ОКЕГЕМ ЙОХАННЕС
ОКЕГЕМ ЙОХАННЕС - фламандский композитор, один из крупнейших представителей нидерландской школы.
Музыкальное образование получил, вероятно, в Монсе, работал преимущественно во Франции. В 1443 году был певчим и сочинителем церковной музыки в кафедральном соборе Антверпена, затем служил при дворе герцога Карла I де Бурбона в Мулене. Около 1452 года переехал в Париж, руководил капеллой при дворе французских королей (Карла VII, затем Людовика XI), также был казначеем аббатства Святого Мартина в Туре. В 1463 году в Камбре рукоположен в сан священника, занимал бенефициарные церковные должности в соборе Парижской Богоматери (1463-1470) и в парижской церкви Святого Бенедикта (с 1470 года). С 1477 года занимал официальную должность советника французского короля; в поздние годы жизни, помимо музыкальной, возможно, вёл дипломатическую и политическую деятельность. В составе королевского посольства ездил в 1469-1470 годах в Испанию и неоднократно в Нидерланды. В круг общения Окегема входили выдающиеся музыканты Г. Дюфаи, А. Бюнуа (на стиль и технику которого Окегем оказал прямое влияние), Ж. Беншуа (предположительно его учитель; Окегем в 1460 году написал Плач на смерть Беншуа).
Значительная часть творческого наследия связана с церковными жанрами. Автор 13 месс (по другим данным, 15, в том числе несколько неполных), которые содержатся в богато иллюстрированной рукописи конца XV века (так называемый Chigi codex). Большинство месс 4-голосные, две 5-голосные, одна 8-голосная. По методу композиции различают мессы на кантус фирмус и свободно сочинённые. В мессах 1-го типа в качестве кантус фирмус использованы: григорианские хоралы - в так называемых хоральных мессах, светские песни [анонимная «Вооружённый человек» («L’homme armé»)], собственные песни Окегема - в так называемых песенных мессах. Мессы 2-го типа: «Mi-mi» («Месса четвёртого тона»), 2 мессы «Без названия» («Sine nomine»), «Месса пятого тона», «Месса любого тона» («Missa cuiusvis toni»), «Месса пролаций» («Missa prolationum»). Окегем - автор первой сохранившейся многоголосной заупокойной мессы (реквиема).
Мотеты Окегема (достоверно известны 5, авторство ещё нескольких оспаривается) отличаются от месс лишь более скромными масштабами, среди них - «Ut heremita solus» («Как отшельник»), изысканный по технике, без подтекстовки, с загадочными латинскими инструкциями к зашифрованному тенору. Тексты мотетов главным образом посвящены Богородице («Ave Maria», «Salve regina» и т. д.).
Многоголосные песни шансон - также полифонического склада, особую популярность приобрели «Беда со мной случилась» («Malheur me bat»; авторство Окегема оспаривается) и «Fors seulement», которые стали популярными темами для обработки в мессах.
Окегем - признанный мастер полифонии строгого стиля. Полифония Окегема (разнотемная и имитационная) основана на мелодиях строгих силлабических либо пышных мелизматических. Имитационная полифония Окегема заметно богаче по сравнению с предшественниками, включает разнообразные виды простых и канонических имитаций; контрапунктическая техника отличается изощрённостью. В мессе «Mi-mi» ход на квинту вниз «ми» - «ля» в басовом голосе начинает каждую из частей и выполняет роль «лейтмотива», причём каждая из двух нот приходится на слог mi в гексахорде в системе практиковавшейся во времена Окегема сольмизации (отсюда название мессы). В «Мессе пролаций» термин «пролация» используется как pars pro toto - часть в качестве целого, имеется в виду сочетание темпуса и пролации (смотри в статье Мензура); мелодия, размеренная в одной из таких пролаций, накладывается на мелодию, размеренную в другой пролации; упрощённо это можно представить как полиметрическое многоголосие, где у каждого голоса свой «тактовый размер» (24, 34, 68 и 98). В этом сочинении нотированы только 2 голоса, остальные должны быть выведены самими певчими на основе ключей и обозначений мензуры. Кроме того, в канонах этой мессы интервал вступления 2-го голоса меняется последовательно от примы до октавы (такой принцип использовал затем И.С. Бах в «Гольдберг-вариациях»). Предположительно Окегем - автор 36-голосного мотета «Deo gratias», в котором возникают четыре 9-голосных канона, а в местах наложений образуется реальное 18-голосие.
Виртуозное владение ладами (модальными) Окегем продемонстрировал в «Мессе любого тона», где, используя смену ключей, певчие могут переходить в любой из четырёх церковных ладов (отсюда название мессы); при этом меняются высотные соотношения между звуками и, соответственно, их ладовые функции, что даёт эффект обновления гармонии. Исследователи (М. Хенце, В. Элдерс) отмечают в церковной музыке Окегема значительную роль числовых расчётов, которые обнаруживаются в музыкальной форме (количество и пропорции частей, использование Фибоначчи чисел). Фактура в сочинениях Окегема тщательно выверенная, гибкая, гармонические вертикали - чистые, трезвучные (хотя заключительное созвучие по-прежнему квинтоктавное). Художественный результат техники Окегема в целом - возвышенное, благородное, сбалансированное звучание.
Окегем прославился ещё при жизни: А. Бюнуа написал в его честь мотет «In hydraulis» (до 1467 года), И. Тинкторис в трактате «Об изобретении и применении музыки» (около 1481 года) назвал его первым в списке «современных» композиторов. После смерти Окегема удостоился нескольких хвалебных эпитафий - стихотворных (Эразм Роттердамский) и музыкальных (Плач на смерть Окегема Жоскена Депре). На него в первую очередь указывал Г. Глареан, говоря об искусстве написания канона.
Дополнительная литература:
Krenek E. J. Ockeghem. L., 1953;
Henze M. Studien zu den Messenkompositionen J. Ockeghems. B., 1968;
Lowinsky E. Ockeghem’s canon for thirty-six voices // Essays in musicology / Ed. G. Reese, R. J. Snow. Pittsburgh, 1969;
Picker M. J. Ockeghem and J. Obrecht: a guide to research. N. Y., 1988;
Lindmayr A. Quellenstudien zu den Motetten von J. Ockeghem. Laaber, 1990;
Thein W. Musikalischer Satz und Textdarbietung im Werk von J. Ockeghem. Tutzing, 1992;
Elders W. Symbolic scores: studies in the music of the Renaissance. Leiden; N. Y., 1994;