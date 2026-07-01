ОКЕАН (др.-греч. Ὠκεανός, лат. Oceanus)

В древнегреческой мифологии божество одноименной реки, которая омывает землю у ее пределов.

Согласно древнейшей генеалогии, которую мы находим у Гесиода , Океан – сын земли Геи и неба Урана, он принадлежит к титанам (Hesiod. Theog., 133). Он брат и суп­руг Те­фи­ды, которая родила от него три тысячи дочерей – океанид и столько же сыновей – речных богов (346-368). По замечанию Гесиода, «Всех имена их назвать никому из людей не под силу. / Знает названье потока лишь тот, кто вблизи обитает» (369-370 пер. В. В. Вересаева). Среди 66 упомянутых Гесиодом имен детей Океана – величайшие реки

Нил, Алфей, Эридан, Фасис, Ахелой, а из дочерей особенно известна была Стикс, богиня одной из 5 рек царства Аида, водами которой клялись боги. К его дочерям принадлежит также Метида – богиня мудрости, первая супруга Зевса. Жилище Океана, неоднократно упомянутого уже у Гомера , располагается на краю земли, у границ обитаемого мира (Il., XIV, 200-201; XVI, 150; см. также о щите Ахилла, который был изготовлен Гефестом и который обрамляло изображение Океана: XVIII, 607-607).

В большинстве вариантов мифа о титаномахии – борьбе олимпийцев с титанами – Океан, вместе с Прометеем и Фемидой, не участвует на стороне титанов против Зевса, воздерживаясь от конфликта. Океан также не выступил на стороне Крона, восставшего против их отца, Урана. В целом, Океан не играет особой роли в мифологических сказаниях; его изображения довольно редки в искусстве (важнейшие свидетельства – т.н. ваза Франсуа , фриз Пергамского алтаря ).

Иллюстрация :

Океан (справа) сражается вместе с морскими божествами (Нереем, Доридой и Тефидой) против гигантов. Западная сторона Пергамского алтаря. II в. до н.э. Берлин, Пергамон-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова