ОКЕГЕМ ЙОХАННЕС

ОКЕГЕМ ЙОХАННЕС - фламандский ком­по­зи­тор, один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ни­дер­ланд­ской шко­лы.

Музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил, ве­ро­ят­но, в Мон­се, ра­бо­тал пре­имущественно во Фран­ции. В 1443 году был пев­чим и со­чи­ни­те­лем цер­ков­ной му­зы­ки в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Ан­твер­пе­на, за­тем слу­жил при дво­ре гер­цо­га Кар­ла I де Бур­бо­на в Му­ле­не. Около 1452 года пе­ре­ехал в Па­риж, ру­ко­во­дил ка­пел­лой при дво­ре французских ко­ро­лей (Кар­ла VII, за­тем Лю­до­ви­ка XI ), так­же был ка­зна­че­ем аб­бат­ст­ва Святого Мар­ти­на в Ту­ре. В 1463 году в Кам­бре ру­ко­по­ло­жен в сан свя­щен­ни­ка, за­ни­мал бе­не­фи­ци­ар­ные цер­ков­ные долж­но­сти в со­бо­ре Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри (1463-1470) и в па­риж­ской церкви Святого Бе­не­дик­та (с 1470 года). С 1477 года за­ни­мал официальную долж­ность со­вет­ни­ка французского ко­ро­ля; в позд­ние го­ды жиз­ни, по­ми­мо му­зы­каль­ной, воз­мож­но, вёл ди­пло­ма­тическую и по­ли­тическую дея­тель­ность. В со­ста­ве ко­ро­лев­ско­го по­соль­ст­ва ез­дил в 1469-1470 годах в Ис­па­нию и не­од­но­крат­но в Ни­дер­лан­ды. В круг об­ще­ния Окегема вхо­ди­ли вы­даю­щие­ся му­зы­кан­ты Г. Дю­фаи, А. Бю­нуа (на стиль и тех­ни­ку ко­то­ро­го Окегем ока­зал пря­мое влия­ние), Ж. Бен­шуа (пред­по­ло­жи­тель­но его учи­тель; Окегем в 1460 году на­пи­сал Плач на смерть Бен­шуа).

Зна­чительная часть творческого на­сле­дия свя­за­на с цер­ков­ны­ми жан­ра­ми. Ав­тор 13 месс (по другим дан­ным, 15, в том числе нес­коль­ко не­пол­ных), ко­то­рые со­дер­жат­ся в бо­га­то ил­лю­ст­ри­рованной ру­ко­пи­си конца XV века (так называемый Chi­gi codex). Боль­шин­ст­во месс 4-го­лос­ные, две 5-го­лос­ные, од­на 8-го­лос­ная. По ме­то­ду ком­по­зи­ции раз­ли­ча­ют мес­сы на кан­тус фир­мус и сво­бод­но со­чи­нён­ные. В мес­сах 1-го ти­па в ка­че­ст­ве кан­тус фир­мус ис­поль­зо­ва­ны: гри­го­ри­ан­ские хо­ра­лы - в так называемых хо­раль­ных мес­сах, свет­ские пес­ни [ано­ним­ная «Во­ору­жён­ный че­ло­век» («L’homme armé»)], соб­ст­вен­ные пес­ни Окегема - в так называемых пе­сен­ных мес­сах. Мес­сы 2-го ти­па: «Mi-mi» («Мес­са чет­вёр­то­го то­на»), 2 мес­сы «Без на­зва­ния» («Sine nomine»), «Мес­са пя­то­го то­на», «Мес­са лю­бо­го то­на» («Missa cuiusvis toni»), «Мес­са про­ла­ций» («Mis­sa prolatio­num»). Окегем - ав­тор пер­вой со­хра­нив­шей­ся мно­го­го­лос­ной за­упо­кой­ной мес­сы (ре­к­вие­ма).

Мо­те­ты Окегема (дос­то­вер­но из­вест­ны 5, ав­тор­ст­во ещё не­сколь­ких ос­па­ри­ва­ет­ся) от­ли­ча­ют­ся от месс лишь бо­лее скром­ны­ми мас­шта­ба­ми, сре­ди них - «Ut here­mita solus» («Как от­шель­ник»), изы­скан­ный по тех­ни­ке, без под­тек­стов­ки, с за­га­доч­ны­ми латинскими ин­ст­рук­ция­ми к за­шиф­ро­ван­но­му те­но­ру. Тек­сты мо­те­тов главным образом по­свя­ще­ны Бо­го­ро­ди­це («Ave Maria», «Salve regina» и т. д.).

Мно­го­го­лос­ные пес­ни шан­сон - так­же по­ли­фо­ни­че­ско­го скла­да, осо­бую по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли «Бе­да со мной слу­чи­лась» («Malheur me bat»; ав­тор­ст­во Окегема ос­па­ри­ва­ет­ся) и «Fors seulement», ко­то­рые ста­ли по­пу­ляр­ны­ми те­ма­ми для об­ра­бот­ки в мес­сах.

Окегем - при­знан­ный мас­тер по­ли­фо­нии стро­го­го сти­ля. По­ли­фо­ния Окегема (раз­но­тем­ная и ими­та­ци­он­ная) ос­но­ва­на на ме­ло­ди­ях стро­гих сил­ла­би­че­ских ли­бо пыш­ных ме­лиз­ма­ти­че­ских. Ими­та­ци­он­ная по­ли­фо­ния Окегема за­мет­но бо­га­че по срав­не­нию с пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми, вклю­ча­ет раз­но­об­раз­ные ви­ды про­стых и ка­но­ни­че­ских ими­та­ций; кон­тра­пунк­тическая тех­ни­ка от­ли­ча­ет­ся изо­щрён­но­стью. В мес­се «Mi-mi» ход на квин­ту вниз «ми» - «ля» в ба­со­вом го­ло­се на­чи­на­ет ка­ж­дую из час­тей и вы­пол­ня­ет роль «лейт­мо­ти­ва», при­чём ка­ж­дая из двух нот при­хо­дит­ся на слог mi в гек­са­хор­де в сис­те­ме прак­ти­ко­вав­шей­ся во вре­ме­на Окегема соль­ми­за­ции (от­сю­да название мес­сы). В «Мес­се про­ла­ций» тер­мин «про­ла­ция» ис­поль­зу­ет­ся как pars pro toto - часть в ка­че­ст­ве це­ло­го, име­ет­ся в ви­ду со­че­та­ние тем­пу­са и про­ла­ции (смотри в статье Мен­зу­ра); ме­ло­дия, раз­ме­рен­ная в од­ной из та­ких про­ла­ций, на­кла­ды­ва­ет­ся на ме­ло­дию, раз­ме­рен­ную в другой про­ла­ции; уп­ро­щён­но это мож­но пред­ста­вить как по­ли­мет­ри­че­ское мно­го­го­ло­сие, где у ка­ж­до­го го­ло­са свой «так­то­вый раз­мер» (24, 34, 68 и 98). В этом со­чи­не­нии но­ти­ро­ва­ны толь­ко 2 го­ло­са, ос­таль­ные долж­ны быть вы­ве­де­ны са­ми­ми пев­чи­ми на ос­но­ве клю­чей и обо­зна­че­ний мен­зу­ры. Кро­ме то­го, в ка­но­нах этой мес­сы ин­тер­вал всту­п­ле­ния 2-го го­ло­са ме­ня­ет­ся по­сле­до­ва­тель­но от при­мы до ок­та­вы (та­кой прин­цип ис­поль­зо­вал за­тем И.С. Бах в «Гольд­берг-ва­риа­ци­ях»). Пред­по­ло­жи­тель­но Окегем - ав­тор 36-го­лос­но­го мо­те­та «Deo gratias», в ко­то­ром воз­ни­ка­ют че­ты­ре 9-го­лос­ных ка­но­на, а в мес­тах на­ло­же­ний об­ра­зу­ет­ся ре­аль­ное 18-го­ло­сие.

Вир­ту­оз­ное вла­де­ние ла­да­ми (мо­даль­ны­ми) Окегем про­де­мон­ст­ри­ро­вал в «Мес­се лю­бо­го то­на», где, ис­поль­зуя сме­ну клю­чей, пев­чие мо­гут пе­ре­хо­дить в лю­бой из че­ты­рёх цер­ков­ных ла­дов (от­сю­да название мес­сы); при этом ме­ня­ют­ся вы­сот­ные со­от­но­ше­ния ме­ж­ду зву­ка­ми и, со­от­вет­ст­вен­но, их ла­до­вые функ­ции, что да­ёт эф­фект об­нов­ле­ния гар­мо­нии. Ис­сле­до­ва­те­ли (М. Хен­це, В. Эл­дерс) от­ме­ча­ют в цер­ков­ной му­зы­ке Окегема зна­чительную роль чи­сло­вых рас­чё­тов, ко­то­рые об­на­ру­жи­ва­ют­ся в музыкальной фор­ме (ко­ли­че­ст­во и про­пор­ции час­тей, ис­поль­зо­ва­ние Фи­бо­нач­чи чи­сел). Фак­ту­ра в со­чи­не­ни­ях Окегема тща­тель­но вы­ве­рен­ная, гиб­кая, гар­мо­ни­че­ские вер­ти­ка­ли - чис­тые, тре­звуч­ные (хо­тя за­клю­чительное со­зву­чие по-преж­не­му квин­ток­тав­ное). Ху­дожественный ре­зуль­тат тех­ни­ки Окегема в це­лом - воз­вы­шен­ное, бла­го­род­ное, сба­лан­си­ро­ван­ное зву­ча­ние.

Окегем про­сла­вил­ся ещё при жиз­ни: А. Бю­нуа на­пи­сал в его честь мо­тет «In hyd­rau­lis» (до 1467 года), И. Тинк­то­рис в трак­та­те «Об изо­бре­те­нии и при­ме­не­нии музы­ки» (около 1481 года) на­звал его пер­вым в спи­ске «со­вре­мен­ных» ком­по­зи­то­ров. По­сле смер­ти Окегема удо­сто­ил­ся не­сколь­ких хва­леб­ных эпи­та­фий - сти­хо­твор­ных (Эразм Рот­тер­дам­ский) и му­зы­каль­ных (Плач на смерть Оке­ге­ма Жос­ке­на Де­пре). На не­го в пер­вую оче­редь ука­зы­вал Г. Гла­ре­ан, го­во­ря об ис­кус­ст­ве на­пи­са­ния ка­но­на.

Дополнительная литература:

Krenek E. J. Ockeghem. L., 1953;

Henze M. Studien zu den Messenkomposi­tio­nen J. Ockeghems. B., 1968;

Lowinsky E. Ockeghem’s canon for thirty-six voices // Essays in musicology / Ed. G. Reese, R. J. Snow. Pitts­burgh, 1969;

Picker M. J. Ockeghem and J. Ob­recht: a guide to research. N. Y., 1988;

Lindmayr A. Quellenstudien zu den Motetten von J. Ockeghem. Laaber, 1990;

Thein W. Mu­sikalischer Satz und Textdarbietung im Werk von J. Ockeghem. Tutzing, 1992;

Elders W. Symbolic scores: studies in the music of the Renaissance. Leiden; N. Y., 1994;