ОККАМ УИЛЬЯМ
ОККАМ УИЛЬЯМ - английский логик, философ, богослов, представитель поздней схоластики.
Монах-францисканец. В 1310-1324 годах учился и затем преподавал в Оксфорде. В начале 1320-х годов обвинён в ереси и вызван в Авиньон, где тогда находился папский двор, для судебного разбирательства. Во время своего пребывания в Авиньоне (1324-1328) вовлечён в конфликт между главой францисканского ордена Михаилом Чезенским и папой Иоанном XXII; приняв сторону Михаила, Оккам вместе с ним бежал в Мюнхен под покровительство противника папы, императора Людовика IV Баварского. В последние годы жизни Оккам активно участвовал в дискуссии о пределах компетенции церковных властей в светских делах. Основные сочинения: «Комментарий к I книге "Сентенций" Петра Ломбардского», «Сумма всей логики», «Вопросы на свободную тему», «Диалог» и др.
Отличительной чертой творчества Оккама является критическое отношение к высокой схоластике XIII века, представители которой стремились осуществить синтез аристотелизма и христианского богословия. Осуществляя пересмотр традиционной (преимущественно аристотелианской) онтологии, Оккам поставил под сомнение саму возможность подобного синтеза. Главным методологическим принципом стала так называемая бритва Оккама, имевшая следующие формулировки: «Множественность не следует допускать без необходимости» и «Не существует основания для того, чтобы объяснять с помощью многих допущений то, что может быть объяснено с помощью меньшего числа допущений». При этом Оккам допускал исключение из этого правила: «Без должного основания следует допускать только то, что либо самоочевидно, либо познаётся через опыт, либо доказано авторитетом Священного Писания» (In Sent., I, d. 30, q. 1).
Проводя чёткую границу между философией как сферой естественного познания и богословием как сферой веры, Оккам считал, что большая часть положений христианской теологии может быть доказана в её собственных рамках, но при этом оставлял возможность для рационального богопознания и использования философии как инструмента теологии.
Для философии Оккама важнейшее значение имела его приверженность номинализму в решении вопроса об универсалиях. Согласно Оккаму, мир состоит только из единичных субстанций и их качеств. Таких объектов, как «человек вообще» или «человечность», в объективной реальности не существует: общее есть «мысленный образ» (fictum), «акт мышления» (actus intelligendi) и присутствует только в сознании человека. Употребление в логике и естественном языке общих терминов и имён Оккам объясняет с помощью теории суппозиций («замещений», или «подстановок»): общие термины (например, «человек» и «живое существо» в высказывании «человек есть живое существо») замещают и обозначают в высказывании не какую-то реальную «общую природу», а единичный объект, «этого вот» человека. При такой постановке вопроса проблема индивидуации оказывается псевдопроблемой: бессмысленно спрашивать о том, как «общая природа» индивидуализируется в единичных вещах, если таковой природы вообще не существует. Теория суппозиций используется Оккамом и при решении вопроса о сущности и существовании, каковые понятия, с его точки зрения, замещают в высказывании один и тот же объект - реально существующую вещь.
В вопросе о природе и характере человеческого познания Оккам отчасти соглашался с Дунсом Скотом, различая интуитивное и абстрактное знание. Однако поскольку общего реально не существует, то абстрагированное знание есть знание не общего, но единичного, а абстрагированным оно является только в том смысле, что отвлечено от существования и не-существования конкретной вещи. Близок Оккам к Дунсу Скоту и в вопросе о естественном познании Бога. Так, он признаёт обоснованность скотистской теории «унивокации» (однозначности) сущего. Принимая в целом доказательство существования Бога как «первой причины», он считал, однако, что оно должно вестись от «сохраняющих» причин и восходить к первой сохраняющей причине, обусловливающей сохранение в бытии всех существующих вещей.
Согласно Оккаму, всемогущество Бога не ограничено ничем, кроме закона непротиворечия. С этим утверждением непосредственно связано и этическое учение Оккама. В соответствии со своим абсолютным могуществом (potentia absoluta) Бог может повелеть человеку всё, что угодно, даже то, что противоречит заповедям и естественному закону, и если бы Он действительно пожелал этого, то соответствующие действия человека были бы благими и достойными. Однако в сфере нравственности Бог, как правило, действует сообразно своему «упорядоченному могуществу» (potentia ordinata). Создав человека таким образом, что определённые действия вредны или противны человеческой природе, Бог предписал и повелел человеку делать только то, что является для него благом. И хотя в определённой ситуации Бог может освободить человека от совершения этих действий, при нормальном положении вещей человек должен эти действия совершать. Поэтому в сфере нравственности существует определённый естественный порядок, установленный Богом, и разум человека в состоянии постичь этот порядок без помощи сверхъестественного Откровения.
С этими идеями связано и политическое учение Оккама. Естественный закон, внедрённый Богом в человеческую природу, не должен нарушаться людьми ни при каких обстоятельствах. Как полноту власти императора, так и полноту власти папы Оккам трактовал исключительно как их право совершать всё то, что не противоречит естественному (и, конечно, божественному) закону. Следуя евангельской максиме «отдавать кесарево кесарю, а Божие Богу», Оккам настаивал на том, что Церковь не должна вмешиваться в дела светских правителей: «Император имеет власть над временными, а папа - над духовными ценностями» (Breviloq., d. III, q. 7). О влиянии Оккама на последующее развитие схоластики смотри Оккамизм.
Сочинения:
Opera politica. Manchester; Oxf., 1940–1997. Vol. 1–4;
Opera theologica. N. Y., 1967–1986. Vol. 1–10;
Opera philosophica. N. Y., 1974–1988. Vol. 1–7;
Избранное. М., 2010.