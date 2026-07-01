ОГУЗ-НАМЕ
«ОГУЗ-НАМЕ» - древнетюркский эпический памятник - свод преданий о родословной огузов и их мифическом прародителе Огуз-кагане (Огуз-хане). (смотри Огузы)
Сохранился в различных обработках. Старейшей являтся карлукско-уйгурская версия XIII-XIV веков (рукопись XV века, хранится в Национальной библиотеке Франции). Варианты сказания об Огузе содержатся в «Словаре тюркских наречий» Махмуда Кашгари (XI век), в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина (конец XIII - начало XIV веков). Хивинский хан Абулгази создал так называемую мусульманскую версию эпоса - «Родословную туркмен» (XVII век). Словом «Оугз-Наме» названо также каждое из 12 сказаний древнейшего эпического памятника огузов «Китаби Деде Коркуд».