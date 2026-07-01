ОКЕАНИЯ

Круп­ней­шее в ми­ре ско­п­ле­ние ост­ро­вов (около 10 тыс.) в центральной и западной час­тях Ти­хо­го океана.

Ост­ро­ва рас­по­ло­же­ны ме­ж­ду суб­тро­пич. ши­ро­та­ми Сев. по­лу­ша­рия (28°25′ с. ш.) и уме­рен­ны­ми ши­ро­та­ми Юж­но­го (52°30′ ю. ш.).

Об­щие све­де­ния. Б. ч. ост­ро­вов сгруп­пи­ро­ва­на в ар­хи­пе­ла­ги суб­ме­ри­дио­наль­но­го про­сти­ра­ния. О. омы­ва­ют мно­го­числ. мо­ря Ти­хо­го ок. (Ко­рал­ло­вое, Тас­ма­но­во, Фид­жи, Но­во­гви­ней­ское, Со­ло­мо­но­во, Фи­лип­пин­ское и др.). Об­щая пл. 1,26 млн. км2. Са­мые круп­ные ост­ро­ва: Но­вая Гви­нея (829,3 тыс. км2, вто­рой по пло­ща­ди в ми­ре), о. Юж­ный (150,5 тыс. км2) и о. Се­вер­ный (115 тыс. км2) Но­вой Зе­лан­дии, со­став­ляю­щие 87% пл. О. Нас. ок. 15 млн. чел. (2013). (Cм. кар­ту.)

Раз­ви­тие О. в ус­ло­ви­ях дли­тель­ной изо­ля­ции от ма­те­ри­ко­вой су­ши и боль­шой раз­бро­сан­но­сти по ак­ва­то­рии Ти­хо­го ок. оп­ре­де­ля­ет осн. чер­ты её рель­е­фа и свое­об­ра­зие при­род­ных ланд­шаф­тов, а так­же вы­со­кий эн­де­мизм и бед­ность ви­до­во­го со­ста­ва фло­ры и фау­ны. Со­во­куп­ность этих при­род­ных фак­то­ров да­ёт ос­но­ва­ние вы­де­лять О. в осо­бый ре­ги­он ми­ра. При раз­де­ле­нии всей су­ши Зем­ли на час­ти све­та О. час­то объ­е­ди­ня­ют с Ав­ст­ра­ли­ей.

Название «О.» во­шло в оби­ход в 1830-х гг., ко­гда франц. мо­ре­пла­ва­тель Ж. Дю­мон-Дюр­виль пред­ло­жил раз­де­лять О. по эт­но­гео­гра­фич. при­зна­кам на Ме­ла­не­зию, Мик­ро­не­зию и По­ли­не­зию.

Ме­ла­не­зия вклю­ча­ет са­мые круп­ные ост­ро­ва (кро­ме Но­вой Зе­лан­дии), наи­бо­лее близ­кие к Ав­ст­ра­лии: Но­вую Гви­нею, ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка, Со­ло­мо­но­вы о-ва, Но­вые Геб­ри­ды, Но­вую Ка­ле­до­нию, Фид­жи и др. Мик­ро­не­зия, рас­по­ло­жен­ная к се­ве­ру от Ме­ла­не­зии, со­сто­ит из мно­же­ст­ва (ок. 1500) мел­ких ост­ро­вов в зап. час­ти Ти­хо­го ок. к се­ве­ру от эк­ва­то­ра: Ма­ри­ан­ских, Мар­шал­ло­вых, Ка­ро­лин­ских, Гил­бер­та, Нау­ру и др. По­ли­не­зия объ­е­ди­ня­ет все ос­таль­ные ост­ро­ва в центр. и юго-зап. час­тях Ти­хо­го ок.; са­мый круп­ный ар­хи­пе­лаг По­ли­не­зии – Га­вай­ские ост­ро­ва.

Но­вая Зе­лан­дия вы­де­ля­ет­ся в осо­бую об­ласть по при­род­ным, эт­но­гра­фич. ус­ло­ви­ям и уров­ню эко­но­мич. раз­ви­тия. В со­став О. час­то вклю­ча­ют о. Пас­хи (Ра­па­нуи).

На тер­ри­то­рии О. рас­по­ло­же­ны пол­но­стью или час­тич­но го­су­дар­ст­ва и вла­де­ния: в Ме­ла­не­зии – Ва­нуа­ту, Ин­до­не­зия, Но­вая Ка­ле­до­ния (Фран­ция), Па­пуа- Но­вая Гви­нея, Со­ло­мо­но­вы Ост­ро­ва, Фид­жи; в Мик­ро­не­зии – Фе­де­ра­тив­ные Шта­ты Мик­ро­не­зии, Гу­ам (США), Ки­ри­ба­ти, Мар­шал­ло­вы Ост­ро­ва, Нау­ру, Па­лау, Се­вер­ные Ма­ри­ан­ские Ост­ро­ва (США), в По­ли­не­зии – Аме­ри­кан­ское Са­моа (США), Нор­фолк (Ав­ст­ралия), Га­вайи (штат США), Ми­ду­эй (США), Ни­уэ (Но­вая Зе­лан­дия), Ост­ро­ва Ку­ка (Но­вая Зе­лан­дия), о. Пас­хи (Чи­ли), Пит­кэрн (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Са­моа, То­ке­лау (Но­вая Зе­лан­дия), Тон­га, Ту­ва­лу, Уол­лис и Фу­ту­на (Фран­ция), Фран­цуз­ская По­ли­не­зия (Фран­ция); Но­вая Зе­лан­дия и др. Мно­гие ост­ро­ва О. – вла­де­ния Ав­ст­ра­лии, Но­вой Зе­лан­дии, США, Фран­ции.

Рель­еф. Рель­еф ост­ро­вов ге­не­ти­че­ски свя­зан с гео­ло­гич. строе­ни­ем, мор­фо­струк­ту­ра­ми океа­нич. дна, ко­ле­ба­ния­ми уров­ня и фи­зи­ко-хи­мич. свой­ст­ва­ми океа­нич. вод. По ге­не­зи­су в О. вы­де­ля­ют ма­те­ри­ко­вые, вул­ка­нич. и ко­рал­ло­вые ост­ро­ва. Ма­те­ри­ко­вые ост­ро­ва – Но­вая Гви­нея, Но­вая Зе­лан­дия, Но­вая Ка­ле­до­ния и Фид­жи – са­мые круп­ные и вы­со­кие в О. Они от­ли­ча­ют­ся гор­ным рель­е­фом, со­че­таю­щим­ся с низ­мен­ны­ми рав­ни­на­ми и пла­то, а так­же сход­ст­вом при­род­ных ус­ло­вий и ланд­шаф­тов с со­сед­ним ма­те­ри­ком. В рель­е­фе Но­вой Гви­неи вы­де­ля­ют­ся силь­но рас­чле­нён­ные, вы­со­ко­гор­ные хреб­ты и вер­ши­ны аль­пий­ско­го ти­па, дос­ти­гаю­щие вы­со­ты 5030 м (го­ра Джая) – выс­шая точ­ка всей О. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны в ар­хи­пела­гах ост­ров­ных дуг О. вул­ка­ни­че­ские ост­ро­ва: Га­вай­ские, Са­моа, Мар­киз­ские, Но­вые Геб­ри­ды, Об­ще­ст­ва, Ку­ка (юж­ные), Ту­бу­аи, Пас­хи и др. Вул­ка­нич. ост­ро­ва По­ли­не­зии в центр. час­ти Ти­хо­го ок. пред­став­ля­ют со­бой ги­гант­ские ба­заль­то­вые ко­ну­сы, вен­чаю­щие под­вод­ные вул­ка­нич. хреб­ты. Не­ко­то­рые над­вод­ные вер­ши­ны яв­ля­ют­ся дей­ст­вую­щи­ми вул­ка­на­ми, напр. Мау­на-Лоа и Мау­на-Кеа на Га­вай­ских о-вах (выс. св. 9 тыс. м от под­вод­но­го ос­но­ва­ния). Б. ч. вул­ка­нич. вер­шин по­гру­же­на в во­ду, их вен­ча­ют из­вест­ко­вые ко­рал­ло­вые по­строй­ки. К ко­рал­ло­вым ост­ро­вам (био­ген­но­го про­ис­хо­ж­де­ния) от­но­сят­ся: Мар­шал­ло­вы, Ка­ро­лин­ские, Гил­бер­та, Ту­ва­лу, То­ке­лау, Ку­ка (се­вер­ные), Фе­никс, Лайн (Центр. По­ли­не­зий­ские Спо­ра­ды), Туа­мо­ту, Нау­ру, Ба­на­ба и др. Б. ч. ко­рал­ло­вых ост­ро­вов от­ли­ча­ет­ся низ­мен­ным рель­е­фом (выс. 5–10 м над уров­нем мо­ря) и пред­став­ля­ет со­бой атол­лы, ко­то­рые сфор­ми­ро­ва­лись в ре­зуль­та­те об­разо­ва­ния ко­рал­ло­вых по­стро­ек во­круг по­гру­зив­ших­ся под во­ду вул­ка­нов (на­при­мер, о-ва Гил­бер­та). Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность ко­рал­ло­вых ост­ро­вов – круп­ные ла­гу­ны, ок­ру­жён­ные мно­го­числ. ост­ров­ка­ми, или мо­ту. Один из наи­бо­лее круп­ных атол­лов – Квад­жа­лейн (Мен­ши­ко­ва), со­сто­ит из 97 ост­ро­вов, ок­ру­жаю­щих са­мую боль­шую в ми­ре ла­гу­ну (пл. внутр. лагу­ны 1683 км2) в ар­хи­пе­ла­ге Мар­шал­ло­вы о-ва. Круп­ней­ший атолл по пло­ща­ди су­ши – о. Ро­ж­де­ст­ва (Ки­ри­ба­ти) в ар­хи­пе­ла­ге Лайн (Центр. По­ли­не­зий­ские Спо­ра­ды) – 322 км2. Круп­ней­шее в ми­ре ско­п­ле­ние атол­лов – ар­хи­пе­лаг Туа­мо­ту.

Не­ко­то­рые атол­лы, ис­пы­тав­шие тек­то­нич. под­ня­тия, пол­но­стью воз­вы­ша­ют­ся над во­дой в ви­де из­вест­ня­ко­вых пла­то выс. 50–60 м – т. н. под­ня­тые (или при­под­ня­тые) атол­лы, ла­гу­ны у них обыч­но ис­че­за­ют (напр., о. Нау­ру, где в быв. ла­гу­не до­бы­ва­ют фос­фо­ри­ты).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. По тек­то­нич. по­ло­же­нию, гео­ло­гич. строе­нию, сейс­мич. и вул­ка­нич. ак­тив­но­сти О. раз­де­ля­ет­ся на зап. крае­вую часть, со­от­вет­ст­вую­щую ак­тив­ной об­лас­ти пе­ре­хо­да Азия – Ти­хий ок. и Ав­ст­ра­лия – Ти­хий ок., и центр. и вост. час­ти, от­ве­чаю­щие внут­ри­океа­нич. об­лас­ти. Для за­пад­ной крае­вой час­ти О. ха­рак­тер­но весь­ма слож­ное тек­то­нич. строе­ние – здесь вы­де­ля­ют сис­те­мы ост­ров­ных дуг, от­но­ся­щие­ся к За­пад­но-Ти­хо­оке­ан­ско­му под­виж­но­му поя­су, – Ид­зу-Бо­нин­ско-Ма­ри­ан­скую, Ме­ла­не­зий­скую, Тон­га-Кер­ма­дек, а так­же ряд мик­ро­кон­ти­нен­тов. Ме­ла­не­зий­ская ост­ро­во­дуж­ная сис­те­ма вклю­ча­ет внут­рен­нюю и внеш­нюю ду­ги. К внутр. ду­ге от­но­сят о. Се­вер­ный и о. Юж­ный Но­вой Зе­лан­дии, ост­ро­ва Но­вая Гви­нея, Но­вая Ка­ле­до­ния, в строе­нии ко­то­рых при­ни­ма­ют уча­стие склад­ча­тые ком­плек­сы па­лео­зоя, ме­зо­зоя и кай­но­зоя (в юго-зап. час­ти о. Но­вая Гви­нея вы­де­ля­ет­ся про­дол­же­ние до­кем­брий­ской Ав­ст­ра­лий­ской плат­фор­мы), на о. Се­вер­ный Но­вой Зе­лан­дии и о. Но­вая Гви­нея про­сле­жи­вают­ся зо­ны мо­ло­до­го и совр. вул­ка­низ­ма. Внеш­няя Ме­ла­не­зий­ская ду­га – вул­ка­ни­че­ская, вклю­ча­ет ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка (в т. ч. Но­вую Бри­та­нию, Но­вую Ир­лан­дию), Со­ло­мо­но­вы о-ва, Но­вые Геб­ри­ды, Фид­жи. Эта ду­га, а так­же вул­ка­нич. ост­ро­во­дуж­ные сис­те­мы Тон­га- Кер­ма­дек и Ид­зу-Бо­нин­ско-Ма­ри­ан­ская сфор­ми­ро­ва­лись над мно­го­числ. зо­на­ми суб­дук­ции океа­нич. ли­то­сфе­ры под океа­ни­че­скую на зап. ок­раи­не Ти­хо­го ок.; от­но­сят­ся в осн. к эн­си­ма­ти­че­ским ост­ров­ным ду­гам, об­ра­зо­ва­ны вул­ка­нич. ком­плек­са­ми кай­но­зоя (эо­цен – квар­тер), за­ле­гаю­щи­ми на офио­ли­тах; над­строе­ны совр. вул­ка­нич. поя­са­ми. Мик­ро­кон­ти­нен­ты (Лорд-Хау, Нор­фолк, Кэм­пбелл, Ча­тем) пред­став­ля­ют со­бой фраг­мен­ты па­лео­зой­ской, ме­зо­зой­ской и кай­но­зой­ской ко­ры, от­де­лив­шие­ся от Ав­ст­ра­лии в позд­нем ме­лу – па­лео­це­не в свя­зи с рас­кры­ти­ем Тас­ма­но­ва и Ко­рал­ло­во­го мо­рей. Зап. крае­вая часть О. со­хра­ня­ет вы­со­кую под­виж­ность с про­яв­ле­ни­ем ин­тенсив­ной сейс­мич­но­сти и вул­ка­низ­ма; она час­тич­но ох­ва­ты­ва­ет Ти­хо­оке­ан­ский сей­с­мич. и Ти­хо­оке­ан­ский вул­ка­нич. («ог­нен­ное коль­цо») поя­са Зем­ли. Еже­днев­но слу­ча­ет­ся од­но и бо­лее зем­ле­тря­се­ний с маг­ни­ту­дой ок. 5 и бо­лее. В те­че­ние 2011 про­изош­ло 19 зна­чит. зем­ле­тря­се­ний с маг­ни­ту­дой 6,0–7,6. В 1900–2011 про­изош­ло 15 зем­ле­тря­се­ний с маг­ни­ту­дой 8,0 и бо­лее [из них са­мое силь­ное зем­ле­тря­се­ние с маг­ни­ту­дой 8,4 – 26.6.1917 в рай­оне о-вов Тон­га (Друж­бы)]. Наи­бо­лее раз­ру­ши­тель­ным по по­след­ст­ви­ям ока­за­лось зем­ле­тря­се­ние вбли­зи сев. по­бе­ре­жья о. Но­вая Гви­нея 17.7.1998, вы­звав­шее цу­на­ми (маг­ни­ту­да 7,0; 2182 чел. по­гиб­ших). На­счи­ты­ва­ет­ся ок. 70 дей­ст­вую­щих на­зем­ных вул­ка­нов, в т. ч. Фа­раль­он-де-Па­ха­рос, Асун­сь­он, Аг­ри­хан, Па­ган, Гу­гу­ан, Ана­та­хан (Ма­ри­ан­ские о-ва); Ла­минг­тон, Вик­то­ри (о. Но­вая Гви­нея); Ула­вун, Ра­ба­ул, Па­го (о. Но­вая Бри­та­ния); Ба­га­на (один из наи­бо­лее мо­ло­дых и ак­тив­ных вул­ка­нов Ме­ла­не­зии, по­след­нее из­вер­же­ние в 2013), Са­во (Со­ло­мо­но­вы о-ва); Сан­та-Ма­рия (или Гауа), Ло­пе­ви, Ао­ба (о-ва Но­вые Геб­ри­ды); То­фуа, Фо­нуа­леи, Ла­те (о-ва Тон­га); Ра­уль (о-ва Кер­ма­дек), Эг­монт (или Та­ра­на­ки), Ока­таи­на, Тон­га­ри­ро (о. Се­вер­ный Но­вой Зе­лан­дии).

Цен­траль­ная и вос­точ­ная час­ти О. рас­по­ло­же­ны в пре­де­лах внут­риокеа­нич. под­ня­тий с утол­щён­ной ко­рой в юго-зап. и центр. час­тях Ти­хо­го ок. В ря­де рай­онов от­ме­ча­ет­ся внут­ри­плит­ная вул­ка­нич. ак­тив­ность (см. Внут­ри­плит­ный маг­ма­тизм); круп­ные це­поч­ки вул­ка­нич. ост­ро­вов (Га­вай­ские о-ва), как по­ла­га­ют, сфор­ми­ро­ва­лись вслед­ст­вие пе­ре­ме­ще­ния на се­ве­ро-за­пад Ти­хо­оке­ан­ской ли­то­сфер­ной пли­ты над го­ря­чей точ­кой, ко­то­рая сей­час рас­по­ла­га­ет­ся под о. Га­вайи. Вул­кан Ки­лау­эа на о. Га­вайи яв­ля­ет­ся од­ним из са­мых ак­тив­ных в ми­ре.

Из по­лез­ных ис­ко­пае­мых О. наи­боль­шее зна­че­ние име­ют ру­ды ни­ке­ля и ко­баль­та (Но­вая Ка­ле­до­ния, Но­вая Гви­нея), нефть и при­род­ный го­рю­чий газ (Но­вая Гви­нея, Но­вая Зе­лан­дия), ка­мен­ный и бу­рый уголь (Но­вая Зе­лан­дия), ру­ды зо­ло­та и ме­ди (Но­вая Гви­нея, Фид­жи), фос­фо­ри­ты (о. Ро­ж­де­ст­ва, Фран­цуз­ская По­ли­не­зия). На океа­нич. дне в ок­ру­же­нии ост­ро­вов центр. и вост. час­тей О. об­на­ру­же­ны ско­п­ле­ния же­ле­зо­мар­ган­це­вых кон­кре­ций, обо­га­щён­ных ко­баль­том и пла­ти­ной, и же­ле­зо­мар­ган­це­вые кор­ки.

Кли­мат. О. рас­по­ло­же­на в не­сколь­ких кли­ма­тич. поя­сах: от тро­пи­че­ско­го в Сев. по­лу­ша­рии до уме­рен­но­го в Юж­ном. Об­щим для всех ост­ро­вов яв­ля­ет­ся мор­ской (океа­нич.) тип кли­ма­та с не­боль­ши­ми се­зон­ны­ми и су­точ­ны­ми ам­пли­ту­да­ми темп-ры. Рез­кие ко­ле­ба­ния се­зон­ных и су­точ­ных тем­пе­ра­тур ха­рак­тер­ны толь­ко для го­ри­стых ост­ро­вов, где про­яв­ля­ет­ся вы­сот­ная кли­ма­тич. по­яс­ность (до ни­валь­но­го поя­са на ост­ровах Но­вой Зе­лан­дии и о. Но­вая Гви­нея). Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков в це­лом для О. ок. 1000 мм; аб­со­лют­ный мак­си­мум – св. 12500 мм в год в го­рах о. Кауаи (Га­вай­ские о-ва); мень­ше все­го осад­ков на о. Мол­ден в груп­пе Лайн – 650 мм и на Кен­тер­бе­рий­ской рав­ни­не о. Юж­ный Но­вой Зе­лан­дии – ок. 600 мм в год.

К за­па­ду от 180-го ме­ри­диа­на ме­ж­ду 5° с. ш. и 5–8° ю. ш. – кли­мат эк­ва­то­ри­аль­ный. Ср. ме­сяч­ные темп-ры 26–28 °С. Осад­ки круг­ло­го­дич­ны, их ко­ли­че­ст­во воз­рас­та­ет с вос­то­ка, где гос­под­ству­ют юго-вост. пас­са­ты, на за­пад от 700 до 3000 мм в год. Жар­кий и очень влаж­ный кли­мат боль­шин­ст­ва ост­ро­вов Ме­ла­не­зии счи­та­ет­ся од­ним из са­мых экс­тре­маль­ных на Зем­ле. К се­ве­ру и югу от эк­ва­то­ри­аль­но­го поя­са и к вос­то­ку от 180-го ме­ри­диа­на на ост­ро­вах вбли­зи Ав­ст­ра­лии и Ев­ра­зии кли­мат су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный. Ср. ме­сяч­ные темп-ры ок. 27 °С. Осад­ки вы­па­да­ют гл. обр. ле­том при втор­же­нии эк­ва­то­ри­аль­но­го воз­ду­ха, про­во­ци­рую­ще­го за­ро­ж­де­ние тро­пич. ци­кло­нов, осо­бен­но опас­ных и раз­ру­ши­тель­ных в зап. час­ти О., где они дос­тига­ют ура­ган­ной си­лы, со­про­во­ж­да­ясь лив­не­вы­ми до­ж­дя­ми, и не­ред­ко ста­но­вят­ся сти­хий­ным бед­ст­ви­ем. Для б. ч. ост­ро­вов обо­их по­лу­ша­рий ха­рак­те­рен тро­пич. кли­мат с жар­ким ле­том (до 29 °С) и тё­п­лой зи­мой (23 °С). Гл. фак­тор, фор­ми­рую­щий кли­мат в этой час­ти О., – пас­са­ты. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков ок. 1000 мм, но на на­вет­рен­ных скло­нах круп­ных вул­ка­нич. ост­ро­вов оно дос­ти­га­ет 10000 мм и бо­лее. К югу от тро­пич. поя­са Юж. по­лу­ша­рия – кли­мат суб­тро­пи­че­ский с не­вы­со­ки­ми зим­ни­ми (12–15 °С) и лет­ни­ми (18–20 °С) темп-ра­ми, с гос­под­ством в те­че­ние все­го го­да вет­ров зап. на­прав­ле­ний. Осад­ки, свя­зан­ные с втор­же­ни­ем ци­кло­нов, вы­па­да­ют пре­им. зи­мой. Уме­рен­ный кли­мат ти­пи­чен для боль­шей ча­сти о. Юж­ный Но­вой Зе­лан­дии. Ср. ме­сяч­ные темп-ры са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (ян­варь) от 19 °С на се­ве­ре до 14 °С на юге; са­мо­го хо­лод­но­го (июль) – 12 °С и 5 °С со­от­вет­ст­вен­но. Осад­ки вы­па­да­ют круг­ло­го­дич­но, наи­бо­лее обиль­но на на­вет­рен­ных зап. скло­нах гор. На под­вет­рен­ной Кен­тер­бе­рий­ской рав­ни­не их ко­ли­че­ст­во рез­ко со­кра­ща­ет­ся.

В го­рах Су­дир­ман Но­вой Гви­неи и в Юж­ных Аль­пах на о. Юж­ный Но­вой Зе­лан­дии встре­ча­ют­ся совр. лед­ни­ки. Об­щая пл. оле­де­не­ния ок. 800 км2. На кли­мат О. боль­шое влия­ние ока­зы­ва­ют яв­ле­ния, по­лу­чив­шие на­зва­ние Эль-Ни­ньо и Ла-Ни­нья. В пе­ри­од Эль-Ни­ньо ос­ла­бе­ва­ет юго-вост. пас­сат, внут­ри­тро­пич. зо­на кон­вер­ген­ции сме­ща­ет­ся в центр. часть Ти­хо­го ок., где вы­па­да­ют силь­ные до­ж­ди, не до­шед­шие до ост­ро­вов зап. час­ти О. При Ла-Ни­нья хо­лод­ное Пе­ру­ан­ское те­че­ние уси­ли­ва­ет­ся, и в су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ных ши­ро­тах Ти­хо­го ок. рез­ко сни­жа­ет­ся темп-ра во­ды. На ост­ро­вах час­ты сти­хий­ные бед­ст­вия: ци­кло­ны, за­су­ха и др.

Внут­рен­ние во­ды. Ре­ки и озё­ра встре­ча­ют­ся пре­им. на круп­ных ост­ро­вах ма­те­ри­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния в юго-зап. и зап. час­тях О., но ко­рот­кие по­ро­жи­стые ре­ки есть да­же на мел­ких го­ри­стых ост­ро­вах. Мн. вул­ка­нич. и ко­рал­ло­вые ост­ро­ва поч­ти ли­ше­ны по­верх­но­ст­ных вод из-за вы­со­кой по­рис­то­сти гор­ных по­род, на б. ч. ос­таль­ных ост­ро­вов пи­та­ние рек гл. обр. до­ж­де­вое, макс. сток в кон­це ле­та (в эк­ва­то­ри­аль­ном поя­се в те­че­ние все­го ле­та). На ре­ках ост­ро­вов Но­вой Зе­лан­дии мак­си­мум сто­ка при­хо­дит­ся на зи­му. Устья мел­ких рек час­то пе­ре­го­ро­же­ны пес­ча­ны­ми ко­са­ми и за­рос­ля­ми ман­гров. Круп­ней­шие ре­ки О. – Уа­и­ка­то (425 км) на о. Се­вер­ный Но­вой Зе­лан­дии и Флай (620 км) на о. Но­вая Гви­нея.

Наи­бо­лее круп­ные озё­ра вул­ка­ни­че­ско­го (тер­маль­ные и со­лё­ные) и лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния; мень­шие по раз­ме­рам ста­рич­ные озё­ра в ши­ро­ких до­ли­нах на низ­мен­но­стях. На ко­рал­ло­вых и не­боль­ших вул­ка­нич. ост­ро­вах в грун­тах вбли­зи по­бе­ре­жья встре­ча­ют­ся лин­зы пре­сных вод. Круп­ней­шее озе­ро О. – Тау­по (пл. 606 км2) на о. Се­вер­ный Но­вой Зе­лан­дии; там же – гей­зе­ры.

Поч­вы. Фор­ми­ро­ва­ние поч­вен­но­го по­кро­ва О. тес­но свя­за­но с ус­ло­вия­ми поч­во­об­ра­зо­ва­ния, в т. ч. с со­ста­вом и воз­рас­том поч­во­об­ра­зую­щих по­род. На круп­ных го­ри­стых ост­ро­вах зап. О. в ус­ло­ви­ях жар­ко­го и влаж­но­го кли­ма­та под влаж­ны­ми веч­но­зе­лё­ны­ми ле­са­ми раз­ви­ты крас­но-жёл­тые фер­рал­лит­ные поч­вы, вы­ше по скло­нам – гор­ные ла­те­рит­ные, жел­то­зё­мы и крас­но­зё­мы, а так­же жёл­то-бу­рые, мес­та­ми – под­зо­лы; на са­мых вы­со­ких вер­ши­нах – гор­но-лу­го­вые поч­вы. В центр. и вост. час­тях О. ла­те­рит­ные поч­вы встре­ча­ют­ся толь­ко на круп­ных ост­ро­вах, сло­жен­ных вы­вет­ре­лы­ми ла­ва­ми. На све­жих пе­п­лах и мо­ло­дых ла­вах фор­ми­ру­ют­ся вул­ка­нич. поч­вы (ан­до­со­ли), тем­но­цвет­ные и пло­до­род­ные, с мощ­ным тём­ным гу­му­со­вым го­ри­зон­том и хо­ро­ши­ми вод­но-хи­мич. свой­ст­ва­ми. Поч­вы атол­лов ма­ло­мощ­ные, кар­бо­нат­ные, час­то за­со­лён­ные, щеб­ни­стые или пес­ча­ные, обо­га­ще­ны кар­бо­на­та­ми или фос­фа­та­ми, но ли­ше­ны азо­та и ка­лия, при­год­ны для раз­ве­де­ния рощ из ко­ко­со­вой паль­мы. Бу­рые тро­пич. поч­вы, ти­пич­ные для гор­ных скло­нов, ис­поль­зу­ют­ся в с. х-ве под план­та­ции ко­фе и ка­као, под ого­род­ные куль­ту­ры и др. Све­де­ние ле­сов, рас­паш­ка и сти­хий­ные бед­ст­вия вы­зы­ва­ют силь­ней­шую эро­зию.

Рас­ти­тель­ность. Рас­тит. мир О. сфор­ми­ро­вал­ся из ази­ат­ской (ма­ле­зий­ской), ав­ст­ра­лий­ской и ан­тарк­тич. фло­ры и от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой сте­пе­нью эн­де­миз­ма (до 85% на о. Но­вая Гви­нея, до 75% на Га­вай­ских о-вах и ост­ро­вах Но­вой Зе­лан­дии), ог­ром­ным ви­до­вым раз­но­об­ра­зи­ем на Но­вой Гви­нее и обед­нён­но­стью ви­до­во­го со­ста­ва на от­да­лён­ных ост­ро­вах в си­лу их изо­ли­ро­ван­но­сти и ма­лой пло­ща­ди. С за­па­да на вос­ток умень­ша­ет­ся ко­ли­че­ст­во ви­дов, ро­дов и се­мейств рас­те­ний: на Но­вой Гви­нее 6872 ви­да, на Га­вай­ских о-вах ок. 1100, на о. Нау­ру – все­го 60.

О. вхо­дит в Па­лео­тро­пи­че­ское фло­ри­сти­че­ское цар­ст­во. В О. пред­став­лены три его об­лас­ти: Ма­ле­зий­ская, Га­вай­ская и Ав­ст­ра­лий­ская. Для Ма­ле­зий­ской об­лас­ти ха­рак­тер­ны мно­го­числ. тро­пич. се­мей­ст­ва: паль­мы, дип­те­ро­кар­по­вые, про­тей­ные, пан­да­но­вые, фи­ку­со­вые, лав­ро­вые, кув­шин­ко­вые, ба­на­но­вые и др.; ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ака­цие­вые. В Га­вай­ской об­лас­ти при пол­ном от­сут­ст­вии го­ло­се­мен­ных и фи­ку­сов встре­ча­ет­ся лишь один род пальм (прит­чар­диа), но мно­го па­по­рот­ни­ков, ко­то­рые пер­вы­ми по­яв­ля­ют­ся в тре­щи­нах ос­тыв­ших ла­во­вых по­то­ков. В Ав­ст­ра­лий­ской об­ла­сти мно­го­чис­лен­ны мир­то­вые, ака­цие­вые, слож­но­цвет­ные, па­по­рот­ни­ки и зла­ки.

Зо­наль­ные ти­пы рас­ти­тель­но­сти О. оп­ре­де­ля­ют­ся кли­ма­тич. ус­ло­вия­ми, гл. обр. ко­ли­че­ст­вом осад­ков, вет­ра­ми и экс­по­зи­ци­ей скло­нов. На ост­ро­вах с гор­ным рель­е­фом, где вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность ланд­шаф­тов, на влаж­ных на­вет­рен­ных скло­нах до выс. 300–600 м рас­про­стра­не­ны ксе­ро­филь­ные же­ст­ко­ли­ст­ные ле­са, за­рос­ли кус­тар­ни­ков и са­ван­ны; до выс. 1000–1800 м – влаж­ные веч­но­зе­лё­ные ле­са; до 3000 м – гор­ные до­ж­де­вые, или «ле­са по­ло­сы ту­ма­нов», с ме­нее вы­со­ки­ми де­ревь­я­ми, оби­ли­ем мхов, ли­шай­ни­ков и па­по­рот­ни­ков. На вер­ши­нах са­мых вы­со­ких ост­ро­вов – вы­со­ко­гор­ная рас­ти­тель­ность: по­душ­ко­вид­ные зла­ки, низ­ко­рос­лые кус­тар­ни­ки и кус­тар­нич­ки. На бо­лее су­хих под­вет­рен­ных скло­нах в ниж­ней час­ти – опус­ты­нен­ные са­ван­ны и по­лу­пус­ты­ни с ксе­ро­филь­ны­ми зла­ка­ми, мел­ко­ли­ст­ны­ми кус­тар­ни­ка­ми и не­вы­со­ки­ми де­ревь­я­ми; вы­ше 600 м – ксе­ро­филь­ные же­ст­ко­ли­ст­ные ле­са, кус­тар­ни­ки и са­ван­ны; на выс. ок. 1500 м – уз­кий по­яс веч­но­зе­лё­ных ле­сов. Ко­рал­ло­вые ост­ро­ва, осо­бен­но низ­кие пло­ские атол­лы, от­ли­ча­ют­ся бед­но­стью рас­тит. по­кро­ва и низ­ким ви­до­вым раз­но­об­ра­зи­ем. Вдоль внеш­них кра­ёв атол­ла – за­рос­ли кус­тар­ни­ков, да­лее ле­са из пан­да­ну­са и ро­щи ко­ко­со­вой паль­мы, хлеб­но­го де­ре­ва и др. Внут­рен­ние ла­гу­ны об­рам­ля­ют ман­гро­вые за­рос­ли.

Поч­ти по­все­ме­ст­но в О. рас­про­стра­не­ны ко­ко­со­вая паль­ма, хлеб­ное и дын­ное де­ре­вья, иг­раю­щие важ­ней­шую роль в жиз­ни ме­ст­ных жи­те­лей: пло­ды ис­поль­зу­ют в пи­щу, дре­ве­си­на – то­п­ли­во и стро­ит. ма­те­ри­ал, из мас­ля­ни­сто­го эн­дос­пер­ма оре­хов ко­ко­со­вой паль­мы про­из­во­дят коп­ру – ос­но­ву экс­пор­та стран это­го ре­гио­на. Са­го (серд­це­ви­на ство­ла са­го­вой паль­мы) – один из осн. про­дук­тов пи­та­ния на­се­ле­ния о. Но­вая Гви­нея.

Со вре­мён ев­роп. ко­ло­ни­за­ции рас­тит. по­кров О. пре­тер­пел силь­ные ан­тро­по­ген­ные из­ме­не­ния. За­ве­зён­ные из дру­гих ре­гио­нов ми­ра рас­те­ния (пи­ще­вые, кор­мо­вые и тех­нич.) на зна­чит. пло­ща­дях сме­ни­ли ес­теств. рас­ти­тель­ность. Глу­бо­кие из­ме­не­ния пре­тер­пе­ли при­род­ные лес­ные ланд­шаф­ты тро­пич. и суб­тро­пич. поя­сов. На мес­те све­дён­ных естеств. ле­сов ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны са­до­во- план­та­ци­он­ные и па­хот­ные ланд­шаф­ты, а так­же па­ст­бищ­ные уго­дья (Но­вая Зе­лан­дия). На ост­ро­вах вы­ра­щи­ва­ют тро­пич. куль­ту­ры: ана­на­сы, ба­на­ны, па­пайю, са­хар­ный тро­ст­ник и др. Боль­шое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли та­ро, ба­тат, ямс, ко­фей­ное де­ре­во. В ку­рорт­ных зо­нах поя­ви­лось боль­шое ко­ли­че­ст­во ин­тро­ду­ци­ро­ван­ных ви­дов де­ко­ра­тив­ных рас­те­ний.

Жи­вот­ный мир. Из-за труд­но­стей ми­гра­ций жи­вот­ных в об­шир­ной ак­ва­то­рии Ти­хо­го ок. ост­ров­ная фау­на О. от­ли­ча­ет­ся боль­шой спе­ци­фи­кой. О. от­но­сит­ся к Ав­ст­ра­лий­ской зоо­гео­гра­фи­че­ской об­лас­ти, Но­во­зе­ланд­ской зоо­гео­гра­фи­че­ской об­лас­ти и По­ли­не­зий­ской области. При поч­ти пол­ном от­сут­ст­вии пла­цен­тар­ных мле­ко­пи­таю­щих жи­вот­ный мир Ав­ст­ра­лий­ской об­лас­ти име­ет наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во ви­дов не­пла­цен­тар­ных мле­ко­пи­таю­щих (в т. ч. яй­це­кла­ду­щих и сум­ча­тых). На Но­вой Гви­нее оби­та­ют ехид­на, кус­кус, вал­ла­би, пос­сум. Бо­га­тая ор­ни­то­фау­на на­счи­ты­ва­ет ок. 650 ви­дов: сор­ные ку­ры, ка­зуа­ры, рай­ские пти­цы, по­пу­гаи, в т. ч. ка­ка­ду, и др. Жи­вот­ный мир Но­во­зе­ланд­ской об­лас­ти ис­клю­чи­тель­но свое­об­ра­зен из-за мно­же­ст­ва эн­де­ми­ков; со­хра­ни­лись ви­ды не­ле­таю­щих птиц: ки­ви, со­ви­ный по­пу­гай – ка­ка­по. Наи­бо­лее бед­на По­ли­не­зий­ская об­ласть: все­го ок. 100 ви­дов птиц и поч­ти пол­ное от­сут­ст­вие в вост. час­ти на­зем­ных мле­ко­пи­таю­щих; на атол­лах оби­та­ет по­ли­не­зий­ская кры­са. На всех ост­ро­вах мно­го­чис­лен­ны яще­ри­цы, змеи и на­се­ко­мые. На всех атол­лах – пти­чьи ба­за­ры, где гнез­дят­ся мор. пти­цы.

На ост­ро­вах О. мно­го ин­тро­ду­ци­ро­ван­ных ви­дов жи­вот­ных: за­ве­зён­ные людь­ми в ка­че­ст­ве до­маш­них жи­вот­ных (ко­ро­вы, ло­ша­ди, ко­зы, сви­ньи, ос­лы, кро­ли­ки и др.), а так­же мы­ши, кры­сы. Жи­вот­ные- кос­мо­по­ли­ты , ко­то­рые за­няли пус­то­вав­шие эко­ло­ги­че­ские ни­ши, на­нес­ли ощу­ти­мый урон при­ро­де О., по­сколь­ку ост­ров­ные при­род­ные ланд­шаф­ты весь­ма уяз­ви­мы в си­лу сво­их не­боль­ших раз­ме­ров, изо­ли­ро­ван­но­сти тер­ри­то­рии и тес­ных внут­рен­них свя­зей; напр., па­пу­ас­ская сви­нья (оди­чав­шая до­маш­няя), ста­да ди­ких ос­лов, овец и коз ис­тре­би­ли кус­тар­ни­ко­вую и тра­вя­ни­стую рас­ти­тель­ность, пре­вра­тив зем­ли в го­лые ка­ме­ни­стые пус­ты­ни.

Ос­нов­ные эко­ло­ги­че­ские про­бле­мы и ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии. В О. от­ме­ча­ют­ся ис­то­ще­ние вод­ных ре­сур­сов, за­гряз­не­ние по­верх­но­ст­ных и под­зем­ных вод, де­гра­да­ция зе­мель, со­кра­ще­ние био­раз­но­об­ра­зия и др. Ин­тен­сив­ное ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных ре­сур­сов на­ру­ша­ет эко­ло­гич. рав­но­ве­сие и час­то при­во­дит к на­ру­ше­нию и да­же унич­то­же­нию био­це­но­зов ост­ро­вов. Ог­ром­ный ущерб при­ро­де и на­се­ле­нию О. на­не­сён в ре­зуль­та­те ис­пы­та­ний ядер­но­го ору­жия в 1940–90-е гг., ко­гда отд. атол­лы (Эни­ве­ток, Би­ки­ни, Фан­га­тау­фа, Му­ру­роа и др.) бы­ли пре­вра­ще­ны в во­ен. по­ли­го­ны.

Для изу­че­ния и ох­ра­ны ост­ров­ных при­род­ных ланд­шаф­тов на не­ко­то­рых ост­ро­вах О. соз­да­ны нац. пар­ки, при­род­ные ре­зер­ва­ты, за­по­вед­ни­ки и др. На ост­ро­вах Но­вой Зе­лан­дии 14 нац. пар­ков, 20 лес­ных пар­ков, св. 150 ре­зер­ва­тов; наи­бо­лее из­вест­ные ох­ра­няе­мые тер­ри­то­рии: нац. пар­ки Абель-Тас­ман, Ма­унт-Кук, Фьорд­ленд (о. Юж­ный), а так­же вклю­чён­ный в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия нац. парк Тон­га­ри­ро (о. Се­вер­ный). На Но­вой Гви­нее св. 90 ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий раз­ных ка­те­го­рий, напр. за­каз­ник Тон­да (Па­пуа-Но­вая Гви­нея). На о. Га­вайи – Га­вай­ский вул­ка­нич. (Ха­вайи-Вол­кей­нос) нац. парк, на о. Пас­хи – нац. парк Ра­па­нуи, вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия; на о. Ма­уи – нац. парк Ха­леа­ка­ла. Ост­ро­ва Фе­никс – круп­ней­ший в ми­ре мор. за­по­вед­ник.

Жи­во­пис­ные ост­ро­ва О. с ком­форт­ным кли­ма­том и пес­ча­ны­ми пля­жа­ми (Га­вай­ские о-ва, ост­ро­ва Но­вой Зе­лан­дии, Ва­нуа­ту, Фид­жи, Са­моа, Ма­ри­ан­ские о-ва, Па­лау, Бо­ра-Бо­ра и др.) – по­пу­ляр­ный объ­ект ту­риз­ма (в т. ч. кру­из­но­го) и от­ды­ха.

Ис­то­ри­че­ский очерк. За­се­ле­ние О. про­хо­ди­ло в неск. эта­пов: ок. 40–30 тыс. лет на­зад – вы­ход­ца­ми из Юго-Вост. Азии (про­то­ав­ст­ра­лои­ды, дав­шие на­ча­ло ко­рен­но­му на­се­ле­нию Ав­ст­ра­лии и древ­ней­шим груп­пам Ме­ла­не­зии; см. Ав­ст­ра­ло­ид­ная ра­са) и в 3–2-м тыс. до н. э. авс­тро­не­зий­ца­ми. Ко­ло­ни­за­ция Мик­ро­не­зии и По­ли­не­зии при­шлась на 2-е тыс. до н. э. – 1-е тыс. н. э. (окон­чи­лась к 14 в.). См. так­же Ме­ла­не­зий­цы, Мик­ро­не­зий­цы, По­ли­не­зий­цы.

На­ча­ло ев­роп. ис­сле­до­ва­ни­ям О. бы­ло по­ло­же­но в 1521 экс­пе­ди­ци­ей Ф. Ма­гел­ла­на, от­крыв­шей Ма­ри­ан­ские о-ва. В 1565 Ис­па­ния объ­я­ви­ла об их ан­нек­сии. В 1526 Ж. ди Ме­не­зиш от­крыл Но­вую Гви­нею. В 1528–29 А. де Саа­вед­ра на пу­ти к Мо­лукк­ским о-вам об­на­ру­жил Мар­шал­ло­вы и Ка­ро­лин­ские о-ва, а в 1568 А. Мен­да­нья де Ней­ра – Со­ло­мо­но­вы о-ва. Во вре­мя по­втор­но­го пла­ва­ния в 1595 он от­крыл Мар­киз­ские о-ва и о-ва Сан­та-Крус. В 1606 исп. экс­пе­ди­ция П. Фер­нан­де­са де Ки­ро­са и Л. Ва­эса де Тор­ре­са со­вер­ши­ла ряд от­кры­тий в зап. час­ти О. (Но­вые Геб­ри­ды, Тор­ре­сов прол.). В 1642–43 А. Тас­ман от­крыл Тас­ма­нию, Но­вую Зе­лан­дию и ост­ро­ва Тон­га и Фид­жи, в 1699–1700 У. Дам­пир – ост­ро­ва к се­ве­ру от Но­вой Гви­неи, в 1722 Я. Рог­ге­вен – о. Пас­хи и о-ва Са­моа, в 1767 С. Уол­лис – о. Таи­ти, в 1768 Л. А. де Бу­ген­виль – ряд о-вов Ме­ла­не­зии. Дж. Кук в хо­де трёх сво­их пу­те­ше­ст­вий в 1768–79 об­сле­до­вал юж. часть Ти­хо­го ок., Но­вую Зе­лан­дию и от­крыл ряд ост­ро­вов в ар­хи­пе­ла­гах Об­ще­ст­ва, Туа­мо­ту, Но­вые Геб­ри­ды, а так­же о. Но­вая Ка­ле­до­ния и Га­вай­ские о-ва. В 19 в. О. Е. Ко­це­бу от­крыл ряд ост­ро­вов Мар­шал­ло­ва ар­хи­пе­ла­га, экс­пе­ди­ция Ф. Ф. Бел­линс­гау­зе­на и М. П. Ла­за­ре­ва – боль­шое ко­ли­че­ст­во ост­ро­вов в ар­хи­пе­ла­ге Туа­мо­ту, а Ф. П. Лит­ке об­сле­до­вал ряд ост­ро­вов в Ка­ро­лин­ском ар­хи­пе­ла­ге.

С 17 в. в этот ре­ги­он на­ча­ли ак­тив­но про­ни­кать хри­сти­ан­ские мис­сио­не­ры. На­сильств. хри­стиа­ни­за­ция вы­зы­ва­ла со­про­тив­ле­ние час­ти ко­рен­но­го на­се­ле­ния О. (ис­па­но-ча­морр­ские вой­ны и др.). За­ве­зён­ные из Ев­ро­пы бо­лез­ни при­во­ди­ли к мас­со­вым эпи­де­ми­ям. Про­ник­но­ве­ние в ре­ги­он ра­бо­тор­гов­цев (пре­им. в Ме­ла­не­зию) и ввоз ог­не­стрель­но­го ору­жия так­же спо­соб­ст­во­ва­ли ухуд­ше­нию де­мо­гра­фич. си­туа­ции. С 1840-х гг. ев­роп. дер­жа­вы, за­ин­те­ре­со­ван­ные в во­вле­че­нии О. в сфе­ру сво­его эко­но­мич. и по­ли­тич. влия­ния, на­ча­ли её раз­дел. В 1840 брит. ко­ло­ни­ей бы­ла объ­яв­ле­на Но­вая Зе­лан­дия (с 1907 до­ми­ни­он, с 1931 не­за­ви­си­мое гос-во); в 1842 Фран­ция за­хва­ти­ла Мар­киз­ские о-ва, в 1843 – о. Таи­ти и др. о-ва Об­ще­ст­ва, в 1853 – Но­вую Ка­ле­до­нию. Со 2-й пол. 19 в. про­цесс раз­де­ла О. ус­ко­рил­ся: в 1874 Ве­ли­ко­бри­та­ния ан­нек­си­ро­ва­ла о-ва Фид­жи, в 1884 – юго-вост. часть Но­вой Гви­неи, в 1893 – юж. часть Со­ло­мо­но­вых о-вов, в 1898–1900 – центр. часть ар­хи­пе­ла­га Сан­та- Крус. К Гер­ма­нии ото­шли сев.-вост. часть Но­вой Гви­неи, ар­хи­пе­лаг Бис­мар­ка и се­вер Со­ло­мо­но­вых о-вов, в 1885 – Мар­шал­ло­вы о-ва, быв­шие до то­го вре­ме­ни но­ми­наль­ным вла­де­ни­ем Ис­па­нии. Ост­ров Пас­хи в 1888 ан­нек­си­ро­ван Чи­ли. В 1898 США при­сое­ди­ни­ли Га­вай­ские о-ва. В ре­зуль­та­те по­ра­же­ния Ис­па­нии в вой­не с США её тер­ри­то­рии в О. бы­ли по­де­ле­ны: аме­ри­кан­ским стал о. Гу­ам, гер­ман­ски­ми – Ка­ро­лин­ские и Ма­ри­ан­ские (кро­ме Гуа­ма) о-ва. В 1899 о-ва Са­моа ото­шли Гер­ма­нии и США, в 1900 о-ва Тон­га – Ве­ли­ко­бри­та­нии. Раз­дел О. за­вер­шил­ся ус­та­нов­ле­ни­ем со­вме­ст­но­го прав­ле­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции над Но­вы­ми Геб­ри­да­ми.

По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны на час­ти тер­ри­то­рий О. на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции, воз­гла­вив­шие борь­бу за не­за­ви­си­мость ко­ло­ний («May» на Зап. Са­моа, «Фид­жий­ская мо­ло­дёжь» на Фид­жи), и парт.-по­ли­тич. сис­те­мы (в Но­вой Зе­лан­дии). В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны О. ста­ла те­ат­ром во­ен. дей­ст­вий. Зна­чи­тель­но по­стра­да­ли Но­вая Гви­нея, Со­ло­мо­но­вы, Мар­шал­ло­вы, Ка­ро­лин­ские и Ма­ри­ан­ские о-ва. По окон­ча­нии вой­ны в О. на­блю­дал­ся эко­но­мич. подъ­ём, ко­то­рый, од­на­ко, в свя­зи с пре­об­ла­да­ни­ем план­та­ци­он­но­го хо­зяй­ст­ва и от­сут­ст­ви­ем пром-сти но­сил од­но­сто­рон­ний ха­рак­тер. Кро­ме то­го, эко­но­ми­ка О. по-преж­не­му бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на на ры­нок мет­ро­по­лий . С 1960-х гг. в О. на­чал­ся про­цесс де­ко­ло­ни­за­ции: в 1962 не­за­ви­си­мость по­лу­чи­ло Зап. Са­моа, в 1968 – Нау­ру, в 1970 – Тон­га и Фид­жи, в 1975 – Па­пуа-Но­вая Гви­нея в со­ставе Со­дру­же­ст­ва, в 1978 – Со­ло­мо­но­вы о-ва и Ту­ва­лу, в 1979 – Ки­ри­ба­ти, в 1980 – Ва­нуа­ту, в 1986 – Фе­де­ра­тив­ные Шта­ты Мик­ро­не­зии в ас­со­циа­ции с США, в 1990 – Мар­шал­ло­вы о-ва, в 1994 – Па­лау.

Авторы статьи: Т. А. Ко­ва­лё­ва, Т. Ю. При­ту­ла; Т. Л. Ко­ро­лёк (гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые); И. В. Чи­ни­нов (ис­то­ри­че­ский очерк).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)