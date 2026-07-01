ОКАЯМА
ОКАЯМА - город в Японии, административный центр префектуры Окаяма.
Население 712,5 тысяч человек (2013), с учётом пригородов свыше 1,3 млн. человек. Расположен на юго-западе острова Хонсю, у впадения реки Асахи в залив Кодзима Внутреннего Японского моря. Значительная часть городской территории (общая площадь 789,9 км2) - естественный ландшафт (на севере - окраина плато Киби). Транспортный узел: через Окаяму проходят линия «Санъё» (Осака - Фукуока) высокоскоростной железнодорожный «Синкансен», автомагистраль «Санъё» (Кобе - Ямагути, Убе - Симоносеки) и берёт начало автомагистраль «Окаяма» (Окаяма - Манива). Морской порт (паромное сообщение с портом Тоносё на остров Сёдо). Международный аэропорт.
Окаяма сформировалась вокруг замка (построен не позднее XIV века) и со временем стала экономическим и политическим центром провинции Бидзэн, а после Мэйдзи исин - префектуры Окаяма. Статус города с 1889 года. В конце XIX века связана железной дорогой с другими городами страны, начала развиваться как промышленный центр. В период 2-й мировой войны в Окаяме располагалась японская военная база, вследствие чего город неоднократно подвергался налётам американской авиации и был практически полностью разрушен. После войны отстроен заново.
В центре города - замок Окаяма (перестройка 1573-1597 годов, разрушен при бомбардировке в 1945 году, сохранились две сторожевые башни), главная башня воссоздана в 1964-1966 годах из бетона. На другом берегу реки Асахи, к северу от замка, находится сад Коракуэн (площадь 13,3 га) - один из «трёх самых знаменитых» в Японии (наряду с садами в городах Канадзава и Мито; создан в 1687-1700 годах, реконструировался в XIX и XX веках, открыт для публики в 1884 году). В Окаяме - курган (кофун) Цукурияма (V век); развалины замка Такамацу (конец XVI - середина XVII веков); сохранилось несколько домов самураев эпохи Эдо (XVII-XIX века). Буддийские храмы: Сайдайдзи (основан в 751 году), Согэндзи (1698). Синтоистские святилища: Кибицу-дзиндзя [время основания неизвестно, постройки XIV - начала XVII веков, главное строение (1425) включено в список национальных сокровищ], Кибицухико-дзиндзя (основано в конце VI - начале VII веков; главные сооружения - 1697), Сайдзё-Инари (752). Среди построек конца XX века - здания Музея Востока (1979), Художественного музея префектуры Окаяма (1985-1987, оба - архитектор Окада Синити), Западного полицейского участка (1993-1996, архитектор Исодзаки Арата; все - в стиле постмодернизма), «Matsumoto Corporation» (1990-1992, архитектор Д. Чипперфилд), начальная школа Кибикоген (1998, архитекторы Кодзима Кадзухиро, Коидзуми Масао; оба - в русле неомодернизма). Ботанический сад Хандаяма (1953). Зоопарк Икэда (1953). Тематический парк развлечений «Okayama Farmer’s Market Southvillage». Термальные источники Томада.
Окаяма - значительный центр образования и культуры. Университет префектуры Окаяма (образован в 1949 году при объединении ряда учебных заведений, старейшее из которых ведёт историю с 1870 года); негосударственные университеты: женские Нотр-Дам-Сэйсин (основан как школа в 1886 году, современный статус с 1949 года), Санъё-Гакуэн (1886, современный статус с 1994 года) и Сюдзицу (1904, современный статус с 1979 года); коммерции Окаяма-Сёка (1911, современный статус с 1965 года), Тюгоку-Гакуэн (1962, современный статус с 2002 года), научный Окаяма (1964), Международный тихоокеанский (2007); кампус Международного университета Киби (город Такахаси). В центре города, в так называемой культурной зоне, близ замка Окаяма и сада Коракуэн, расположены музеи: префектуры Окаяма (1971), Востока (1979; коллекция по истории и культуре Ближнего и Среднего Востока); художественные - Хаясибара (1964; на базе частного собрания предпринимателя Хаясибара Итиро), Юмэдзи (1984; произведения художника и поэта Такэхиса Юмэдзи), префектуры Окаяма (1988); библиотека префектуры Окаяма, культурные центры Тэндзинъяма (здание в стиле брутализма, 1961, архитектура Маэкава Кунио) и «Renaiss Hall» (в бывшем здании Банка Японии в формах классицизма, 1922, архитектор Осаму Нагано; реконструкция и новое крыло в стиле неомодернизма, 2005, архитектор Сёхэй Сато), Симфонический зал (1991; место выступления филармонического оркестра). Среди других музеев: литературный Кибидзи (1986), цифровой (2005; экспозиция по истории города с использованием цифровых технологий). На небольшом острове Инудзима (в 2 км от берега, входит в состав Окаямы) - музейные комплексы «Inujima Art Project "Seirensho"» (бывший завод по обогащению медных руд, 1909; реконструкция, 2008, архитектор Самбуити Хироси, инсталляции художника Юкинори Янаги) и «Inujima Art House Project» (создаётся с 2010 года; архитектор Седзима Кадзуё, художник Юкинори Янаги; включает виллу «S-House», 1995-1996, архитекторы Седзима Кадзуё и Нисидзава Рюэ в составе архитектурного бюро SANAA).
Окаяма - деловой и индустриальный центр. Главная роль в экономике города играет сфера услуг. Здесь расположены головные офисы региональных банков Chugoku Bank (1930) и Tomato Bank (1931), ряда японских компаний (в том числе станкостроительной «Takisawa Machine Tool Co.»). Предприятия машиностроения и металлообработки (дочерние компании «Yanmar Co.»: «Seirei Industry Co.» - производство сельскохозяйственной техники, «Yanmar Energy Systems Manufacturing Co.» - электрогенераторы; «Nakashima Propeller Co.» - гребные винты для судов, другая металлопродукция), химической («Kuraray Co.») и резинотехнической («Mizuuchi Rubber Industries Corporation»), швейной (в том числе детская одежда, школьная форма) и пищевкусовой (сахарная - завод компании «Mitsui Sugar Co.»; пивоваренная - «Kirin Brewery Co.», в Окаяме также тематический парк компании; и др.) промышленности. Действуют группа компаний «Hayashibara Co.» (разработка и производство пищевых добавок, главным образом на основе сахаридов, компонентов лекарственных средств и др.), ряд подразделений крупного холдинга «Dowa Holdings Co.» (выпуск металлических порошков и изделий из них для электронной промышленности и др., биотоплива; переработка промышленных отходов, различные инженерные и строительные работы). Производство стройматериалов (в том числе огнестойких - «Okayama Sekisui Industry Co.», с особыми свойствами для внутренней отделки - «Daiken Corporation»), картона и тары. В пределах города на землях сельскохозяйственного назначения выращивают рис, лотос орехоносный, баклажаны, ячмень, цветы (в южной части), персики и виноград, грибы шиитаке, лук, развито молочное животноводство (в северной части).