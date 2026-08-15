ОХОТА ЗА ГОЛОВАМИ

ОХОТА ЗА ГОЛОВАМИ - архаический воинский ритуал добычи, хранения и почитания голов (черепов) убитых врагов.

Имеет общие истоки с человеческим жертвоприношением и ритуальным каннибализмом. В основе её лежит представление о жизненной силе, содержащейся в голове поверженного врага. Считалось, что, овладев головой и проведя над ней определённые обряды, можно обезопасить мстительную душу врага и стать хозяином этой силы (сходные ритуалы проводились и с головами добытых на охоте животных). Охота за головами была тесно связана с предков культом (в том числе с культом их голов), системой возрастных классов и военной организацией, кровной местью. От количества добытых голов зависел социальный статус воина.

Голова врага - универсальный военный трофей. Первые свидетельства Охоты за головами (погребения трофейных голов) известны с мезолита в Европе (например, вероятно, Офмет), Малой Азии и на Ближнем Востоке. Охота за головами была распространена у скифов, сарматов, хеттов, кельтов (у гэлов Шотландии и Ирландии - до XIV-XV веков), в Западной Африке (у некоторых народов манден и фон). Наибольшую роль Охота за головами играла в обществах, практиковавших подсечно-огневое земледелие тропических и субтропических лесов и находившихся на стадии сложения вождеств и ранних государств. Особенно характерна она для народов Южного Китая, Северо-Восточной Индии и Индокитая (гаро, кхаси, куки-чин, мизо, нага, ва и др.), Тайваня (большинство народов гаошань), филиппинских горных народов, Индонезии (батаков и абунгов Суматры, ниасцев, даяков, народов Молуккских островов и Сулавеси), Меланезии (в том числе папуасов и австронезийцев Новой Гвинеи), Микронезии, Полинезии (маори и др.); в этих регионах Охота за головами местами сохранялась до 2-й половины XX века. По мнению ряда учёных, она из материковой Азии распространилась по Индонезии, Океании и (через побережье Восточной Азии и Берингию) в Америке (ирокезы, мускоги и другие индейцы Востока и Юго-Востока США, майя, сапотеки, миштеки, науа и другие индейцы Мезоамерики, Центр. Америки, чибча, тупи, хиваро и другие индейцы Южной Америки, культуры Паракас, Наска, Уари и другие в Перу). Пережитки Охоты за головами сохранялись во многих древних и средневеровых обществах (у шумеров, вавилонян, ассирийцев, финикийцев, этрусков, римлян, ариев, германцев, славян, иранцев, тибетцев добуддийской эпохи, китайцев, японцев, монголов и др.).

Охота за головами занимала центральное место в обрядах инициации (в том числе при вступлении в тайный мужской союз), в свадебной, погребальной и аграрной обрядности (она часто предшествовала севу и сбору урожая), при основании деревни, строительстве большого дома, мужского дома, святилища, при засухе, голоде, эпидемии и др. Особое значение имела Охота за головами в ритуалах, связанных с фигурой правителя. Охота за головами сопровождалась множеством табу и обрядов и завершалась победным праздником. Трофеи сохраняли в виде черепов (их могли гравировать, моделировать глиной и раскрашивать лицо и т. д.; иногда из черепов делали сосуды для ритуальных напитков) либо мумифицировали; они хранились в святилищах, мужских домах, вешались на священные деревья, ими украшали себя воины и женщины в победном танце и т. п. Поздний вариант Охоты за головами - скальпирование.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)