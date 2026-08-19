ОХЛОКРАТИЯ, в античности (др.-греч. ὀχλοκρατία)

Власть толпы (охлос), одна из трех «неправильных» форм государственного устройства, результат деградации демократии.

Охлократия характеризуется вседозволенностью и беззаконием. В дошедших до нас текстах впервые встречается в «Истории» Полибия (II в. до н.э.), по мнению которого охлократия, наряду с монархией и олигархией , является не только одной из «дурных» форм государственного устройства, но и наихудшей из перечисленных (Полибий. История, VI, 4, 6–8; VI, 57, 9). Предполагается, что Полибий мог заимствовать это слово у философов-стоиков либо перипатетиков. Однако основатель перипатетической школы Аристотель (IV в. до н.э.) наихудшей формой государственного устройства считал демократии, рассматривая ее как продукт деградации политии (умеренной демократии).

Автор статьи: С.Г. Карпюк