ОКАДЗАКИ
ОКАДЗАКИ - город в Японии, префектура Айти.
Население 374,5 тысяч человек (2013); входит в городскую агломерацию Нагои. Расположен на юге центральной части острова Хонсю, на реке Яхаги. Свыше 1/2 территории Окадзаки (общая площадь 387,2 км2) - естественный ландшафт. Узел железных и автомобильных (в том числе скоростная магистраль «Томей», Токио - Комаки) дорог; на юго-западной окраине Окадзаки проходит участок линии «Токайдо» (Токио - Осака) высокоскоростной железной дороги «Синкансен» (ближайшие станции - Тоёхаси и Микава-Андзё).
По археологическим данным, территория города была заселена с V-IV тысячелетий до н. э. С VII века н. э. она входила в провинцию Микава. В XV-XVII веках под властью рода Мацудайра. В период сёгуната рода Токугава центр одноимённого хана (владения даймё); замок Окадзаки - место рождения Токугавы Иэясу, основателя династии сёгунов. Крупная почтовая станция на пути между Эдо (ныне Токио) и Киото. После Мэйдзи исин в составе префектуры Нуката (в 1872 году присоединена к префектуре Айти); начали активно развиваться текстильная, металлообрабатывающая и другие отрасли промышленности. Статус города с 1916 года. Во время 2-й мировой войны подвергся разрушительным бомбардировкам амер. ВВС. В 1955 году территория города значительно увеличилась за счёт включения в его состав близлежащих поселений.
Сохранились части стен и заполненного водой рва замка Окадзаки (середина XV века, на современном месте со 2-й четверти XVI века, снесён в 1873/1874 годах по решению правительства); 5-ярусная главная башня (1617; символ города) и одни из ворот воссозданы в 1959 году; здесь находится Музей самураев Иэясу и Микавы (старинное оружие и др.), ежегодно проводится праздник фейерверков (в августе). Буддийские храмы: Синпукудзи (VI век) - старейший храм в префектуре и один из старейших в Японии, Такисандзи (2-я половина VII века; место проведения в феврале праздника огня), Ходзодзи (по легенде, основан в 701 году; главное здание XIV века, украшено резьбой по дереву), Мёгэндзи (1258), Тэнондзи (конец XIV века), Дайдзюдзи (1475) - семейный храм Токугавы Иэясу. Синтоистские святилища: Ига-Хатимангу (1470), Рокусё- дзиндзя (1602), Такисан-Тосёгу (1646). Комплекс феодальной усадьбы Окутоно-Дзиня (начало XVIII века), в том числе 33 строения, сады и пруды. Среди построек начала XXI века - здание административного центра (2002; с концертным и выставочными залами), Центральная библиотека «Либра» (2006-2008).
Окадзаки - важный центр физических и биологических наук: Институт молекулярных исследований (1975), Национальный институт биологии и Национальный институт физиологических наук (оба 1977 года; с 2004 года входят в структуру национальных институтов естественных наук), а также 4 вспомогательных научно-исследовательских центра. Среди университетов - негосударственные Айти-Сангё (1948, современный статус с 1992 года), Айти-Гакусен (1966; один из двух кампусов), окружающей среды (2000). Музеи: краеведческий (1969, закрыт на период 2010-2017 годы; в здании бывшего общественного зала префектуры, 1913), городской художественный (1972), Всемирный музей детского творчества (1985), Художественный музей («Mindscape Museum»; 1996, архитектор Курю Акира). Театр но (в парке на месте замка Окадзаки).
Деловой и индустриальный центр. Ведущую роль в экономике города играет сфера услуг: банковское дело [в том числе здесь расположен головной офис регионального банка Okazaki Shinkin Bank (1924)], торговля, образование и НИОКР, туризм и др. Важный центр автомобилестроения: на северо-западе Окадзаки, на границе с городом Тоёта, расположен комплекс корпорации «Mitsubishi Motors Corporation» - завод, научно-технический центр, один из двух в стране выставочных салонов, музей (1989); проектирование, дизайн автомобилей и др. - «Mitsubishi Automotive Engineering Co.»; разработка и производство различных комплектующих, узлов и деталей - «Futaba Industrial Co.» (в Окадзаки - штаб-квартира и заводы компании; также выпуск оборудования для автомобилестроения, комплектующих для офисной техники), «JTEKT Corporation», «Aisin AW Co.» (ведущий мировой производитель автоматических коробок передач; также автомобильные навигационные системы), «Nisshinbo Mechatronics» (тормозные системы; также оборудование для произ-ва фотоэлектрич. модулей, станки и др.). Произ-во электроинструментов («Makita Corporation»), разл. пром. оборудования, электромоторов и др. («Sanryusha Co.»), мебели («Oliver Corporation»), линз для очков («Tokai Optical Co.»). Химическая («Toray Industries», «Unitika»), текстильная («Nisshinbo Textile»), полиграфическая и пищевая промышленность. Действует предприятие, выпускающее более 500 лет по традиционной технологии популярный пищевой продукт - хаттё мисо (соевая паста). Окадзаки - ведущий в Японии центр производства пиротехнических изделий («ханаби»). Развиты ремёсла - изготовление буддийских алтарей («микава-буцудан»), различных изделий из камня (с начала XVII века), стрел (декоративных и для стрельбы из лука; около 30% продаж в Японии), свечей. В пределах города, на землях сельскохозяйственного назначения, выращивают рис; в восточной части Окадзаки - лесозаготовки.