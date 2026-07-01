ОККУЛЬТИЗМ
ОККУЛЬТИЗМ - совокупное обозначение различных форм «эзотерического» знания и связанной с ним практики, исходящих из представления о существовании незримого, скрытого от чувственного восприятия мира и возможности его постижения благодаря развитию «дремлющих» в человеке способностей.
Свидетельства о священных тайных учениях представлены уже в текстах Древнего Востока и античного мира (смотри Алхимия, Астрология, Герметизм, Мистерии, Мистика), но систематическое применение в XVI-XVIII веках латинского прилагательного occultus для обозначения подобных дисциплин (scientia occulta, philosophia occulta, doctrina occulta - тайная наука, сокровенная философия, тайное учение) начинается с трактата немецкого врача, гуманиста и натурфилософа Агриппы Неттесхеймского (1486-1535) «О сокровенной философии» («De occulta philosophia», 1531-1533, русский перевод в книге «Чаша Гермеса: Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция», 1996), стремившегося в русле идей М. Фичино о «древней теологии» систематизировать формы «высшего» (сверхчувственного) познания и отделить их от ведовства и магии.
Термин «оккультизм» (occultisme), впервые встречающийся в словаре неологизмов французского языка Ж.Б. Ришара де Радонвилье (1842), введён в употребление французским писателем, общественным деятелем и оккультистом А.Л. Констаном (1810-1875, литературный псевдоним Элифас Леви), возводившим оккультизм к учению древнеиранских магов и называвшим его «высшей магией» («Учение и ритуал высшей магии» - «Dogme et rituel de la haute magie», 1856, русский перевод 1910 года), которая понималась им как изначальный исток всех религий и наук и включала алхимию, астрологию, каббалу, учения, связанные с именами Авраама и Моисея, Зороастра и Гермеса Трисмегиста, с греческими мистериями, Откровением Иоанна Богослова и Ареопагитиками и т. д. В аналогичном значении термин «оккультизм» употребляли Е.П. Блаватская и другие представители теософии, французский писатель Э. Шюре (1841-1929), французский врач и популяризатор оккультизма Папюс (1865-1916, настоящее имя Ж.А.В. Анкосс), немецкий философ-спиритуалист К. Дюпрель (1839-1899), немецкий историк тайного знания К. Кизеветтер (1854-1895), психолог М. Дессуар и др.
В дальнейшем «оккультными» стали называться самые различные явления, не вписывающиеся в новоевропейскую картину мира (в том числе спиритизм, предсказательная или заклинательная магия) и не объяснимые в рамках принятых парадигм научного знания или даже противоречащие им, и сам термин часто употреблялся в негативном смысле. Многие явления, первоначально относившиеся к числу «оккультных», впоследствии стали предметом научного исследования (телепатия, «животный магнетизм», изменённые состояния сознания и другие феномены, изучаемые парапсихологией, и т. д.).
Смотри также литературу при статье Эзотерика.