ОИТА

ОИТА - город в Японии, административный центр префектуры Оита.

Население 477,0 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-вос­то­ке острова Кю­сю, на южном по­бе­ре­жье залива Беп­пу Внут­рен­не­го Япон­ско­го моря, при впа­де­нии в не­го рек Ои­та и Оно. На юге и вос­то­ке городской тер­ри­то­рии (об­щая площадь 501,3 км2) пре­об­ла­да­ет ес­тественный ланд­шафт. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог, в том числе ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Ои­та» (То­су - Ои­та) и строя­щая­ся (2013) «Хи­га­си-Кю­сю» (Ки­та­кюсю - Ай­ра). Морской порт (па­ром­ное сооб­ще­ние с городом Ко­бе на острове Хон­сю); ры­бо­ло­вец­кий порт Са­га­но­се­ки (па­ром­ное со­об­ще­ние с поселком Ика­та на острове Си­ко­ку). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Оита (в городе Ку­ни­са­ки, в 30 км к се­ве­ру от цен­тра города Оита).

Точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния не­из­вест­но. С конца VII века центр провинции Бун­го, но­сил название Фу­най. В конце XII - конце XVI веков - вла­де­ние ро­да Ото­мо. Под его управ­ле­ни­ем в XV-XVI веках (так называемый пе­ри­од воюю­щих про­вин­ций) пре­вра­тил­ся в важ­ный порт, че­рез ко­то­рый ве­лась тор­гов­ля с китайской ди­на­сти­ей Мин, другими стра­на­ми Азии и Пор­ту­га­ли­ей (через связи с ней ис­пы­тал зна­чительное ев­ропейское куль­тур­ное влия­ние). По­сле Мэй­д­зи исин город по­лу­чил современное на­зва­ние, стал цен­тром од­но­именной пре­фек­ту­ры. Силь­но разрушен во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ; позд­нее пол­но­стью вос­ста­нов­лен, раз­ви­вал­ся как промышленный центр. В 1963 и 2005 годах тер­ри­то­рия города Оита уве­ли­чи­ва­лась за счёт вклю­че­ния в его со­став со­сед­них по­се­ле­ний.

В цен­тре го­ро­да - парк с ре­кон­ст­рук­ци­ей зам­ка Фу­най (по­стро­ен во 2-й половине XVI века, унич­то­жен по­жа­ром в 1743 году; сохранилась часть стен и за­пол­нен­ный во­дой ров): несколько ба­шен и главные во­ро­та (1965), кры­тый мост че­рез ров (1996); мно­го­функ­цио­наль­ный зал Ои­та-Бун­ка-Кай­кан (1966). Буд­дий­ские хра­мы: Кон­го-Хо­кайд­зи (храм шко­лы Син­гон; со­глас­но ле­ген­де, ос­но­ван в 727 по при­ка­зу императора Сё­му; на современном мес­те с начала XIV века), Дзё­дод­зи (гроб­ни­ца дай­мё Ма­цу­дай­ры Та­да­нао, умер­ше­го в 1650 году) и др.; сохранились ком­плек­сы со скульп­ту­ра­ми Буд­ды - «Мо­то­ма­ти-Сэ­ки­бу­цу», «Ива­яд­зи-Сэ­ки­бу­цу» (оба - пред­по­ло­жи­тель­но XII век). Син­тои­ст­ские свя­ти­ли­ща: Яса­ка-дзинд­зя (771), Юсу­ха­ра-Ха­ти­ман-гу (827; бо­га­тые рез­ные укра­ше­ния с изо­бра­же­ния­ми дра­ко­нов, цве­тов, птиц и рыб) и др. Сре­ди по­стро­ек 2-й половины XX - начала XXI века: соз­дан­ные по про­ек­там архитектора Исод­за­ки Ара­та (уро­же­нец города Оита) - ан­самбль «Арт пла­за» (1962-1966, бывшая библиотека пре­фек­ту­ры Ои­та, по­сле ре­кон­ст­рук­ции 1998 года пре­вра­щён в Центр ис­кусств с ху­дожественной га­ле­ре­ей, вы­ста­воч­ны­ми за­ла­ми и др.), зда­ние клу­ба «Фуд­зи­ми кан­три клаб» (1974), мо­ну­мент «Баш­ня эры Хэй­сэй» (1993) и зда­ние Библиотеки куль­тур­ных ре­сур­сов «Тоё­но­ку­ни» (1995); так­же не­бо­скрёб «Оа­зис Хи­ро­ба 21» (1998; высота 101,2 м - са­мое вы­со­кое зда­ние в пре­фек­ту­ре; вклю­ча­ет Куль­тур­ный центр Ии­ти­ка, гос­ти­ни­цу, офи­сы, рек­ре­ационную зо­ну и др.), ста­ди­он города Оита («Ои­та Банк Доум»; 2001, архитектор Ку­ро­ка­ва Ки­сё; 40 тысяч мест) - ме­сто про­ве­де­ния мат­чей чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу 2002 года. Пе­ред железнодорожным во­кза­лом - па­мят­ник дай­мё Ото­мо Со­ри­ну (жил в XVI веке, при­нял хри­сти­ан­ст­во и стал про­вод­ни­ком ев­ропейской куль­ту­ры в Япо­нии). На западной окраи­не города Оита - го­ра Та­ка­са­ки (высота 628 м; ме­сто­оби­та­ние япон­ских ма­как; дей­ст­ву­ет ту­ри­стическая мо­но­рель­со­вая до­ро­га) и океа­на­ри­ум «Уми-Та­ма­го» («Мор­ской дво­рец»). Тер­маль­ные ис­точ­ни­ки.

Университет города Оита (1921, современный ста­тус с 1949 года), Университет се­ст­рин­ско­го де­ла и ме­ди­ци­ны пре­фек­ту­ры Ои­та (1998), не­го­су­дарственные ву­зы: Университет Нип­пон-Бун­ри (1967, современное название с 1982 года), кам­пус Университета Беп­пу (с 1992 года; го­ловной кам­пус - в со­сед­нем городе Беп­пу). Му­зеи: ис­то­рии (1987), городской ху­до­же­ст­вен­ный (1999). Центр ис­кусств пре­фек­ту­ры Ои­та (1977). Те­атр но в пар­ке Хэй­ва.

Оита - де­ло­вой и ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Свыше 1/2 ра­бо­таю­щих за­ня­ты в сфе­ре ус­луг (раз­ви­ты тор­гов­ля, фи­нан­со­вый сек­тор, транс­порт и связь). Здесь рас­по­ложе­ны го­лов­ные офи­сы ре­гио­наль­ных бан­ков Oita Bank (1893; кир­пич­ное зда­ние 1910-1913, архитектор Та­цу­но Кин­го, вос­ста­нов­ле­но в 1949 году) и Howa Bank (1949). Гру­зо­обо­рот морского пор­та свыше 28,7 млн. т (2008), в том числе вы­воз 19,4 млн. т (из них 1/3 - сталь), ввоз 9,3 млн. т. Дей­ству­ют (в основном с 1960-х годов) круп­ные пред­при­ятия тя­жё­лой промышленности (большая часть в пром­зоне на морском по­бе­ре­жье, в том числе на на­сып­ном грун­те): ме­тал­лур­гический ком­би­нат кор­по­ра­ции «Nippon Steel & Sumito­mo Metal Corporation» (около 9,6 млн. т в 2011 году; до­мен­ные пе­чи № 1 и № 2 объ­ё­мом по 5775 м3 - круп­ней­шие в ми­ре), за­вод ком­па­нии «Pan Pacific Copper Co.» (про­изводство ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди, дра­го­цен­ных ме­тал­лов и сер­ной ки­сло­ты), НПЗ кор­по­ра­ции «JX Nippon Oil & Ener­gy Corporation» (мощ­ность 136 тысяч бар­релей сы­рой неф­ти в сутки, 2010), неф­те­хи­мический ком­плекс фир­мы «Showa Den­ko K. K.» (пла­ст­мас­сы, син­те­тический кау­чук, сти­рол), за­во­ды ком­па­нии «Mit­sui Engineering & Shipbuilding Co.» (кра­ны, различное промышленное обо­ру­до­ва­ние, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции) и её до­чер­ней фир­мы «Mi­naminippon Shipbuilding Co.» (гру­зо­вые су­да). С 1970-х годов ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся элек­трон­ная промышленность - в городе Оита и со­сед­них го­ро­дах рас­по­ла­га­ют­ся пред­при­ятия ве­ду­щих японских фирм («Toshiba Corporation» - по­лу­про­вод­ни­ки, «Canon» - циф­ро­вые ка­ме­ры и др.). Про­изводство различной химической про­дук­ции («Asahi Kasei Chemicals Cor­po­ration», «Sumitomo Chemical Co.» - в основном пес­ти­ци­ды, «NOF Corpora­tion»), ин­гре­ди­ен­тов ле­кар­ст­вен­ных средств («Dai­nip­pon Sumitomo Pharma Co.»), медицинского обо­ру­до­ва­ния (диа­ли­за­то­ры, фильт­ры и др. - под­раз­де­ле­ния «Asahi Kasei Cor­porati­on»), ка­бель­но-про­вод­ни­ко­вой про­дук­ции («Ni­shi Nippon Electric Wire & Cab­le Co.»), во­до­на­гре­ва­те­лей («Asahi Solar Со.»), про­до­вольственных то­ва­ров (в том числе мо­лоч­ные про­дук­ты и без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки - «Kyu­shu Nyugyo Co.»). ТЭС «Ои­та» (500 МВт) и «Син-Ои­та» (2295 МВт). В пре­де­лах го­родской черты на зем­лях сельскохозяйственного на­зна­че­ния вы­ра­щи­ва­ют рис, лук, ман­да­ри­ны и др.; развито жи­вот­но­вод­ст­во. Ры­бо­лов­ст­во (мак­рель, так­же ска­ло­зу­бо­вые, в том числе фу­гу).

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