ОГЮСТ ПУАРО

ОГЮСТ ПУАРО - французский ар­тист ба­ле­та, ба­лет­мей­стер.

Уче­ник П.Г. Гар­де­ля. Ра­бо­тал в Па­риж­ской опе­ре и в Бор­до, с 1798 года тан­цов­щик, ба­лет­мей­стер и пе­да­гог в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Вы­сту­пал во мно­гих по­ста­нов­ках И.И. Валь­бер­ха, Ш.Л. Дид­ло. На­ря­ду с ге­ро­ическими пар­тия­ми, ис­пол­нял ко­ме­дий­ные (пре­имущественно в сво­их по­ста­нов­ках), сла­вил­ся вы­ра­зительной ми­мической иг­рой. Про­яв­лял боль­шой ин­те­рес к национальным тан­цам; по сви­де­тель­ст­ву со­вре­мен­ни­ков, ис­пол­нял русские тан­цы «как на­стоя­щий рус­ский» (час­то с Е.И. Ко­ло­со­вой), в 1839 году обу­чал русским тан­цам М. Таль­о­ни. По­ста­вил в Санкт-Пе­тер­бур­ге около 30 ба­ле­тов (пре­имущественно ко­ми­че­ских) и ди­вер­тис­мен­тов (обыч­но из народной жиз­ни): «Ка­за­ки в гос­тях у Фи­лат­ки» (1818), «Мо­ло­дая ох­тен­ка» (1819). Ста­вил совместно с Валь­бер­хом ба­ле­ты («Рус­ский де­ре­вен­ский празд­ник», 1812) и пат­рио­тические ди­вер­тис­мен­ты К.А. Ка­во­са («Опол­че­ние, или Лю­бовь к оте­че­ст­ву», 1812; «Празд­ник в ста­не со­юз­ных ар­мий при Мон­мар­тре», 1813; «Тор­же­ст­во Рос­сии, или Рус­ские в Па­ри­же», 1814); с Дид­ло («Кав­каз­ский плен­ник, или Тень не­вес­ты» К.А. Ка­во­са , 1823, Огюст по­ста­вил по­след­ний акт; «Рус­лан и Люд­ми­ла, или Низ­вер­же­ние Чер­но­мо­ра, зло­го вол­шеб­ни­ка» Ф.Е. Шоль­ца, 1824). Пе­ре­нёс на пе­тербургскую сце­ну ди­вер­тис­мент «Се­мик, или Гу­ля­нье в Марь­и­ной ро­ще» С.И. Да­вы­до­ва (1815, по И.М. Аб­ле­цу). Ос­та­вив сце­ну в 1826 году, пре­по­да­вал в пе­тербургском те­ат­ре, да­вал ча­ст­ные уро­ки в ари­сто­кра­тических до­мах.