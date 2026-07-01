ОКЛАХОМА-СИТИ

Го­род на Юге США, административный центр шта­та Окла­хо­ма.

Нас. 598,3 тыс. чел. (2013, в т. ч. 13,9% – аф­роа­ме­ри­кан­цы, 14,6% – вы­ход­цы из стран Лат. Аме­ри­ки, 3,9% – из стран Азии, 2,6% – ин­дей­цы США). С мно­го­числ. при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет мет­ро­по­ли­тен­ский аре­ал Оклахома-Сити с нас. ок. 1,25 млн. чел. Рас­по­ло­жен в центр. час­ти шта­та, на пес­ча­ной хол­ми­стой рав­ни­не, на ре­ке Норт-Ка­ней­ди­ан-Ри­вер (в гра­ни­цах го­ро­да с 2004 на­зы­ва­ет­ся Ок­ла­хо­ма). На тер­ри­то­рии О.-С. неск. круп­ных озёр: Овер­хол­сер, Хеф­нер, Ар­ка­дия, Стан­ли-Дрей­пер, Тан­дер­берд и др. Важ­ный узел ав­то­мо­биль­ных и ж.-д. ма­ги­ст­ра­лей в центр. час­ти стра­ны. Аэ­ро­пор­ты: им. Уил­ла Род­жер­са (ме­ж­ду­нар.; в 11 км к юго-за­па­ду от цен­тра го­ро­да; 3,7 млн. пас­са­жи­ров в 2012), Уай­ли-Пост (в 13 км к се­ве­ро- за­па­ду) и др.

В 1840–70-х гг. тер­ри­то­рия совр. О.-С. вхо­ди­ла в со­став ин­дей­ской ре­зер­ва­ции. В 1880-х гг. ста­ла за­се­лять­ся фер­ме­ра­ми-ско­то­во­да­ми, в 1887 здесь бы­ли по­ст­рое­ны ж.-д. стан­ция и при­стан­ци­он­ный по­сёлок. В 1889 по­сле раз­де­ла зе­мель ме­ж­ду ко­ло­ни­ста­ми ос­но­ван го­род (офиц. ста­тус с 1890) под совр. на­зва­ни­ем (от сло­ва, оз­на­чаю­ще­го на язы­ке ин­дей­цев чок­тау «крас­но­ко­жий че­ло­век»). С 1890 в со­ста­ве тер­ри­то­рии (с 1907 шта­та) Ок­ла­хо­ма. В 1895 со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с го­ро­да­ми Эл-Ри­но и Мак-Але­стер, в 1898 – с Са­пал­пой. В нач. 20 в. один из круп­ней­ших с.-х. цен­тров Юга США (за­бой ско­та, очи­ст­ка хлоп­ка, про­из-во му­ки и кон­сер­вов), транс­порт­ный узел; на­се­ле­ние го­ро­да бы­ст­ро рос­ло. С 1910 адм. центр шта­та, то­гда же ос­но­ван оп­то­вый ры­нок ско­та (до 1960-х гг. один из круп­ней­ших в США). В 1928 на тер­ри­то­рии О.-C. об­на­ру­же­ны ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти, её до­бы­ча и пе­ре­ра­бот­ка вско­ре ста­ли вто­рой по зна­чи­мо­сти от­рас­лью эко­но­ми­ки. По­сле от­кры­тия к юго- вос­то­ку от го­ро­да ба­зы ВВС США (1941), цен­тра обу­че­ния пер­со­на­ла и обес­пе­че­ния ком­плек­тую­щи­ми (1946) по­явил­ся ряд пред­при­ятий авиац. пром-сти. С сер. 1940-х гг. на­чал­ся бур­ный рост при­го­ро­дов, ко­то­рые позд­нее во­шли в со­став О.-С. (ны­не это один из круп­ней­ших по пло­ща­ди го­ро­дов США – св. 1,6 тыс. км2). В по­след­ней тре­ти 20 в. пром. рост про­дол­жил­ся (ве­ду­щее пред­при­ятие – ав­то­сбо­роч­ный за­вод ком­пании «General Motors»; 1974–2006). В 1970–80-х гг. про­ве­де­на ре­кон­ст­рук­ция ис­то­рич. цен­тра го­ро­да. 19.4.1995 в О.-С. был со­вер­шён круп­ней­ший на тот мо­мент в ис­то­рии США тер­ро­ри­стич. акт (взрыв фе­де­раль­но­го зда­ния им. А. Мар­ры), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го по­гиб­ли 168 чел. В мае 2013 пригороды О.-С. пострадали от торнадо.

Ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка ис­то­рич. час­ти го­ро­да сло­жи­лась в 1889, час­тич­но из­ме­не­на в 1930 (ген­план ар­хит. бю­ро «Hare & Hare»); де­ло­вой центр за­страи­вал­ся во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. по пла­ну арх. И. М. Пея (1964). Сре­ди ста­рей­ших со­хра­нив­ших­ся со­ору­же­ний – до­ма Овер­хол­се­ра (1903, арх. У. С. Мат­ть­юс), Хеф­не­ра (1917), Си­но­пу­ло (1919, арх. Дж. Эбер­сон), пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь в нео­ро­ман­ском сти­ле (1907, час­тич­но пе­ре­строе­на в 1990-е гг., ны­не деп-т тор­гов­ли шта­та Ок­ла­хо­ма), ком­плекс мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­ще­го за­во­да Уил­со­на (1910–11). Не­оклас­си­ци­стич. зда­ние Ка­пи­то­лия шта­та Ок­ла­хо­ма (1914–17, арх. С. Э. Лей­тон). По­строй­ки в сти­ле ар де­ко: отель «Skirvin Hilton» (1911, арх. Лей­тон; 1925–30, ар­хит. бю­ро «Hicks & For­syth»), не­бо­скрёб «Ферст на­ше­нал сен­тер» (быв. зда­ние First National Bank, 1930–31; выс. 136 м; ар­хит. бю­ро «Weary and Alford»), Ра­ту­ша (1936, ар­хит. бю­ро «Hare & Hare») и др. Сре­ди со­ору­же­ний 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. – вы­сот­ные зда­ния: «Чейз тау­эр» (1971; в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле), «Банк оф Ок­ла­хо­ма Пла­за» (1972; выс. 94 м), «Сан­д­ридж сен­тер» (1973; выс. 120 м), «Ок­ла­хо­ма тау­эр» (1982; выс. 132 м), «Де­вон Энер­джи тауэр» (2012; са­мое вы­со­кое зда­ние О.-С., выс. 257 м) и др.; оран­же­рея «Хру­сталь­ный мост» (1983–88, ар­хит. бю­ро «Conklin and Rossant») в бо­та­нич. са­ду Ми­ри­ад (1977), Нац. ме­мо­ри­ал О.-С. (по­свя­щён жерт­вам те­рак­та в О.-С. в 1995; 2000, арх. Х. Бут­цер и др.), Центр изо­бра­зит. ис­кусств Д. У. Рей­нольд­са (вклю­ча­ет гор. ху­дож. му­зей, те­атр «Нобл» и др.; 2002, арх. А. Бра­ун и др.). Пар­ки: «Уилл Род­жерс», «Лин­кольн», «Трос­пер», «Вуд­сон» (ра­нее об­ра­зо­вы­ва­ли т. н. пет­лю Боль­шо­го буль­ва­ра), «Стейт Фэр» и др. Зоо­парк и бо­та­нич. сад О.-С. (1902), за­каз­ник «Стинч­комб» (один из круп­ней­ших гор. пар­ков в США).

Боль­шой О.-С. – круп­ный ре­гио­наль­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Сре­ди ву­зов са­мо­го го­ро­да – ун-ты: го­род­ской (1904), хри­сти­ан­ский (1950), Сред­не­аме­ри­кан­ский хри­сти­ан­ский (1953; совр. назв. с 2002), шта­та Ок­ла­хо­ма в О.-С. (1961; совр. назв. и ста­тус с 1990); при­го­ро­дов – ун-ты: Ок­ла­хомы (1890; в его со­ста­ве Центр мед. наук с б-кой Р. Берда), шта­та Ок­ла­хо­ма (1890; совр. назв. и ста­тус с 1957), наук и искусств Оклахомы (1908), Св. Гри­го­рия, Лан­г­сто­на, Юго-Зап. хри­сти­ан­ский, Юж. ун-т церк­ви На­за­ря­нина, бап­ти­ст­ский Ок­ла­хо­мы; кам­пу­сы ряда др. ун-тов. Гор. биб­лио­теч­ная сис­те­ма.

Му­зеи: гор. ху­до­же­ст­вен­ный (1945), Нац. му­зей ков­бо­ев и на­сле­дия За­па­да США (1955), Нац. зал Сла­вы соф­тбо­ла и му­зей (1957), на­уч­ный (1962; совр. назв. с 2007), ос­тео­ло­гии (2010; в экс­по­зи­ции св. 300 на­стоя­щих ске­ле­тов жи­вот­ных), Центр ис­то­рии Ок­ла­хо­мы, аф­ро­аме­ри­кан­ско­го иск-ва, Куль­тур­ный центр и му­зей амер. ин­дей­цев. Те­ат­раль­но-кон­церт­ный ком­плекс «Си­вик сен­тер мю­зик-холл» (ос­но­ван в 1937; зда­ние 1936, в сти­ле ар де­ко, пе­ре­строе­но; по­пу­ляр­ная, джа­зо­вая му­зы­ка, опер­ные по­ста­нов­ки). Те­ат­ры: «Ли­рик» (му­зы­каль­ный), «Джу­эл бокс» («Шка­тул­ка со­кро­вищ»; дра­ма­тич.), «Кер­кпат­рик», «По­тит» (оба – дра­ма­тич. и муз. спек­так­ли), «Ок­ла­хо­ма-Си­ти бал­ле». Сце­нич. центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств (ба­зи­ру­ет­ся неск. те­ат­ров). Фи­лар­мо­ния (1988; с 2001 раз­ме­ща­ет­ся в «Си­вик сен­тер мю­зик-холл»; с фи­лар­мо­нич. ор­ке­ст­ром, соз­дан­ным на ба­зе сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра, 1938).

Круп­ный спор­тив­ный центр. Наи­бо­лее из­вест­ный бас­кет­боль­ный проф. клуб «Ок­ла­хо­ма-Си­ти Тан­дер» (до 2008 «Си­этл Су­пер­со­никс») вы­сту­па­ет в НБА; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Че­са­пик Энерд­жи Аре­на» (2002; св. 18 тыс. мест). Мат­чи по бейс­бо­лу про­хо­дят на ста­дио­не «Чи­ка­со Брик­та­ун Бол­парк» (1998; 13 тыс. мест). С 2005 в О.-С. еже­год­но про­во­дит­ся Ку­бок ми­ра по соф­т­бо­лу. Ак­тив­ное уча­стие в по­пу­ля­ри­за­ции и раз­ви­тии спор­та при­ни­ма­ет Ун-т шта­та Ок­ла­хо­ма.

Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг (70,4% ВРП, 2009), в струк­ту­ре ко­то­рой вы­де­ля­ют­ся адм., фи­нан­со­вые, ин­но­ва­ци­он­но-тех­но­ло­гич., транс­порт­но-ло­ги­стич. ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние. Важ­ный сек­тор сфе­ры ус­луг – об­слу­жи­ва­ние воен. объ­ек­тов (в О.-С. рас­по­ло­же­на ба­за ВВС США «Тин­кер» – круп­ней­шая в стра­не по чис­лу гражд. слу­жа­щих). О.-С. – один из не­мно­гих круп­ных го­ро­дов США, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го ве­дёт­ся до­бы­ча неф­ти (обес­пе­чи­ва­ет 17,8% ВРП); в го­ро­де – штаб-квар­ти­ры и пред­при­ятия ком­па­ний «Devon Energy Corporation», «Chesapeake Energy Corporation». На до­лю об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти при­хо­дит­ся 8,7% ВРП, строй­ин­ду­ст­рии – 3,1%. Вы­де­ля­ют­ся два меж­от­рас­ле­вых ком­плек­са: авиа­ци­он­ный (ок. 7% ВРП; ок. 35 тыс. ра­бо­чих мест, 2008) и био­тех­но­ло­ги­че­ский (ок. 7% ВРП; ок. 28 тыс. ра­бо­чих мест). Авиа­ци­он­ный центр им. Май­ка Мон­ро­ни Мин-ва транс­пор­та США осу­ще­ст­в­ля­ет инж.-тех­нич. под­го­тов­ку кад­ров и ком­плекс­ное тех­нич. об­слу­жи­ва­ние (ре­монт, кон­сал­тинг, ин­жи­ни­ринг, эко­но­ми­ко-юри­дич. со­про­во­ж­де­ние и др.) су­дов гражд. авиа­ции США и бо­лее 40 стран ми­ра; Авиа­ци­он­но-ло­ги­стич. центр О.-С. – слож­ный ре­монт са­мо­лё­тов, в т. ч. за­ме­ну не­ком­плект­ных де­та­лей; Центр ком­па­нии «Boeing» – ин­жи­ни­рин­го­вое об­слу­жи­ва­ние собств. авиац. тех­ни­ки. Соз­да­но неск. про­мыш­лен­но-ло­ги­стич. пар­ков на ба­зе ме­ст­ных аэ­ро­пор­тов. Био­тех­но­ло­гич. ком­плекс пред­став­лен ря­дом ор­га­ни­за­ций в сфе­ре НИОКР: мед. ис­сле­до­ва­тель­ский фонд Ок­ла­хо­мы, мед. центр Управ­ле­ния по де­лам ве­те­ра­нов и др. Пред­при­ятия элек­трон­ной (ком­па­ния «Xerox» – ком­по­нен­ты офис­ной и фо­то­тех­ни­ки; «Dell» – ком­пь­ю­тер­ная тех­ни­ка), хи­мич. и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти.

Авторы статьи: М. А. Бе­лан (ис­то­рия), А. Д. Са­ха­ров (эко­но­ми­ка), Д. П. Шуль­ги­на (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)