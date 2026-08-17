ОХОТА

ОХОТА - добыча (добывание) человеком свободноживущих диких животных.

Различаются активная (предполагающая непосредственно участие охотника) и пассивная (с помощью ловушек охотничьих) Охота. Активная Охота может быть индивидуальной и коллективной. Индивидуальная Охота включает выслеживание животного, преследование его, подкрадывание к нему (скрад). Во время выслеживания и преследования (зимой на севере - на лыжах и снегоступах) могут использоваться охотничьи собаки, при подкрадывании - различные приёмы маскировки, включая имитацию внешности животного (в том числе с применением масок), его движений и голоса (в том числе с применением устройств для имитации звуков - манков); эти приёмы близки по характеру к промысловой магии и театрализованным ритуалам. Для приманивания могут использоваться и домашние животные (например, олень-манщик при охоте на оленя). Коллективная (загонная или нагонная) Охота предполагает участие больших групп охотников с распределением ролей участников. Объектом Охоты могут быть все виды животных, начиная с насекомых (Охота на пчёл) и мелких позвоночных (ящериц, лягушек и т. п.) и кончая крупными млекопитающими (слоны, мамонты и т. п.); в зависимости от преобладающего объекта добычи Охота может достигать высокого уровня специализации (Охота на крупных хищников, на стадных животных, птиц и т. п.); особым видом специализированной Охоты являются зверобойный промысел и рыболовство.

Исторический очерк.

Охота - одно из древнейших занятий человека, до появления производящего хозяйства служившее источником мясной пищи и сырья для изготовления орудий (кость) и одежды (мех, кожа, жилы), покрытия каркасных жилищ. Предполагается, что освоение регулярной Охоты и увеличение в рационе доли мясной пищи стало одним из факторов становления рода Homo. Охота на мелких животных, не требующая специального умения, часто, наряду с собирательством, составляла занятие подростков и женщин, тогда как Охота на крупных и стадных млекопитающих, требующей большей специализации, всегда занимались мужчины. С этим связаны высокий статус мужчины в охотничьих обществах, особые мужские обряды и т. п. Крупные животные (слоны, бегемоты, носороги, лошади и др.) составляли основную часть добычи человека уже начиная с олдована (смотри в стаье Олдувайская культура ).

В эпоху Ашеля, по-видимому, сложились приёмы коллективной загонной Охоты на крупных стадных млекопитающих (включая хоботных). Охота велась главным образом с близкого расстояния, преобладающим было ударное оружие - деревянная палица и копьё (остатки древнейших деревянных копий с обожжёнными концами найдены на ашельских стоянках Торральба, Клектон, Шёнинген, Леринген), но известны также дротики с каменными наконечниками, с эпохи Мустье - бола. В период Мустье основными объектами Охоты продолжали быть крупные и стадные животные - пещерный медведь (на стоянке Эрд, на территории Венгрии, открыты остатки свыше 500 особей пещерного медведя), шерстистый носорог, бизон, лошадь, осёл (так, специализированной загонной Охотой на ослов занимались обитатели стоянки Староселье в Крыму). Специализированная загонная охота на крупных млекопитающих (мамонт, бизон, лошадь, северный олень) сохранила значение и в верхнем палеолите. Огромные размеры охотничьей добычи, зафиксированные на некоторых памятниках (свыше 400 северных оленей в Мальте, 1000 зубров в Амвросиевке, свыше 100 мамонтов в Мезине и столько же в Межириче и т. п.), по мнению многих исследователей, сделали возможным относительно оседлый образ жизни и появление стационарных жилищ. В верхнем палеолите практиковалась также индивидуальная Охота на пушного зверя и других мелких млекопитающих и птиц. В это время появляются разнообразные по формам и способам крепления наконечники дротиков и стрел из кости и камня, что, возможно, связано со специализацией Охоты; развивается метательное охотничье оружие, появляются копьеметалка, лук, одомашнена собака. К верхнему палеолиту относятся и древнейшие наскальные изображения сцен охоты.

В мезолите природные изменения, связанные с отступлением ледника и распространением лесов, исчезновением крупных и стадных животных приледниковой тундры и холодных степей, привели к развитию неспециализированной индивидуальной Охоты на нестадных млекопитающих (благородный олень, лось, кабан, бобр, лиса и т. д.), птиц. Люди стали вести более подвижный образ жизни и объединяться в небольшие по численности бродячие охотничьи группы. Особое значение приобрели средства преследования зверя (лыжи) и убийства его на расстоянии, что обусловило широкое распространение лука. Этот тип Охоты сохранился у большинства современных первобытных народов; местами практикуется и коллективная загонная Охота. До конца XIX века сохранялась загонная Охота на бизона у индейцев Великих равнин. С неолита в ряде обществ с присваивающим хозяйством сухопутная Охота оттесняется рыболовством.

В охотничьих обществах сложился особый вид культуры, включающий социальные нормы (организация Охоты, распределение промысловых территорий, делёж добычи), этические и ритуальные предписания (различные табу, пост, сексуальное воздержание и т. п.), магические обряды, мифы, культы (смотри Тотемизм). Убийство животного воспринималось как жертвоприношение, а поедание его мяса, учитывая распространённые представления о мифическом родстве человека с животным, - как каннибализм. Ритуалы, исполняемые после Охоты, были призваны восстановить гармонию между человеком и природой, умилостивить животное, загладить вину перед ним человека за его убийство и упросить его «воскреснуть» и снова «прийти» к охотнику. Таковы, например, медвежьи праздники у народов Сибири и Америки, «китовые праздники» морских охотников тихоокеанского побережья, «бизоньи пляски» у охотников на бизона американских Великих равнин и т. п.

В Новое время распространение огнестрельного оружия и торговых отношений сильно изменило характер Охоты и быт охотничьих народов. В евразийской и американской тайге мясо-шкурное направление Охоты было в значительной степени вытеснено пушным промыслом, основные средства жизнеобеспечения, оружие и боеприпасы к нему охотники стали получать у европейских торговцев в обмен на пушнину. Местами истребление промысловых животных (например, бизона на американских Великих равнинах) и деградация охотничьих угодий приводили к вымиранию охотничьих народов и исчезновению их культуры.

С возникновением производящего хозяйства в аграрных обществах (вплоть до раннего Нового времени) Охота сохраняла основную роль в качестве источника белковой пищи. Практиковалась также Охота для защиты от диких животных людей, скота и посевов (регуляционная Охота). В ранних государствах Охота была видом спорта, элитарной привилегией, мужским занятием, близким к военному делу (Охота с гепардами, ловчими птицами, на слонах, колесницах и т. п.). Обеспечение равного доступа к Охоте было важным политическим требованием антифеодальных революций: всеобщее право Охоты было одним из основных положений так называемой Конституции Н.М. Муравьёва (1821-1825 годы); в Западной Европе охотничьи привилегии дворянства были упразднены в ходе Французской революции XVIII века, революции в Германии (1848-1849 годы) и др.

Охота в современном обществе.

Ныне законодательство большинства стран регламентирует право Охоты (в том числе в различных охотничьих угодьях, смотри Охотничье хозяйство), сроки, способы и предельные объёмы (нормы) добычи, перечни объектов Охоты (в РФ - млекопитающие и птицы), порядок предоставления угодий в пользование, а также содержит требования, направленные на сохранение животного мира и среды его обитания. На территории РФ Охота регламентируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законодательством субъектов Федерации. Для различных видов Охоты (промысловой - рыночно ориентированной, или Охоты в целях заготовки и продажи продукции, например Охоты на пушных зверей; любительской, так называемой рекреационной, или Охоты для личного потребления продукции; а также спортивной, в том числе трофейной, проводимой ради добычи редкого животного) устанавливаются различные правовые режимы их осуществления. В ряде стран (в Индии, Кении, швейцарском кантоне Женева) законодательно запрещены все виды Охоты, кроме регуляционной и научной.

Некоторые отношения в сфере Охоты не регулируются законодательством (например, при коллективной Охоте распределение функций и раздел добычи в основном осуществляют сами участники или выбранные ими распорядители). Многие общественные объединения охотников придерживаются кодексов охотничьей этики («честной Охоты», в России - «правильной Охоты»), предусматривающих компетентность и ответственность охотника, его способность к самоограничению и готовность вносить свой вклад в сохранение животных и среды их обитания. Согласно таким кодексам, допустима только законная добыча свободноживущих диких животных способами, не дающими охотнику ненадлежащего или несправедливого преимущества. В 2000 году МСОП официально признал, что устойчивое использование живых ресурсов дикой природы, базирующееся на экосистемном подходе, является важным механизмом её охраны. Международными организациями были приняты документы, содержащие основные принципы использования компонентов биоразнообразия в сфере Охоты, - Североамериканская модель сохранения дикой природы (2002) и Европейская хартия охоты и биоразнообразия (2007). По инициативе ряда стран Азии, Африки и Европы в 2010 году соколиная Охота (смотри Ловчие птицы) включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Охота стала также элементом научных исследований, компонентом образовательных программ (научная охота).

Смотри также Охотоведение.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)