ОКАГАМИ
«ОКАГАМИ» - анонимный японский литературный памятник (XI век, по другим данным, около 1119 года).
Относится к жанру рэкиси моногатари (историческое повествование). В отличие от более ранних исторических сочинений, созданных на китайском языке, написан на японском языке. Охватывает события с 850 по 1025 годы и посвящён прославлению рода Фудзивара, представляя собой серию биографий императоров и высших сановников из этого рода с краткими характеристиками их деятельности; содержит также разнообразные предания о прошлом (истории создания известных храмов, описания церемоний, празднеств и др.). Открывается рассказом о встрече двух старцев, в форме беседы которых и ведётся дальнейшее повествование.
Издания:
Окагами - великое зерцало. СПб., 2000.