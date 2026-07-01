ОКАДЗАКИ

ОКАДЗАКИ - город в Японии, префектура Айти.

Население 374,5 тысяч человек (2013); вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию На­гои. Рас­по­ло­жен на юге центральной час­ти острова Хон­сю, на реке Яха­ги. Свыше 1/2 тер­ри­то­рии Окадзаки (об­щая площадь 387,2 км2) - ес­тественный ланд­шафт. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных (в том числе ско­ро­ст­ная ма­ги­ст­раль «То­мей», То­кио - Ко­ма­ки) до­рог; на юго-западной ок­раи­не Окадзаки про­хо­дит уча­сток ли­нии «То­кай­до» (То­кио - Оса­ка) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен» (бли­жай­шие стан­ции - Тоё­ха­си и Ми­ка­ва-Анд­зё).

По ар­хео­ло­гическим дан­ным, тер­ри­то­рия го­ро­да бы­ла за­се­ле­на с V-IV тысячелетий до н. э. С VII века н. э. она вхо­ди­ла в провинцию Мика­ва. В XV-XVII веках под вла­стью ро­да Ма­цу­дай­ра. В пе­ри­од сё­гу­на­та рода То­ку­га­ва центр од­но­имённого ха­на (вла­де­ния дай­мё); за­мок Окадзаки - ме­сто ро­ж­де­ния То­ку­га­вы Иэ­я­су, ос­но­ва­те­ля ди­на­с­тии сё­гу­нов. Круп­ная поч­то­вая стан­ция на пу­ти ме­ж­ду Эдо (ны­не То­кио) и Кио­то. По­сле Мэйд­зи исин в со­ста­ве пре­фек­ту­ры Ну­ка­та (в 1872 году при­сое­ди­не­на к пре­фек­ту­ре Ай­ти); на­ча­ли ак­тив­но раз­ви­вать­ся тек­стиль­ная, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щая и другие от­рас­ли промышленности. Ста­тус го­ро­да с 1916 года. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны под­верг­ся раз­ру­шительным бом­бар­ди­ров­кам амер. ВВС. В 1955 году тер­ри­то­рия го­ро­да зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась за счёт вклю­че­ния в его со­став близ­ле­жа­щих по­се­ле­ний.

Со­хра­ни­лись час­ти стен и за­пол­нен­но­го во­дой рва зам­ка Окад­за­ки (середина XV века, на современном мес­те со 2-й четверти XVI века, сне­сён в 1873/1874 годах по ре­ше­нию пра­ви­тель­ст­ва); 5-ярус­ная главная баш­ня (1617; сим­вол го­ро­да) и од­ни из во­рот вос­соз­да­ны в 1959 году; здесь на­хо­дит­ся Му­зей са­му­ра­ев Иэ­я­су и Ми­ка­вы (ста­рин­ное ору­жие и др.), еже­год­но про­во­дит­ся празд­ник фей­ер­вер­ков (в ав­гу­сте). Буд­дий­ские хра­мы: Син­пу­куд­зи (VI век) - ста­рей­ший храм в пре­фек­ту­ре и один из ста­рей­ших в Япо­нии, Та­ки­санд­зи (2-я половина VII века; ме­сто про­ве­де­ния в фев­ра­ле празд­ни­ка ог­ня), Ход­зод­зи (по ле­ген­де, ос­но­ван в 701 году; главное зда­ние XIV века, ук­ра­ше­но резь­бой по де­ре­ву), Мё­гэнд­зи (1258), Тэ­нонд­зи (конец XIV века), Дайд­зюд­зи (1475) - се­мей­ный храм То­ку­га­вы Иэ­я­су. Син­тои­ст­ские свя­ти­ли­ща: Ига-Ха­ти­ман­гу (1470), Ро­ку­сё- дзинд­зя (1602), Та­ки­сан-То­сё­гу (1646). Ком­плекс феодальной усадь­бы Оку­то­но-Дзи­ня (начало XVIII века), в том числе 33 строе­ния, са­ды и пру­ды. Сре­ди по­стро­ек начала XXI века - зда­ние административного цен­тра (2002; с кон­церт­ным и вы­ста­воч­ны­ми за­ла­ми), Центральная библиотека «Либ­ра» (2006-2008).

Окадзаки - важ­ный центр фи­зических и биологических на­ук: Институт мо­ле­ку­ляр­ных ис­сле­дова­ний (1975), Национальный институт био­ло­гии и Национальный институт фи­зио­ло­гических на­ук (оба 1977 года; с 2004 года вхо­дят в струк­ту­ру национальных ин­сти­ту­тов ес­тественных на­ук), а так­же 4 вспо­мо­га­тель­ных научно-исследовательских цен­тра. Сре­ди университетов - не­го­су­дар­ст­вен­ные Ай­ти-Сан­гё (1948, современный ста­тус с 1992 года), Ай­ти-Га­ку­сен (1966; один из двух кам­пу­сов), ок­ру­жаю­щей сре­ды (2000). Му­зеи: крае­вед­че­ский (1969, за­крыт на пе­ри­од 2010-2017 годы; в зда­нии бывшего общественного за­ла пре­фек­ту­ры, 1913), городской ху­до­же­ст­вен­ный (1972), Все­мир­ный му­зей дет­ско­го твор­че­ст­ва (1985), Ху­дожественный му­зей («Mind­scape Museum»; 1996, архитектор Ку­рю Аки­ра). Те­атр но (в пар­ке на мес­те зам­ка Окад­за­ки).

Де­ло­вой и ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Ве­ду­щую роль в эко­но­ми­ке го­ро­да иг­ра­ет сфе­ра ус­луг: бан­ков­ское де­ло [в том числе здесь рас­по­ло­жен го­лов­ной офис ре­гио­наль­но­го бан­ка Okazaki Shinkin Bank (1924)], тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и НИОКР, ту­ризм и др. Важ­ный центр ав­то­мо­би­ле­строе­ния: на се­ве­ро-за­па­де Окадзаки, на гра­ни­це с городом Тоё­та, рас­по­ло­жен ком­плекс кор­по­ра­ции «Mitsubishi Motors Corporation» - за­вод, на­учно-тех­нический центр, один из двух в стра­не вы­ста­воч­ных са­ло­нов, му­зей (1989); про­ек­ти­ро­ва­ние, ди­зайн ав­то­мо­би­лей и др. - «Mitsubishi Automotive Engineering Co.»; раз­ра­бот­ка и про­изводство различных ком­плек­тую­щих, уз­лов и де­та­лей - «Futaba Industrial Co.» (в Окадзаки - штаб-квар­ти­ра и за­во­ды ком­па­нии; так­же вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для ав­то­мо­би­ле­строе­ния, ком­плек­тую­щих для офис­ной тех­ни­ки), «JTEKT Cor­po­ra­ti­on», «Aisin AW Co.» (ве­ду­щий ми­ро­вой про­из­во­ди­тель ав­то­ма­тических ко­ро­бок пе­ре­дач; так­же ав­то­мо­биль­ные на­ви­гационные сис­те­мы), «Nisshinbo Mecha­tro­nics» (тормозные си­стемы; также обо­ру­до­ва­ние для про­из-ва фо­то­элек­трич. мо­ду­лей, стан­ки и др.). Про­из-во элек­тро­ин­ст­ру­мен­тов («Ma­ki­ta Corpora­tion»), разл. пром. обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­мо­то­ров и др. («Sanryusha Co.»), ме­бе­ли («Oliver Cor­poration»), линз для оч­ков («Tokai Optical Co.»). Хи­мическая («To­ray Industri­es», «Unitika»), тек­стиль­ная («Nisshin­bo Textile»), по­ли­гра­фическая и пи­ще­вая промышленность. Дей­ст­ву­ет пред­при­ятие, вы­пус­каю­щее бо­лее 500 лет по тра­диционной тех­но­ло­гии по­пу­лярный пи­ще­вой про­дукт - хат­тё ми­со (со­евая пас­та). Окадзаки - ве­ду­щий в Япо­нии центр про­изводства пи­ро­тех­нических из­де­лий («ха­на­би»). Раз­ви­ты ре­мёс­ла - из­го­тов­ле­ние буд­дий­ских ал­та­рей («ми­ка­ва-бу­цу­дан»), различных из­де­лий из кам­ня (с начала XVII века), стрел (де­ко­ра­тив­ных и для стрель­бы из лу­ка; около 30% про­даж в Япо­нии), све­чей. В пре­де­лах го­ро­да, на зем­лях сельскохозяйственного на­зна­че­ния, вы­ра­щи­ва­ют рис; в восточной час­ти Окадзаки - ле­со­за­го­тов­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)