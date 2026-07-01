ОКЛЕНД
Город на Западе США, в западной части штата Калифорния.
Нас. 387,8 тыс. чел. (2013; в т. ч. 28% – афроамериканцы, 25% – выходцы из стран Лат. Америки, 17% – из стран Азии). О. – центр урбанизированной зоны Ист-Бей (в её составе – города Беркли, Аламида, Сан-Леандро и др.), второй по величине в метрополитенском ареале зал. Сан-Франциско (т. н. Большом Сан-Франциско). Расположен на вост. побережье залива, напротив г. Сан- Франциско; на востоке ограничен горным хребтом Беркли-Хилс. Узел автомобильных и ж.-д. магистралей; соединён с Сан-Франциско 2-ярусным автомобильным мостом Бей-бридж (1933–36; через о. Йерба-Буэна; длина ок. 7,2 км). Метрополитен (1972; связывает О. с пригородами и Сан-Франциско). Междунар. аэропорт (в 10 км к юго-востоку от центра О.; 10 млн. пассажиров в 2012).
Основан в 1852 на землях быв. ранчо исп. семьи Перальта, выкупленных амер. предпринимателем Х. Карпентьером. Своё назв. (О. – «земля дубов») получил в честь окружавших ранчо многочисл. дубовых рощ. В период «золотой лихорадки» в Калифорнии в 1850-х гг. развивался как спальный пригород Сан- Франциско и перевалочный пункт между Сан-Франциско и приисками в горах Сьерра-Невада. Статус города с 1854. В 1863 соединён железной дорогой с Сан- Франциско, в 1869 стал конечным пунктом первой трансконтинентальной железной дороги, соединившей центр. и зап. штаты США. С этого времени численность нас. О. быстро увеличивалась (1,5 тыс. чел. в 1860; 36,5 тыс. чел. в 1880; 150 тыс. чел. в 1910); массовый приток мигрантов в город вызвало землетрясение в Сан-Франциско 1906. В 1872 к О. присоединён близлежащий населённый пункт Бруклин. К нач. 20 в. превратился в крупный торговый, пром. центр, важный транспортный узел (возникли обширная сеть внутригородского и пригородного рельсового транспорта и паромное сообщение с Сан-Франциско). В 1910–20-х гг. в городе значит. развитие получили произ-во автомобилей [предприятия компаний «Chevrolet» (1916), «Chrysler» (1929) и др.; за О. закрепилось назв. Зап. Детройт], тракторов и мор. судов, металло- и деревообработка, лёгкая и пищевая (особенно консервная и мукомольная) пром-сть. Во время Великой депрессии испытывал серьёзные трудности. В годы 2-й мировой войны переживал экономич. бум (пик развития судостроения; созданы крупные портово-снабженческие базы Вооруж. сил США, впоследствии переданные мор. торговому порту), сопровождавшийся притоком населения с Юга США. В дек. 1946 место проведения всеобщей забастовки (участвовало ок. 100 тыс. чел.). Во 2-й пол. 20 в. сократились объёмы пром. произ-ва и численность населения (максимум достигнут в 1950 – 385 тыс. чел.), обострился ряд социальных проблем (рост преступности, столкновения афроамериканцев с полицией). В 1989 пострадал от землетрясения (в Лома- Приета), в 1991 – от пожара. В нач. 21 в. предпринимаются меры по оживлению экономич. деятельности в центр. части города.
Среди старейших построек центр. части О.: неоготич. коттедж «Моссвуд» (1864, арх. С. Уильямс), дом Парди (1868–69, архитекторы У. Хогленд, Дж. Ньюсом), дом А. М. Перальта (1870), Миллс-холл (корпус колледжа Миллс; 1871, архит. бюро «S. C. Bugbee & Sons»), Камрон- Станфорд-хаус (1876), дом Х. Миллера (1886), Первая унитарианская церковь (1889–91, арх. У. Матьюс). Также в историч. центре: быв. ж.-д. станция «16-я улица» (1912, арх. Дж. Хант), небоскрёбы «Трибюн тауэр» (1907, арх. Ф. Оливер; часовая башня 1923–24, арх. Э. Фоукс) и неоготич. «Федерал Риэлти билдинг» (т. н. Собор; 1910–14, арх. Б. Г. Макдугал), Ратуша в стиле бозар (1910–14, архит. бюро «Palmer & Hornbostel»), греч. православная ц. Успения (Вознесения; 1920–21), пожарное депо «Монтклэр» (1927, арх. Дж. Морган), здания театров «Фокс Окленд» в мавританском стиле (1926–28, архит. бюро «Weeks & Day») и «Парамаунт» в русле ар деко (1925–31, арх. Т. Пфлюгер). Среди зданий 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: небоскрёбы «Кайзер сентер» (1960, арх. У. Бекет), «Клорокс билдинг» (1976, арх. С. Пелли, архит. бюро «Gruen Associates») и «Лейк Мерритт плаза» (1985, архит. бюро «Hellmuth, Obata & Kassabaum»), Оклендский музей штата Калифорния (1969, арх. К. Роч), католич. собор Христа Светоча (2005–08, архит. бюро «Skidmore, Owings & Merrill»).
О. – крупный региональный центр науки, образования и культуры. Здесь находится головной кампус Калифорнийского университета. Среди др. вузов – университеты: Святых имён (1868), Сэмюэла Мерритта (1909), Линкольна (основан в 1919 в Сан-Франциско; с 1926 в О.), Паттен (1944); Высшая технич. школа О. (1914); колледжи: Миллс (1925; в его составе худож. музей), Мерритт (1954; в его составе музей антропологии), Лейни, Калифорнийский колледж искусств. Музеи: афроамериканский (1965; с библиотекой), Оклендский штата Калифорния (краеведческий; 1969), авиации (1980), детского иск-ва и др. Множество историко-ландшафтных парков. Театры: «Фокс Окленд» (1928; перерыв в работе в 1973–2009), «Парамаунт» (1931; оперные постановки; концерты классич., религ., популярной и др. музыки) и др. Зоопарк (1922; в 2005 на его базе создан детский зоопарк). Многочисл. ежегодные фестивали, отображающие культурно-этнич. разнообразие города.
Крупный спортивный центр, где базируются неск. проф. клубов. Наиболее известны: баскетбольный клуб «Голден Стейт Уорриорс» – 2-кратный чемпион НБА (1956, 1975), проводит матчи на крытом стадионе «Оракл Арена» (1966; ок. 19,6 тыс. мест); бейсбольный клуб «Окленд Атлетикс» – 9-кратный победитель Мировой серии (1910–89) и клуб по амер. футболу «Окленд Рейдерс» проводят свои матчи на стадионе «Окленд-Аламида Каунти Колизеум» (1966; реконструкция 1996; на бейсбольных матчах ок. 35 тыс. мест; на футбольных – ок. 63 тыс. мест).
Основа экономики урбанизиров. зоны Ист-Бей – сфера услуг (83,9% занятых, 2009), в т. ч. адм., транспортно-логистические, финансовые, развлекательные услуги, оптовая и розничная торговля, образование и здравоохранение. В О. размещаются штаб-квартиры компаний: «Clorox Company» (крупный амер. производитель отбеливателей, пищевых добавок и др.), «Kaiser Permanente» (мед. услуги, в т. ч. страховые), «Rainin Instrument» (произ-во лабораторного мед. оборудования), APL (контейнерные перевозки), «Cost Plus» (торговля мебелью и др. предметами интерьера). Важное место занимает сектор высокотехнологичных отраслей (многочисл. венчурные н.-и. компании). Мор. торговый порт О. – один из крупнейших на Зап. побережье США (ок. 20% рабочих мест в городе), ориентирован в осн. на торговлю со странами Азии (до 60% грузооборота). Специализируется на обработке контейнерных грузов (св. 2,3 млн. контейнеров ДФЭ в 2011), автомобилей, металлолома, химич. товаров, пиломатериалов, с.-х. продукции. К порту примыкает обширная логистич. зона. В обрабатывающей пром-сти занято 9,5% работающих, в стройиндустрии – 6,6%. В О. и пригородах действуют небольшие предприятия химич., пищевой (в т. ч. произ-во йогуртов и мороженого), стекольно-керамич., электротехнич. и металлообрабатывающей пром-сти.
Авторы статьи: А. Д. Сахаров; Д. П. Шульгина (архитектура).