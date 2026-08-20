ОКЕССОН СОНЯ
ОКЕССОН СОНЯ - шведская поэтесса.
Дочь железнодорожного служащего. В 1950-е годы сотрудничала в качестве литературного критика в газете «Arbetarbladet». Дебютировала в 1957 году - поэтический сборник «Ситуации» («Situationer»). В сборнике «Застеклённая веранда» («Glasveranda», 1959) намечена центральная для творчества Окессон тема однообразных будней женщины-домохозяйки в современной Швеции. Для поэзии Окессон характерны чёткая ритмика и строфика, обилие бытовой лексики. Сборник «Согласие в доме» («Husfrid», 1963) выдвинул Окессон в ряд ведущих поэтов школы «новой простоты», выступающей против модернистской изощрённости и элитарности поэзии в пользу демократизма поэтической формы. Творчество Окессон отличается сочетанием острого сатирического пафоса с мягким юмором в изображении домашнего быта: сборники «За окном светит солнце» («Ute skiner solen», 1965), «Я живу в Швеции» («Jag bor i Sverige», 1966) и др., снискавшие успех у широкой аудитории. В сборнике «Цена» («Pris», 1968) Окессон, используя коллаж рекламных и газетных клише, показывает власть средств массовой информации над общественным сознанием. Среди других сочинений: сборник новелл «После бала» («Efter balen», 1962); пьесы для сцены и радио, в том числе «Азбука жизни» («Livets ABC», 1968-1970).
Сочинения:
Dikter. Stockh., 1968;
En tid att avliva: prosa 1960–1970. Stockh., 1978;
Современная шведская поэзия. М., 1979. C. 189–192.