхаус» (1977, в здании быв. насосной станции), Театр «Q» (2011, драматич. и муз. спектакли). Неск. малых театров используют сценич. площадки комплекса «Окленд конвейшен сентр» (2004). Филармонич. оркестр. Фестиваль искусств (2003, 1 раз в 2 года). Зоопарк (1922), Аквариумный комплекс К. Тарлтона (1985). Обсерватория (1967) и планетарий (1997) «Стардоум».
Крупный спортивный центр. Состязания по регби и футболу проводятся на стадионах «Эден Парк» (50 тыс. мест), «Норт Харбор» (25 тыс. мест), «Маунт Смарт» (30 тыс. мест); в 2011 состоялись матчи Кубка мира по регби. Активно функционирует «АСБ Теннис Сентр», где проводятся мужские и женские турниры «Хейнекен опен» в одиночном и парном разрядах. С 1936 (с перерывами) проводятся Оклендские марафоны. В 1950 и 1990 состоялись Игры Содружества.
В нач. 21 в. основа экономики – сфера услуг, в которой занята б. ч. работающих. О. – один из ведущих финансовых и деловых центров Новой Зеландии. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших нац. (в т. ч. ASB Bank Limited, Bank of New Zealand) и региональные представительства индийских [Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. и Bank of India (New Zealand) Ltd.] банков. Среди компаний по предоставлению разл. финансовых услуг выделяются «Pyne Gould Corporation», «Kiwi Income Property Trust», «Guinness Peat Group plc»; страховых услуг – «AA Insurance». В О. размещаются также штаб-квартиры крупных новозел. корпораций, в т. ч. «Sky Network Television» (телекоммуникац. услуги), «Air New Zealand» (пассажирские авиаперевозки), «Fisher & Paykel Healthcare» (выпуск мед. оборудования), «Fletcher Building» (строительство и произ-во стройматериалов), «Fonterra Co-operative Group» (крупнейший нац. производитель и один из мировых лидеров по экспорту молочной продукции); неск. крупных центров оптовой и розничной торговли.
Популярный центр рекреационного (гл. обр. пляжного) туризма. Активно развивается сектор транспортно-логистич. услуг. Мор. порт О. – крупнейший в стране; через него проходит ок. 40% импортных и св. 21% экспортных грузов. Преобладают контейнерные перевозки (ок. 820 тыс. контейнеров ДФЭ в 2012/13, или ок. 40% новозел. оборота контейнеров). Междунар. аэропорт – один из крупнейших в регионе (св. 14 млн. пассажиров, 2012). Одно из перспективных направлений развития экономики – биотехнологич. разработки для фармацевтики (компании «Genesis Research and Development Corporation», «Neuren Pharmaceuticals») и с. х-ва (компания «New Zealand Institute for Plant & Food Research», в пригороде О.). Металлургич. завод (принадлежит «Pacific Steel Group» – подразделению компании «Fletcher Building»; переработка металлолома; мощность 300 тыс. т стали в год). Произ-во крепких алкогольных напитков (завод компании «Lion») и пива (филиал компании «DB Breweries»).