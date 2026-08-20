ОКЕССОН СОНЯ

ОКЕССОН СОНЯ - шведская поэтесса .

Дочь железнодорожного слу­жа­ще­го. В 1950-е годы со­труд­ни­ча­ла в ка­че­ст­ве литературного кри­ти­ка в газете «Arbetarbladet». Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1957 году - поэтический сборник «Си­туа­ции» («Situationer»). В сборнике «За­стек­лён­ная ве­ран­да» («Glasveranda», 1959) на­ме­че­на цен­траль­ная для твор­че­ст­ва Окессон те­ма од­но­об­раз­ных буд­ней жен­щи­ны-до­мо­хо­зяй­ки в современной Шве­ции. Для по­эзии Окессон ха­рак­тер­ны чёт­кая рит­ми­ка и стро­фи­ка, оби­лие бы­то­вой лек­си­ки. Сборник «Со­гла­сие в до­ме» («Husfrid», 1963) вы­дви­нул Окессон в ряд ве­ду­щих по­этов шко­лы «но­вой про­сто­ты», вы­сту­паю­щей про­тив мо­дер­ни­ст­ской изо­щрён­но­сти и эли­тар­но­сти по­эзии в поль­зу де­мо­кра­тиз­ма по­этической фор­мы. Твор­че­ст­во Окессон от­ли­ча­ет­ся со­че­та­ни­ем ост­ро­го са­ти­рического па­фо­са с мяг­ким юмо­ром в изо­бра­же­нии до­маш­не­го бы­та: сборники «За ок­ном све­тит солн­це» («Ute skiner solen», 1965), «Я жи­ву в Шве­ции» («Jag bor i Sverige», 1966) и др., сни­скав­шие ус­пех у ши­ро­кой ау­ди­то­рии. В сборнике «Це­на» («Pris», 1968) Окессон, ис­поль­зуя кол­лаж рек­лам­ных и га­зет­ных кли­ше, показы­ва­ет власть средств мас­со­вой ин­фор­ма­ции над об­щественным со­зна­ни­ем. Сре­ди других со­чи­не­ний: сборник но­велл «По­сле ба­ла» («Efter balen», 1962); пье­сы для сце­ны и ра­дио, в том числе «Аз­бу­ка жиз­ни» («Livets ABC», 1968-1970).

Сочинения:

Dikter. Stockh., 1968;

En tid att avliva: prosa 1960–1970. Stockh., 1978;

Со­вре­мен­ная швед­ская по­эзия. М., 1979. C. 189–192.