Огу́зы

Огу́зы — объединение тюркских племен Центральной Азии середины — конца I тысячелетия, лингвистические предки тюркоязычных народов Зап. Азии. Предки О. впервые упоминаются в династийных историях V–VI вв. После распада империи хунну часть ранних О. покорилась жужаням и Тюркскому каганату ; другая (огуры) мигрировала в Предкавказье и Причерноморье, где позднее влилась в Протоболгарский и Хазарский каганаты. Возникновение Уйгурского каганата вызвало новую миграцию враждебных ему О. к Аральскому морю. Здесь в IX в. сложился союз «гузз» (по арабскому названию О.) из 22–24 племен, в том числе тех, что переместились из степей Монголии, и тех, что влились в их состав на новом месте. Он разделялся на нижних, средних и верхних «гуззов». В низовьях Сырдарьи и на ее притоках стояли небольшие городки с сельскохозяйственной округой и земледельческим населением, которое первым восприняло ислам . «Царь» (ябгу) правил из Янгикента через «наместников» (кударкин), которые, вместе со знатью (иналами и тарханами), собирали дань и вершили суд по «закону» (тёре). Участие в торговле через «гузскую степь» между Поволжьем, Приаральем и Согдианой сочеталось с набегами на Хазарию, Болгарию Волжско-­Камскую , Хорезм и карлуков .

На рубеже I и II тысячелетий обозначились южное и северное направления экспансии О. из Прикаспия. Первое связано с исламизированной их частью (туркоманами) во главе с племенем кайыг и родом Сельджука, которые, потерпев поражение от ябгу, перекочевали в Мавераннахр , а оттуда — в Хорасан , под водительством Сельджукидов . Второе определилось, когда другая часть О., соперничавшая с кипчаками , двинулась через Приазовье к Балканскому п-ову («торки» русских, «узы» византийских источников) и осела на границах Древнерусского государства как его союзники. К мифоэпической традиции О. восходят цикл «Огуз-наме», сохраненный рядом хроник XIII–XIV вв. на персидском и чагатайском языках, и османская « Китаб-и Дедем Коркут ».

Лит .: Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 2003; Golden P. B . Nomads and Their Neighbours in the Russian Steppe. Aldershot, 2003; Кляшторный С. Г. Рунические памятники Уйгурского каганата и история евразийских степей. СПб., 2010. Т. К. Кораев.