ОХРАНА ВОД

ОХРАНА ВОД - система мер, направленных на предотвращение, ограничение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения природных вод.

Охрана вод является одной из составляющих Охраны природы. В процессе жизнедеятельности общество оказывает на водные объекты разнообразное влияние, которое приводит к изменению их естественного состояния. Одни из них влияют на объём водных ресурсов и гидрологический режим водных объектов, другие - на качество вод, состояние водных экосистем и прилегающих территорий. Масштабы водопользования стали в большинстве стран лимитирующим фактором социально-экономического развития. Использование водных ресурсов, охрана и восстановление водных объектов осуществляются в рамках водного хозяйства (водохозяйственной деятельности). Выделяют промышленное, энергетическое, коммунально-бытовое, сельскохозяйственное, транспортное, рыбохозяйственное, рекреационное, чрезвычайное и природоохранное водопользование. Решения органов государственного контроля за использованием и охраной водных объектов являются обязательными для исполнения всеми водопользователями.

Негативные воздействия на водные ресурсы и их защита. К наиболее распространённым негативным изменениям водных ресурсов относят их истощение и загрязнение водных объектов многочисленными отходами разнообразных производств и жизнедеятельности человека и животных. В РФ существует «Классификация источников загрязнения водных объектов» (Инструкция НВН 33-5.3.03-85).

Для защиты водных ресурсов от истощения и загрязнения вредными веществами предусмотрен комплекс мер: разработка соответствующих законодательных актов; организация мониторинга водных объектов; охрана поверхностных и подземных вод, включая очистку промышленных и бытовых стоков; государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов. Отношения в этой сфере в России регулируются Водным правом.

Главную роль в Охране вод играет государственный учёт поверхностных и подземных вод, который осуществляется в целях текущего и перспективного планирования рационального использования водных ресурсов, их восстановления и охраны. В основе учёта лежат данные государственного мониторинга и сведения, предоставляемые водопользователями.

Мониторинг водных объектов.

Государственный мониторинг водных объектов осуществляют Министерство природных ресурсов и экологии РФ (МПРиЭ РФ), Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды. Санитарно-эпидемиологическая служба России отвечает за санитарную охрану водоёмов. Кроме того, функционирует сеть санитарных лабораторий на предприятиях, занятых изучением состава сточных вод и качества воды водоёмов. Органы Роспотребнадзора осуществляют государственный контроль за изучением, использованием и охраной подземных водных объектов и водных объектов, содержащих природные лечебные ресурсы.

В России с целью Охраны вод составляются генеральные, бассейновые и территориальные схемы использования водных объектов, в которых определяются принципиальные направления развития водного хозяйства страны. На их основе разрабатываются бассейновые схемы рек и других водных объектов. Территориальные схемы, которые создаются на основе генеральной и бассейновой схем, охватывают конкретные экономические районы страны и субъекты РФ. На всех водопользователей в законодательном порядке возлагается обязанность сокращать изъятия и потери воды, не допускать засорения, истощения и загрязнения водных объектов. Запрещён сброс сточных вод в водные объекты, если последние отнесены к особо охраняемым, содержат природные лечебные ресурсы, находятся в местах массового отдыха населения или в курортных зонах, а также в местах нереста и зимовки ценных видов рыб и т. п.

Водоохранные мероприятия предусматривают также устранение негативных воздействий хозяйственной деятельности человека и осуществление строгого контроля за промышленным и сельскохозяйственным стоком вод, обеспечивающего экологическое благополучие в речном бассейне, ограничение нерационального потребления вод. Защита природных вод от загрязнения включает: наблюдение за водными объектами; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистку и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения; очистку сточных вод и удаление минеральных остатков биогенных веществ для предотвращения эвтрофирования водных объектов, в которые сбрасываются очищенные сточные воды. Кроме того, водоохранная деятельность должна быть направлена на предупреждение неблагоприятного воздействия вод (наводнения, маловодья, опасные русловые деформации, опасные ледовые явления и др.).

Смотри также Загрязнение окружающей среды, Очистка природных вод, Очистка сточных вод.

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