ОКЕАНИЯ
Крупнейшее в мире скопление островов (около 10 тыс.) в центральной и западной частях Тихого океана.
Острова расположены между субтропич. широтами Сев. полушария (28°25′ с. ш.) и умеренными широтами Южного (52°30′ ю. ш.).
Общие сведения. Б. ч. островов сгруппирована в архипелаги субмеридионального простирания. О. омывают многочисл. моря Тихого ок. (Коралловое, Тасманово, Фиджи, Новогвинейское, Соломоново, Филиппинское и др.). Общая пл. 1,26 млн. км2. Самые крупные острова: Новая Гвинея (829,3 тыс. км2, второй по площади в мире), о. Южный (150,5 тыс. км2) и о. Северный (115 тыс. км2) Новой Зеландии, составляющие 87% пл. О. Нас. ок. 15 млн. чел. (2013). (Cм. карту.)
Развитие О. в условиях длительной изоляции от материковой суши и большой разбросанности по акватории Тихого ок. определяет осн. черты её рельефа и своеобразие природных ландшафтов, а также высокий эндемизм и бедность видового состава флоры и фауны. Совокупность этих природных факторов даёт основание выделять О. в особый регион мира. При разделении всей суши Земли на части света О. часто объединяют с Австралией.
Название «О.» вошло в обиход в 1830-х гг., когда франц. мореплаватель Ж. Дюмон-Дюрвиль предложил разделять О. по этногеографич. признакам на Меланезию, Микронезию и Полинезию.
Меланезия включает самые крупные острова (кроме Новой Зеландии), наиболее близкие к Австралии: Новую Гвинею, архипелаг Бисмарка, Соломоновы о-ва, Новые Гебриды, Новую Каледонию, Фиджи и др. Микронезия, расположенная к северу от Меланезии, состоит из множества (ок. 1500) мелких островов в зап. части Тихого ок. к северу от экватора: Марианских, Маршалловых, Каролинских, Гилберта, Науру и др. Полинезия объединяет все остальные острова в центр. и юго-зап. частях Тихого ок.; самый крупный архипелаг Полинезии – Гавайские острова.
Новая Зеландия выделяется в особую область по природным, этнографич. условиям и уровню экономич. развития. В состав О. часто включают о. Пасхи (Рапануи).
На территории О. расположены полностью или частично государства и владения: в Меланезии – Вануату, Индонезия, Новая Каледония (Франция), Папуа- Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Фиджи; в Микронезии – Федеративные Штаты Микронезии, Гуам (США), Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Северные Марианские Острова (США), в Полинезии – Американское Самоа (США), Норфолк (Австралия), Гавайи (штат США), Мидуэй (США), Ниуэ (Новая Зеландия), Острова Кука (Новая Зеландия), о. Пасхи (Чили), Питкэрн (Великобритания), Самоа, Токелау (Новая Зеландия), Тонга, Тувалу, Уоллис и Футуна (Франция), Французская Полинезия (Франция); Новая Зеландия и др. Многие острова О. – владения Австралии, Новой Зеландии, США, Франции.
Рельеф. Рельеф островов генетически связан с геологич. строением, морфоструктурами океанич. дна, колебаниями уровня и физико-химич. свойствами океанич. вод. По генезису в О. выделяют материковые, вулканич. и коралловые острова. Материковые острова – Новая Гвинея, Новая Зеландия, Новая Каледония и Фиджи – самые крупные и высокие в О. Они отличаются горным рельефом, сочетающимся с низменными равнинами и плато, а также сходством природных условий и ландшафтов с соседним материком. В рельефе Новой Гвинеи выделяются сильно расчленённые, высокогорные хребты и вершины альпийского типа, достигающие высоты 5030 м (гора Джая) – высшая точка всей О. Наиболее распространены в архипелагах островных дуг О. вулканические острова: Гавайские, Самоа, Маркизские, Новые Гебриды, Общества, Кука (южные), Тубуаи, Пасхи и др. Вулканич. острова Полинезии в центр. части Тихого ок. представляют собой гигантские базальтовые конусы, венчающие подводные вулканич. хребты. Некоторые надводные вершины являются действующими вулканами, напр. Мауна-Лоа и Мауна-Кеа на Гавайских о-вах (выс. св. 9 тыс. м от подводного основания). Б. ч. вулканич. вершин погружена в воду, их венчают известковые коралловые постройки. К коралловым островам (биогенного происхождения) относятся: Маршалловы, Каролинские, Гилберта, Тувалу, Токелау, Кука (северные), Феникс, Лайн (Центр. Полинезийские Спорады), Туамоту, Науру, Банаба и др. Б. ч. коралловых островов отличается низменным рельефом (выс. 5–10 м над уровнем моря) и представляет собой атоллы, которые сформировались в результате образования коралловых построек вокруг погрузившихся под воду вулканов (например, о-ва Гилберта). Характерная особенность коралловых островов – крупные лагуны, окружённые многочисл. островками, или моту. Один из наиболее крупных атоллов – Кваджалейн (Меншикова), состоит из 97 островов, окружающих самую большую в мире лагуну (пл. внутр. лагуны 1683 км2) в архипелаге Маршалловы о-ва. Крупнейший атолл по площади суши – о. Рождества (Кирибати) в архипелаге Лайн (Центр. Полинезийские Спорады) – 322 км2. Крупнейшее в мире скопление атоллов – архипелаг Туамоту.
Некоторые атоллы, испытавшие тектонич. поднятия, полностью возвышаются над водой в виде известняковых плато выс. 50–60 м – т. н. поднятые (или приподнятые) атоллы, лагуны у них обычно исчезают (напр., о. Науру, где в быв. лагуне добывают фосфориты).
Геологическое строение и полезные ископаемые. По тектонич. положению, геологич. строению, сейсмич. и вулканич. активности О. разделяется на зап. краевую часть, соответствующую активной области перехода Азия – Тихий ок. и Австралия – Тихий ок., и центр. и вост. части, отвечающие внутриокеанич. области. Для западной краевой части О. характерно весьма сложное тектонич. строение – здесь выделяют системы островных дуг, относящиеся к Западно-Тихоокеанскому подвижному поясу, – Идзу-Бонинско-Марианскую, Меланезийскую, Тонга-Кермадек, а также ряд микроконтинентов. Меланезийская островодужная система включает внутреннюю и внешнюю дуги. К внутр. дуге относят о. Северный и о. Южный Новой Зеландии, острова Новая Гвинея, Новая Каледония, в строении которых принимают участие складчатые комплексы палеозоя, мезозоя и кайнозоя (в юго-зап. части о. Новая Гвинея выделяется продолжение докембрийской Австралийской платформы), на о. Северный Новой Зеландии и о. Новая Гвинея прослеживаются зоны молодого и совр. вулканизма. Внешняя Меланезийская дуга – вулканическая, включает архипелаг Бисмарка (в т. ч. Новую Британию, Новую Ирландию), Соломоновы о-ва, Новые Гебриды, Фиджи. Эта дуга, а также вулканич. островодужные системы Тонга- Кермадек и Идзу-Бонинско-Марианская сформировались над многочисл. зонами субдукции океанич. литосферы под океаническую на зап. окраине Тихого ок.; относятся в осн. к энсиматическим островным дугам, образованы вулканич. комплексами кайнозоя (эоцен – квартер), залегающими на офиолитах; надстроены совр. вулканич. поясами. Микроконтиненты (Лорд-Хау, Норфолк, Кэмпбелл, Чатем) представляют собой фрагменты палеозойской, мезозойской и кайнозойской коры, отделившиеся от Австралии в позднем мелу – палеоцене в связи с раскрытием Тасманова и Кораллового морей. Зап. краевая часть О. сохраняет высокую подвижность с проявлением интенсивной сейсмичности и вулканизма; она частично охватывает Тихоокеанский сейсмич. и Тихоокеанский вулканич. («огненное кольцо») пояса Земли. Ежедневно случается одно и более землетрясений с магнитудой ок. 5 и более. В течение 2011 произошло 19 значит. землетрясений с магнитудой 6,0–7,6. В 1900–2011 произошло 15 землетрясений с магнитудой 8,0 и более [из них самое сильное землетрясение с магнитудой 8,4 – 26.6.1917 в районе о-вов Тонга (Дружбы)]. Наиболее разрушительным по последствиям оказалось землетрясение вблизи сев. побережья о. Новая Гвинея 17.7.1998, вызвавшее цунами (магнитуда 7,0; 2182 чел. погибших). Насчитывается ок. 70 действующих наземных вулканов, в т. ч. Фаральон-де-Пахарос, Асунсьон, Агрихан, Паган, Гугуан, Анатахан (Марианские о-ва); Ламингтон, Виктори (о. Новая Гвинея); Улавун, Рабаул, Паго (о. Новая Британия); Багана (один из наиболее молодых и активных вулканов Меланезии, последнее извержение в 2013), Саво (Соломоновы о-ва); Санта-Мария (или Гауа), Лопеви, Аоба (о-ва Новые Гебриды); Тофуа, Фонуалеи, Лате (о-ва Тонга); Рауль (о-ва Кермадек), Эгмонт (или Таранаки), Окатаина, Тонгариро (о. Северный Новой Зеландии).
Центральная и восточная части О. расположены в пределах внутриокеанич. поднятий с утолщённой корой в юго-зап. и центр. частях Тихого ок. В ряде районов отмечается внутриплитная вулканич. активность (см. Внутриплитный магматизм); крупные цепочки вулканич. островов (Гавайские о-ва), как полагают, сформировались вследствие перемещения на северо-запад Тихоокеанской литосферной плиты над горячей точкой, которая сейчас располагается под о. Гавайи. Вулкан Килауэа на о. Гавайи является одним из самых активных в мире.
Из полезных ископаемых О. наибольшее значение имеют руды никеля и кобальта (Новая Каледония, Новая Гвинея), нефть и природный горючий газ (Новая Гвинея, Новая Зеландия), каменный и бурый уголь (Новая Зеландия), руды золота и меди (Новая Гвинея, Фиджи), фосфориты (о. Рождества, Французская Полинезия). На океанич. дне в окружении островов центр. и вост. частей О. обнаружены скопления железомарганцевых конкреций, обогащённых кобальтом и платиной, и железомарганцевые корки.
Климат. О. расположена в нескольких климатич. поясах: от тропического в Сев. полушарии до умеренного в Южном. Общим для всех островов является морской (океанич.) тип климата с небольшими сезонными и суточными амплитудами темп-ры. Резкие колебания сезонных и суточных температур характерны только для гористых островов, где проявляется высотная климатич. поясность (до нивального пояса на островах Новой Зеландии и о. Новая Гвинея). Среднегодовое количество осадков в целом для О. ок. 1000 мм; абсолютный максимум – св. 12500 мм в год в горах о. Кауаи (Гавайские о-ва); меньше всего осадков на о. Молден в группе Лайн – 650 мм и на Кентерберийской равнине о. Южный Новой Зеландии – ок. 600 мм в год.
К западу от 180-го меридиана между 5° с. ш. и 5–8° ю. ш. – климат экваториальный. Ср. месячные темп-ры 26–28 °С. Осадки круглогодичны, их количество возрастает с востока, где господствуют юго-вост. пассаты, на запад от 700 до 3000 мм в год. Жаркий и очень влажный климат большинства островов Меланезии считается одним из самых экстремальных на Земле. К северу и югу от экваториального пояса и к востоку от 180-го меридиана на островах вблизи Австралии и Евразии климат субэкваториальный. Ср. месячные темп-ры ок. 27 °С. Осадки выпадают гл. обр. летом при вторжении экваториального воздуха, провоцирующего зарождение тропич. циклонов, особенно опасных и разрушительных в зап. части О., где они достигают ураганной силы, сопровождаясь ливневыми дождями, и нередко становятся стихийным бедствием. Для б. ч. островов обоих полушарий характерен тропич. климат с жарким летом (до 29 °С) и тёплой зимой (23 °С). Гл. фактор, формирующий климат в этой части О., – пассаты. Годовое количество осадков ок. 1000 мм, но на наветренных склонах крупных вулканич. островов оно достигает 10000 мм и более. К югу от тропич. пояса Юж. полушария – климат субтропический с невысокими зимними (12–15 °С) и летними (18–20 °С) темп-рами, с господством в течение всего года ветров зап. направлений. Осадки, связанные с вторжением циклонов, выпадают преим. зимой. Умеренный климат типичен для большей части о. Южный Новой Зеландии. Ср. месячные темп-ры самого тёплого месяца (январь) от 19 °С на севере до 14 °С на юге; самого холодного (июль) – 12 °С и 5 °С соответственно. Осадки выпадают круглогодично, наиболее обильно на наветренных зап. склонах гор. На подветренной Кентерберийской равнине их количество резко сокращается.
В горах Судирман Новой Гвинеи и в Южных Альпах на о. Южный Новой Зеландии встречаются совр. ледники. Общая пл. оледенения ок. 800 км2. На климат О. большое влияние оказывают явления, получившие название Эль-Ниньо и Ла-Нинья. В период Эль-Ниньо ослабевает юго-вост. пассат, внутритропич. зона конвергенции смещается в центр. часть Тихого ок., где выпадают сильные дожди, не дошедшие до островов зап. части О. При Ла-Нинья холодное Перуанское течение усиливается, и в субэкваториальных широтах Тихого ок. резко снижается темп-ра воды. На островах часты стихийные бедствия: циклоны, засуха и др.
Внутренние воды. Реки и озёра встречаются преим. на крупных островах материкового происхождения в юго-зап. и зап. частях О., но короткие порожистые реки есть даже на мелких гористых островах. Мн. вулканич. и коралловые острова почти лишены поверхностных вод из-за высокой пористости горных пород, на б. ч. остальных островов питание рек гл. обр. дождевое, макс. сток в конце лета (в экваториальном поясе в течение всего лета). На реках островов Новой Зеландии максимум стока приходится на зиму. Устья мелких рек часто перегорожены песчаными косами и зарослями мангров. Крупнейшие реки О. – Уаикато (425 км) на о. Северный Новой Зеландии и Флай (620 км) на о. Новая Гвинея.
Наиболее крупные озёра вулканического (термальные и солёные) и ледникового происхождения; меньшие по размерам старичные озёра в широких долинах на низменностях. На коралловых и небольших вулканич. островах в грунтах вблизи побережья встречаются линзы пресных вод. Крупнейшее озеро О. – Таупо (пл. 606 км2) на о. Северный Новой Зеландии; там же – гейзеры.
Почвы. Формирование почвенного покрова О. тесно связано с условиями почвообразования, в т. ч. с составом и возрастом почвообразующих пород. На крупных гористых островах зап. О. в условиях жаркого и влажного климата под влажными вечнозелёными лесами развиты красно-жёлтые ферраллитные почвы, выше по склонам – горные латеритные, желтозёмы и краснозёмы, а также жёлто-бурые, местами – подзолы; на самых высоких вершинах – горно-луговые почвы. В центр. и вост. частях О. латеритные почвы встречаются только на крупных островах, сложенных выветрелыми лавами. На свежих пеплах и молодых лавах формируются вулканич. почвы (андосоли), темноцветные и плодородные, с мощным тёмным гумусовым горизонтом и хорошими водно-химич. свойствами. Почвы атоллов маломощные, карбонатные, часто засолённые, щебнистые или песчаные, обогащены карбонатами или фосфатами, но лишены азота и калия, пригодны для разведения рощ из кокосовой пальмы. Бурые тропич. почвы, типичные для горных склонов, используются в с. х-ве под плантации кофе и какао, под огородные культуры и др. Сведение лесов, распашка и стихийные бедствия вызывают сильнейшую эрозию.
Растительность. Растит. мир О. сформировался из азиатской (малезийской), австралийской и антарктич. флоры и отличается высокой степенью эндемизма (до 85% на о. Новая Гвинея, до 75% на Гавайских о-вах и островах Новой Зеландии), огромным видовым разнообразием на Новой Гвинее и обеднённостью видового состава на отдалённых островах в силу их изолированности и малой площади. С запада на восток уменьшается количество видов, родов и семейств растений: на Новой Гвинее 6872 вида, на Гавайских о-вах ок. 1100, на о. Науру – всего 60.
О. входит в Палеотропическое флористическое царство. В О. представлены три его области: Малезийская, Гавайская и Австралийская. Для Малезийской области характерны многочисл. тропич. семейства: пальмы, диптерокарповые, протейные, пандановые, фикусовые, лавровые, кувшинковые, банановые и др.; широко распространены акациевые. В Гавайской области при полном отсутствии голосеменных и фикусов встречается лишь один род пальм (притчардиа), но много папоротников, которые первыми появляются в трещинах остывших лавовых потоков. В Австралийской области многочисленны миртовые, акациевые, сложноцветные, папоротники и злаки.
Зональные типы растительности О. определяются климатич. условиями, гл. обр. количеством осадков, ветрами и экспозицией склонов. На островах с горным рельефом, где выражена высотная поясность ландшафтов, на влажных наветренных склонах до выс. 300–600 м распространены ксерофильные жестколистные леса, заросли кустарников и саванны; до выс. 1000–1800 м – влажные вечнозелёные леса; до 3000 м – горные дождевые, или «леса полосы туманов», с менее высокими деревьями, обилием мхов, лишайников и папоротников. На вершинах самых высоких островов – высокогорная растительность: подушковидные злаки, низкорослые кустарники и кустарнички. На более сухих подветренных склонах в нижней части – опустыненные саванны и полупустыни с ксерофильными злаками, мелколистными кустарниками и невысокими деревьями; выше 600 м – ксерофильные жестколистные леса, кустарники и саванны; на выс. ок. 1500 м – узкий пояс вечнозелёных лесов. Коралловые острова, особенно низкие плоские атоллы, отличаются бедностью растит. покрова и низким видовым разнообразием. Вдоль внешних краёв атолла – заросли кустарников, далее леса из пандануса и рощи кокосовой пальмы, хлебного дерева и др. Внутренние лагуны обрамляют мангровые заросли.
Почти повсеместно в О. распространены кокосовая пальма, хлебное и дынное деревья, играющие важнейшую роль в жизни местных жителей: плоды используют в пищу, древесина – топливо и строит. материал, из маслянистого эндосперма орехов кокосовой пальмы производят копру – основу экспорта стран этого региона. Саго (сердцевина ствола саговой пальмы) – один из осн. продуктов питания населения о. Новая Гвинея.
Со времён европ. колонизации растит. покров О. претерпел сильные антропогенные изменения. Завезённые из других регионов мира растения (пищевые, кормовые и технич.) на значит. площадях сменили естеств. растительность. Глубокие изменения претерпели природные лесные ландшафты тропич. и субтропич. поясов. На месте сведённых естеств. лесов широко распространены садово- плантационные и пахотные ландшафты, а также пастбищные угодья (Новая Зеландия). На островах выращивают тропич. культуры: ананасы, бананы, папайю, сахарный тростник и др. Большое распространение получили таро, батат, ямс, кофейное дерево. В курортных зонах появилось большое количество интродуцированных видов декоративных растений.
Животный мир. Из-за трудностей миграций животных в обширной акватории Тихого ок. островная фауна О. отличается большой спецификой. О. относится к Австралийской зоогеографической области, Новозеландской зоогеографической области и Полинезийской области. При почти полном отсутствии плацентарных млекопитающих животный мир Австралийской области имеет наибольшее количество видов неплацентарных млекопитающих (в т. ч. яйцекладущих и сумчатых). На Новой Гвинее обитают ехидна, кускус, валлаби, поссум. Богатая орнитофауна насчитывает ок. 650 видов: сорные куры, казуары, райские птицы, попугаи, в т. ч. какаду, и др. Животный мир Новозеландской области исключительно своеобразен из-за множества эндемиков; сохранились виды нелетающих птиц: киви, совиный попугай – какапо. Наиболее бедна Полинезийская область: всего ок. 100 видов птиц и почти полное отсутствие в вост. части наземных млекопитающих; на атоллах обитает полинезийская крыса. На всех островах многочисленны ящерицы, змеи и насекомые. На всех атоллах – птичьи базары, где гнездятся мор. птицы.
На островах О. много интродуцированных видов животных: завезённые людьми в качестве домашних животных (коровы, лошади, козы, свиньи, ослы, кролики и др.), а также мыши, крысы. Животные-космополиты, которые заняли пустовавшие экологические ниши, нанесли ощутимый урон природе О., поскольку островные природные ландшафты весьма уязвимы в силу своих небольших размеров, изолированности территории и тесных внутренних связей; напр., папуасская свинья (одичавшая домашняя), стада диких ослов, овец и коз истребили кустарниковую и травянистую растительность, превратив земли в голые каменистые пустыни.
Основные экологические проблемы и охраняемые природные территории. В О. отмечаются истощение водных ресурсов, загрязнение поверхностных и подземных вод, деградация земель, сокращение биоразнообразия и др. Интенсивное использование природных ресурсов нарушает экологич. равновесие и часто приводит к нарушению и даже уничтожению биоценозов островов. Огромный ущерб природе и населению О. нанесён в результате испытаний ядерного оружия в 1940–90-е гг., когда отд. атоллы (Эниветок, Бикини, Фангатауфа, Муруроа и др.) были превращены в воен. полигоны.
Для изучения и охраны островных природных ландшафтов на некоторых островах О. созданы нац. парки, природные резерваты, заповедники и др. На островах Новой Зеландии 14 нац. парков, 20 лесных парков, св. 150 резерватов; наиболее известные охраняемые территории: нац. парки Абель-Тасман, Маунт-Кук, Фьордленд (о. Южный), а также включённый в список Всемирного наследия нац. парк Тонгариро (о. Северный). На Новой Гвинее св. 90 охраняемых территорий разных категорий, напр. заказник Тонда (Папуа-Новая Гвинея). На о. Гавайи – Гавайский вулканич. (Хавайи-Волкейнос) нац. парк, на о. Пасхи – нац. парк Рапануи, включённые в список Всемирного наследия; на о. Мауи – нац. парк Халеакала. Острова Феникс – крупнейший в мире мор. заповедник.
Живописные острова О. с комфортным климатом и песчаными пляжами (Гавайские о-ва, острова Новой Зеландии, Вануату, Фиджи, Самоа, Марианские о-ва, Палау, Бора-Бора и др.) – популярный объект туризма (в т. ч. круизного) и отдыха.
Исторический очерк. Заселение О. проходило в неск. этапов: ок. 40–30 тыс. лет назад – выходцами из Юго-Вост. Азии (протоавстралоиды, давшие начало коренному населению Австралии и древнейшим группам Меланезии; см. Австралоидная раса) и в 3–2-м тыс. до н. э. австронезийцами. Колонизация Микронезии и Полинезии пришлась на 2-е тыс. до н. э. – 1-е тыс. н. э. (окончилась к 14 в.). См. также Меланезийцы, Микронезийцы, Полинезийцы.
Начало европ. исследованиям О. было положено в 1521 экспедицией Ф. Магеллана, открывшей Марианские о-ва. В 1565 Испания объявила об их аннексии. В 1526 Ж. ди Менезиш открыл Новую Гвинею. В 1528–29 А. де Сааведра на пути к Молуккским о-вам обнаружил Маршалловы и Каролинские о-ва, а в 1568 А. Менданья де Нейра – Соломоновы о-ва. Во время повторного плавания в 1595 он открыл Маркизские о-ва и о-ва Санта-Крус. В 1606 исп. экспедиция П. Фернандеса де Кироса и Л. Ваэса де Торреса совершила ряд открытий в зап. части О. (Новые Гебриды, Торресов прол.). В 1642–43 А. Тасман открыл Тасманию, Новую Зеландию и острова Тонга и Фиджи, в 1699–1700 У. Дампир – острова к северу от Новой Гвинеи, в 1722 Я. Роггевен – о. Пасхи и о-ва Самоа, в 1767 С. Уоллис – о. Таити, в 1768 Л. А. де Бугенвиль – ряд о-вов Меланезии. Дж. Кук в ходе трёх своих путешествий в 1768–79 обследовал юж. часть Тихого ок., Новую Зеландию и открыл ряд островов в архипелагах Общества, Туамоту, Новые Гебриды, а также о. Новая Каледония и Гавайские о-ва. В 19 в. О. Е. Коцебу открыл ряд островов Маршаллова архипелага, экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева – большое количество островов в архипелаге Туамоту, а Ф. П. Литке обследовал ряд островов в Каролинском архипелаге.
С 17 в. в этот регион начали активно проникать христианские миссионеры. Насильств. христианизация вызывала сопротивление части коренного населения О. (испано-чаморрские войны и др.). Завезённые из Европы болезни приводили к массовым эпидемиям. Проникновение в регион работорговцев (преим. в Меланезию) и ввоз огнестрельного оружия также способствовали ухудшению демографич. ситуации. С 1840-х гг. европ. державы, заинтересованные в вовлечении О. в сферу своего экономич. и политич. влияния, начали её раздел. В 1840 брит. колонией была объявлена Новая Зеландия (с 1907 доминион, с 1931 независимое гос-во); в 1842 Франция захватила Маркизские о-ва, в 1843 – о. Таити и др. о-ва Общества, в 1853 – Новую Каледонию. Со 2-й пол. 19 в. процесс раздела О. ускорился: в 1874 Великобритания аннексировала о-ва Фиджи, в 1884 – юго-вост. часть Новой Гвинеи, в 1893 – юж. часть Соломоновых о-вов, в 1898–1900 – центр. часть архипелага Санта- Крус. К Германии отошли сев.-вост. часть Новой Гвинеи, архипелаг Бисмарка и север Соломоновых о-вов, в 1885 – Маршалловы о-ва, бывшие до того времени номинальным владением Испании. Остров Пасхи в 1888 аннексирован Чили. В 1898 США присоединили Гавайские о-ва. В результате поражения Испании в войне с США её территории в О. были поделены: американским стал о. Гуам, германскими – Каролинские и Марианские (кроме Гуама) о-ва. В 1899 о-ва Самоа отошли Германии и США, в 1900 о-ва Тонга – Великобритании. Раздел О. завершился установлением совместного правления Великобритании и Франции над Новыми Гебридами.
После 1-й мировой войны на части территорий О. начали формироваться политич. организации, возглавившие борьбу за независимость колоний («May» на Зап. Самоа, «Фиджийская молодёжь» на Фиджи), и парт.-политич. системы (в Новой Зеландии). В период 2-й мировой войны О. стала театром воен. действий. Значительно пострадали Новая Гвинея, Соломоновы, Маршалловы, Каролинские и Марианские о-ва. По окончании войны в О. наблюдался экономич. подъём, который, однако, в связи с преобладанием плантационного хозяйства и отсутствием пром-сти носил односторонний характер. Кроме того, экономика О. по-прежнему была ориентирована на рынок метрополий. С 1960-х гг. в О. начался процесс деколонизации: в 1962 независимость получило Зап. Самоа, в 1968 – Науру, в 1970 – Тонга и Фиджи, в 1975 – Папуа-Новая Гвинея в составе Содружества, в 1978 – Соломоновы о-ва и Тувалу, в 1979 – Кирибати, в 1980 – Вануату, в 1986 – Федеративные Штаты Микронезии в ассоциации с США, в 1990 – Маршалловы о-ва, в 1994 – Палау.
Авторы статьи: Т. А. Ковалёва, Т. Ю. Притула; Т. Л. Королёк (геологическое строение и полезные ископаемые); И. В. Чининов (исторический очерк).