ОКАГАМИ

«ОКАГАМИ» - анонимный японский литературный памятник (XI век, по другим дан­ным, около 1119 года).

От­но­сит­ся к жан­ру рэ­ки­си мо­но­га­та­ри (ис­то­рическое по­ве­ст­во­ва­ние). В от­ли­чие от бо­лее ран­них ис­то­рических со­чи­не­ний, соз­дан­ных на китайском языке, на­пи­сан на японском языке. Ох­ва­ты­ва­ет со­бы­тия с 850 по 1025 годы и по­свя­щён про­слав­ле­нию ро­да Фуд­зи­ва­ра, пред­став­ляя со­бой се­рию био­гра­фий им­пе­ра­то­ров и выс­ших са­нов­ни­ков из это­го ро­да с крат­ки­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми их дея­тель­но­сти; со­дер­жит так­же раз­но­об­раз­ные пре­да­ния о про­шлом (ис­то­рии соз­да­ния из­вест­ных хра­мов, опи­са­ния це­ре­мо­ний, празд­неств и др.). От­кры­ва­ет­ся рас­ска­зом о встре­че двух стар­цев, в фор­ме бе­се­ды ко­то­рых и ве­дёт­ся даль­ней­шее по­ве­ст­во­ва­ние.

Издания:

Ока­га­ми - ве­ли­кое зер­ца­ло. СПб., 2000.

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