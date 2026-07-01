ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО - отрасль экономики, основной задачей которой является удовлетворение потребностей населения в продукции и услугах, источником которых служит охота.

Охотничье хозяйство преимущественно экстенсивно, что обусловлено обширными территориями, на которых оно ведётся, и преобладанием естественных факторов в процессах воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов (объекты животного мира, которые по законодательству могут быть использованы для охоты). Исторически Охотничье хозяйство основывается на устойчивом и рациональном использовании охотничьих ресурсов, обеспечивающем биологическое разнообразие и сохраняющем способность охотничьих ресурсов к воспроизводству и существованию в течение неопределённо длительного времени. Охотничье хозяйство имеет социально-экономическое и природоохранное значение. По оценке специалистов ВНИИОЗ ( Охотничьего хозяйства и звероводства институт), прямой и косвенный вклад Охотничьего хозяйства в экономику (2011) составил более 15 миллиардов рублей. С начала 1990-х годов при сохранении значения материального производства в Охотничьем хозяйстве ускоренно развивается сфера услуг по организации охоты на коммерческой основе, в том числе трофейной охоты и охотничьего туризма. Деятельность в сфере Охотничьего хозяйства регулируется законодательством РФ и её субъектов об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, охране и использовании животного мира, охране окружающей среды, а также другими законами и нормативными правовыми актами. Научные основы ведения Охотничьего хозяйства развиваются охотоведением . С Охотничьего хозяйства тесно связаны промышленная переработка его продукции, охотничье собаководство, дичеразведение, таксидермия.

Так же Охотничьем хозяйством называется организация или предприятие, осуществляющие деятельность по использованию, охране и воспроизводству охотничьих ресурсов в закреплённых за ними охотничьих угодьях (территориях, на которых разрешена охота), создание объектов охотничьей инфраструктуры и др. Наиболее важные направления ведения Охотничьего хозяйства: промысловое (целью является получение продукции охоты - пушно-мехового и кожевенного сырья, мяса дичи и др.), любительское и спортивное (охота, осуществляемая физическими лицами в целях личного потребления продукции охоты, а также в рекреационных целях).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)