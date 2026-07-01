ОГУЗ-НАМЕ

«ОГУЗ-НАМЕ» - древ­не­тюрк­ский эпический па­мят­ник - свод пре­да­ний о ро­до­слов­ной огу­зов и их ми­фическом пра­ро­ди­те­ле Огуз-ка­га­не (Огуз-ха­не). (смотри Огузы )

Со­хра­нил­ся в различных об­ра­бот­ках. Ста­рей­шей яв­лят­ся кар­лук­ско-уй­гур­ская вер­сия XIII-XIV веков (ру­ко­пись XV века, хра­нит­ся в Национальной библиотеке Фран­ции). Ва­ри­ан­ты ска­за­ния об Огу­зе со­дер­жат­ся в «Сло­ва­ре тюрк­ских на­ре­чий» Мах­му­да Каш­га­ри (XI век), в «Сбор­ни­ке ле­то­пи­сей» Ра­шид ад-Ди­на (конец XIII - начало XIV веков). Хи­вин­ский хан Абулга­зи соз­дал так называемую му­суль­ман­скую вер­сию эпо­са - «Ро­до­слов­ную турк­мен» (XVII век). Сло­вом «Оугз-Наме» на­зва­но так­же ка­ж­дое из 12 ска­за­ний древ­ней­ше­го эпического па­мят­ни­ка огу­зов «Ки­та­би Де­де Кор­куд».

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