ОКЛАХОМА-СИТИ
Город на Юге США, административный центр штата Оклахома.
Нас. 598,3 тыс. чел. (2013, в т. ч. 13,9% – афроамериканцы, 14,6% – выходцы из стран Лат. Америки, 3,9% – из стран Азии, 2,6% – индейцы США). С многочисл. пригородами образует метрополитенский ареал Оклахома-Сити с нас. ок. 1,25 млн. чел. Расположен в центр. части штата, на песчаной холмистой равнине, на реке Норт-Канейдиан-Ривер (в границах города с 2004 называется Оклахома). На территории О.-С. неск. крупных озёр: Оверхолсер, Хефнер, Аркадия, Станли-Дрейпер, Тандерберд и др. Важный узел автомобильных и ж.-д. магистралей в центр. части страны. Аэропорты: им. Уилла Роджерса (междунар.; в 11 км к юго-западу от центра города; 3,7 млн. пассажиров в 2012), Уайли-Пост (в 13 км к северо- западу) и др.
В 1840–70-х гг. территория совр. О.-С. входила в состав индейской резервации. В 1880-х гг. стала заселяться фермерами-скотоводами, в 1887 здесь были построены ж.-д. станция и пристанционный посёлок. В 1889 после раздела земель между колонистами основан город (офиц. статус с 1890) под совр. названием (от слова, означающего на языке индейцев чоктау «краснокожий человек»). С 1890 в составе территории (с 1907 штата) Оклахома. В 1895 соединён железной дорогой с городами Эл-Рино и Мак-Алестер, в 1898 – с Сапалпой. В нач. 20 в. один из крупнейших с.-х. центров Юга США (забой скота, очистка хлопка, произ-во муки и консервов), транспортный узел; население города быстро росло. С 1910 адм. центр штата, тогда же основан оптовый рынок скота (до 1960-х гг. один из крупнейших в США). В 1928 на территории О.-C. обнаружены месторождения нефти, её добыча и переработка вскоре стали второй по значимости отраслью экономики. После открытия к юго- востоку от города базы ВВС США (1941), центра обучения персонала и обеспечения комплектующими (1946) появился ряд предприятий авиац. пром-сти. С сер. 1940-х гг. начался бурный рост пригородов, которые позднее вошли в состав О.-С. (ныне это один из крупнейших по площади городов США – св. 1,6 тыс. км2). В последней трети 20 в. пром. рост продолжился (ведущее предприятие – автосборочный завод компании «General Motors»; 1974–2006). В 1970–80-х гг. проведена реконструкция историч. центра города. 19.4.1995 в О.-С. был совершён крупнейший на тот момент в истории США террористич. акт (взрыв федерального здания им. А. Марры), в результате которого погибли 168 чел. В мае 2013 пригороды О.-С. пострадали от торнадо.
Регулярная планировка историч. части города сложилась в 1889, частично изменена в 1930 (генплан архит. бюро «Hare & Hare»); деловой центр застраивался во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. по плану арх. И. М. Пея (1964). Среди старейших сохранившихся сооружений – дома Оверхолсера (1903, арх. У. С. Маттьюс), Хефнера (1917), Синопуло (1919, арх. Дж. Эберсон), пресвитерианская церковь в неороманском стиле (1907, частично перестроена в 1990-е гг., ныне деп-т торговли штата Оклахома), комплекс мясоперерабатывающего завода Уилсона (1910–11). Неоклассицистич. здание Капитолия штата Оклахома (1914–17, арх. С. Э. Лейтон). Постройки в стиле ар деко: отель «Skirvin Hilton» (1911, арх. Лейтон; 1925–30, архит. бюро «Hicks & Forsyth»), небоскрёб «Ферст нашенал сентер» (быв. здание First National Bank, 1930–31; выс. 136 м; архит. бюро «Weary and Alford»), Ратуша (1936, архит. бюро «Hare & Hare») и др. Среди сооружений 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. – высотные здания: «Чейз тауэр» (1971; в интернациональном стиле), «Банк оф Оклахома Плаза» (1972; выс. 94 м), «Сандридж сентер» (1973; выс. 120 м), «Оклахома тауэр» (1982; выс. 132 м), «Девон Энерджи тауэр» (2012; самое высокое здание О.-С., выс. 257 м) и др.; оранжерея «Хрустальный мост» (1983–88, архит. бюро «Conklin and Rossant») в ботанич. саду Мириад (1977), Нац. мемориал О.-С. (посвящён жертвам теракта в О.-С. в 1995; 2000, арх. Х. Бутцер и др.), Центр изобразит. искусств Д. У. Рейнольдса (включает гор. худож. музей, театр «Нобл» и др.; 2002, арх. А. Браун и др.). Парки: «Уилл Роджерс», «Линкольн», «Троспер», «Вудсон» (ранее образовывали т. н. петлю Большого бульвара), «Стейт Фэр» и др. Зоопарк и ботанич. сад О.-С. (1902), заказник «Стинчкомб» (один из крупнейших гор. парков в США).
Большой О.-С. – крупный региональный центр науки, образования и культуры. Среди вузов самого города – ун-ты: городской (1904), христианский (1950), Среднеамериканский христианский (1953; совр. назв. с 2002), штата Оклахома в О.-С. (1961; совр. назв. и статус с 1990); пригородов – ун-ты: Оклахомы (1890; в его составе Центр мед. наук с б-кой Р. Берда), штата Оклахома (1890; совр. назв. и статус с 1957), наук и искусств Оклахомы (1908), Св. Григория, Лангстона, Юго-Зап. христианский, Юж. ун-т церкви Назарянина, баптистский Оклахомы; кампусы ряда др. ун-тов. Гор. библиотечная система.
Музеи: гор. художественный (1945), Нац. музей ковбоев и наследия Запада США (1955), Нац. зал Славы софтбола и музей (1957), научный (1962; совр. назв. с 2007), остеологии (2010; в экспозиции св. 300 настоящих скелетов животных), Центр истории Оклахомы, афроамериканского иск-ва, Культурный центр и музей амер. индейцев. Театрально-концертный комплекс «Сивик сентер мюзик-холл» (основан в 1937; здание 1936, в стиле ар деко, перестроено; популярная, джазовая музыка, оперные постановки). Театры: «Лирик» (музыкальный), «Джуэл бокс» («Шкатулка сокровищ»; драматич.), «Керкпатрик», «Потит» (оба – драматич. и муз. спектакли), «Оклахома-Сити балле». Сценич. центр исполнительских искусств (базируется неск. театров). Филармония (1988; с 2001 размещается в «Сивик сентер мюзик-холл»; с филармонич. оркестром, созданным на базе симфонич. оркестра, 1938).
Крупный спортивный центр. Наиболее известный баскетбольный проф. клуб «Оклахома-Сити Тандер» (до 2008 «Сиэтл Суперсоникс») выступает в НБА; принимает соперников на стадионе «Чесапик Энерджи Арена» (2002; св. 18 тыс. мест). Матчи по бейсболу проходят на стадионе «Чикасо Бриктаун Болпарк» (1998; 13 тыс. мест). С 2005 в О.-С. ежегодно проводится Кубок мира по софтболу. Активное участие в популяризации и развитии спорта принимает Ун-т штата Оклахома.
Основа гор. экономики – сфера услуг (70,4% ВРП, 2009), в структуре которой выделяются адм., финансовые, инновационно-технологич., транспортно-логистич. услуги, оптовая и розничная торговля, образование и здравоохранение. Важный сектор сферы услуг – обслуживание воен. объектов (в О.-С. расположена база ВВС США «Тинкер» – крупнейшая в стране по числу гражд. служащих). О.-С. – один из немногих крупных городов США, на территории которого ведётся добыча нефти (обеспечивает 17,8% ВРП); в городе – штаб-квартиры и предприятия компаний «Devon Energy Corporation», «Chesapeake Energy Corporation». На долю обрабатывающей пром-сти приходится 8,7% ВРП, стройиндустрии – 3,1%. Выделяются два межотраслевых комплекса: авиационный (ок. 7% ВРП; ок. 35 тыс. рабочих мест, 2008) и биотехнологический (ок. 7% ВРП; ок. 28 тыс. рабочих мест). Авиационный центр им. Майка Монрони Мин-ва транспорта США осуществляет инж.-технич. подготовку кадров и комплексное технич. обслуживание (ремонт, консалтинг, инжиниринг, экономико-юридич. сопровождение и др.) судов гражд. авиации США и более 40 стран мира; Авиационно-логистич. центр О.-С. – сложный ремонт самолётов, в т. ч. замену некомплектных деталей; Центр компании «Boeing» – инжиниринговое обслуживание собств. авиац. техники. Создано неск. промышленно-логистич. парков на базе местных аэропортов. Биотехнологич. комплекс представлен рядом организаций в сфере НИОКР: мед. исследовательский фонд Оклахомы, мед. центр Управления по делам ветеранов и др. Предприятия электронной (компания «Xerox» – компоненты офисной и фототехники; «Dell» – компьютерная техника), химич. и металлообрабатывающей пром-сти.
Авторы статьи: М. А. Белан (история), А. Д. Сахаров (экономика), Д. П. Шульгина (архитектура).