ОИТА
ОИТА - город в Японии, административный центр префектуры Оита.
Население 477,0 тысяч человек (2013). Расположен на северо-востоке острова Кюсю, на южном побережье залива Беппу Внутреннего Японского моря, при впадении в него рек Оита и Оно. На юге и востоке городской территории (общая площадь 501,3 км2) преобладает естественный ландшафт. Узел железных и автомобильных дорог, в том числе скоростные автомагистрали «Оита» (Тосу - Оита) и строящаяся (2013) «Хигаси-Кюсю» (Китакюсю - Айра). Морской порт (паромное сообщение с городом Кобе на острове Хонсю); рыболовецкий порт Саганосеки (паромное сообщение с поселком Иката на острове Сикоку). Международный аэропорт Оита (в городе Кунисаки, в 30 км к северу от центра города Оита).
Точное время возникновения неизвестно. С конца VII века центр провинции Бунго, носил название Фунай. В конце XII - конце XVI веков - владение рода Отомо. Под его управлением в XV-XVI веках (так называемый период воюющих провинций) превратился в важный порт, через который велась торговля с китайской династией Мин, другими странами Азии и Португалией (через связи с ней испытал значительное европейское культурное влияние). После Мэйдзи исин город получил современное название, стал центром одноименной префектуры. Сильно разрушен во время 2-й мировой войны; позднее полностью восстановлен, развивался как промышленный центр. В 1963 и 2005 годах территория города Оита увеличивалась за счёт включения в его состав соседних поселений.
В центре города - парк с реконструкцией замка Фунай (построен во 2-й половине XVI века, уничтожен пожаром в 1743 году; сохранилась часть стен и заполненный водой ров): несколько башен и главные ворота (1965), крытый мост через ров (1996); многофункциональный зал Оита-Бунка-Кайкан (1966). Буддийские храмы: Конго-Хокайдзи (храм школы Сингон; согласно легенде, основан в 727 по приказу императора Сёму; на современном месте с начала XIV века), Дзёдодзи (гробница даймё Мацудайры Таданао, умершего в 1650 году) и др.; сохранились комплексы со скульптурами Будды - «Мотомати-Сэкибуцу», «Иваядзи-Сэкибуцу» (оба - предположительно XII век). Синтоистские святилища: Ясака-дзиндзя (771), Юсухара-Хатиман-гу (827; богатые резные украшения с изображениями драконов, цветов, птиц и рыб) и др. Среди построек 2-й половины XX - начала XXI века: созданные по проектам архитектора Исодзаки Арата (уроженец города Оита) - ансамбль «Арт плаза» (1962-1966, бывшая библиотека префектуры Оита, после реконструкции 1998 года превращён в Центр искусств с художественной галереей, выставочными залами и др.), здание клуба «Фудзими кантри клаб» (1974), монумент «Башня эры Хэйсэй» (1993) и здание Библиотеки культурных ресурсов «Тоёнокуни» (1995); также небоскрёб «Оазис Хироба 21» (1998; высота 101,2 м - самое высокое здание в префектуре; включает Культурный центр Иитика, гостиницу, офисы, рекреационную зону и др.), стадион города Оита («Оита Банк Доум»; 2001, архитектор Курокава Кисё; 40 тысяч мест) - место проведения матчей чемпионата мира по футболу 2002 года. Перед железнодорожным вокзалом - памятник даймё Отомо Сорину (жил в XVI веке, принял христианство и стал проводником европейской культуры в Японии). На западной окраине города Оита - гора Такасаки (высота 628 м; местообитание японских макак; действует туристическая монорельсовая дорога) и океанариум «Уми-Тамаго» («Морской дворец»). Термальные источники.
Университет города Оита (1921, современный статус с 1949 года), Университет сестринского дела и медицины префектуры Оита (1998), негосударственные вузы: Университет Ниппон-Бунри (1967, современное название с 1982 года), кампус Университета Беппу (с 1992 года; головной кампус - в соседнем городе Беппу). Музеи: истории (1987), городской художественный (1999). Центр искусств префектуры Оита (1977). Театр но в парке Хэйва.
Оита - деловой и индустриальный центр. Свыше 1/2 работающих заняты в сфере услуг (развиты торговля, финансовый сектор, транспорт и связь). Здесь расположены головные офисы региональных банков Oita Bank (1893; кирпичное здание 1910-1913, архитектор Тацуно Кинго, восстановлено в 1949 году) и Howa Bank (1949). Грузооборот морского порта свыше 28,7 млн. т (2008), в том числе вывоз 19,4 млн. т (из них 1/3 - сталь), ввоз 9,3 млн. т. Действуют (в основном с 1960-х годов) крупные предприятия тяжёлой промышленности (большая часть в промзоне на морском побережье, в том числе на насыпном грунте): металлургический комбинат корпорации «Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation» (около 9,6 млн. т в 2011 году; доменные печи № 1 и № 2 объёмом по 5775 м3 - крупнейшие в мире), завод компании «Pan Pacific Copper Co.» (производство рафинированной меди, драгоценных металлов и серной кислоты), НПЗ корпорации «JX Nippon Oil & Energy Corporation» (мощность 136 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, 2010), нефтехимический комплекс фирмы «Showa Denko K. K.» (пластмассы, синтетический каучук, стирол), заводы компании «Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.» (краны, различное промышленное оборудование, металлоконструкции) и её дочерней фирмы «Minaminippon Shipbuilding Co.» (грузовые суда). С 1970-х годов активно развивается электронная промышленность - в городе Оита и соседних городах располагаются предприятия ведущих японских фирм («Toshiba Corporation» - полупроводники, «Canon» - цифровые камеры и др.). Производство различной химической продукции («Asahi Kasei Chemicals Corporation», «Sumitomo Chemical Co.» - в основном пестициды, «NOF Corporation»), ингредиентов лекарственных средств («Dainippon Sumitomo Pharma Co.»), медицинского оборудования (диализаторы, фильтры и др. - подразделения «Asahi Kasei Corporation»), кабельно-проводниковой продукции («Nishi Nippon Electric Wire & Cable Co.»), водонагревателей («Asahi Solar Со.»), продовольственных товаров (в том числе молочные продукты и безалкогольные напитки - «Kyushu Nyugyo Co.»). ТЭС «Оита» (500 МВт) и «Син-Оита» (2295 МВт). В пределах городской черты на землях сельскохозяйственного назначения выращивают рис, лук, мандарины и др.; развито животноводство. Рыболовство (макрель, также скалозубовые, в том числе фугу).