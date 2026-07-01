ОКЛАД

ОКЛАД - де­ко­ра­тив­ное по­кры­тие ико­ны или книж­но­го пе­ре­плё­та.

Оклады из­вест­ны на­чи­ная с IX-X веков. Дра­го­цен­ные оклады бы­ли сво­его ро­да ков­че­га­ми для икон и бо­го­слу­жеб­ных книг. Ге­не­ти­че­ски они свя­за­ны c ор­на­мен­таль­ны­ми ме­тал­лическими пла­сти­на­ми и с се­реб­ря­ны­ми че­кан­ны­ми образ­ами, ко­то­ры­ми ук­ра­ша­ли ран­не­хри­сти­ан­ские ал­тар­ные пре­гра­ды. Оклады под­раз­де­ля­ют­ся на 3 основных ти­па: они мо­гут по­кры­вать всю ико­ну це­ли­ком, ос­тав­лять ви­ди­мым так называемое лич­ное пись­мо или за­крывать лишь фон и мар­ги­наль­ные (на­хо­дя­щие­ся на по­лях) изо­бра­же­ния. В пер­вых двух слу­ча­ях оклад иг­рает роль свое­об­раз­но­го ки­во­рия и при­да­ёт ико­нам пла­стич­ность, ут­ра­чен­ную вос­точ­но­хри­сти­ан­ским искусством в свя­зи с от­ка­зом от скульп­ту­ры. Оклады мог­ли со­дер­жать в се­бе ре­ли­к­вии. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный тип окладов, час­тич­но за­кры­ваю­ще­го ико­ну, встре­ча­ет­ся в Ви­зан­тии, бал­кан­ских стра­нах и Гру­зии с X века.

Из­на­чаль­но оклады соз­да­ва­ли из се­реб­ра, в даль­ней­шем так­же из зо­ло­та, зо­ло­чё­ной или се­реб­ря­ной ме­ди, ук­ра­ша­ли че­кан­кой, бас­мой, ска­нью, чер­нью, эма­ля­ми, жем­чу­гом, дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. В Ви­зан­тии и на Ру­си оклады мог­ли быть це­ли­ком вы­ко­ва­ны или от­тис­ну­ты на ме­тал­ле; бы­ли так­же на­бор­ные оклады, со­стоя­щие из сво­бод­но варь­и­руе­мых де­та­лей, кре­пив­ших­ся на дос­ке, об­тя­ну­той тка­нью. На Ру­си оклады соз­да­ва­лись не толь­ко для отдельных икон, но и для це­лых ико­но­ста­сов. Осо­бо по­чи­тае­мые ико­ны ук­ра­ша­лись дра­го­цен­но­стя­ми, ко­то­рые при­но­си­ли мо­ля­щие­ся (мо­ни­сты, грив­ны, мо­не­ты, на­груд­ные кре­сты , ико­ны, па­на­гии). Ти­пич­но русская де­таль убо­ра икон - «ца­ты» («при­вес­ные пла­щи») круг­лой или 4-ле­пе­ст­ко­вой фор­мы, под­ве­ши­вав­шие­ся по кра­ям ме­ся­це­об­раз­ной пло­ской «лун­ни­цы». На по­лях ико­ны не­ред­ко име­лись тис­нё­ные или че­кан­ные «дроб­ни­цы» с фи­гу­ра­ми свя­тых или с изо­бра­же­ния­ми «празд­ни­ков». Ме­ст­ные русские мас­те­ра ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли рас­тительные или пле­тё­ные ор­на­мен­ты.

Древ­ней­шие книж­ные оклады из­вест­ны в Ви­зан­тии с VII-VIII веков, они соз­да­ва­лись из сло­но­вой кос­ти и ори­ен­ти­ро­ва­лись на позд­не­ан­тич­ные императорские дип­ти­хи. Оклады на­пре­столь­ных Еван­ге­лий (сим­во­ли­зи­ро­вав­ших Ии­су­са Хри­ста ) по клас­сической ви­зантийской ком­по­зи­ци­он­ной схе­ме име­ли на верх­ней дос­ке изо­бра­же­ние «Рас­пя­тия» (сим­вол ис­ку­пи­тель­ной жерт­вы), на ниж­ней - изо­бра­же­ние «Вос­кре­се­ния» (сим­вол по­бе­ды над смер­тью). В круг сю­же­тов на окладах ино­гда вхо­ди­ли так­же «Хри­стос на пре­сто­ле», «Деи­сус» и др. Осо­бен­ность русского оклада - ук­ра­ше­ние од­ной верх­ней дос­ки (на ниж­ней кре­пи­лись оваль­ные под­став­ки - «жу­ко­ви­ны»). Книж­ные оклады бы­ли ши­ро­ко рас­про­ст­ра­не­ны в искусстве западного Сред­не­ве­ко­вья (смотри в ста­ть­ях «Ка­ро­линг­ское воз­рож­де­ние», «От­то­нов­ское воз­рож­де­ние», Ро­ман­ский стиль).

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