ОКАЯМА

ОКАЯМА - город в Японии, административный центр префектуры Окаяма.

Население 712,5 тысяч человек (2013), с учё­том при­го­ро­дов свыше 1,3 млн. человек. Рас­по­ло­жен на юго-за­па­де острова Хон­сю, у впа­де­ния реки Аса­хи в залив Код­зи­ма Внут­рен­не­го Япон­ско­го мо­ря. Зна­чительная часть городской тер­ри­то­рии (об­щая площадь 789,9 км2) - ес­тественный ланд­шафт (на се­ве­ре - ок­раи­на пла­то Ки­би). Транс­порт­ный узел: че­рез Окаяму про­хо­дят ли­ния «Санъё» (Оса­ка - Фу­куо­ка) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железнодорожный «Син­кан­сен», ав­то­ма­ги­ст­раль «Санъё» (Ко­бе - Яма­гу­ти, Убе - Симо­но­се­ки) и бе­рёт на­ча­ло ав­то­ма­ги­страль «Окая­ма» (Окая­ма - Ма­ни­ва). Морской порт (па­ром­ное со­об­ще­ние с пор­том То­но­сё на остров Сё­до). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Окаяма сфор­ми­ро­ва­лась во­круг зам­ка (по­стро­ен не позд­нее XIV века) и со вре­ме­нем ста­ла эко­но­мическим и по­ли­тическим цен­тром провинции Бид­зэн, а по­сле Мэйд­зи исин - пре­фек­ту­ры Окая­ма. Ста­тус го­ро­да с 1889 года. В конце XIX века свя­за­на же­лез­ной до­ро­гой с другими го­ро­да­ми стра­ны, на­ча­ла раз­ви­вать­ся как промышленный центр. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны в Окаяме рас­по­ла­га­лась японская военная ба­за, вслед­ст­вие че­го го­род не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­лё­там американской авиа­ции и был прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен. По­сле вой­ны от­стро­ен за­но­во.

В цен­тре го­ро­да - за­мок Окаяма (пе­ре­строй­ка 1573-1597 годов, раз­ру­ше­н при бом­бар­ди­ров­ке в 1945 году, со­хра­ни­лись две сто­роже­вые баш­ни), главная баш­ня вос­соз­да­на в 1964-1966 годах из бе­то­на. На другом бе­ре­гу реки Аса­хи, к се­ве­ру от зам­ка, на­хо­дит­ся сад Ко­ра­ку­эн (площадь 13,3 га) - один из «трёх са­мых зна­ме­ни­тых» в Япо­нии (на­ря­ду с са­да­ми в го­ро­дах Ка­над­за­ва и Ми­то; соз­дан в 1687-1700 годах, ре­кон­ст­руи­ро­вал­ся в XIX и XX веках, от­крыт для пуб­ли­ки в 1884 году). В Окаяме - кур­ган (ко­фун) Цу­ку­рия­ма (V век); раз­ва­ли­ны зам­ка Та­ка­ма­цу (конец XVI - середина XVII веков); со­хра­ни­лось несколько до­мов са­му­ра­ев эпо­хи Эдо (XVII-XIX века). Буд­дий­ские хра­мы: Сай­дайд­зи (ос­но­ван в 751 году), Со­гэнд­зи (1698). Син­тои­ст­ские свя­ти­ли­ща: Ки­би­цу-дзинд­зя [вре­мя ос­но­ва­ния не­из­вест­но, по­строй­ки XIV - начала XVII веков, главное строе­ние (1425) вклю­че­но в спи­сок национальных со­кро­вищ], Ки­би­цу­хи­ко-дзинд­зя (ос­но­ва­но в конце VI - начале VII веков; главные со­ору­же­ния - 1697), Сайд­зё-Ина­ри (752). Сре­ди по­стро­ек конца XX века - зда­ния Му­зея Вос­то­ка (1979), Ху­дожественного му­зея пре­фек­ту­ры Окая­ма (1985-1987, оба - архитектор Ока­да Си­ни­ти), Западного по­ли­цей­ско­го уча­ст­ка (1993-1996, архитектор Исо­д­за­ки Ара­та; все - в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма), «Matsumoto Corporati­on» (1990-1992, архитектор Д. Чип­пер­филд), на­чаль­ная шко­ла Ки­би­ко­ген (1998, ар­хитекто­ры Код­зи­ма Кад­зу­хи­ро, Ко­ид­зу­ми Ма­сао; оба - в рус­ле не­омо­дер­низ­ма). Бо­та­нический сад Хан­дая­ма (1953). Зоо­парк Икэ­да (1953). Те­ма­тический парк раз­вле­че­ний «Okayama Farmer’s Market Southvillage». Тер­маль­ные ис­точ­ни­ки То­ма­да.

Окаяма - зна­чительный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Университет пре­фек­ту­ры Окая­ма (об­ра­зо­ван в 1949 году при объ­е­ди­не­нии ря­да учеб­ных за­ве­де­ний, ста­рей­шее из ко­то­рых ве­дёт ис­то­рию с 1870 года); не­го­су­дарственные университеты: жен­ские Нотр-Дам-Сэй­син (ос­но­ван как шко­ла в 1886 году, современный ста­тус с 1949 года), Санъё-Га­ку­эн (1886, современный ста­тус с 1994 года) и Сюд­зи­цу (1904, современный статус с 1979 года); ком­мер­ции Окая­ма-Сё­ка (1911, современный ста­тус с 1965 года), Тю­го­ку-Га­ку­эн (1962, современный ста­тус с 2002 года), на­уч­ный Окая­ма (1964), Ме­ж­ду­народный ти­хо­оке­ан­ский (2007); кам­пус Ме­ж­ду­народного университета Ки­би (город Та­ка­ха­си). В цен­тре го­ро­да, в так называемой куль­тур­ной зо­не, близ зам­ка Окаяма и са­да Ко­ра­ку­эн, рас­по­ло­же­ны му­зеи: пре­фек­ту­ры Окая­ма (1971), Вос­то­ка (1979; кол­лек­ция по ис­то­рии и куль­ту­ре Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка); ху­до­же­ст­вен­ные - Хая­си­ба­ра (1964; на ба­зе ча­ст­но­го со­б­ра­ния пред­при­ни­ма­те­ля Хая­си­ба­ра Ити­ро), Юмэд­зи (1984; про­из­ве­де­ния ху­дож­ни­ка и по­эта Та­кэ­хи­са Юмэд­зи), пре­фек­ту­ры Окая­ма (1988); библиотека пре­фек­ту­ры Окая­ма, куль­тур­ные цен­тры Тэнд­зинъ­я­ма (зда­ние в сти­ле бру­та­лиз­ма, 1961, архитектура Ма­эка­ва Ку­нио) и «Re­naiss Hall» (в бывшем зда­нии Бан­ка Япо­нии в фор­мах клас­си­циз­ма, 1922, архитектор Оса­му На­га­но; ре­кон­ст­рук­ция и но­вое кры­ло в сти­ле не­омо­дер­низ­ма, 2005, архитектор Сё­хэй Са­то), Сим­фо­нический зал (1991; ме­сто вы­сту­п­ле­ния фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра). Сре­ди других му­зе­ев: ли­те­ра­тур­ный Ки­бид­зи (1986), циф­ро­вой (2005; экс­по­зи­ция по ис­то­рии го­ро­да с ис­поль­зо­ва­ни­ем циф­ро­вых тех­но­ло­гий). На не­боль­шом острове Ину­д­зи­ма (в 2 км от бе­ре­га, вхо­дит в со­став Окаямы) - му­зей­ные ком­плек­сы «Inujima Art Project "Seirensho"» (бывший за­вод по обо­га­ще­нию мед­ных руд, 1909; ре­кон­ст­рук­ция, 2008, архитектор Сам­буи­ти Хи­ро­си, ин­стал­ля­ции художника Юки­но­ри Яна­ги) и «Inujima Art House Project» (соз­да­ёт­ся с 2010 года; архитектор Сед­зи­ма Кад­зуё, художник Юки­но­ри Яна­ги; вклю­чает вил­лу «S-House», 1995-1996, ар­хи­тек­то­ры Сед­зи­ма Кад­зуё и Ни­сид­за­ва Рюэ в со­ста­ве ар­хитектурного бю­ро SANAA).

Окаяма - де­ло­вой и ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Главная роль в эко­но­ми­ке го­ро­да иг­ра­ет сфе­ра ус­луг. Здесь рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы ре­гио­наль­ных бан­ков Chugoku Bank (1930) и Tomato Bank (1931), ря­да японских ком­па­ний (в том числе стан­ко­строи­тель­ной «Takisawa Machine Tool Co.»). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (до­чер­ние ком­па­нии «Yanmar Co.»: «Seirei Industry Co.» - про­изводство сельскохозяйственной тех­ни­ки, «Yanmar Energy Systems Manufacturing Co.» - элек­тро­ге­не­ра­то­ры; «Nakashima Propeller Co.» - греб­ные вин­ты для су­дов, другая ме­тал­ло­про­дук­ция), хи­ми­че­ской («Kuraray Co.») и ре­зи­но­тех­ни­че­ской («Mizuuchi Rubber Industries Corporation»), швей­ной (в том числе дет­ская оде­ж­да, школь­ная фор­ма) и пи­ще­вку­со­вой (са­хар­ная - за­вод компа­нии «Mit­sui Sugar Co.»; пи­во­ва­рен­ная - «Ki­rin Brewery Co.», в Окаяме так­же те­ма­тический парк ком­па­нии; и др.) промышленности. Дей­ст­ву­ют груп­па ком­па­ний «Hayashibara Co.» (раз­ра­бот­ка и про­изводство пи­ще­вых до­ба­вок, главным образом на ос­но­ве са­ха­ри­дов, ком­по­нен­тов ле­кар­ст­вен­ных средств и др.), ряд под­раз­де­ле­ний круп­но­го хол­дин­га «Do­wa Holdings Co.» (вы­пуск ме­тал­лических по­рош­ков и из­де­лий из них для элек­трон­ной промышленности и др., био­то­п­ли­ва; пе­ре­ра­бот­ка промышленных от­хо­дов, различные ин­же­нер­ные и стро­ительные ра­бо­ты). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (в том числе ог­не­стой­ких - «Okayama Sekisui Industry Co.», с осо­бы­ми свой­ст­ва­ми для внутренней от­дел­ки - «Daiken Corporation»), кар­то­на и та­ры. В пре­де­лах го­ро­да на зем­лях сельскохозяйственного на­зна­че­ния вы­ра­щи­ва­ют рис, ло­тос оре­хо­нос­ный, бак­ла­жа­ны, яч­мень, цве­ты (в южной час­ти), пер­си­ки и ви­но­град, гри­бы шии­та­ке, лук, раз­ви­то мо­лоч­ное жи­вот­но­вод­ст­во (в северной час­ти).

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