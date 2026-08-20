ОХОТСКОЕ МОРЕ

ОХОТСКОЕ МОРЕ - окраинное море в северо-западной части Тихого океана.

Охотское море практически полностью ограничено материковыми и островными береговыми линиями, располагаясь между берегами Восточной Евразии, её полуострова Камчатка, цепи Курильских островов, северной оконечности острова Хоккайдо и восточной части острова Сахалин. От Японского моря отделено в Татарском проливе по линии мыс Сущева - мыс Тык, в проливе Лаперуза по линии мыс Крильон - мыс Соя. Граница с Тихим океаном проходит от мыса Носяппу (остров Хоккайдо) по гряде Курильских островов до мыса Лопатка (полуостров Камчатка). Площадь 1603 тысячи км2, объём 1316 тысяч км3, наибольшая глубина 3521 м.

Береговая линия изрезана слабо, наиболее крупные заливы: Академии, Анива, Сахалинский, Терпения, Тугурский, Ульбанский, Шелихова (с Гижигинской и Пенжинской губами); Тауйская, Удская губы. Северо, северо-западные берега преимущественно возвышенные и скалистые, большая часть абразионные, местами сильно изменённые морем; на Камчатке, в северных частях Сахалина и Хоккайдо, а также в устьях крупных рек - низменные, в значительной степени аккумулятивные. Большинство островов расположено вблизи берегов: Завьялова, Спафарьева, Шантарские, Ямские, и только небольшой остров Ионы находится в открытом море.

Рельеф и геологическое строение дна.

Рельеф дна весьма разнообразен. Шельф занимает около 40% площади дна, он наиболее распространён в северной части, где относится к погруженному типу, его ширина изменяется от 180 км у Аяно-Охотского берега до 370 км в районе Магадана. До 50% площади дна приходится на долю материкового склона (глубины до 2000 м). В юж. части располагается самая глубоководная (более 2500 м) область моря, занимающая св. 8% пл. дна. В центральной части Охотского моря выделяются поднятия Академии наук и Института океанологии, разделяющие морскую впадину на 3 котловины (впадины): ТИНРО на северо-востоке (глубина до 990 м), Дерюгина на западе (до 1771 м) и самую глубокую - Курильскую на юге (до 3521 м).

Фундамент впадины Охотского моря гетерогенный; мощность земной коры 10-40 км. Поднятие в центральной части моря имеет континентальную кору; поднятие в южной части моря состоит из двух поднятых блоков, разделённых трогом. Глубоководная Курильская котловина с океанической корой, по мнению одних исследователей, представляет собой захваченный участок океанской плиты, по мнению других, - задуговой бассейн. Котловины Дерюгина и ТИНРО подстилаются корой переходного типа. В котловине Дерюгина установлены повышенный по сравнению с остальной территорией тепловой поток и гидротермальная деятельность, в результате которой сформированы баритовые постройки. Осадочный чехол имеет наибольшую мощность в котловинах (8-12 км) и на северных и восточных шельфах, сложен кайнозойскими терригенными и кремнисто-терригенными отложениями (вблизи Курильских островов с примесью туфогенного материала). Гряда Курильских островов отличается интенсивной сейсмичностью и современным вулканизмом. Землетрясения, регулярно отмечаемые в этом районе, часто вызывают образование опасных волн цунами, например в 1958 году.

Климат.

Для Охотского моря характерен муссонный климат умеренных широт. Море расположено сравнительно недалеко от Сибирского полюса холода, а хребты Камчатки закрывают путь тёплым тихоокеанским воздушным массам, поэтому в целом в этом районе холодно. С октября по апрель над морем преобладает совокупное влияние Азиатского антициклона и Алеутской депрессии с сильными устойчивыми северо-западными и северными ветрами со скоростями 10-11 м/с, нередко достигающими штормовой силы. Самый холодный месяц - январь, температура от –5 до –25 °C. С мая по сентябрь море находится под влиянием Гавайского антициклона со слабыми юго-восточными ветрами 6-7 м/с. В целом тихоокеанский (летний) муссон слабее азиатского (зимнего). Летние температуры воздуха (август) от 18 °C на юго-западе до 10 °C на северо-востоке. Среднегодовое количество осадков от 300-500 мм на севере, до 600-800 мм на западе, в южной и юго-восточной частях моря - свыше 1000 мм.

Гидрологический режим.

В Охотское море впадают крупные реки: Амур, Большая, Гижига, Охота, Пенжина, Уда. Речной сток составляет около 600 км3/год, около 65% приходится на долю Амура. Отмечается распреснение поверхностного слоя мор. воды за счёт превышения величины речного стока над испарением. Географическое положение Охотского моря, в частности его большая протяжённость по меридиану, муссонный режим ветров, водообмен через проливы Курильской гряды с Тихим океаном определяют особенности гидрологического режима. Общая ширина всех Курильских проливов достигает 500 км, но глубины над порогами в проливах сильно разнятся. Для водообмена с Тихим океаном наибольшее значение имеют проливы Буссоль с глубиной свыше 2300 м и Крузенштерна - до 1920 м. Далее следуют проливы Фриза, Четвёртый Курильский, Рикорда и Надежды, все с глубинами на порогах более 500 м. Остальные проливы имеют глубины менее 200 м и незначительные площади поперечного сечения. В мелких проливах обычно наблюдаются однонаправленные потоки в море или в океан. В глубоких проливах преобладает двухслойная циркуляция: в приповерхностном слое в одну сторону, в придонном - в противоположную. В проливе Буссоль в поверхностных слоях в море поступают тихоокеанские воды, а в придонных идёт сток в океан. В целом в южных проливах преобладает сток охотоморских вод, в северных - приток тихоокеанских. Интенсивность водообмена через проливы подвержена значит. сезонной и годовой изменчивости.

В Охотском море наблюдается субарктическая структура вод с хорошо выраженными холодным и тёплым промежуточными слоями, выделяются охотоморская, тихоокеанская и курильская региональные её разновидности. В Охотском море насчитывается 5 крупных водных масс: поверхностная представляет собой очень тонкий (15-30 м) верхний слой, который легко перемешивается и в зависимости от сезона принимает весеннюю, летнюю или осеннюю модификации с соответствующими характерными значениями температуры и солёности; в зимнее время в результате сильного охлаждения поверхностного слоя формируется охотоморская водная масса, которая весной, летом и осенью существует в виде холодного переходного слоя на горизонтах от 40 до 150 м, температура в этом слое от –1,7 до 1 °C, солёность 31-32,9‰; промежуточная образуется в результате сползания холодных вод по материковому склону, характеризуется температурой 1,5 °C, солёностью 33,7‰ и занимает слой от 150 до 600 м; глубинная тихоокеанская располагается в слое от 600 до 1300 м, состоит из тихоокеанской воды, поступающей в Охотское море в нижних горизонтах глубоких Курильских проливов, и существует как тёплый промежуточный слой с температурой около 2,3 °C и солёностью 34,3‰, глубинная курильская южная котловина также формируется из тихоокеанских вод, располагается в слое от 1300 м до дна, температура воды 1,85 °C, солёность 34,7‰.

Распределение температуры воды на поверхности Охотского моря сильно зависит от сезона. Зимой вода охлаждается до около –1,7 °C. Летом наиболее сильно воды прогреты у о. Хоккайдо до 19 °C, в центральных районах до 10-11 °C. Солёность на поверхности в восточной части у Курильской гряды до 33‰, в западных районах 28–31‰.

Циркуляция поверхностных вод носит преимущественно циклонический характер (против часовой стрелки), что объясняется влиянием ветровой обстановки над морем. Средние скорости течений 10-20 см/с, максимальные значения могут наблюдаться в проливах (до 90 см/с в проливе Лаперуза). Хорошо выражены периодические приливные течения, приливы в основном суточные и смешанные величиной от 1,0-2,5 м в южной части моря, до 7 м у Шантарских островов и 13,2 м в Пенжинской губе (наибольший в морях России). Значительные колебания уровня (сгонно-нагонные) до 2 м вызываются на побережьях при прохождении циклонов.

Охотское море относится к ледовитым морям, льдообразование начинается в ноябре в заливах северной части и к февралю распространяется на большую часть поверхности. Не замерзает только крайняя южная часть. В апреле начинается таяние и разрушение ледяного покрова, в июне лёд полностью исчезает. Только в районе Шантарских островов морские льды могут частично сохраняться до осени.

История исследования.

Море открыто в середине XVII века русскими землепроходцами И.Ю. Москвитиным и В.Д. Поярковым. Первые карты побережий составлены во время Второй Камчатской экспедиции (1733-1743 годы) (смотри Камчатские экспедиции). И.Ф. Крузенштерн (1805) провёл опись восточного берега Сахалина. Г.И. Невельской (1850-1855 годы) обследовал юго-западные берега Охотского моря и устье реки Амур и доказал островное положение Сахалина. Первую полную сводку по гидрологии моря составил С.О. Макаров (1894). В советское время в Охотском море были развёрнуты комплексные исследовательские работы. Систематические исследования велись на протяжении многих лет Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром (ТИНРО-Центр), Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН, несколько крупных экспедиций проведено Океанологии институтом на судне «Витязь», а также судами Гидрометеослужбы (смотри Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), Океанографического института и других учреждений.

Хозяйственное использование.

В Охотском море насчитывается около 300 видов рыб, из которых около 40 видов промысловые, в их числе треска, минтай, сельдь, навага, морской окунь. Широко распространены лососёвые: горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча. Обитают киты, тюлени, сивучи, морские котики. Большое экономическое значение имеют крабы (1-е место в мире по запасам промыслового краба). Охотское море перспективно в отношении углеводородов, разведанные запасы нефти свыше 300 миллионов тон. Наиболее крупные месторождения выявлены на шельфах островов Сахалин, Магаданском и Западно-Камчатском (смотри в статье Охотская нефтегазоносная провинция). По Охотскому морю проходят морские пути, связывающие Владивосток с северными районами Дальнего Востока и Курильскими островами. Крупные порты: Магадан, Охотск, Корсаков, Северо-Курильск.

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