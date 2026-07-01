ОККАЗИОНАЛИЗМ
ОККАЗИОНАЛИЗМ - направление в западно-европейской философии XVII века.
Основные представители - А. Гейлинкс, И. Клауберг, Н. Мальбранш. Отправляясь от разработанной Р. Декартом концепции существования двух субстанций - мыслящей и протяжённой, окказионалисты утверждали принципиальную невозможность их взаимодействия. То, что представляется телесной причиной мысли или акта воли, на самом деле есть не более чем повод (occasio) для истинной причины, которой может быть только Бог.
Как психические состояния, возникающие под воздействием физических раздражителей, так и физические движения, производимые под влиянием определённых мыслей и ощущений, являются результатом непрерывного «чуда» - прямого вмешательства Божества. Последнее Н. Мальбранш считал истинной причиной даже при взаимодействии тел: «Движущая сила тел... не находится в движущихся телах, ибо эта движущая сила не что иное, как воля Божия... Естественная причина не есть реальная и истинная причина, а причина случайная, определяющая решение Творца природы действовать тем или иным образом в том или ином случае» («Разыскания истины». СПб., 1999. С. 503). Проблемы, поставленные окказионалистами, были переосмыслены Г.В. Лейбницем в его концепции предустановленной гармонии (в частности, пример с двумя часами, идущими параллельно, но независимо друг от друга, Лейбниц позаимствовал у Мальбранша).