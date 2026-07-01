ОККУПАЦИЯ

ОККУПАЦИЯ - временное занятие значительными воинскими формированиями одного воюющего государства территории другого воюющего государства и установление на этой территории административной власти высших командных инстанций оккупационных войск.

При этом пре­кра­ща­ет­ся эф­фек­тив­ное осу­ще­ст­в­ле­ние вла­сти на ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии пра­ви­тель­ст­вом то­го го­су­дар­ст­ва, ко­то­ро­му дан­ная тер­ри­то­рия при­над­ле­жит. Оккупация не ве­дёт к рас­про­стра­не­нию су­ве­ре­ни­те­та ок­ку­пи­рую­ще­го го­су­дар­ст­ва на за­ня­тую его вой­ска­ми тер­ри­то­рию, а власть во­енной ок­ку­пационной ад­ми­ни­ст­ра­ции осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в пре­де­лах, ус­та­нов­лен­ных ме­ж­ду­народным пра­вом .

Ре­жим оккупации оп­ре­де­ля­ет­ся 4-й Га­аг­ской кон­вен­ци­ей 1907 года (смотри Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 и 1907 годов ) и Же­нев­ской кон­вен­ци­ей о за­щи­те гражданского на­се­ле­ния во вре­мя вой­ны 1949 года (смотри Же­нев­ские кон­вен­ции 1949 года ), До­пол­нительным про­то­ко­лом I к Же­нев­ским кон­вен­ци­ям 1949 года, ка­саю­щим­ся за­щи­ты жертв ме­ж­ду­народных воо­руженных кон­флик­тов. Со­глас­но этим до­ку­мен­там, ок­ку­пи­рую­щая дер­жа­ва долж­на при­нять все не­об­хо­ди­мые ме­ры к обес­пе­че­нию на ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии об­щественного по­ряд­ка и нор­маль­ной жиз­ни, ува­же­ния су­ще­ст­вую­щих в стра­не за­конов, тра­ди­ций и обы­ча­ев на­се­ле­ния. Ок­ку­пи­рую­щее го­су­дар­ст­во обя­за­но ува­жать пра­ва че­ло­ве­ка на ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии, не при­ну­ж­дать её жи­те­лей к да­че све­де­ний об ар­мии и сред­ст­вах обо­ро­ны сво­ей стра­ны, а так­же к при­ся­ге на вер­ность ок­ку­пационным вла­стям. На за­ня­той тер­ри­то­рии за­пре­ща­ют­ся кол­лек­тив­ные на­ка­за­ния и другие ме­ры за­пу­ги­ва­ния и тер­ро­ра, а так­же взя­тие за­лож­ни­ков. На­се­ле­ние ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии нель­зя при­ну­ж­дать слу­жить в воо­руженных си­лах или специальных час­тях ок­ку­пан­та, вос­пре­ща­ет­ся вся­кое дав­ле­ние или про­па­ган­да в поль­зу доб­ро­воль­но­го всту­п­ле­ния в его ар­мию. Не до­пус­ка­ет­ся при­вле­че­ние на­се­ле­ния ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии к во­енным опе­ра­ци­ям, а так­же его пе­ре­ме­ще­ние на тер­ри­то­рию ок­ку­пи­рую­щей дер­жа­вы или тер­ри­то­рию лю­бо­го другого государства. За­пре­ща­ет­ся пе­ре­ме­ще­ние на­се­ле­ния ок­ку­пи­рую­щей дер­жа­вы на за­ня­тую ею тер­ри­то­рию и соз­да­ние там ка­ких бы то ни бы­ло по­се­ле­ний, а так­же унич­то­же­ние дви­жи­мо­го или не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва, яв­ляю­ще­го­ся ин­ди­ви­ду­аль­ной или кол­лек­тив­ной соб­ст­вен­но­стью ча­ст­ных лиц, об­щин, об­щественных или коо­пе­ра­тив­ных ор­га­ни­за­ций или государственной соб­ст­вен­но­стью, ко­то­рое не яв­ля­ет­ся аб­со­лют­но не­об­хо­ди­мым для во­енных опе­ра­ций. Ок­ку­пационные вла­сти име­ют пра­во взи­мать с на­се­ле­ния на­ло­ги, де­неж­ные сбо­ры, од­на­ко при этом они долж­ны со­об­ра­зо­вы­вать­ся с на­ло­го­вы­ми пра­ви­ла­ми, су­ще­ст­во­вав­ши­ми на дан­ной тер­ри­то­рии до оккупации. За все ма­те­ри­аль­ные изъ­я­тия долж­ны вы­пла­чи­вать­ся день­ги или вы­да­вать­ся рас­пис­ки для по­сле­дую­щей оп­ла­ты. Ок­ку­пи­рую­щая дер­жа­ва не долж­на за­став­лять, при­ну­ж­дать или по­бу­ж­дать ор­га­ни­за­ции гражданской обо­ро­ны вы­пол­нять их за­да­чи та­ким об­ра­зом, что­бы это в чём-ли­бо па­губ­но от­ра­жа­лось на ин­те­ре­сах на­се­ле­ния, в то же вре­мя она мо­жет ра­зо­ру­жать пер­со­нал гражданской обо­ро­ны по со­об­ра­же­ни­ям без­опас­но­сти. С пре­кра­ще­ни­ем со­стоя­ния вой­ны пре­кра­ща­ет­ся и ре­жим оккупации, а во­оруженные си­лы ли­бо вы­во­дят­ся, ли­бо из­ме­ня­ют­ся их пра­во­вой ста­тус, функ­ции и пра­во­вые ос­но­ва­ния пре­бы­ва­ния.

В Древ­нем ми­ре и в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья ок­ку­пи­рую­щие го­су­дар­ст­ва, как пра­ви­ло, ан­нек­си­ро­ва­ли ок­ку­пи­рованные тер­ри­то­рии. В XVIII-XIX веках во­ен­ная оккупация ис­поль­зо­ва­лась круп­ны­ми дер­жа­ва­ми как сред­ст­во ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии. В XX веке оккупация так­же час­то ве­ла к ан­нек­сии ок­ку­пи­рованных тер­ри­то­рий. Та­кая прак­ти­ка при­ме­ня­лась, например, Ав­ст­ро-Венг­ри­ей в от­но­ше­нии Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны (1908); Ита­ли­ей - Три­по­ли­та­нии и Ки­ре­наи­ки (1911), Эфио­пии (1936); Гер­ма­ни­ей - По­зна­ни, Верх­ней Си­ле­зии, Те­ши­на, По­ме­ра­нии, Лод­зи, северных про­вин­ций Юго­сла­вии и других тер­ри­то­рий в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны; Япо­ни­ей - Мань­чжу­рии (1932-1945); Из­раи­лем - ря­да па­ле­стин­ских и других арабских тер­ри­то­рий (с 1949 года); Ин­до­не­зи­ей - Восточного Ти­мо­ра (1975-2002); Ира­ком - Ку­вей­та (1990-1991) и др. Во мно­гих слу­ча­ях ок­ку­пационные вла­сти вво­ди­ли на ок­ку­пи­рованные тер­ри­то­ри­ях ре­жим тер­ро­ра и ре­прес­сий. Так, например, ру­ко­во­д­ство на­ци­ст­ской Гер­ма­нии санк­цио­ни­ро­ва­ло и ор­га­ни­зо­ва­ло в ок­ку­пи­рованных стра­нах в пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны мас­со­вое за­клю­че­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния в кон­цен­трационные ла­ге­ря, взя­тие и унич­то­же­ние за­лож­ни­ков и другие тяг­чай­шие пре­сту­п­ле­ния про­тив че­ло­ве­че­ст­ва. Во 2-й половине XX века на­ру­ше­ния пра­во­вых норм, ка­саю­щих­ся ре­жи­ма оккупации, рас­смат­ри­ва­ют­ся ме­ж­ду­народным со­об­ще­ст­вом как ме­ж­ду­народные пра­во­на­ру­ше­ния, а ли­ца, не­су­щие за них от­вет­ствен­ность, как во­ен­ные пре­ступ­ни­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)