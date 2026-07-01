ОККУЛЬТИЗМ

ОККУЛЬТИЗМ - со­во­куп­ное обо­зна­че­ние раз­лич­ных форм «эзо­те­ри­че­ско­го» зна­ния и свя­зан­ной с ним прак­ти­ки, ис­хо­дя­щих из пред­став­ле­ния о су­ще­ст­во­ва­нии не­зри­мо­го, скры­то­го от чув­ст­вен­но­го вос­при­ятия ми­ра и воз­мож­но­сти его по­сти­же­ния бла­го­да­ря раз­ви­тию «дрем­лю­щих» в че­ло­ве­ке спо­соб­но­стей.

Сви­де­тель­ст­ва о свя­щен­ных тай­ных уче­ни­ях пред­став­ле­ны уже в тек­стах Древ­не­го Вос­то­ка и ан­тич­но­го ми­ра (смотри Ал­хи­мия, Ас­т­ро­ло­гия, Гер­ме­тизм, Мис­те­рии, Мис­ти­ка), но сис­те­ма­тическое при­ме­не­ние в XVI-XVIII веках латинского при­ла­га­тель­но­го occultus для обо­зна­че­ния по­доб­ных дис­ци­п­лин (scientia occulta, philosophia occulta, doctrina occulta - тай­ная нау­ка, со­кро­вен­ная фи­ло­со­фия, тай­ное уче­ние) на­чи­на­ет­ся с трак­та­та немецкого вра­ча, гу­ма­ни­ста и на­тур­фи­ло­со­фа Аг­рип­пы Нет­тес­хейм­ско­го (1486-1535) «О со­кро­вен­ной фи­ло­со­фии» («De occulta philosophia», 1531-1533, русский перевод в книге «Ча­ша Гер­ме­са : Гу­ма­ни­сти­че­ская мысль эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и гер­ме­ти­че­ская тра­ди­ция», 1996), стре­мив­ше­го­ся в рус­ле идей М. Фи­чи­но о «древ­ней тео­ло­гии» сис­те­ма­ти­зи­ро­вать фор­мы «выс­ше­го» (сверх­чув­ст­вен­но­го) по­зна­ния и от­де­лить их от ве­дов­ст­ва и ма­гии.

Тер­мин «оккультизм» (occultisme), впер­вые встре­чаю­щий­ся в сло­ва­ре не­оло­гиз­мов французского языка Ж.Б. Ри­ша­ра де Ра­дон­ви­лье (1842), вве­дён в упот­реб­ле­ние французским пи­са­те­лем, об­щественным дея­те­лем и ок­куль­ти­стом А.Л. Кон­ста­ном (1810-1875, литературный псевдоним Эли­фас Ле­ви), воз­во­див­шим оккультизм к уче­нию древнеиранских ма­гов и на­зы­вав­шим его «выс­шей ма­ги­ей» («Уче­ние и ри­ту­ал выс­шей ма­гии» - «Dogme et rituel de la haute magie», 1856, русский перевод 1910 года), ко­то­рая по­ни­ма­лась им как из­началь­ный ис­ток всех ре­ли­гий и на­ук и вклю­ча­ла ал­хи­мию, ас­т­ро­ло­гию, каб­ба­лу, уче­ния, свя­зан­ные с име­на­ми Ав­раа­ма и Мои­сея , Зо­роа­ст­ра и Гер­ме­са Трис­ме­ги­ста, с греческими мис­те­рия­ми, От­кро­ве­ни­ем Ио­ан­на Бо­го­сло­ва и Аре­о­па­ги­ти­ка­ми и т. д. В ана­ло­гич­ном зна­че­нии тер­мин «оккультизм» упот­реб­ля­ли Е.П. Бла­ват­ска я и другие пред­ста­ви­те­ли тео­со­фии, французский пи­са­тель Э. Шю­ре (1841-1929), французский врач и по­пу­ля­ри­за­тор ок­куль­тиз­ма Па­пюс (1865-1916, настоящее имя Ж.А.В. Ан­косс), немецкий фи­ло­соф-спи­ритуа­лист К. Дю­прель (1839-1899), немецкий ис­то­рик тай­но­го зна­ния К. Ки­зе­вет­тер (1854-1895), пси­хо­лог М. Дес­су­ар и др.

В даль­ней­шем «ок­культ­ны­ми» ста­ли на­зы­вать­ся са­мые различные яв­ле­ния, не впи­сы­ваю­щие­ся в но­во­ев­ро­пей­скую кар­ти­ну ми­ра (в том числе спи­ри­тизм, пред­ска­за­тель­ная или за­кли­на­тель­ная ма­гия) и не объ­яс­ни­мые в рам­ках при­ня­тых па­ра­дигм на­учного зна­ния или да­же про­ти­во­ре­ча­щие им, и сам тер­мин час­то упот­реб­лял­ся в не­га­тив­ном смыс­ле. Многие яв­ле­ния, пер­во­на­чаль­но от­но­сив­шие­ся к чис­лу «ок­культ­ных», впо­след­ст­вии ста­ли пред­метом на­учного ис­сле­до­ва­ния (те­ле­па­тия, «жи­вот­ный маг­не­тизм», из­ме­нён­ные со­стоя­ния соз­на­ния и другие фе­но­ме­ны, изу­чае­мые па­ра­пси­хо­ло­ги­ей, и т. д.).

Смотри так­же литературу при статье Эзо­те­ри­ка.

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