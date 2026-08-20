ОКАССЕН И НИКОЛЕТ

«ОКАССЕН И НИКОЛЕТ» - анонимный литературный памятник на старофранцузском языке, созданный в XIII веке в районе Арраса (Пикардия).

Со­хра­нил­ся в един­ст­вен­ной ру­ко­пи­си (Французская национальная библиотека). По­стро­ен­ный в фор­ме про­зи­мет­ра и со­че­таю­щий эле­мен­ты различных жан­ров (по­весть, ро­ман, но­вел­ла, фаб­льо, мим), оха­рак­те­ри­зо­ван ав­то­ром как «cantefable» («пес­ня-сказ­ка»). Был пред­на­зна­чен пред­по­ло­жи­тель­но для ис­пол­не­ния дву­мя жонг­лё­ра­ми. В цен­тре по­ве­ст­во­ва­ния - ис­то­рия люб­ви ры­ца­ря и об­ра­щён­ной в хри­сти­ан­ст­во плен­ни­цы-са­ра­цин­ки, про­хо­дя­щих че­рез раз­но­об­раз­ные ис­пы­та­ния. Для «Окассен и Николет» ха­рак­тер­но па­ро­дий­ное ис­поль­зо­ва­ние обо­ро­тов и сю­жет­ных мо­ти­вов жест и ры­цар­ских ро­ма­нов (в том числе «Ивейн, или Ры­царь со львом» Креть­е­на де Труа); об ори­ен­та­ции на ан­тич­ный (гре­че­ский) ро­ман сви­де­тель­ст­ву­ют оби­лие за­ни­ма­тель­ных при­клю­че­ний (по­го­ни, морские пу­те­ше­ст­вия, пе­ре­оде­ва­ния и др.) и от­сут­ст­вие пси­хо­ло­гиз­ма. С 1914 года не­од­но­крат­но пе­ре­во­дил­ся на русский язык.

Издания:

Сред­не­ве­ко­вый ро­ман и по­весть. М., 1974. Aucassin et Nicolette. P., 2007.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)