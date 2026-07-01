ОКЛАД
ОКЛАД - декоративное покрытие иконы или книжного переплёта.
Оклады известны начиная с IX-X веков. Драгоценные оклады были своего рода ковчегами для икон и богослужебных книг. Генетически они связаны c орнаментальными металлическими пластинами и с серебряными чеканными образами, которыми украшали раннехристианские алтарные преграды. Оклады подразделяются на 3 основных типа: они могут покрывать всю икону целиком, оставлять видимым так называемое личное письмо или закрывать лишь фон и маргинальные (находящиеся на полях) изображения. В первых двух случаях оклад играет роль своеобразного кивория и придаёт иконам пластичность, утраченную восточнохристианским искусством в связи с отказом от скульптуры. Оклады могли содержать в себе реликвии. Наиболее распространённый тип окладов, частично закрывающего икону, встречается в Византии, балканских странах и Грузии с X века.
Изначально оклады создавали из серебра, в дальнейшем также из золота, золочёной или серебряной меди, украшали чеканкой, басмой, сканью, чернью, эмалями, жемчугом, драгоценными камнями. В Византии и на Руси оклады могли быть целиком выкованы или оттиснуты на металле; были также наборные оклады, состоящие из свободно варьируемых деталей, крепившихся на доске, обтянутой тканью. На Руси оклады создавались не только для отдельных икон, но и для целых иконостасов. Особо почитаемые иконы украшались драгоценностями, которые приносили молящиеся (монисты, гривны, монеты, нагрудные кресты, иконы, панагии). Типично русская деталь убора икон - «цаты» («привесные плащи») круглой или 4-лепестковой формы, подвешивавшиеся по краям месяцеобразной плоской «лунницы». На полях иконы нередко имелись тиснёные или чеканные «дробницы» с фигурами святых или с изображениями «праздников». Местные русские мастера широко использовали растительные или плетёные орнаменты.
Древнейшие книжные оклады известны в Византии с VII-VIII веков, они создавались из слоновой кости и ориентировались на позднеантичные императорские диптихи. Оклады напрестольных Евангелий (символизировавших Иисуса Христа) по классической византийской композиционной схеме имели на верхней доске изображение «Распятия» (символ искупительной жертвы), на нижней - изображение «Воскресения» (символ победы над смертью). В круг сюжетов на окладах иногда входили также «Христос на престоле», «Деисус» и др. Особенность русского оклада - украшение одной верхней доски (на нижней крепились овальные подставки - «жуковины»). Книжные оклады были широко распространены в искусстве западного Средневековья (смотри в статьях «Каролингское возрождение», «Оттоновское возрождение», Романский стиль).