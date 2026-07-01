ОККАМИЗМ
ОККАМИЗМ - направление в схоластике XIV-XV веков, сформировавшееся главным образом под влиянием методологии и философии У. Оккама.
Другие названия оккамизма - «новый путь» (via moderna) - подчёркивает его противоположность «старому пути» (via antiqua) высокой схоластики XIII века. Для оккамизма характерно критическое отношение к синтезу аристотелизма и христианского богословия - ключевому элементу схоластической мысли предшествующего периода, и в этом отношении он явился продолжением и развитием более ранней критической традиции, представленной творчеством старших современников Оккама, таких как Дуранд из Сен-Пурсена (около 1275-1334 годов), Пётр Ауреоли (около 1280-1322 годов) и др. Общим для большинства оккамистов были эмпиризм в теории познания, номинализм в онтологии (подразумевавший также критику традиционной метафизики) и скептическое отношение к применению рациональных методов в богословии (вплоть до полного их отрицания).
Как широкое интеллектуальное движение оккамизм возник в 1320-1330-е годы в Оксфордском университете, где некоторое время преподавал сам Оккам. Его ученик Адам Вудхем (около 1295-1358 годов) после отъезда Оккама в Авиньон (1324) стал главным пропагандистом «нового пути» в Оксфорде. Другой влиятельный оккамист Роберт Холкотт (умер в 1349 году), воспитанный в традиции томизма и прибывший в Оксфорд, видимо, уже после 1324 года, иногда расходился с Оккамом [например, в попытке сохранить аристотелианскую концепцию подобий (species) как средства познания, хотя и интерпретировал её в духе оккамизма]. Известное влияние оккамизма испытал и такой представитель оксфордской школы, как Ф. Брадвардин, который не принимал, однако, учения Оккама полностью, а в отдельных его положениях видел даже скрытое пелагианство.
В конце 1330-х годов сложилась парижская школа оккамизма. В числе первых её представителей были Жан из Миркура (около 1310 - после 1347 годов), находившийся под сильным влиянием Холкотта, и Николай из Отрекура, который, доведя скептические тенденции оккамизма до логического завершения, обратил их против самого Оккама. Ж. Буридан использовал методологию оккамизма в физике, критически пересмотрев натурфилософию Аристотеля; его деятельность в этом направлении продолжили Николай Орем, Альберт Саксонский (около 1316-1390 годов) и Марсилий Ингенский (1330/1340-1396).
Появление оккамистов в стенах Парижского университета вызвало беспокойство церковных властей, отдельные положения учения Оккама были официально осуждены уже в 1339 году, а в 1347 году были запрещены и публично сожжены работы Николая из Отрекура. Однако, несмотря на запреты и осуждения, с конца XIV века оккамизм стал одним из наиболее влиятельных интеллектуальных движений Европы вплоть до XVI века, получив признание в университетской среде Кёльна, Вены, Гейдельберга, Праги и др. Последним известным оккамистом был, вероятно, Габриэль Биль (около 1425-1495 годов).