ОККУПАЦИЯ
ОККУПАЦИЯ - временное занятие значительными воинскими формированиями одного воюющего государства территории другого воюющего государства и установление на этой территории административной власти высших командных инстанций оккупационных войск.
При этом прекращается эффективное осуществление власти на оккупированной территории правительством того государства, которому данная территория принадлежит. Оккупация не ведёт к распространению суверенитета оккупирующего государства на занятую его войсками территорию, а власть военной оккупационной администрации осуществляется в пределах, установленных международным правом.
Режим оккупации определяется 4-й Гаагской конвенцией 1907 года (смотри Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов) и Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года (смотри Женевские конвенции 1949 года), Дополнительным протоколом I к Женевским конвенциям 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Согласно этим документам, оккупирующая держава должна принять все необходимые меры к обеспечению на оккупированной территории общественного порядка и нормальной жизни, уважения существующих в стране законов, традиций и обычаев населения. Оккупирующее государство обязано уважать права человека на оккупированной территории, не принуждать её жителей к даче сведений об армии и средствах обороны своей страны, а также к присяге на верность оккупационным властям. На занятой территории запрещаются коллективные наказания и другие меры запугивания и террора, а также взятие заложников. Население оккупированной территории нельзя принуждать служить в вооруженных силах или специальных частях оккупанта, воспрещается всякое давление или пропаганда в пользу добровольного вступления в его армию. Не допускается привлечение населения оккупированной территории к военным операциям, а также его перемещение на территорию оккупирующей державы или территорию любого другого государства. Запрещается перемещение населения оккупирующей державы на занятую ею территорию и создание там каких бы то ни было поселений, а также уничтожение движимого или недвижимого имущества, являющегося индивидуальной или коллективной собственностью частных лиц, общин, общественных или кооперативных организаций или государственной собственностью, которое не является абсолютно необходимым для военных операций. Оккупационные власти имеют право взимать с населения налоги, денежные сборы, однако при этом они должны сообразовываться с налоговыми правилами, существовавшими на данной территории до оккупации. За все материальные изъятия должны выплачиваться деньги или выдаваться расписки для последующей оплаты. Оккупирующая держава не должна заставлять, принуждать или побуждать организации гражданской обороны выполнять их задачи таким образом, чтобы это в чём-либо пагубно отражалось на интересах населения, в то же время она может разоружать персонал гражданской обороны по соображениям безопасности. С прекращением состояния войны прекращается и режим оккупации, а вооруженные силы либо выводятся, либо изменяются их правовой статус, функции и правовые основания пребывания.
В Древнем мире и в эпоху Средневековья оккупирующие государства, как правило, аннексировали оккупированные территории. В XVIII-XIX веках военная оккупация использовалась крупными державами как средство колониальной экспансии. В XX веке оккупация также часто вела к аннексии оккупированных территорий. Такая практика применялась, например, Австро-Венгрией в отношении Боснии и Герцеговины (1908); Италией - Триполитании и Киренаики (1911), Эфиопии (1936); Германией - Познани, Верхней Силезии, Тешина, Померании, Лодзи, северных провинций Югославии и других территорий в годы 2-й мировой войны; Японией - Маньчжурии (1932-1945); Израилем - ряда палестинских и других арабских территорий (с 1949 года); Индонезией - Восточного Тимора (1975-2002); Ираком - Кувейта (1990-1991) и др. Во многих случаях оккупационные власти вводили на оккупированные территориях режим террора и репрессий. Так, например, руководство нацистской Германии санкционировало и организовало в оккупированных странах в период 2-й мировой войны массовое заключение местного населения в концентрационные лагеря, взятие и уничтожение заложников и другие тягчайшие преступления против человечества. Во 2-й половине XX века нарушения правовых норм, касающихся режима оккупации, рассматриваются международным сообществом как международные правонарушения, а лица, несущие за них ответственность, как военные преступники.