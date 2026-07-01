Ока́ва, Сюмэй

Ока́ва, Сюмэй (06.12.1886, Саката, пре­фектура Ямагата — 24.12.1957, Токио) — японский политический деятель, философ, публицист. Из семьи врача. Окончил Токийский университет (1911), специализировался по классической китайской и индийской философии и религии. После недолгого увлечения христианством и социализмом стал адептом идей «возрождения Азии» и борьбы против «белого империализма», сотрудничал с индийскими и китайскими революционерами. Активист и организатор националистических обществ «Росокай» («Общество старых борцов», 1918–1919), «Юдзонся» («Общество остающихся», 1919–1925, вместе с И. Кита ), «Гётися» («Общество действия», 1925–1932), «Дзиммукай» («Общество Дзимму», 1932–1935). С 1918 работал в системе Южно-­Маньчжурской железной дороги , с 1923 — председатель правления Исследовательского института экономики Восточной Азии. Ведущий идеолог национального социализма (создание «великой революционной империи», позднее «обновленной Японии»), теоретик «японского духа» («установление народных идеалов», «духовное воспитание» и «идейное совершенствование»), апологет экспансионистской политики в Китае и «освобождения Азии». Один из организаторов нереализовавшихся мартовского и октябрьского заговоров 1931 с целью захвата власти радикальными националистами и военными. Вдохновитель мятежа 15 мая 1932, после подавления которого арестован; в 1934 на закрытом процессе приговорен к 5 годам тюремного заключения, освобожден в конце 1935. Оставив политическую деятельность, выступал с книгами, статьями и лекциями, пропагандировал идеи японского национализма и паназиатизма; автор работ о колониальной политике и экспансии европейских держав и США в Азии. В декабре 1945 арестован, предан суду Международного военного трибунала для Дальнего Востока (МВТДВ) как «военный преступник категории А», но признан невменяемым и переведен в психиатрическую клинику; 30 декабря 1948 освобожден без предания суду. Опубликовал перевод Корана (1950) и мемуары «Врата умиротворения» (1951). Вместе с И. Кита оказал определяющее влияние на идеологию японского национализма ХХ в.

Соч .: Дзэнсю (Полное собрание сочинений). В 7‑ми т. Токио, 1961–1974 (на яп. яз.).

Лит .: Оцука Т. Окава Сюмэй (Биография Окава Сюмэй). Токио, 1995 (на яп. яз.); Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. М., 1999. В. Э. Молодяков.