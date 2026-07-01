ОГЮСТ ПУАРО
ОГЮСТ ПУАРО - французский артист балета, балетмейстер.
Ученик П.Г. Гарделя. Работал в Парижской опере и в Бордо, с 1798 года танцовщик, балетмейстер и педагог в Санкт-Петербурге. Выступал во многих постановках И.И. Вальберха, Ш.Л. Дидло. Наряду с героическими партиями, исполнял комедийные (преимущественно в своих постановках), славился выразительной мимической игрой. Проявлял большой интерес к национальным танцам; по свидетельству современников, исполнял русские танцы «как настоящий русский» (часто с Е.И. Колосовой), в 1839 году обучал русским танцам М. Тальони. Поставил в Санкт-Петербурге около 30 балетов (преимущественно комических) и дивертисментов (обычно из народной жизни): «Казаки в гостях у Филатки» (1818), «Молодая охтенка» (1819). Ставил совместно с Вальберхом балеты («Русский деревенский праздник», 1812) и патриотические дивертисменты К.А. Кавоса («Ополчение, или Любовь к отечеству», 1812; «Праздник в стане союзных армий при Монмартре», 1813; «Торжество России, или Русские в Париже», 1814); с Дидло («Кавказский пленник, или Тень невесты» К.А. Кавоса, 1823, Огюст поставил последний акт; «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника» Ф.Е. Шольца, 1824). Перенёс на петербургскую сцену дивертисмент «Семик, или Гулянье в Марьиной роще» С.И. Давыдова (1815, по И.М. Аблецу). Оставив сцену в 1826 году, преподавал в петербургском театре, давал частные уроки в аристократических домах.