ОХОТОВЕДЕНИЕ

ОХОТОВЕДЕНИЕ - наука об охоте и методах рационального ведения охотничьего хозяйства .

Охотоведение сформировалось в конце XIX - начале XX веков на основе многовекового исторического опыта охоты. В дальнейшем Охотоведение развивалось на принципах устойчивого природопользования в тесной связи с фундаментальными и другими прикладными науками - зоологией, ботаникой, этологией, экологией, биогеографией, экономикой; при этом использовался методический арсенал морфологии, физиологии и генетики, ветеринарной медицины, лесоведения, социологии и права . В Охотоведении выделяются следующие разделы: биологические основы (структура, динамика, прогнозирование состояния популяций и управление ими); классификация, типология, бонитировка охотничьих угодий, охотустройство (комплекс мероприятий, направленных на рациональное, не приводящее к истощению биологического разнообразия охотничьей фауны использование охотничьих животных, их охрану, воспроизводство и поддержание территории закреплённых угодий в состоянии, пригодном для ведения охотничьего хозяйства); биотехния; техника и технология охотничьего хозяйства; товароведение и оценка продукции охотничьего хозяйства (пушнины, мяса, лекарственно-технического сырья, трофеев); экономика и организация охотничьего хозяйства, маркетинг; охотничье законодательство. Основные методы исследований в Охотоведении: визуальные и дистанционные наблюдения за животными с применением современных технических средств; мечение и экспериментальная добыча зверей и птиц; учёт их численности и эксперименты в природе, лабораторная обработка биологических и статистических материалов с использованием методов смежных наук.

Основателями Охотоведения в России являются: А.А. Силантьев, Н.В. Туркин, Б.М. Житков, А.Н. Формозов, Д.К. Соловьёв (автор труда «Основы охотоведения», 1920-е годы). Научные исследования по Охотоведению ведут Охотничьего хозяйства и звероводства институт, а также биологические и экологические подразделения ряда институтов РАН и учебных вузов. Кадры биологов-охотоведов высшей квалификации готовят факультеты Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, Россйского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ, город Балашиха), Вятской государственной сельскохозяйственной академии (ВятГСХА, город Киров), Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (ИрГСХА). Исследования в области Охотоведения проводят во многих странах мира, особенно успешно в странах Северной Америки (с 1902 года функционирует Ассоциация агентств по рыбе и дичи - Association of Fish and Wildlife Agencies, AFWA, объединяющая усилия ряда профильных учреждений) и Европы (с 1930 года Международный совет по охоте и охране дикой природы - International Council for Game and Wildlife Conservation, CIC). Крупнейшим международным форумом специалистов-охотоведов является Международный конгресс биологов-охотоведов (International Union of Game Biologists, IUGB), с 1954 года проведено 29 конгрессов, в том числе в России - 9-й (1969) и 31-й (2013).

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