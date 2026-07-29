ОКЛЕНД (Новая Зеландия)

Го­род в Но­вой Зе­лан­дии, административный центр од­но­именного ре­гио­на.

Нас. св. 430 тыс. чел. (2012). Круп­ней­ший го­род стра­ны. В 2010 вме­сте с ок­ре­ст­ны­ми го­ро­да­ми Ма­ну­кау, Норт-Шор, Уа­и­та­ке­ре, час­тя­ми рай­онов Па­па­ку­ра, Род­ни и Франк­лин ад­ми­ни­ст­ра­тив­но объ­е­ди­нён в гор. ок­руг Ок­ленд с нас. ок. 1,5 млн. чел. (св. 30% нас. Но­вой Зе­лан­дии; из них св. 55% – по­том­ки ев­ро­пей­цев, ок. 19% – вы­ход­цы из стран Азии, св. 14% – вы­ход­цы с ост­ро­вов Океа­нии, св. 11% – мао­ри). Рас­по­ло­жен в сев. час­ти о. Се­вер­ный, на вос­то­ке омы­ва­ет­ся зал. Хау­ра­ки Ти­хо­го ок., на юго-за­па­де – во­да­ми бух­ты Ма­ну­кау Тас­ма­но­ва мо­ря. Важ­ный транс­порт­ный узел. Че­рез О. про­хо­дят осн. ав­то­ма­ги­ст­раль о. Се­вер­ный (мыс Ре­ин­га – Ок­ленд – Га­миль­тон – Тау­по – Вел­линг­тон) и ж.-д. ли­ния Фан­га­реи – Ок­ленд – Га­миль­тон – Вел­линг­тон. Мор. порт. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт .

По­се­ле­ние мао­ри на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да су­ще­ст­во­ва­ло с 14 в. Впер­вые его по­се­тил в 1820 брит. мо­ре­пла­ва­тель С. Мар­сден. В янв. 1832 по­сле по­куп­ки этой тер­ри­то­рии Дж. Б. Уэл­ле­ром из ком­па­нии «Weller brothers» здесь воз­ник­ло ев­роп. по­се­ле­ние. Ста­тус го­ро­да с мар­та 1841, с это­го же вре­ме­ни сто­ли­ца брит. ко­ло­нии Но­вая Зе­лан­дия; на­зва­на в честь ген.-гу­бер­на­то­ра Ин­дии Дж. Иде­на, 1-го гра­фа Ок­ленд­ско­го. Не­смот­ря на пе­ре­нос в 1865 сто­ли­цы в г. Вел­линг­тон, О. ос­та­вал­ся гл. эко­но­мич. цен­тром Но­вой Зе­лан­дии. В 1853–76 так­же адм. центр од­но­им. но­во­об­ра­зо­ван­ной про­вин­ции. В кон. 19 в. в свя­зи с на­ча­лом « зо­ло­той ли­хо­рад­ки» чис­лен­ность насе­ле­ния О. зна­чи­тель­но воз­рос­ла, к 1900 он пре­вра­тил­ся в круп­ней­ший но­во­зел. го­род. Во вре­мя 1-й и 2-й ми­ро­вых войн в О. раз­ме­ща­лась круп­ная ба­за ВМС Ве­ли­ко­бри­та­нии, в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны здесь бы­ли рас­квар­ти­ро­ва­ны вой­ска США.

Ис­то­рич. пла­ни­ров­ка со­хра­ни­лась в цен­тре О. (ген­план 1841, инж. Ф. Мэ­тью; осу­ще­ст­в­лён час­тич­но; в т. ч. соз­да­ны на­сып­ные тер­ри­то­рии в при­бреж­ной зо­не не­боль­шой внутр. га­ва­ни Уа­и­те­ма­та, 2-я пол. 19 – нач. 20 вв.). В его се­ре­ди­не рас­по­ло­же­на пл. Ао­теа (1979; ре­кон­ст­рук­ция, 2010) с Цен­тром ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств и кон­грес­сов «Ао­теа» (1989, арх. Ю. Уэйн­скотт), Ра­ту­шей в фор­мах не­оба­рок­ко (1909–11, ар­хи­тек­то­ры Дж.Дж. и Э.Дж. Кларк) и ки­но­те­ат­ром «Си­вик» в сти­ле ар де­ко (1929, ар­хи­тек­то­ры Ч. Бо­рин­гер, У. Лей­тон); ря­дом – гор. ху­дож. га­ле­рея в сти­ле нео­ре­нес­санс (1885–88, ар­хит. бю­ро «Grain­ger & D’Ebro»), Но­вая га­ле­рея (га­ле­рея совр. иск-ва в зда­нии быв. те­ле­фон­ной стан­ции в рус­ле эк­лек­тиз­ма, 1917 и 1926; ре­кон­ст­рук­ция, 1995, ар­хит. бю­ро «Mitchell & Stout»), адм. зда­ние «Бле­дис­ло бил­динг» (1950–59, арх. Ф. Г. Уил­сон) и гор. б-ка (1971, арх. Уэйн­скотт; оба – в сти­ле мо­дер­низ­ма), те­атр «Q» в сти­ле не­омо­дер­низ­ма (2009–2011, ар­хит. бю­ро «Cheshire Architects»). Ме­ж­ду пл. Ао­теа и га­ва­нью, в де­ло­вом р-не О., – вы­сот­ные со­ору­же­ния 2-й пол. 20 в.: не­бо­скрё­бы «ANZ Centre» (1991, ар­хит. бю­ро «Hassell»), «Ве­ро сентр» (1998–2000, ар­хит. бю­ро «Peddle Thorp & Walker»; выс. 170 м – са­мое вы­со­кое зда­ние О.) и др., те­ле­ви­зи­он­ная и смот­ро­вая баш­ня «Скай тау­эр» (1994–97, ар­хит. бю­ро «Craig Craig Moller»; выс. 328 м – са­мое вы­со­кое со­ору­же­ние О.). Там же рас­по­ло­же­ны склад Блу­сто­н (ок. 1861), нео­го­ти­че­ские ка­то­лич. со­бор Св. Пат­ри­ка и св. Ио­си­фа (1884–85, арх. Э. Ма­хо­ни; 1906–07, арх. Т. Ма­хо­ни) и анг­ли­кан­ская ц. Сент-Мэ­тью-ин-те- Си­ти (1905, арх. Э. Барт­ли и др.), быв. зда­ние та­мож­ни (1888–89, арх. Э. Ма­хо­ни), адм. зда­ния «Фер­ри бил­динг» (1909–12, арх. А. Уайз­ман; оба – в сти­ле не­о­ба­рок­ко), «Нью-Зи­ленд Гар­ди­ан Траст бил­динг» в рус­ле не­оклас­си­циз­ма (1914–18, арх. У. Гам­мер), Йорк­шир-ха­ус в ду­хе чи­каг­ской шко­лы (1926–28, арх. У. Р. Блум­филд; рас­ши­ре­но в 1976, ны­не в со­ста­ве ком­плек­са «Дже­не­рал бил­дингс»), гл. поч­тамт в сти­ле не­оба­рок­ко (ны­не часть центр. во­кза­ла Бри­то­март; 1909–12, ар­хи­тек­то­ры Дж. Кем­п­белл, К. Пей­тон; зда­ние во­кза­ла в сти­ле не­омо­дер­низ­ма, 2003, ар­хит. бю­ро «Jas­max», арх. М. Ма­дай­аг). С вос­то­ка к де­ло­во­му райо­ну О. при­мы­ка­ет Аль­берт-парк (ос­но­ван в 1870; про­ект 1881, ар­хи­тек­то­ры Дж. Слей­тор, У. К. Гол­ди, реа­ли­зо­вы­вал­ся с 1882) и кам­пус Ун-та О., где рас­по­ло­же­ны пре­сви­те­ри­ан­ская ц. Св. Ан­д­рея (1847–50, арх. У. Ро­берт­сон; пор­тик и баш­ня в фор­мах клас­си­циз­ма, 1882–83, арх. М. Хен­дер­сон), де­рев. зда­ние быв. ре­зи­ден­ции гу­бер­на­то­ра «Дом пра­ви­тель­ст­ва» в сти­ле клас­си­циз­ма (1855–56, арх. У. Мей­сон), нео­го­тич. зда­ние Вер­хов­но­го су­да (1865–68, арх. Э. Рам­си), быв. си­на­го­га в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1884–85, арх. Э. Барт­ли), ста­рый учеб­ный кор­пус ф-та ис­кусств, со­че­таю­щий мо­ти­вы ар де­ко и нео­го­ти­ки (1923–26, ар­хи­тек­то­ры Р. Лип­пин­котт, Э. Билл­сон), ча­сов­ня Мак­ло­ри­на в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (1964, ар­хит. бю­ро «Hoadley, Budge & Gum­mer»), учеб­ные кор­пу­са ф-та му­зы­ки в рус­ле по­стмо­дер­низ­ма (1986, ар­хит. бю­ро «Hill Manning Mitchell») и биз­нес-шко­лы в сти­ле хай-тек (2007, ар­хит. бю­ро FJMT и «Archimedia»). Так­же в цен­тре О. – бап­ти­ст­ский мо­лель­ный дом в фор­ме клас­си­ци­стич. ба­зи­ли­ки (1885), пей­заж­ные пар­ки Вик­то­рия (1905) и Май­ерс (1915; зда­ние дет­ско­го са­да Май­ерс в фор­мах тю­до­ров­ско­го сти­ля, 1917, ар­хит. бю­ро «Chilwell & Trevithick»), жи­лой ком­плекс Эден-холл в рус­ле ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ры (1935–36, арх. Р. Б. Хам­монд).

С юго-вос­то­ка с цен­тром О. гра­ни­чит парк Ок­ленд-до­мейн (1844) со зда­ни­ем Во­ен­но-ме­мо­ри­аль­но­го му­зея в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма (1924–29, ар­хит. бю­ро «Grierson, Aimer and Draffin»; ре­кон­ст­рук­ция, 2006, арх. Н. Лейн). За пре­де­ла­ми гор. цен­тра на­хо­дят­ся: де­рев. ком­плекс кол­лед­жа Св. Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста (од­но­им. нео­го­тич. ча­сов­ня, 1847; кух­ня, 1845–46; сто­ло­вая, 1848–49, все – арх. Ф. Тэт­чер), де­рев. кот­тед­жи в сти­ле «плот­ниц­кой го­ти­ки» – Хай­уик (ок. 1863, рас­ши­рен в 1873) и Аль­бер­тон (ок. 1863; пе­ре­стро­ен в 1870-е гг.); анг­ли­кан­ские нео­го­тич. де­рев. ц. Св. Ма­рии (1886–88, 1898, арх. Б. Ма­унт­форт) и со­бор Св. Трои­цы (1959–73, 1991–94, ар­хи­тек­то­ры Ч. То­ул, Р. Той); тех­но­ло­гич. кор­пус (2001) и зда­ние сред­ней шко­лы (2003, оба – бю­ро «Architectus») кол­лед­жа Св. Пет­ра в сти­ле не­омо­дер­низ­ма.

Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Ин-т ар­хи­тек­ту­ры (1905), Ин-т хи­мии (1931), Ин-т пром. ис­сле­до­ва­ний и раз­ви­тия (1947), Ин-т эко­ло­гич. на­ук и ис­сле­до­ва­ний (1992), Ин-т во­ды и ис­сле­до­ва­ния ат­мо­сфе­ры (1992). Ву­зы: Ун-т О. (1883), Тех­но­ло­гич. ун-т (ос­но­ван в 1895 как тех­нич. шко­ла, назв. и ста­тус ме­ня­лись; с 2000 совр. назв. и ста­тус), Тех­но­ло­гич. ин-т Уни­тек (1976); кам­пу­сы ун-тов: Уа­и­ка­то (г. Га­миль­тон), Мас­си (г. Пал­мер­стон-Норт), Ота­го (г. Да­ни­дин). Гор. б-ка О. (ос­но­ва­на в 1880). Му­зеи: во­енно-ме­мо­ри­аль­ный (1852), гео­ло­ги­че­ский (1883, при Ун-те О.), транс­пор­та и тех­но­ло­гии (1964), нац. мор­ской «Во­яд­жер» (1993), Му­зей и га­ле­рея кри­стал­лов и ми­не­ра­лов. Ху­дож. га­ле­рея (1888), Центр креа­тив­ных ис­кусств Ак­сб­ридж (1981), Сту­дия совр. иск-ва (2004).

Сре­ди те­ат­ров: гор. дра­ма­ти­че­ский (1929, в 2000 от­крыт по­сле ре­кон­ст­рук­ции), «Памп­ха­ус» (1977, в зда­нии быв. на­сос­ной стан­ции), Те­атр «Q» (2011, дра­ма­тич. и муз. спек­так­ли). Неск. ма­лых те­ат­ров ис­поль­зу­ют сце­нич. пло­щад­ки ком­плек­са «Ок­ленд кон­вейшен сентр» (2004). Фи­лар­мо­нич. ор­кестр. Фестиваль искусств (2003, 1 раз в 2 года). Зоо­парк (1922), Ак­ва­ри­ум­ный ком­плекс К. Тарл­то­на (1985). Об­сер­ва­то­рия (1967) и пла­не­та­рий (1997) «Стар­до­ум».

Круп­ный спор­тив­ный центр. Со­стя­за­ния по рег­би и фут­бо­лу про­во­дят­ся на ста­дио­нах «Эден Парк» (50 тыс. мест), «Норт Хар­бор» (25 тыс. мест), «Ма­унт Смарт» (30 тыс. мест); в 2011 со­стоя­лись мат­чи Куб­ка ми­ра по рег­би. Ак­тив­но функ­цио­ни­ру­ет «АСБ Тен­нис Сентр», где про­во­дят­ся муж­ские и жен­ские турни­ры «Хей­не­кен опен» в оди­ноч­ном и пар­ном раз­ря­дах. С 1936 (с пе­ре­ры­ва­ми) про­во­дят­ся Ок­ленд­ские ма­ра­фо­ны. В 1950 и 1990 со­стоя­лись Иг­ры Со­дру­же­ст­ва.

В нач. 21 в. ос­но­ва эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг, в ко­то­рой за­ня­та б. ч. ра­бо­таю­щих. О. – один из ве­ду­щих фи­нан­со­вых и де­ло­вых цен­тров Но­вой Зе­лан­дии. Здесь рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших нац. (в т. ч. ASB Bank Li­mi­ted, Bank of New Zealand) и ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва ин­дий­ских [Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. и Bank of India (New Zealand) Ltd.] бан­ков. Сре­ди ком­па­ний по пре­дос­тав­ле­нию разл. фи­нан­со­вых ус­луг вы­де­ля­ют­ся «Pyne Gould Corporation», «Kiwi Income Pro­per­ty Trust», «Guinness Peat Group plc»; стра­хо­вых ус­луг – «AA Insurance». В О. раз­ме­ща­ют­ся так­же штаб-квар­ти­ры круп­ных но­во­зел. кор­по­ра­ций, в т. ч. «Sky Network Television» (те­ле­ком­му­ни­кац. ус­лу­ги), «Air New Zealand» (пас­са­жир­ские авиа­пе­ре­воз­ки), «Fisher & Paykel Healthcare» (вы­пуск мед. обо­ру­до­ва­ния), «Fletcher Building» (строи­тель­ст­во и про­из-во строй­ма­те­риа­лов), «Fon­terra Co-operative Group» (круп­ней­ший нац. про­из­во­ди­тель и один из ми­ро­вых ли­де­ров по экс­пор­ту мо­лоч­ной про­дук­ции); неск. круп­ных цен­тров оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли.

По­пу­ляр­ный центр рек­реа­ци­он­но­го (гл. обр. пляж­но­го) ту­риз­ма. Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор транс­порт­но-ло­ги­стич. ус­луг. Мор. порт О. – круп­ней­ший в стра­не; че­рез не­го про­хо­дит ок. 40% им­порт­ных и св. 21% экс­порт­ных гру­зов. Пре­об­ла­да­ют кон­тей­нер­ные пе­ре­воз­ки (ок. 820 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ в 2012/13, или ок. 40% но­во­зел. обо­ро­та кон­тей­не­ров). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт – один из круп­ней­ших в ре­гио­не (св. 14 млн. пас­са­жи­ров, 2012). Од­но из пер­спек­тив­ных на­прав­ле­ний раз­ви­тия эко­но­ми­ки – био­тех­но­ло­гич. раз­ра­бот­ки для фар­ма­цев­ти­ки (ком­па­нии «Genesis Research and De­velopment Corporation», «Neuren Phar­maceuticals») и с. х-ва (ком­па­ния «New Zealand Institute for Plant & Food Research», в при­го­ро­де О.). Ме­тал­лур­гич. за­вод (при­над­ле­жит «Pacific Steel Gro­up» – под­раз­де­ле­нию ком­па­нии «Flet­cher Buil­ding»; пе­ре­ра­бот­ка ме­тал­ло­ло­ма; мощ­ность 300 тыс. т ста­ли в год). Про­из-во креп­ких ал­ко­голь­ных на­пит­ков (за­вод ком­па­нии «Lion») и пи­ва (филиал компа­нии «DB Breweries»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)