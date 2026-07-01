ОККАМИЗМ

ОККАМИЗМ - на­прав­ле­ние в схо­ла­сти­ке XIV-XV веков, сфор­ми­ро­вав­шее­ся главным образом под влия­ни­ем ме­то­до­ло­гии и фи­ло­со­фии У. Ок­ка­ма.

Другие названия оккамизма - «но­вый путь» (via moderna) - под­чёр­ки­ва­ет его про­ти­во­по­лож­ность «ста­ро­му пу­ти» (via anti­qua) вы­со­кой схо­ла­сти­ки XIII века. Для оккамизма ха­рак­тер­но кри­тическое от­но­ше­ние к син­те­зу ари­сто­те­лиз­ма и хри­сти­ан­ско­го бо­го­сло­вия - клю­че­во­му эле­мен­ту схо­ла­стической мыс­ли пред­ше­ст­вую­ще­го пе­рио­да, и в этом от­но­ше­нии он явил­ся про­дол­же­ни­ем и раз­ви­ти­ем бо­лее ран­ней кри­тической тра­ди­ции, пред­став­лен­ной твор­че­ст­вом стар­ших со­вре­мен­ни­ков Ок­ка­ма, та­ких как Ду­ранд из Сен-Пур­се­на (около 1275-1334 годов), Пётр Ау­ре­о­ли (около 1280-1322 годов) и др. Об­щим для боль­шин­ст­ва ок­ка­ми­стов бы­ли эм­пи­ризм в тео­рии по­зна­ния, но­ми­на­лизм в он­то­ло­гии (под­ра­зу­ме­вав­ший так­же кри­ти­ку тра­диционной ме­та­фи­зи­ки) и скеп­тическое от­но­ше­ние к при­ме­не­нию ра­цио­наль­ных ме­то­дов в бо­го­сло­вии (вплоть до пол­но­го их от­ри­ца­ния).

Как ши­ро­кое ин­тел­лек­ту­аль­ное дви­же­ние оккамизм воз­ник в 1320-1330-е годы в Окс­форд­ском университете , где не­ко­то­рое вре­мя пре­по­да­вал сам Ок­кам. Его уче­ник Адам Вуд­хем (около 1295-1358 годов) по­сле отъ­ез­да Ок­ка­ма в Авинь­он (1324) стал главным про­па­ган­ди­стом «но­во­го пу­ти» в Окс­фор­де. Другой влия­тель­ный ок­ка­мист Ро­берт Хол­котт (умер в 1349 году), вос­пи­тан­ный в тра­ди­ции то­миз­ма и при­быв­ший в Окс­форд, ви­ди­мо, уже по­сле 1324 года, ино­гда рас­хо­дил­ся с Ок­ка­мом [например, в по­пыт­ке со­хра­нить ари­сто­те­ли­ан­скую кон­цеп­цию по­до­бий (species) как сред­ст­ва по­зна­ния, хо­тя и ин­тер­пре­ти­ро­вал её в ду­хе оккамизма]. Из­вест­ное влия­ние оккамизма ис­пы­тал и та­кой пред­ста­ви­тель окс­форд­ской шко­лы, как Ф. Брад­вар­дин, ко­то­рый не при­ни­мал, од­на­ко, уче­ния Ок­ка­ма пол­но­стью, а в от­дель­ных его по­ло­же­ни­ях ви­дел да­же скры­тое пе­ла­ги­ан­ст­во.

В конце 1330-х годов сло­жи­лась па­риж­ская шко­ла оккамизма. В чис­ле пер­вых её пред­ста­ви­те­лей бы­ли Жан из Мир­ку­ра (около 1310 - по­сле 1347 годов), на­хо­див­ший­ся под силь­ным влия­ни­ем Хол­кот­та, и Ни­ко­лай из От­ре­ку­ра, ко­то­рый, до­ве­дя скеп­тические тен­ден­ции оккамизма до ло­гического за­вер­ше­ния, об­ра­тил их про­тив са­мо­го Ок­ка­ма. Ж. Бу­ри­дан ис­поль­зо­вал ме­то­до­ло­гию оккамизма в фи­зи­ке, кри­ти­че­ски пе­ре­смот­рев на­тур­фи­ло­со­фию Ари­сто­те­ля ; его дея­тель­ность в этом на­прав­ле­нии про­дол­жи­ли Ни­ко­лай Орем, Аль­берт Сак­сон­ский (около 1316-1390 годов) и Мар­си­лий Ин­ген­ский (1330/1340-1396).

По­яв­ле­ние ок­ка­ми­стов в сте­нах Па­риж­ско­го университета вы­зва­ло бес­по­кой­ст­во цер­ков­ных вла­стей, отдельные по­ло­же­ния уче­ния Ок­ка­ма бы­ли офи­ци­аль­но осу­ж­де­ны уже в 1339 году, а в 1347 году бы­ли за­пре­ще­ны и пуб­лич­но со­жже­ны ра­бо­ты Ни­ко­лая из От­ре­ку­ра. Од­на­ко, не­смот­ря на за­пре­ты и осу­ж­де­ния, с конца XIV века оккамизм стал од­ним из наи­бо­лее влия­тель­ных ин­тел­лек­ту­аль­ных дви­же­ний Ев­ро­пы вплоть до XVI века, по­лу­чив при­зна­ние в уни­вер­си­тет­ской сре­де Кёль­на, Ве­ны, Гей­дель­бер­га, Пра­ги и др. По­след­ним из­вест­ным ок­ка­ми­стом был, ве­ро­ят­но, Габ­ри­эль Биль (около 1425-1495 годов).

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