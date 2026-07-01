ОКЛЕНД

Го­род на За­па­де США, в западной час­ти шта­та Ка­ли­фор­ния.

Нас. 387,8 тыс. чел. (2013; в т. ч. 28% – аф­роа­ме­ри­кан­цы, 25% – вы­ход­цы из стран Лат. Аме­ри­ки, 17% – из стран Азии). О. – центр ур­ба­ни­зи­ро­ван­ной зо­ны Ист-Бей (в её со­ста­ве – го­ро­да Берк­ли, Ала­ми­да, Сан-Ле­ан­д­ро и др.), вто­рой по ве­ли­чи­не в мет­ро­по­ли­тен­ском аре­а­ле зал. Сан-Фран­ци­ско (т. н. Боль­шом Сан-Фран­ци­ско). Рас­по­ло­жен на вост. по­бе­ре­жье за­ли­ва, на­про­тив г. Сан- Фран­ци­ско; на вос­то­ке ог­ра­ни­чен гор­ным хреб­том Берк­ли-Хилс. Узел ав­то­мо­биль­ных и ж.-д. ма­ги­ст­ра­лей ; со­еди­нён с Сан-Фран­ци­ско 2-ярус­ным ав­то­мо­биль­ным мос­том Бей-бридж (1933–36; че­рез о. Йер­ба-Бу­эна; дли­на ок. 7,2 км). Мет­ро­по­ли­тен (1972; свя­зы­ва­ет О. с при­го­ро­да­ми и Сан-Фран­ци­ско). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт (в 10 км к юго-вос­то­ку от цен­тра О.; 10 млн. пас­са­жи­ров в 2012).

Ос­но­ван в 1852 на зем­лях быв. ран­чо исп. се­мьи Пе­раль­та, вы­ку­п­лен­ных амер. пред­при­ни­ма­те­лем Х. Кар­пен­ть­е­ром. Своё назв. (О. – «зем­ля ду­бов») по­лу­чил в честь ок­ру­жав­ших ран­чо мно­го­числ. ду­бо­вых рощ. В пе­ри­од « зо­ло­той ли­хо­рад­ки» в Ка­ли­фор­нии в 1850-х гг. раз­ви­вал­ся как спаль­ный при­го­род Сан- Фран­ци­ско и пе­ре­ва­лоч­ный пункт ме­ж­ду Сан-Фран­ци­ско и при­ис­ка­ми в го­рах Сьер­ра-Не­ва­да. Ста­тус го­ро­да с 1854. В 1863 со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Сан- Фран­ци­ско, в 1869 стал ко­неч­ным пунк­том пер­вой транс­кон­ти­нен­таль­ной же­лез­ной до­ро­ги, со­еди­нив­шей центр. и зап. шта­ты США. С это­го вре­ме­ни чис­лен­ность нас. О. бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­лась (1,5 тыс. чел. в 1860; 36,5 тыс. чел. в 1880; 150 тыс. чел. в 1910); мас­со­вый при­ток ми­гран­тов в го­род вы­зва­ло зем­ле­тря­се­ние в Сан-Фран­ци­ско 1906. В 1872 к О. при­сое­ди­нён близ­ле­жа­щий на­се­лён­ный пункт Брук­лин. К нач. 20 в. пре­вра­тил­ся в круп­ный тор­го­вый, пром. центр, важ­ный транс­порт­ный узел (воз­ник­ли об­шир­ная сеть внут­ри­го­род­ско­го и при­го­род­но­го рель­со­во­го транс­пор­та и па­ром­ное со­об­ще­ние с Сан-Фран­ци­ско). В 1910–20-х гг. в го­ро­де зна­чит. раз­ви­тие по­лу­чи­ли про­из-во ав­то­мо­би­лей [пред­при­ятия ком­па­ний «Chevrolet» (1916), «Chrys­ler» (1929) и др.; за О. за­кре­пилось назв. Зап. Дет­ройт], трак­то­ров и мор. су­дов, ме­тал­ло- и де­ре­во­об­ра­бот­ка, лёг­кая и пи­ще­вая (осо­бен­но кон­серв­ная и му­ко­моль­ная) пром-сть. Во вре­мя Ве­ли­кой де­прес­сии ис­пы­ты­вал серь­ёз­ные труд­но­сти. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны пе­ре­жи­вал эко­но­мич. бум (пик раз­ви­тия су­до­строе­ния; соз­да­ны круп­ные пор­то­во-снаб­жен­че­ские ба­зы Воо­руж. сил США, впо­след­ст­вии пе­ре­дан­ные мор. тор­го­во­му пор­ту), со­про­во­ж­дав­ший­ся при­то­ком на­се­ле­ния с Юга США. В дек. 1946 ме­сто про­ве­де­ния все­об­щей за­бас­тов­ки (уча­ст­во­ва­ло ок. 100 тыс. чел.). Во 2-й пол. 20 в. со­кра­ти­лись объ­ё­мы пром. про­из-ва и чис­лен­ность на­се­ле­ния (мак­си­мум до­с­тиг­нут в 1950 – 385 тыс. чел.), обо­стрил­ся ряд со­ци­аль­ных про­блем (рост пре­ступ­но­сти, столк­но­ве­ния аф­роа­ме­ри­кан­цев с по­ли­ци­ей). В 1989 по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния (в Ло­ма- Прие­та), в 1991 – от по­жа­ра. В нач. 21 в. пред­при­ни­ма­ют­ся ме­ры по ожив­ле­нию эко­но­мич. деятель­ности в центр. час­ти го­ро­да.

Сре­ди ста­рей­ших по­стро­ек центр. час­ти О.: нео­го­тич. кот­тедж «Мос­свуд» (1864, арх. С. Уиль­ямс), дом Пар­ди (1868–69, ар­хи­тек­торы У. Хог­ленд, Дж. Нью­сом), дом А. М. Пе­раль­та (1870), Миллс-холл (кор­пус колледжа Миллс; 1871, ар­хит. бю­ро «S. C. Bugbee & Sons»), Кам­рон- Стан­форд-ха­ус (1876), дом Х. Мил­ле­ра (1886), Пер­вая уни­та­ри­ан­ская цер­ковь (1889–91, арх. У. Мать­юс). Так­же в ис­то­рич. цен­тре: быв. ж.-д. стан­ция «16-я ули­ца» (1912, арх. Дж. Хант), не­бо­скрё­бы «Три­бюн тау­эр» (1907, арх. Ф. Оли­вер; ча­со­вая баш­ня 1923–24, арх. Э. Фо­укс) и нео­го­тич. «Фе­де­рал Ри­эл­ти бил­динг» (т. н. Со­бор; 1910–14, арх. Б. Г. Мак­ду­гал), Ра­ту­ша в сти­ле бо­зар (1910–14, ар­хит. бю­ро «Palmer & Horn­bostel»), греч. пра­во­слав­ная ц. Ус­пе­ния (Воз­не­се­ния; 1920–21), по­жар­ное де­по «Мон­тк­лэр» (1927, арх. Дж. Мор­ган), здания те­ат­ров «Фокс Ок­ленд» в мав­ри­тан­ском сти­ле (1926–28, ар­хит. бю­ро «Weeks & Day») и «Па­ра­ма­унт» в рус­ле ар де­ко (1925–31, арх. Т. Пфлю­гер). Сре­ди зда­ний 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: не­бо­скрё­бы «Кай­зер сен­тер» (1960, арх. У. Бе­кет), «Кло­рокс бил­динг» (1976, арх. С. Пел­ли, ар­хит. бю­ро «Gruen Asso­ciates») и «Лейк Мер­ритт пла­за» (1985, ар­хит. бю­ро «Hellmuth, Obata & Kas­sabaum»), Ок­ленд­ский му­зей шта­та Ка­ли­фор­ния (1969, арх. К. Роч), ка­то­лич. со­бор Хри­ста Све­то­ча (2005–08, ар­хит. бю­ро «Skidmore, Owings & Merrill»).

О. – круп­ный ре­гио­наль­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Здесь на­хо­дит­ся го­лов­ной кам­пус Ка­ли­фор­ний­ско­го уни­вер­си­те­та. Сре­ди др. ву­зов – уни­вер­си­те­ты: Свя­тых имён (1868), Сэ­мю­эла Мер­рит­та (1909), Лин­коль­на (ос­но­ван в 1919 в Сан-Фран­ци­ско; с 1926 в О.), Пат­тен (1944); Выс­шая тех­нич. шко­ла О. (1914); кол­лед­жи: Миллс (1925; в его со­ста­ве ху­дож. му­зей), Мер­ритт (1954; в его со­ста­ве му­зей ан­тро­по­ло­гии), Лей­ни, Ка­ли­фор­ний­ский кол­ледж ис­кусств. Му­зеи: аф­роа­ме­ри­кан­ский (1965; с биб­лио­те­кой), Ок­ленд­ский шта­та Ка­ли­фор­ния (крае­вед­че­ский; 1969), авиа­ции (1980), дет­ско­го иск-ва и др. Мно­же­ст­во ис­то­ри­ко-ланд­шафт­ных пар­ков. Те­ат­ры: «Фокс Ок­ленд» (1928; пе­ре­рыв в ра­бо­те в 1973–2009), «Па­ра­ма­унт» (1931; опер­ные по­ста­нов­ки; кон­цер­ты клас­сич., ре­лиг., по­пу­ляр­ной и др. му­зы­ки) и др. Зоо­парк (1922; в 2005 на его ба­зе со­здан дет­ский зоо­парк). Мно­го­числ. еже­год­ные фес­ти­ва­ли, ото­бра­жаю­щие куль­тур­но-эт­нич. раз­но­об­ра­зие го­ро­да.

Круп­ный спор­тив­ный центр, где ба­зи­ру­ют­ся неск. проф. клу­бов. Наи­бо­лее из­вест­ны: бас­кет­боль­ный клуб «Гол­ден Стейт Уор­ри­орс» – 2-крат­ный чем­пи­он НБА (1956, 1975), про­во­дит мат­чи на кры­том ста­дио­не «Оракл Аре­на» (1966; ок. 19,6 тыс. мест); бейс­боль­ный клуб «Ок­ленд Ат­ле­тикс» – 9-крат­ный по­бе­ди­тель Ми­ро­вой се­рии (1910–89) и клуб по амер. фут­бо­лу «Ок­ленд Рей­дерс» про­во­дят свои мат­чи на ста­дио­не «Ок­ленд-Ала­ми­да Ка­ун­ти Ко­ли­зе­ум» (1966; ре­кон­ст­рук­ция 1996; на бейс­боль­ных мат­чах ок. 35 тыс. мест; на фут­боль­ных – ок. 63 тыс. мест).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки ур­ба­ни­зи­ров. зо­ны Ист-Бей – сфе­ра ус­луг (83,9% за­ня­тых, 2009), в т. ч. адм., транс­порт­но-ло­ги­сти­че­ские, фи­нан­со­вые, раз­вле­ка­тель­ные ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние. В О. раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры ком­па­ний: «Clorox Company» (круп­ный амер. про­из­во­ди­тель от­бе­ли­ва­те­лей, пи­ще­вых до­ба­вок и др.), «Kaiser Per­ma­nente» (мед. ус­лу­ги, в т. ч. стра­хо­вые), «Rainin Instrument» (про­из-во ла­бо­ра­тор­но­го мед. обо­ру­до­ва­ния), APL (кон­тей­нер­ные пе­ре­воз­ки), «Cost Plus» (тор­гов­ля ме­бе­лью и др. пред­ме­та­ми ин­терь­е­ра). Важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет сек­тор вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей (мно­го­числ. вен­чур­ные н.-и. ком­па­нии). Мор. тор­го­вый порт О. – один из круп­ней­ших на Зап. по­бе­ре­жье США (ок. 20% ра­бо­чих мест в го­ро­де), ори­ен­ти­ро­ван в осн. на тор­гов­лю со стра­на­ми Азии (до 60% гру­зо­обо­ро­та). Спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на об­ра­бот­ке кон­тей­нер­ных гру­зов (св. 2,3 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ в 2011), ав­то­мо­би­лей, ме­тал­ло­ло­ма, хи­мич. то­ва­ров, пи­ло­ма­те­риа­лов, с.-х. про­дук­ции. К пор­ту при­мы­ка­ет об­шир­ная ло­ги­стич. зо­на. В об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти за­ня­то 9,5% ра­бо­таю­щих, в строй­ин­ду­ст­рии – 6,6%. В О. и при­го­ро­дах дей­ст­ву­ют не­боль­шие пред­при­ятия хи­мич., пи­ще­вой (в т. ч. про­из-во йо­гур­тов и мо­ро­же­но­го), сте­коль­но-ке­ра­мич., элек­тро­тех­нич. и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти.

Авторы статьи: А. Д. Са­ха­ров; Д. П. Шуль­ги­на (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)