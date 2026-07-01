ОККАЗИОНАЛИЗМ

ОККАЗИОНАЛИЗМ - на­прав­ле­ние в западно-ев­ропейской фи­ло­со­фии XVII века.

Основные пред­ста­ви­те­ли - А. Гей­линкс, И. Клау­берг, Н. Маль­бранш. От­прав­ля­ясь от раз­ра­бо­тан­ной Р. Де­кар­том кон­цеп­ции су­ще­ст­во­ва­ния двух суб­стан­ций - мыс­ля­щей и про­тяжён­ной, ок­ка­зио­на­ли­сты ут­вер­жда­ли прин­ци­пи­аль­ную не­воз­мож­ность их взаи­мо­дей­ст­вия. То, что пред­став­ля­ет­ся те­лес­ной при­чи­ной мыс­ли или ак­та во­ли, на са­мом де­ле есть не бо­лее чем по­вод (occasio) для ис­тин­ной при­чи­ны, ко­то­рой мо­жет быть толь­ко Бог.

Как пси­хические со­стоя­ния, воз­ни­каю­щие под воз­дей­ст­ви­ем фи­зических раз­дра­жи­те­лей, так и фи­зические дви­же­ния, про­из­во­ди­мые под влия­ни­ем оп­ре­де­лён­ных мыс­лей и ощу­ще­ний, яв­ля­ют­ся ре­зуль­та­том не­пре­рыв­но­го «чу­да» - пря­мо­го вме­ша­тель­ст­ва Бо­же­ст­ва. По­след­нее Н. Маль­бранш счи­тал ис­тин­ной при­чи­ной да­же при взаи­мо­дей­ст­вии тел: «Дви­жу­щая си­ла тел... не на­хо­дит­ся в дви­жу­щих­ся те­лах, ибо эта дви­жу­щая си­ла не что иное, как во­ля Бо­жия... Ес­те­ст­вен­ная при­чи­на не есть ре­аль­ная и ис­тин­ная при­чи­на, а при­чи­на слу­чай­ная, оп­ре­де­ляю­щая ре­ше­ние Твор­ца при­ро­ды дей­ст­во­вать тем или иным об­ра­зом в том или ином слу­чае» («Ра­зы­ска­ния ис­ти­ны». СПб., 1999. С. 503). Про­бле­мы, по­став­лен­ные ок­ка­зио­на­ли­ста­ми, бы­ли пе­ре­ос­мыс­ле­ны Г.В. Лейб­ни­цем в его кон­цеп­ции пре­дус­та­нов­лен­ной гар­мо­нии (в ча­ст­но­сти, при­мер с дву­мя ча­са­ми, иду­щи­ми па­рал­лель­но, но не­за­ви­си­мо друг от дру­га, Лейб­ниц по­за­им­ст­во­вал у Мальб­ран­ша ).

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