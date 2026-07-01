Океáния

Океáния — регион в центральной и западной частях Тихого океана, между субтропическими и умеренными широтами, представляет собой около 10 тыс. островов общей площадью 1,26 млн кв. км. Крупнейшие острова: Новая Гвинея (829,3 тыс. кв. км) и новозеландские острова Южный (150,5 тыс. кв. км) и Северный (115 тыс. кв. км). В исследованиях О. часто объединяют с Австралией, а в англоязычной науке Австралию включают в понятие О. В О. не включают Индонезию (включая западную Новую Гвинею) и Восточный Тимор, Филиппины, Японию. Название О. предложено французским картографом Адрианом-­Юбером Брюэ (Brué) в 1814. В 1831 Ж. Дюмон-­Дюрвиль разделил О. на Меланезию , Микронезию , Полинезию . О. заселена меланезийцами (папуасами) около 50–40 тыс. лет назад, затем австронезийскими народами, которые начали миграцию с о. Тайвань между началом III и серединой II тысячелетия до н. э.

В О. входят: Американское Самоа (США), Вануату, Гуам, Кирибати, Кука Острова (ассоциированы с Новой Зеландией), Маршалловы Острова (ассоциированы с США), Науру, Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Новая Каледония (Франция), Новая Зеландия, Палау (ассоциирован с США), Папуа — Новая Гвинея, Питкэрн, Самоа, Северные Марианские Острова (США), Соломоновы Острова, Токелау, Тонга, Тувалу, Уоллис и Футуна (Франция), Федеративные Штаты Микронезии (ассоциированы с США, см. Микронезия ), Фиджи, Французская Полинезия, а также острова Бонин (Япония), Гавайи (США) и Внешние малые острова США (атолл Мидуэй и др.), о. Клиппертон (Франция).

Лит. : Свет Я. М. История открытия и исследования Австралии и Океании. М., 1966; Малаховский К. В. История колониализма в Океании. М., 1979; Sahlins M. Islands of History. Chicago, 1985; The Cambridge History of the Pacific Islanders / Ed. by D. Denoon, et al. Cambridge, 1997; Douglas B. Science, Voyages, and Encounters in Oceania, 1511–1850. New York, 2014. А. А. Исэров .